Ediția din noiembrie 2025

Gândul lunii, de Dante Aligheri*:

Sfera lui Saturn are două proprietăți prin care poate fi comparată cu Astrologia: una este lentoarea mișcării lui prin cele douăsprezece semne, căci douăzeci și nouă de ani și mai mult, după scrierile astrologilor, îi sunt necesari pentru a-și parcurge cercul; cealaltă proprietate este aceea că el este mai presus de toate celelalte planete. Iar aceste două proprietăți se regăsesc în Astrologie: pentru a-și încheia cercul, adică pentru a fi învățată, ea cere un timp foarte lung, 30 de ani, atât din pricina demonstrațiilor ei, care sunt mai numeroase decât ale oricăreia dintre științele menționate mai sus, cât și din pricina experienței necesare pentru a face judecăți adecvate. Și apoi, ea este mai presus de toate celelalte. Căci, așa cum spune Aristotel la începutul tratatului Despre suflet, știința este de înaltă noblețe prin noblețea subiectului ei și prin certitudinea ei: iar ea [astrologia], mai mult decât oricare dintre ele, este nobilă și înaltă pentru că nobil și înalt este subiectul științei, și anume mișcarea cerului; și este înaltă și nobilă prin certitudinea ei fără defect, fiindcă provine dintr-un principiu perfect și regulat. Iar de cineva află un defect în ea, acesta nu vine dinspre partea ei, ci, după cum spune Ptolemeu, el vine din neglijența noastră, și nouă trebuie să ni se impute.

__________

(*poet și filosof italian, cel mai mare scriitor european din Evul Mediu, autorul Divinei Comedii. Fragmentul este din Convivio, cartea a II-a, cap. 13, unde Dante compară cele șapte arte liberale cu cele șapte planete tradiționale, atribuind Astrologia lui Saturn. Traducerea din italiană în română, ne aparține – originalul poate fi consultat în nota de subsol ).

Sigur că ați citit deja articolul Valeriei Grădinaru despre Luna Nouă în Scorpion. O lunație interesantă și complexă, dominată de emoții și de stări schimbătoare, ale cărei efecte ne vor însoți până în preajma Crăciunului.

Am zis Crăciun? Asta înseamnă că se apropie și Anul Nou! Cu toții suntem preocupați de noutățile aduse de 2026, așa încât Ioana Ispas ne-a pus la dispoziție un prim calup de observații pertinente despre anul care vine. Nu ne îndoim că abia așteptați să le citiți!

Încă o ”iarnă călduță” sau nu? Cum va fi vremea la iarnă ne spune Malvina Ivanciu, care aduce argumente orare în sprijinul predicției ei astro-meteorologice!

Mai departe, Melania Marin le vorbește nu doar nativilor Balanță despre ce spun astrele, ci și celor care au Balanțe prin preajmă, ca să știe la ce să se aștepte. În ultimă instanță, ea ni se adresează tuturor, pentru că toți avem zodia Balanței în horoscop!

Rămânem în zona predictivă, cu Diana Spinean de data aceasta. Ea ne arată cât de ușor poți face o previziune folosind elemente astrologice vechi, de bază: anii minori ai planetelor. Vă sună necunoscut? Cu atât mai mult — luați de citiți, testați și vă minunați!

Mihaela Dicu se adresează pasionaților de astrologie orară și le oferă o sinteză prețioasă cu opiniile mai multor astrologi clasici despre mersul în gol al Lunii. Informațiile prezentate cu generozitate de Mihaela fac lumină într-un subiect controversat.

Nu v-ați săturat încă de rețetele de limonadă ale zodiilor, nu-i așa? Ce bine! Pentru că Teodora Muth vă prezintă limonadele pregătite de cei din zodia Fecioarei și, credeți-ne, nu sunt nicidecum fade!

Malvina Ivanciu ne dezvăluie o altă serie de predicții care au făcut istorie. De data aceasta este vorba despre evenimente ce îl au în centrul lor pe Hitler sau pe unii dintre apropiații lui. Un articol palpitant, cu o concluzie pe măsură!

La rubrica VIP, Minola Bratoveanu a ales o vedetă cu Ascendentul în Săgetător și origini românești: actorul Sebastian Stan. Mai puțin cunoscut acasă decât la Hollywood, e timpul să aflăm și noi ce spune harta lui natală.

Și, fiindcă tot vorbim despre Săgetător, Andreea Talmazan ne povestește cum se comportă nativul acestei zodii la ședințele de psihanaliză. Pentru că, da, jovialul și contemplativul Săgetător are și el nevoie de psihoterapie.

În final, o poveste savuroasă care îi are drept eroi pe „nașul” unui tren, vreo șapte eclipse și chiar pe Aniela Bologa, autoarea eseului. Povestea vă va lăsa, cu siguranță, un zâmbet meditativ pe buze, în așteptarea (sau în pregătirea?) următoarelor eclipse…

Lectură plăcută tuturor!

Și, nu uitați, până în 6 decembrie așteptăm scrisorile voastre pe tema ”Cu bine, Saturn în Pești!”

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

