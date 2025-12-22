Ediția din decembrie 2025

Gândul lunii, de Diana Spinean: Uf!

”a fi sau poate doar a încerca să fii

să fii sau nu / sau da / sau ca și cum ai fi fără să fii

fir-ar să fie”*…

Piesa-i pe sfârșite. Doar un minut de dans, se cere, înainte de partea finală. Saturn și Neptun se privesc, stând talpă-n talpă într-un lighean cu apă rece… Coregraful și compozitorul, într-un final pe care sunt nevoiți să-l înceapă, să-l re-creeze. Protagoniștii și publicul așteaptă… O improvizație, deci… Uf! … Oare ce va să urmeze?

________________

(*versuri din spectacolul ”Un minut de dans sau Uf!”, de Gigi Căciuleanu. Producție: Gigi Căciuleanu Romania Dance Company; Fundația Art Production & Asociația Global Art, în parteneriat cu Teatrul Mic, București, 2016)

Ho, ho, ho, dragii Moșului! Pentru toți iubitorii astrologiei, am pregătit și o ediție de Crăciun și Solstițiu, bună de pus sub brad, pentru că e o frumusețe și o comoară. Vă veți convinge, citind-o!

Mihaela Dicu ne prezintă intrarea Soarelui în Capricorn sau solstițiul de iarnă. Foarte interesante hărțile și comentariile pentru acest moment cardinal din an, în deplină rezonanță cu evenimentele mundane ale perioadei.

Ițele anului 2026 sunt descâlcite de Ioana Eugenia Ispas, pentru încă o parte din anul care bate la ușă. Citim, luăm aminte și așteptăm următorul episod. Articolul Ioanei conține mai mult decât simple previziuni astrologice, este și un ghid explicativ al Noului An, pentru noi toți.

Despre lunația din 20 decembrie a scris Dan Ciubotaru, care a pus cap la cap informații valoroase nu doar despre această Lună Nouă ci și despre finaluri și începuturi de cicluri cosmice și despre relația dintre cele două principii fundamentale, masculin și feminin.

Și, după ce au fost punctate momentele cheie ale perioadei actuale și următoare, Moș Crăciun ne va citi câteva articole minunate la gura sobei!

Melania Badea a pregătit două subiecte de interes pentru Scorpioni și Săgetători, dar nu numai! Atenție, dragi nativi, Moșul vă spune ce vi se pregătește acolo sus, printre stele, astre și reni zburători.

Malvina Ivanciu povestește despre o altă profeție celebră, despre un mult așteptat potop… Ce potop? Luați de citiți!

Limonada nu prea este pe gustul lui Moș Crăciun, dar nu se dă în lături să vă citească rețetele preparate de nativii zodiei Balanță, în articolul Teodorei Muth.

Aspecte tensionate între Lună și Venus în harta natală? Atunci, nu ratați articolul Valeriei Grădinaru, cu studii de caz deosebit de interesante!

A venit rândul Capricornului să se suie pe divanul Andreei Talmazan. Sunteți curioși cum a decurs terapia? Aflați acum.

Un V.I.P. exotic de Crăciun? De ce nu? Minola Bratoveanu ni-l prezintă pe Salman Khan, un foarte apreciat actor din lumea Bollywood-ului.

Crăciunul înseamnă și a dărui. Scrisorile primite la provocarea lansată de Diana Spinean au sosit ca adevărate daruri, iar valoarea lor crește atunci când sunt împărtășite. Am ales pentru voi cinci scrisori semnate Cristina Alexandrescu, Ludmila Oprițoiu, Tudor Dobrescu-Jugănaru, Aniela Bologa și Ada Cocoș.

Oricât de greu ne este să credem asta, ne luăm rămas bun de la 2025 și ne îndreptăm privirea, cu încredere, spre 2026, pe care vi-l dorim și ni-l dorim un An Nou cu împliniri, cu sănătate și cu pace! Sărbători fericite, tuturor, dragii Astrelor! Ho, ho, ho!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

