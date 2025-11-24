Astrele în 2026 (partea I)

de IOANA ISPAS

Anul 2026 se conturează ca una dintre cele mai dinamice perioade din ultimii 35 de ani, deoarece ritmul schimbărilor se accelerează, mai ales în plan economic și social.

Așa cum suntem obișnuiți, anul se schimbă atunci când Soarele traversează Capricornul. Încă din prima zi avem o schimbare – Mercur intră în Capricorn pe seară, alăturându-se lui Marte și Venus. Energia de început de an este unitară, deoarece planetele personale sunt în același semn; ne-am putea gândi că este o energie sobră, însă dispozitorul acestora este în Pești, semn de apă, iar pe 3 ianuarie avem Luna Plină în Rac .

Melancolia lui Saturn în Pești este contrabalansată de ambiția condimentată cu puterea de manifestare a axei Rac – Capricorn. Proiecțiile individuale legate de modul în care vizualizăm desfășurarea lui 2026 sunt îndrăznețe, presupun eforturi îndelungate, creatitivate, curaj, pragmatism, orientate spre rezultate palpabile. Cu patru ocupanți în casa a X-a a momentului de Lună Plină – Soare, Marte, Venus și Mercur –, suntem înclinați să considerăm că în 2026 avem o singură opțiune: succesul. Luna și Jupiter bine ancorați în casa a IV-a, în Rac (domiciliu și exaltare), angulare, construiesc un cadru emoțional puternic, precum un cartier general din care pornesc ordinele către executanți.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Nouă la final de Capricorn , făcând un trigon interesant cu Uranus, ultimul în această formulă deoarece Uranus nu va mai fi mult timp în Taur. Acest aspect s-ar putea traduce ca ultima șansă de a profita de un anumit context, de a bifa anumite reușite pe care ar putea fi mai dificil să le ai ulterior. Conjuncția Marte – Mercur în Capricorn alături de Luminători semnalează nu doar o forță mentală intensă, ci și încăpățânare, reziliență, concentrare, obsesivă aproape, pe ceea ce ne propunem să facem.

În 23 ianuarie, Marte își face și el apariția în Vărsător, contribuind la un stellium puternic în această zodie: Venus, Mercur, Pluto, Soare și Marte. Nu avem activ niciun trigon, nicio opoziție, niciun careu. E ca și cum timpul se suspendă, energia îngheață, pentru a imprima, ca pe un clișeu etern, o lume care nu va mai fi la fel. Acest an reia seria de ingresuri anterioare, dar, de data aceasta, le și stabilizează.

Neptun, pe 26 ianuarie, bate la ușa Berbecului care nu are încotro și îi deschide. O bucățică de poveste am primit anul trecut, dar suprapusă cu celelalte aspecte astrale intense, nu a oferit o imagine concludentă.

Neptun în Berbec are o istorie temerară, marcată de explorări, invenții, colonialism și eliberare, cucerirea de noi orizonturi. Neptun în Berbec iese dintr-o matrice puternic configurată pentru a da naștere imposibilului, a ceea ce nu ar fi putut fi conceput.

Neptun a mai fost în Berbec în 1861 când America de Nord a cunoscut războiul civil, iar Franța se extindea în afara granițelor, colonizând Nordul Africii. În Orientul Îndepărtat, sub Neptun în Berbec, Japonia încheia o lungă perioadă de izolaționism care o ținuse încremenită în timp, și a început relațiile cu celelalte țări. Acest pas nu a fost lin, ci marcat de probleme politice amestecate cu violență. Apoi, „The Indian Councils Act of 1861”, emis de Parlamentul Britanic în august 1861, prevedea și participarea în mod neoficial a populației locale indiene la actul de guvernare, prin numirea reprezentanților ei în consiliul legislativ local. Acest pas a conferit mai mult avânt în ceea ce urma să devină o mișcare de eliberare de sub colonialism, care s-a împlinit oficial în 1947, atunci când Neptun a fost în semnul opus – Balanță. China traversa de asemenea o perioadă foarte complicată, cu revolte, crize politice și rivalități între diverse facțiuni, care au slăbit mult timp puterea de reacție a statului. A fost un proces lung de trecere de la un sistem de guvernare vechi, în care puterea era concentrată în mâinile unui conducător, la lideri militari zonali. Un alt fapt notabil petrecut cu Neptun în Berbec a fost excomunicarea regelui Henric al VIII-lea de către Biserica Catolică în 1538, fapt care a dus la fondarea Bisericii Anglicane, al cărei conducător este regele. Deoarece Anglia și Marea Britanie au avut și regine, acestea au devenit automat și capul bisericii, fiind un fapt unic în istoria statelor europene, în care religia a fost monopolizată de partea masculină.

Neptun în Berbec va marca o etapă extraordinar de interesantă pentru evoluția umanității în contextul astral al următorilor ani. Trigoanele Pluto-Uranus, conjuncția Saturn-Neptun în Berbec, sunt aspecte care nu doar că accelerează progresul tehnologic (fapt deja vizibil), ci și o nouă manieră de a ne privi atât la nivel individual, cât și colectiv. Uranus și Pluto accelerează procesele de învățare, schimburile de informații, modul de comunicare și interacțiune, călătoriile. Neptun în Berbec poate echivala, la începutul de tranzit, cu o senzație generală că nu mai știm cine suntem, că este tot mai greu să delimităm spațiul personal de cel virtual ori social, că găsim tot mai greu ceea ce ne reprezintă cu adevărat, că noțiunea de identitate este foarte vagă. Este posibil ca, odată ce ajunge în al doilea decan al Berbecului (2030), să existe o reacție mai evidentă la aceste „simptome” prin dorințe puternice de reinventare, de separare de dogmă, normă, ceea ce este impus ca fiind social acceptabil. Aceste tendințe ar putea echivala cu părăsirea treptată a unor alianțe, cooperări, stabilite după criterii care nu mai satisfac. În schimb, independența poate să fie o valoare tot mai apreciată și contactele să se rezume la perioade scurte, în funcție de nevoile unui anumit moment în timp.

Interesant și provocator va fi careul Saturn (Rac) – Neptun (Berbec) în 2033, în același timp cu tranzitul Nodurilor Lunare pe axa Balanță-Berbec. Nu e suficient să fii un curajos fără o cauză precisă, ci e nevoie de o motivație puternică și de un sprijin real din partea celor care au aceleași scopuri.

Revenind la 2026, pe data de 14 februarie, Saturn își face apariția în Berbec. Este în cădere, ceea ce face ca manifestarea lui naturală să fie viciată de nerăbdarea Berbecului. Însă amestecul celor două componente poate da un rezultat suprinzător, chiar dacă de multe ori poate fi acid și enervant. Saturn organizează energia în exces și focul entuziast, astfel că e posibil să îndrăznim acolo unde avem retincențe și să ne ponderăm acolo unde avem tendința să ne grăbim. Astfel, în aproape 2 ani și jumătate, putem marca rezultate bune, cu eforturi susținute.

Pe 17 februarie avem eclipsa de Soare în Vărsător (vezi harta, mai sus). Ascendentul momentului este în Rac, în conjuncție cu Jupiter, dar ceea ce este cu adevărat important este faptul că Nodul Nord și Luminătorii nu sunt în aceeași zodie. Din această perspectivă, putem observa că există o disociere între două moduri de funcționare diferite, între două tendințe de evoluție socială, din care doar una singură va rămâne, oricât de improbabil pare scenariul. Careul Luminătorilor cu Uranus sugerează rupturi bruște, evenimente care ne surprind și pot răsturna prin forța lor o ordine stabilită, puncte de reper considerate stabile dar care nu mai funcționează. Pregătește o perioadă complicată și din punct de vedere economic, în care aflăm despre companii ori proiecte neperformante care se închid, dar și politic și social – regimuri politice care sunt puternic zguduite, evenimente care amenință siguranța. Această eclipsă de Soare în Vărsător are un cuvânt greu de spus deoarece precede conjuncția Saturn – Neptun în Berbec.

Pe 20 februarie se perfectează conjuncția Saturn – Neptun în Berbec (vezi harta). Această întâlnire are loc o dată la aproximativ 35 de ani, ultimele două fiind tot în semne cardinale (Balanță în 1953 și Capricorn în 1989). Saturn și Neptun schimbă valorile sociale, morale, punctele de referință, curentele și tendințele, regulile, și chiar lideri, regimuri politice. Imponderabilitatea lui Neptun se contopește cu rigurozitatea lui Saturn, fluiditatea cu organizarea. Începutul de ciclu este în general confuz și, aparent, fără direcții precise, deoarece un nou cadru de funcționare se pregătește să apară. De-abia la primul sextil (aprilie 2031) putem observa ce anume se construiește, conștientizând astfel puterea de transformare subtilă a acestei conjuncții, infuzate cu o puternică trăsătură de inițiere, dat fiind că este în Berbec. Raportându-ne la conjuncțiile anterioare, Saturn și Neptun în Berbec aplică o corecție evenimentelor petrecute în 1989 prin ajustarea reformelor, a schimbărilor care nu și-au atins ținta ori al căror rezultat a ajuns să fie altul decât cel programat. Așa cum știm, în 1989 s-au schimbat regimuri politice și implicit structuri economice, ulterior ele s-au adaptat, reinventatși astăzi avem un set de valori de tip Capricorn în care nu mai încap toate tipurile de transformări pe care nu știm sigur dacă suntem pregătiți să le înțelegem. Saturn și Neptun în Berbec apasă accelerația și elimină tabuurile capricorniene pentru a da drumul la o altă etapă de evoluție, în care valorile individuale se reformulează.

Referitor la conjuncția din Balanță (în care Saturn era în exaltare, deci vocea lui mai puternică), Saturn și Neptun în Berbec nu mai stau la discuții și negocieri, nu se mai împart în tabere, ci se ghidează după interesul de moment, aici și acum.

Eclipsa de Lună din Fecioară (vezi harta), din 3 martie, se remarcă prin același Ascendent în Rac și printr-un stellium în Pești. Aspectele benefice ale lui Jupiter la Soare (trigon) și Lună (sextil), precum și eclipsa pe axa caselor III-IX susțin comunicarea, comuniunea, spiritul de grup și interacțiunile umane bazate pe afinități emoționale, valori și viziuni comune. Mercur, dispozitorul Lunii și al Nodului Sud, este retrograd în Pești, așezat între Soare și Venus. Suntem într-un proces de transformare a modului de gândire, de reformulare a tiparelor care până acum ne-au fost confortabile renunțând astfel la idei, chiar și grupuri de oameni, cu care nu mai avem ce împărți.

Mercur va retrograda în Pești între 26 februarie și 21 martie. Această retrogradare se întâmplă într-o perioadă cu multe schimbări puternice, care presupun o schimbare de mentalitate, de ajustare a așteptărilor, de creștere a toleranței și a empatiei.

Echinocțiul de primăvară are loc pe 20 martie, harta (vezi mai sus) având un stellium generos în Berbec – Soare, Saturn, Neptun, Venus, Luna și Chiron, toate în Casa a VIII-a (sistemul Whole). Deoarece Ascendentul este într-un semn mutabil (Fecioară), natura evenimentelor experimentate prin prisma acestei hărți vor fi mai vizibile până la echinocțiul de toamnă. Banii, finanțele, datoriile, taxele și încasările vor fi principalele subiecte de discuție, deoarece datele estimate par a fi departe de cele reale. Se vor căuta soluții noi, abordări diferite, există posibilitatea impunerii unor măsuri greu de digerat la început – Saturn și Neptun deschid calea unor modele diferite de afaceri, de raportare la bani și la venituri în general. O altă semnificație a Casei a VIII-a este rata mortalității, iar în 2026 se va pune problema aceasta, deoarece nici rata fertilității nu pare a fi încurajatoare cu Venus, dar mai ales Luna în Berbec. Stăpânul Ascendentului, Mercur, este retrograd, în Casa a VII-a, în conjuncție cu Nodul Nord. Varianta finală a tuturor schimbărilor nu este încă stabilită, se bâjbâie prin ceața densă a incertitudinilor.

Prima parte a lui 2026 poate fi asemănată cu un galop printre evenimente care ne răstoarnă punctele de referință și modul în care ne planificăm viitorul pe termen lung, deoarece nimic nu va mai semăna cu ceea ce a fost.

Va urma…

IOANA ISPAS,

vicepreședinte AAR (2016-2025), coordonator al Cercului Phoenix, special guest editor Astrele Articole scrise de Ioana

