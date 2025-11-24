Balanța 2025 – Un pas înainte, doi înapoi…

de MELANIA BADEA

Un profesor pe care l-am avut la facultate spunea că, în studenția lui, atunci când la un examen nu prea era stăpân pe materie, își începea lucrarea cu o formulă care nu dădea greș niciodată: ”Omul e o ființă socială”. Extrapolând această afirmație la domeniul astrologiei, ne gândim automat la zodia Balanței. Ce ne-am face dacă am trăi solitari, fiecare în bula lui egocentrică, încastrați în convingerea că EU a însemnat și înseamnă totul pe pământ, ba chiar și în univers?! Povestea lui Robinson Crusoe ne demonstrază că nu prea e omenește posibil așa ceva… Sau poate o fi?!…

Tot astrologic vorbind, corespondentul Balanței este casa a VII-a, adică celălalt. Relația cu exteriorul, cu cineva în care mă oglindesc mai mult sau mai puțin și în prezența căruia nu-mi mai permit să fiu eu centrul universului pentru că, ce să vezi?, poate că și cealaltă persoană năzuiește același lucru… Ce facem în această situație, în loc să ne războim pentru întâietate? ”Poftiți, după dvs.!”, ”Ba, după dvs.!”, ”Dar, vă rog!” și tot așa – în final intrăm împreună pe ușă și eliminăm orice urmă de neînțelegere. Suntem făcuți să colaborăm, să ne asociem, să intrăm pe sub pielea celuilalt ca să fie bine și să nu fie rău, vorba unui clasic în viață.

Mergând mai departe cu schițarea cadrului general în care se înscrie fiecare semn zodiacal în acest an (și nu numai) e lesne de observat că Balanțelor li se pregătește ceva, fix în cel mai reprezentativ domeniu de viață pentru ei. Cei doi ”grei” (sau, mai bine spus, cei doi ”zmei”), Neptun și Saturn își vor instala definitiv ambasadele în Berbec, sectorul parteneriatelor pentru acești nativi. Mai exact, începând din 26 ianuarie 2026, Neptun iar, din 15 februarie 2026, Saturn. Combinație mai proastă nici că se putea, dar cum nu noi alegem cine și cum defilează pe bolta cerească, acceptăm cu bucurie (… și cu inima strânsă, ce-i drept!).

Să o luăm ușurel, diplomatic, cu delicatețe, zic!, și să facem un exercițiu de memorie: între mai 2022 și mai 2023, Jupiter a parcurs semnul Berbecului și a făcut pace acolo unde Balanța era hotărâtă să rupă pisica în două. Reconcilierea a apărut grație faptului că tot ea, Balanța, a observat că nu e momentul, că parcă nu e profitabil, că parcă se mai poate drege câte ceva… Jupiter i-a întins o mână de ajutor Balanței: a găsit atunci o mulțime de motive și instrumente pentru acceptarea unor compromisuri fiindcă norocul se afla în mâna celuilalt și chiar că n-ar fi fost o decizie deșteaptă!…

Se spune că, atunci când Saturn vine pe urmele lui Jupiter, el verifică drastic dacă lucrarea e solidă sau nu, și consolidează ceea ce Jupiter a inițiat. Așadar, tranzitul lui Saturn prin Berbec începând din 15 februarie 2026 va lua la bani mărunți toate imprudențele, răsfățurile și exagerările tolerate pe parcursul tranzitului jupiterian, și nu va mai pune în evidență avantaje acolo unde în realitate sunt doar lipsuri.

După cum spuneam anterior, Saturn nu vine cu mâna goală. Cu vreo 3 săptămâni înainte, prin 26 ianuarie 2026, se va înfățișa Neptun cu alura lui buimăcită de ”cai verzi pe pereți” ca un fel de cavaler al tristei figuri, tot în Berbec pe sectorul aliaților Balanței. Sau al rivalilor, pentru că alianțele se vor dovedi a fi volatile, incerte, un fel de ”este – nu este” sau ”nu este, dar parcă ar fi”. Greu de deslușit cine va fi și cine nu alături de nativii Balanță.

La început, tranzitul lui Saturn prin semnul Berbecului va fi debusolant pentru nativii Balanță – interlocutorul/asociatul/partenerul/etc. va acționa de capul lui, complet surd la orice formă de dialog.

Saturn va tinde să provoace o despărțire cu zgomot, zarvă, o plecare cu scandal dintr-o asociere/ un acord/ o relație care a fost puse în discuție la vremea tranzitului jupiteran. Poate că cineva s-a lăsat înduplecat atunci să mai rămână dar, de data aceasta, însuși asociatul va pune piciorul în prag. Poate că la vremea aceea s-a ajuns la o oarecare înțelegere, de fațadă și, cum ea nu a fost respectată, lucrurile vor fi date acum pe față fără menajamente. Partenerul nu va mai sta la discuții, va uita de povestea lui Robinson Crusoe și își va aroga dreptul la exprimarea individualității. Efectul saturnian va dura până în aprilie 2028.

În fundal, discret dar sigur, Neptun va sufla în pânzele lui Saturn astfel încât orice aliat/oponent va fi însuflețit de propriile lui idealuri, visuri sau aberații, greu de înțeles și de acceptat pentru Balanță. Sunt posibile contestări și eliminări din diverse cercuri, funcții, organizații etc. În cazul în care interesele sau, pur și simplu, condescendența le va face pe Balanțe să rămână totuși pe baricade, prețul plătit se va dovedi în final a fi disproporționat… Oricum, încet și sigur asocierile se vor dizolva pentru că Neptun va avea la dispoziție 14 ani pentru a-și desăvârși lucrarea și nu va sta degeaba.

Spuneam că tranzitele care se apropie sunt un pas înainte – da, pentru că așa ceva Balanța nu a mai trăit. Dar, cum reprezentările ei pentru ceea ce înseamnă noțiunile de echipă și colaborare se înscriu în alte norme, fără să vrea va da ea însăși doi pași (unul neptunian și unul saturnian) înapoi. În vara acestui an, între 26 mai – 2 sept.2025, cei doi musafiri neagreați și sus-menționați au băgat capul în poză simultan. Dacă nativii Balanță au simțit că ceva nu e în regulă, că lucrurile au luat-o razna, înseamnă că vor ști ce li se pregătește începând de anul viitor: să învețe ce înseamnă individualitatea, să se bazeze mai mult pe ei și mai puțin pe alții.

(Trebuie să menționez că pot exista și cazuri cu totul aparte, aș spune chiar excepționale, când tranzitul lui Saturn prin Berbec poate aduce o legalizare a unei alianțe mai vechi și verificate în timp – dar nu vă bazați pe asta prea mult!)

În concluzie: Stimate și stimați nativi Balanțe, toate bune și frumoase daaaar ”Acum e atunci!”. Sau, parafrazând formula introductivă din basme, va fi odată, cum n-a mai fost niciodată până acum! Colaborare, parteneriate, echilibru, politețe, pace, armonie, plaisir, volănașe și floricele?… Hmmm, vom trăi și vom mai vedea!

MELANIA BADEA,

membru de onoare AAR, special guest editor Astrele



