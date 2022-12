Astrele în 2023 (partea I)

Anul 2023 se poate lăuda că este o sursă inepuizabilă de surprize, repornind un motor care a uitat cum să mai funcționeze. La început, vibrează iar, pe parcurs, se ajustează drumului care se construiește ca prin magie de îndată ce intră pe el. Să vedem, deci, și cele mai importante evenimente astrale ale acestui an.

Din data de 8 ianuarie, Luna Neagră (poziția medie) va intra în zodia Leu, accentuând tensiunea pe semnele fixe. Este de notat faptul că în aceeași zi Luna se află tot în Leu, anunțând provocări la nivel emoțional legate de modul în care înțelegem să ne manifestăm personalitatea. Luna Neagră în Leu distruge mitul omului atotputernic, sfidător al normelor, căruia i se permit multe. Farmecul este ingredientul principal prin care se obțin avantaje, dar pe termen scurt fiindcă zodia Leu cere manifestare autentică, sinceritate și loialitate în primul rând față de propria persoană. Cu Luna Neagră în Leu, credem uneori că ni se cuvine mai mult dar, în egală măsură, evităm să ieșim în evidență cu ce ne doare pentru că ar însemna dezvăluirea punctelor sensibile. De aceea, putem cădea în capcana de a ne prezenta ca fiind cei mai tari și grozavi, comportament care ar putea fi plătit ulterior prin frustare, fiindcă fiecare are limitele sale.

Pe 13 ianuarie, primim o veste bună: Marte își reia mersul direct. După îndelungi așteptări, bâjbâieli, amânări și testări, în sfârșit suntem în punctul în care începem să avem mai multă claritate în strategiile de viitor, să înțelegem de ce anumite capitole s-au încheiat și de unde putem continua. Suntem totuși în perioada în care dispozitorul său, Mercur, este încă retrograd în Capricorn până pe 18 ianuarie (cu care face o inconjuncție), ceea ce ne sugerează că mintea și nevoia de acțiune suferă de o mică dezaliniere, un contratimp care ne poate face să ne îndoim de munca și eforturile depuse în perioada retrogradării. Acest amănunt se poate manifesta în situații de nerăbdare, de ezitare și, pentru scurt timp, deznădejde. Parcă nu ne vine să credem că avem calea liberă de uscăturile trecutului și că o nouă realitate așteaptă să fie construită. Și nu putem să nu aducem în discuție conjuncțiile Soare-Pluto în Capricorn (18 ianuarie) și Venus-Saturn în Vărsător (22 ianuarie) care pretind multă claritate în intenții, asumare, seriozitate și realism. Aceste aspecte sunt încărcătura de care avem nevoie pentru a ne organiza în funcție de necesități, de priorități, luând în considerare ce este mai bine pentru noi pe termen lung.

Ziua de 7 martie are o puternică încărcătură astrală: Lună Plină în Fecioară și Saturn intră în Pești, exact în această ordine. De ce? Fiindcă harta Lunii Pline îl are pe Saturn la hotarul Vărsătorului, ca și cum nu îi convine să plece de acasă. Această Lună Plină se produce pe axa caselor II-VIII, cea din urmă ”cântărind” mai mult deoarece le adăpostește pe Mercur (dispozitorul Lunii), Soare (stăpânul Ascendentului) și Neptun. În contextul acestui eveniment, casa a VIII-a devine țeava de scurgere cu jet puternic a energiilor care au fost sugrumate și au alterat puternic manifestarea intențiilor și a ceea ce este autentic în ființa noastră. De ce rămâne Saturn în Vărsător în harta Lunii Pline? Este nevoie de o plasă de control la nivel mental, fiindcă trăirile pot fi intense, tulburi și dificil de gestionat. Acest eveniment astral poate afecta negativ țara noastră la nivel economic și mai ales financiar dacă nu există o gestionare eficientă a resurselor disponibile. Orice risipă este acum plătită iar, de acum, dezechilibrele bugetare trebuie să fie diminuate și nu sunt excluse dispute politice (la nivel local dar și cu partenerii internaționali) pe această temă. Salvatoare poate fi recepția mixtă Jupiter-Soare care conferă o capacitate de adaptare și ușurează găsirea unor soluții în caz de necesitate. Aceste tipuri de probleme nu vor fi specifice țării noastre ci doar mai expres manifestate, fiindcă Luna Plină în Fecioară va avea loc pe axa financiară din harta României de la 1918. Nu este exclus ca, în această perioadă, țara noastră să fie obligată să efectueze plăți destul de mari (poate sub formă de despăgubiri), care să aibă un impact semnificativ asupra bugetului. Vor fi, de asemenea, și schimbări în colectarea taxelor și maniera de impozitare.

Saturn pășește în Pești tot pe 7 martie. Acest tranzit va pune accentul pe o atitudine mai circumspectă în planificarea pe termen lung, care se naște în urma faptului că Saturn dă impresia că restrânge posibilitățile de dezvoltare și explorare a oportunităților. Atitudinea pesimistă, în mare parte cultivată de senzația că nu primim sprijin suficient, se insinuează subtil în viața noastră și întârzie inițiativele. Cum se împacă Saturn în Pești cu Jupiter în Berbec? Vom pendula între nevoia de acțiune, de a începe capitole noi, de a îndrăzni, dar într-un cadru mult mai restrâns și prudent, țintind realizări mai mici darfezabile.

Echinocțiul de primăvară

Echinocțiul de primăvară are loc pe data de 20 martie iar Ascendentul momentului pentru București este în Scorpion. Harta este nocturnă, cu majoritatea planetelor în emisfera nordică. Ascendentul realizează cu stăpânul său, Marte în Gemeni, o inconjuncție, fiind în situația în care dispune, desigur, și de Soare. Având în vedere că Ascendentul echinocțiului este într-un semn fix, ne putem gândi că această hartă vorbește despre influențe care se întind pe tot parcursul anului 2023. Accentul acestei hărți se pune pe casa a VI-a, unde avem Soare, Jupiter, Mercur și Chiron. Pentru țara noastră, va fi important să se facă pași semnificativi în reorganizarea sistemului sanitar și administrativ, inclusiv în modul de comunicare și transmitere a datelor, în depunerea dosarelor, a cererilor și procesarea acestora. Harta echinocțiului ne vorbește, de asemenea, despre intenția de a avea o atitudine proactivă în chestiunile legate de alimentație publică, depozitare și rezerve de hrană. Venus în domiciliu, Uranus și Nodul Nord în casa a VII-a ne sugerează că, deși climatul politic internațional este nesigur și impredictibil, România va avea relații bune și fructuoase cu partenerii externi, proiectând o imagine pozitivă și de încredere. Saturn, Luna și Neptun se află în Pești, în casa a V-a, susținând acțiunile opoziției (Saturn, stăpân al casei a IV-a, care reprezintă și partidele aflate în opoziție) care însă nu reușește să se organizeze eficient și cu direcție. Luând în considerare semnificațiile Lunii într-o analiză mundană (și pentru că în această hartă este Luminătorul principal, fiind hartă nocturnă), putem specula că în 2023 se vor relua discuțiile despre creșterea natalității (care are șanse să crească ușor). Nu este exclus ca femeile să aibă un rol mai proeminent în viața politică, socială și culturală.

La o zi după echinocțiu, avem prima Lună Nouă în Berbec (21 martie), cu Ascendentul în Balanță. Acest eveniment astral dă un start puternic relațiilor (fie de cuplu, fie contractuale) iar înțelegerile se fac pornind de la ideea că este mai bine să avem un sprijin în spate, mai ales unde există scopuri comune.

Între 23 martie și 11 iunie, Pluto își marchează intrarea pe teritoriul Vărsătorului, precum balaurul care își arunca buzduganul pentru a-și anunța sosirea. Pluto nu lasă pe nimeni indiferent, mai ales pe cei care au planete între 0 și 1 grade ale zodiilor fixe (Vărsător, Leu, Taur și Scorpion). Această schimbare semnificativă de poziție este doar preludiul unui tranzit lung de aproximativ 21 de ani (pe 19 ianuarie 2044 va intra în Pești) care va produce evenimente atât în sfera personală, cât mai ales cea mondială. Ca un fapt divers, când Pluto a mai fost în Vărsător, Saturn în Pești iar Uranus în Scorpion (zodia opusă Taurului), s-a produs Marea Schismă a Bisericii Creștine în 1054 (catolicii și ortodocșii). Pluto în Vărsător evidențiază importanța stabilirii unor strategii și ideologii comune la nivelul marilor grupuri de interese (guverne, instituții internaționale) și la nivel social, pentru a întări puterea de influență a acestora și a implementa schimbări pe termen lung. Pluto în Vărsător este cel care nu doar unește, ci și separă, iar taberele opuse se vor ciocni fără să ezite. Confruntările sunt dure, pe principii clare, alb sau negru. Pluto în Vărsător creează o interdependență bazată pe interese comune, pretinzând îndeplinirea unor obligații care să reitereze periodic o anumită adeziune. Pluto în Vărsător va pune accentul pe apartenență și integrare într-un grup, dar Pluto are o influență care accentuează extremele: pe de o parte vom asista la închegarea unor grupuri de influență, pe de altă parte vom asista la nașterea unor direcții opuse, care se vor lupta pentru păstrarea individualității. Impactul lui Pluto în Vărsător va fi, desigur, și la nivel științific și tehnologic, prin dezvoltarea unor noi sisteme care să fie utilizate larg în viața de zi cu zi, dar care vor avea ca efect o dependență tot mai crescută. Dar acestea vor începe să fie reglementate tot mai atent și mai aspru, pedepsind abaterile.

Din 25 martie, Marte va intra în sfârșit în zodia Rac, unde este în cădere. Poziția lui Marte este adversă Berbecului, impunând planetelor din această zodie (Soare, Jupiter, Mercur) prudență, asigurarea securității și riscuri calculate. Saturn în Pești susține această atitudine și printr-un trigon care se perfectează pe 29 martie, care facilitează direcționarea eficientă a eforturilor, în dozaj optim.

Între 3 aprilie și 11 iunie, Mercur va tranzita zodia Taur, atât în mișcare directă, cât și retrogradă. Primul său aspect va fi chiar în ziua în care intră – un careu cu Pluto. Nevoia de certitudine a lui Mercur în Taur se combină cu cea de control a lui Pluto, rezultând o atitudine de neîncredere și o multitudine de întrebări care ne subminează viziunea echidistantă și obiectivă. Mercur va căuta soluții practice și variante de rezolvare a unor chestiuni care țin de securitatea materială pe termen lung, dar acestea nu par să fie accesibile la prima încercare.

Eclipsa de Soare în Berbec

Eclipsa de Soare din 20 aprilie este a doua Lună Nouă în zodia Berbec, plasată în casa a XII-a. Pluto tronează impunător în casa a X-a, cu atenționarea că influența autorității din viața noastră se resimte puternic. Pentru a evita responsabilitatea directă, să ni se ceară socoteală pe un ton apăsat, preferăm să ne îndepărtăm, să ne retragem din fața unor situații tensionate. În acest caz, evitarea nu este o fugă ci o repliere, un mod de a încărca bateriile pentru ceea ce va fi. Uranus pe casa I și în conjuncție cu Nodul Nord vine cu decizii surprinzătoare, ne schimbăm opțiunile radical și pe ultima sută de metri, fiindcă există un impuls puternic de a ieși din scenariul pe care îl avem și de a improviza. Această eclipsă invită la explorarea calităților pe care le-am ținut în umbră fiindcă nu am găsit scopurile potrivite care să le ceară.

Eclipsă de Lună în Scorpion

Pe 5 mai avem o eclipsă de Lună în Scorpion, care pune accentul pe reevaluarea domeniului relațional luând în considerare interesele comune pe care le avem cu cei apropiați. Încrederea, familiaritatea și ajutorul comun sunt caracteristici pe care recepția mutuală dintre Mercur și Venus le va scoate în evindență. Careul Luminătorilor cu Luna Neagră reliefează trăsături de caracter care până acum au fost latente sau bine ascunse din teama de a nu creea o imagine negativă.

Jupiter intră în Taur din 16 mai, devenind mai pragmatic, centrat pe câștiguri și profit, fără să mascheze intențiile reale. Într-o zodie care iubește banii, stabilitatea, dar este lovită, de câțiva ani, de imprevizibilitatea lui Uranus, Marele Benefic nu se sfiește să creeze oportunități și contexte care să favorizeze securizarea bunurilor, a avuțiilor, situația materială în general. Luând în considerare că Saturn este în Pești (cu care va și realiza un sextil perfectat pe 18 iunie), contextul economic se va concentra pe modul în care sunt folosite resursele, pe eficiență și pe reducerea costurilor, dar obținând aceleași profituri. Uneori, mijloacele de realizare a acestui standard pot avea o componentă viciată de dorința de a păcăli un sistem, de a denatura intențiile inițiale, ceea ce, ulterior, poate produce fricțiuni în relații și parteneriate. De ce?

Fiindcă dispozitoarea lui Jupiter, care este Venus, va intra pe 5 iunie în Leu, zodia în care va și retrograda. Este întâmpinată în aceeași zi de Pluto, prevestind frământări, poate chiar redefiniri și ruperi ale unor înțelegeri anterioare făcute pe încredere. Este un tranzit provocator pentru relațiile de cuplu, inclusiv cele care apar foarte stabile (retrogradează într-o zodie fixă) dar în care pasiunea și dragostea nu mai strălucesc la fel de puternic. Câteva zile mai târziu (7 iunie), realizează un careu cu Nodurile Lunare (este și dispozitoarea Nodului Nord). Suntem în pragul primelor întrebări care țin de reconfigurarea poziției personale în cadrul relațiilor care au impact semnificativ în viața noastră, ca evoluție și dezvoltare. Tranzitul lui Venus prin Leu, atât în mișcare directă cât și retrogradă, este foarte dinamic, Mica Benefică va avea câte trei careuri cu Jupiter și Uranus din Taur și două conjuncții cu Luna Neagră. Iată datele importante:

11 iunie – Venus în careu cu Jupiter (ambele în mers direct);

28 iunie – Venus conjunctă cu Luna Neagră;

1 iulie – Venus în careu cu Uranus (ambele planete în mers direct);

7 august – Venus Rx conjunctă cu Luna Neagră;

9 august – Venus Rx în careu cu Uranus

21 august – Venus Rx în careu cu Jupiter în mers direct

16 septembrie – Venus D în careu cu Jupiter Rx

29 septembrie – Venus D în careu cu Uranus

Venus va începe mișcarea retrogradă pe 23 iulie de la 28 de grade Leu și va reveni în mers direct pe 4 septembrie, repornind de la gradul 12.

Careurile cu Jupiter și Uranus (ambele în Taur, zodie patronată de Venus) sunt deosebit de importante fiindcă aduc ingrediente precum exagerare, surpriză, tulburare, neliniște. Careul dintre cei doi benefici este de multe ori precum o întrecere al cărei scop este etalarea în stil dramatic a valorii personale, a calităților care se vor transpuse în fapte mărețe, de răsunet, depășind limitele impunse de bunul simț consimțit în plan social. Este foarte posibil să vedem etalându-se orgoliul nemăsurat (Venus face conjuncții și cu Luna Neagră), o aroganță care se hrănește din nevoia de a fi obiectul adorației. Din punct de vedere financiar, este un aspect periculos fiindcă împinge către cheltuieli faraonice, nerealiste, greu de acoperit ulterior.

Când ne uităm la careurile lui Venus cu Uranus, ne alunecă automat gândul la complicații și întorsături de situație în domeniul relațional. Unul dintre parteneri se răzgândește, vrea altceva, rupe legătura și pleacă fără să se uite înapoi. Are loc și un spectacol (așa cum îi place lui Venus în Leu) în care fiecare protagonist se exprimă cu emfază, amplificând tensiunea și îndepărtând inițial orice șansă de revenire la sentimente mai bune. Uranus e brusc și de multe ori lipsit de maniere prin franchețe, Venus este afectată de un comportament care nu o pune pe primul loc. În cazul celor care nu sunt în cuplu, este posibil să se nască pasiuni care duc la relații intense, deloc plictisitoare. Luând în considerare și careurile cu Jupiter, vom avea focuri de artificii, care se vor transforma într-un foc intens dar cu efecte nebănuite. După ce Venus își va relua mișcarea directă, multe dintre încurcăturile planului relațional se vor descâlci într-o manieră neobișnuită (luând în considerare al treilea careu a lui Venus în mers direct făcut cu Uranus), și se vor lua decizii importante cu privire la viața de cuplu.

Venus în conjuncție cu Luna Neagră și în careu cu Uranus și Jupiter face dezvăluiri incendiare, ies la suprafață secrete, înțelegeri ascunse. Cei care au relații departe de ochii curioșilor se vor trezi expuși, analizați în amănunt. Aceste aspecte sunt deosebit de delicate pe plan mondial deoarece zdruncină acordurile și tratatele, predispun la manifestarea fățișă a nemulțumirilor și a conflictelor care pot (re)izbucni din motive aparent nejustificate. Venus retrogradă poate favoriza reluarea unor negocieri care au rămas neterminate, dar dintr-o altă perspectivă și cu alți termeni.

Pe 21 iunie vom avea solstițiu de vară, cu Ascendentul momentului pentru București în Scorpion. Vara se anunță o competiție a orgoliilor și a cursei pentru podiumul vizibilității. Cine este la superlativ? Această căutare a recunoașterii va fi neobosită și intensă, după cum se poate observa din plasarea stăpânului Ascendentului, Marte, în casa a X-a în Leu, alături de Venus și Lună (toate, complet în afara sectei – ex conditione). Autoritatea se manifestă doar pentru a atrage atenția, pentru a impune, chiar pe un ton foarte apăsat, și mai puțin pentru a realiza ceva concret. Va fi o adevărată provocare să se ajungă la un consens, la o negociere care să includă interese ale mai multor părți, dat fiind faptul că Venus este în zodia în care va și retrograda. Jupiter și Uranus plasați în casa VII-a prevestesc furturi care se nasc în cadrul relațiilor și parteneriatelor, fiindcă doar cele care au foarte bine delimitați termenii de funcționare vor rezista (Jupiter și Saturn fiind în sextil). Pentru România, solstițiul de vară pune accent pe repoziționarea ei în raport cu partenerii externi, unii dintre aceștia se pot dovedi din ce în ce mai inflexibili în raport cu cerințele clare pe care le au și cu angajamentele pe care țara noastră și le-a asumat. Marte în conjuncție cu Luna Neagră ne sugerează că intențiile (de o parte și de alta) nu sunt expuse cu onestitate, se încearcă o manipulare a modului de acțiune în așa fel încât rezultatul final să fie viciat de interese ascunse.

Prima parte a lui 2023 deschide poarta spre o reorganizare serioasă a priorităților, în funcție de contexul curent, și nu conform unor planificări care nu includeau ceea ce este de fapt important. Pendularea între prudență excesivă, reținere, control și pariere pe necunoscut, este destabilizatoare dar și un mod de a explora cea mai bună variantă într-o perioadă în care viitorul ajunge în casele noastre înainte de termen.