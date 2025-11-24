Astro-meteorologie: iarna lui 2025-2026

de MALVINA IVANCIU

La începutul iernii, deși nu în fiecare an, pun planetelor o întrebare ca să văd: vom mai vedea oare în vreun an zăpezile copilăriei? Și, cam în fiecare an, orara răspunde: an călduț, fără zăpadă. Sinceră să fiu, uneori nu fac harta tocmai ca să nu văd iar ”iarnă călduță” acolo în hartă.

Această hartă, însă, a fost diferită.

Întrebarea a fost ”va fi zăpadă în acest an?”. La modul general, întrebarea este ”cum va fi vremea iarna asta?” Trebuie să ne amintim aici că ”iarna” dintr-o hartă astrologică este cea care înseamnă cuprinsul zodiilor Capricorn, Vărsător și Pești – adică harta vorbește despre perioada de la Crăciun până la echinocțiul de primăvară.

Cum va fi, deci, iarna?

Ascendentul și stăpânul Ascendentului (Jupiter) mă reprezintă pe mine și locul în care mă aflu. Jupiter se află în Rac, semn rece și umed. Ascendentul primește o opoziție în antiscia de la acest Jupiter, stăpânul ploilor, dintr-un semn umed și rece. Deci, două mărturii că va fi frig și umezeală – iar umezeala pe vreme friguroasă înseamnă zăpadă. Luna, al doilea semnificator al meu, este într-un semn de apă, Scorpionul, adăugând încă și mai multă zăpadă și frig în ecuație. Luna aplică, totuși, imediat la o conjuncție cu Marte – care îmblânzește puțin predicția de frig – și cu Mercur, care este stăpânul vânturilor, în special al celor de vest. Deci Luna va lua lumina de la Marte și de la Mercur și o va duce la Jupiter, aducînd puțină căldură și vânturi puternice.

Dar eu și locul în care mă aflu (Jupiter) mai avem încă o influență înafară de Lună; pe Saturn, la care Jupiter aplică destul de strâns. Saturn, stăpânul zăpezilor, este și el în semn de apă, adică ninsoare și frig.

Aveți mai sus harta orarei; eu nu pun pe hartă aspectele de obicei, dar, în cazul nostru, trigonul de apă care implică pe Jupiter anunță prea frumos zăpezile care or să vină, așa că am selectat din soft ca aspectele să fie vizibile în hartă.

Concluzia: vom avea o iarnă cum nu am avut de mult timp, cu troiene de zăpadă, ninsoare, ger – alternate cu unele scurte, foarte scurte momente în care vremea se va îmblânzi și în care vor fi vânturi puternice.

N.B. Reamintesc că este vorba de vremea în locul în care mă aflu, Brăila, dar, prin extensie, este vorba de tot sud-estul țării, pentru că de obicei vremea în această zonă mare este asemănătoare. Dar nu aș crede, totuși, să fie aici multă zăpadă iar dincolo de munți să nu fie.

Abonați-vă la newsletter-ul Astrele pentru a fi la curent cu tot ce publicăm în revistă! Veți fi anunțat/ă când publicăm ediții noi, articole de astrologie, exerciții/provocări. De asemenea, vă ținem la curent cu evenimentele AAR și cu atelierele și cursurile organizate de astrologii echipei Astrele și de partenerii noștri.