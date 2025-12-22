Astrele în 2026 (partea a II-a)

de IOANA ISPAS

Continuăm seria tranzitelor din 2026 cu aspecte în premieră – Soare în conjuncție cu Neptun (22 martie) și Soare în conjuncție cu Saturn pe 25 martie. Astrul diurn este în exaltare în această zodie, ceea ce înseamnă că energia lui este ridicată la un rang înalt, are prioritate în stabilirea tendințelor predominante de exprimare a aspectelor pe care le face cu celelalte planete. Soarele împreună cu Neptun în Berbec dă formă unor idealuri îndrăznețe care nu și-au găsit până acum locul în sfera atenției generale. Cristalizează idei și perspective de explorare pe termen lung, chiar și când acestea par utopice și desprinse din zona irealului. Soarele și Saturn trasează jaloanele principale de atins pe acest traseu lung și promițător, dar cu mențiunea că unele decizii sunt nepopulare, anumite sacrificii intră în discuție, fiindcă Saturn, chiar dacă este în cădere în Berbec, nu acceptă compromisuri legate de calitate și eficiență.

Pe 6 aprilie, Jupiter și Soarele sunt în careu. Sunt tensiuni legate de moralitate, apărarea unor idei care susțin valori diferite – se accentuează conflictele între nou și vechi, tradiție și inovație. Schimbările sunt în număr mare, astfel că lumea în care ne aflăm pare de nerecunoscut și greu de înțeles, acceptat. Jupiter în Rac are o abordare înclinată spre siguranță, tradiție, apărarea valorilor moștenite, pe când Soarele, Saturn și Neptun în Berbec aruncă sulițe departe, către necunoscut, cu intenția de a defrișa terenuri neexploatate.

Din a doua jumătate a lui martie și până aproape de mijlocul lunii mai avem în tranzit în Berbec planetele personale care vor face pe rând careuri la Jupiter – în martie Venus, în aprilie Soarele și Mercur, în 4 mai Marte). Aceste careuri devin importante fiindcă ne rup de modurile de gândire, de acțiune, de raportare, care nu mai aparțin lumii noi, ci devin o amintire și o experiență la timpul trecut.

Pe 26 aprilie, Uranus își face a doua intrare în Gemeni, de data asta fără să se mai întoarcă în semnul precedent. Uranus este compatibil cu acest semn zodiacal deoarece îi oferă fluența și flexibilitatea necesare pentru a implementa nestingherit schimbări care duc la progres și avans tehnologic. Uranus și zodia Gemeni au în comun inventivitatea, creativitatea, curiozitatea de a cerceta, de a testa, de a distribui date și informații, de a stabili relații și de a comunica. De asemenea, ambele energii se pot manifesta cu superficialitate în modul de abordare a limitelor (personale și nu numai), a potențialelor pericole; ele se pot manifesta și într-o activitate intelectuală intensă, care se poate transforma în dispersarea atenției, nervozitate, lipsă de disciplină mentală. Orice se poate găsi cu Uranus în Gemeni, chiar și Sfântul Graal, dar oare adevărata lui valoare este apreciată?

Pe 22 mai avem prima conjuncție Soare–Uranus în Gemeni după mult timp. Avem senzația că suntem luați pe sus, că suntem inundați de o mulțime de informații incredibile și că depășim un prag al cunoașterii care, până nu demult, era tabu. Ajung în atenția publicului cercetări, studii, concluzii uluitoare ale unor cercetări desfășurate anterior, care răstoarnă tot ce credeam că știm despre viață și lume.

Pe 21 iunie are loc solstițiul de vară, cu Ascendentul momentului în Fecioară. Mercur și Jupiter se înghesuie pe final de Rac – guvernatorii caselor I și a VII-a. Cele două planete au o poziție deosebită – Mercur, deși planeta mai rapidă, nu va ajunge să perfecteze conjuncția cu Jupiter pentru că în câteva zile (pe 29 iunie) își va începe mișcarea inversă, iar Jupiter, pe 30 iunie, va intra în Leu. Uranus tronează pe Mijlocul Cerului, preconizând răsturnări de situație, schimbări bruște de direcție și explozia unor conflicte mocnite. Mijlocul lui 2026 (de la solstițiul de vară, până la echinocțiul de toamnă) arată ca un joc de poker și cacealma întrepătrunse. Cuvintele nu sunt sincere sau retrase (din motive raționale, dat fiind că avem o recepție Mercur – Lună, cea din urmă fiind în Ascendent). Dar în realitate intențiile sunt altele – retragerea din situații care pot fi păguboase. Situațiile lui Jupiter și Mercur în harta solstițiului ne sugerează că nu ajungem la înțelegeri, nu se rezolvă conflicte, nu se negociază în mod real, ci doar se trage de timp. Există și posibilitatea de a porni cu o idee și să ajungem în cu totul alt scenariu. Uranus susține ingredientele surpriză, care ne strică planurile. Trigonul Marte-Lună și trigonul Uranus-Pluto ne sugerează că astfel de situații, deși neplăcute la început, se pot dovedi ulterior mai productive.

Între 29 iunie și 24 iulie, Mercur va avea mișcarea retrogradă în Rac. Comunicarea deficitară, evazivă, se naște din prudență și din nevoia de adaptare la schimbările rapide. Care este cea mai bună variantă? Mercur în Rac preferă să se convingă singur decât să fie influențat, preferă ca deciziile să-i aparțină. Ziua de 12 iulie este interesantă – Soarele va fi conjunct cu Mercur Rx, iar Luna va fi în Gemeni, ceea ce înseamnă că va fi o recepție Lună-Mercur. Este o zi în care suntem ghidați de subiectivism, de impresii și sugestii care se potrivesc cu maniera proprie de gândire.

O altă zi interesantă este 30 iunie. La ora 02:56 se perfectează Luna Plină în Capricorn și, după câteva ore, Jupiter va intra în Leu.

Harta Lunii Pline dezvăluie conflictul dintre aspirații și regulile cărora trebuie să ne supunem pentru a reuși. Careurile Luminătorilor cu Neptun și Saturn din Berbec par să pună piedici în asumarea unor riscuri, responsabilități, deoarece timpul este nepotrivit. Mercur Rx ne sugerează că deciziile finale se lasă așteptate, evenimentele sunt în curs, iar Luna Plină în Capricorn și Ascendentul momentului la final de Taur accentuează nevoia de siguranță și de stabilitate.

Această frână nedorită se va dovedi utilă în proiecția tranzitului lui Jupiter în Leu pentru aproximativ 12 luni. Jupiter este uneori nechibzuit, inflamat în zodii de Foc, exagerează și se manifestă zgomotos, chiar și pe un fond subțire al unei stări de fapt. Harta de început a acestui tranzit ni-l arată pe Jupiter mai înclinat spre a combina vorba cu fapta, a se coordona cu regulile și măsurile de siguranță, oricât de intempestiv și-ar propune el să fie. Observăm o recepție mixtă Soare-Jupiter – intenția de a ne manifesta autentic, fără ocolișuri, de a fi în acord cu propria structură și propria intenție, de a nu ne trăda obiectivele. Jupiter va fi energic (Marte sextil Jupiter), flexibil atunci când este cazul (ceea ce este o noutate, deoarece Jupiter în semne fixe poate fi exigent, fără să accepte variante ajutătoare), înclinat spre moralitate și bună cuviință (recepția Soare-Jupiter), dătător de speranțe și încredere în sine.

Aceste calități din urmă vor fi supuse testelor astrale prin aspectele Marelui Benefic din iulie. Între 19 și 22 iulie, Jupiter va face trigon cu Neptun, sextil cu Uranus și opoziția cu Pluto. Sunt aspecte amestecate, ceea ce ne-ar putea da peste cap reperele personale și direcțiile viitoare de manifestare. Jupiter și Neptun creează un context de încredere, uneori fără dovezi clare, că putem face orice dacă ne dorim cu adevărat. Va exista, poate, o atmosferă de miraj în care imposibilul poate deveni realitate dacă îl investim cu suflet și speranță. Acest trigon ajută la depășirea unor bariere, a unor tabuuri, într-un mod subtil care să răspundă la nevoia de a aduce ceva nou în viața noastră, iar aici intervine sextilul cu Uranus. Acesta din urmă posedă cutia magică cu instrumente pe care le revarsă din abundență cu intenția de a schimba fața lumii (Uranus este de asemenea în trigon cu Pluto și în sextil cu Neptun). În vara lui 2026, nici dacă ne încăpățânăm nu putem rămâne ancorați în vechile coordonate de funcționare. Avem curajul, hotărârea, intențiile de a aduce ceva nou și bun în viața noastră, fără a mai fi prinși în fricile trecutului. Dar, pentru a ajunge la această etapă, ceva trebuie să moară. Opoziția Jupiter-Pluto pe semne fixe este un aspect dur în sine, dar, în acest context astral, este exact ceea ce avem nevoie pentru a ne separa de ceea ce a fost, de fantomele întunecate ale rezistenței în fața schimbărilor de teama de a nu ne pierde identitatea. Fiecare individ are o evoluție permanentă de-a lungul vieții, care se accelerează în anumite perioade. Iar aceasta este o astfel de perioadă.

La nivel mundan, procesul se poate dovedi mai provocator pentru conducerea și pentru modul de explorare și de gestionare a schimbărilor sociale – mentalități, interese, potențial de creștere economică. Jupiter în opoziție cu Pluto ne arată o ciocnire a vechilor lideri care nu acceptă că puterea nu înseamnă doar control în stare pură, manipularea maselor, ci înseamnă creare de plus-valoare, acțiune în concordanță cu aspirațiile celor ale căror destine le coordonezi .

Din 27 iulie, Saturn își va începe mișcarea retrogradă în Berbec, conturând nevoia de ajustare și reorientare a schimbărilor venite în galop. Saturn are reputația de a fi lent și prudent, dar aceasta se strică atunci când ajunge în acest semn zodiacal. Retrogradarea permite ajustări, revizuiri ale unor legi și măsuri care au fost adoptate fără prea mare băgare de seamă. Detaliile contează chiar și când nu ne convine să stăm aplecați asupra fiecărei virgule. Detaliile îmbunătățesc un proces început entuziast și în viteză. În acest sens susține și Mercur, care este acum în mers direct în Rac. El efectuează o imersiune în acea zonă sensibilă care ne face să ne simțim în siguranță, confortabili cu ceea ce se găsește în afara ariei cunoscute.

Vara lui 2026 nu este doar perioada vacanțelor, ci și un sezon al efervescenței în fața transformărilor naturale, dorite, a conexiunii sinelui cu aspirațiile profunde de creștere și de expansiune.

