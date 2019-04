Influenţe astro-medicale în luna mai 2019

Faimosul medic şi astrolog francez Michel de Notre-Dame (mai cunoscut sub numele de Nostradamus), care a trăit în perioada Renaşterii, afirma: „Căile pământeşti urmează căile cereşti”. Altfel spus, mişcarea planetelor în spaţiul cosmic generează influenţe şi predispoziţii care se fac resimţite în vieţile oamenilor de pe această planetă, inclusiv în ceea ce priveşte starea lor de sănătate.

Soarele se va afla, în primele trei săptămâni ale lunii mai, în Taur, acest tranzit generând predispoziţii pentru afecţiuni la nivelul gâtului: amigdalite, faringite, laringite, afectări ale vocii, posibile dezechilibre la nivelul glandelor tiroidă şi paratiroide, spondiloză cervicală (afectare a vertebrelor de la nivelul gâtului), afectări ale urechilor (otite, deficienţe de auz etc.). Totuşi, riscurile unor astfel de îmbolnăviri sunt relativ scăzute, având în vedere absenţa aspectelor nefavorabile şi prezenţa celor favorabile: Soarele realizează un sextil tranzitoriu cu Neptun din Peşti, trigoane tranzitorii cu Saturn şi Pluton din Capricorn, fiind create astfel premisele depăşirii facile a problemelor de sănătate acute sau a decompensărilor unor boli cronice. Unele dintre afecţiunile amintite ar putea apărea la cei care primesc aspecte nefavorabile de la Soarele tranzitoriu la planetele natale din semne fixe (Leu, Scorpion, Vărsător).

Din 21 mai, Soarele își face intrarea în Gemeni, generând alte predispoziţii pentru îmbolnăviri, la nivelul căilor respiratorii (traheite, bronşite), plămânilor (pneumonii, bronhopneumonii, pleurezii, abcese pulmonare), braţelor (artrite sau artroze la nivelul articulaţiilor umărului, cotului, mâinilor), sistemului nervos (nevroze, stări de anxietate, neuropatii etc.). Tranzitând doar primul decan al Gemenilor până la finele lunii mai, Soarele nu va realiza aspecte nefavorabile cu Jupiter din Săgetător şi Neptun din Peşti. Riscurile de îmbolnăviri vor fi mai mari pentru cei cu planete natale în primii decani ai unor zodii mobile (Fecioară, Săgetător, Peşti), care vor primi aspecte nefavorabile de la Soarele tranzitoriu.

Alături de Soare se va afla în semnul Taurului şi planeta Uranus, deşi cei doi aştri nu vor interacţiona prin conjuncţie. Uranus va genera predispoziţii similare cu cele ale Soarelui tranzitoriu prin Taur, mai ales dacă va realiza aspecte nefavorabile cu planete natale din semne fixe. Uranus poate produce însă influenţe mult mai rapide, fulgerătoare chiar (sub forma unor boli supraacute), care pot conduce la intervenţii chirurgicale rapide sau la tratamente medicale realizate în servicii urgenţă.

Luna va avea o influenţă particulară pe data de 18 mai, când se va produce momentul de Lună Plină. Opoziţia între Soarele din Taur şi Luna din Scorpion poate genera afectări ale somnului, dereglări ale comportamentului sexual, atacuri de panică asociate cu frica de moarte sau de deposedare, decompensarea unor nevroze sau psihoze, tulburări ale alimentaţiei. În unele situaţii pot apărea accentuări ale apetitului sexual, afectări ale activităţii cardiace (pentru cei cu planete în Leu), afectări neurologice (pentru cei cu planete în Vărsător).

Mercur va traversa în această lună trei semne zodiacale. De pe 1 pe 6 mai, Mercur va tranzita ultimul decan al Berbecului, generând predispoziţii pentru afecţiuni la nivelul capului (sinuzite, probleme dentare, dureri de cap), sistemului nervos (stări de nervozitate, reacţii nevrotice sau psihotice, migrene, nevralgii). Unele dintre aceste afecţiuni ar putea fi declanşate sau agravate de prezenţa unor curenţi de aer rece sau chiar a unor furtuni sau alte accentuări ale vânturilor. Riscurile de îmbolnăviri sunt semnificative, în condiţiile în care Mercur din Berbec realizează cuadraturi tranzitorii la Saturn şi Pluton din Capricorn.

De pe 7 pe 20 mai, Mercur va tranzita prin Taur, generând riscuri de îmbolnăviri similare cu cele produse de Soare dar mai puţin intense. Mercur va genera şi senzaţii de uscare a gâtului, afectări ale vocii, posibile dificultăţi de comunicare verbală, ca şi alte posibile afecţiuni declanşate sau accentuate de curenţii de aer rece. Din această poziţie, Mercur va realiza un sextil tranzitoriu la Neptun din Peşti şi un dublu trigon la Saturn şi Pluton din Capricorn, aspecte care indică găsirea unor soluţii inteligente şi eficiente pentru rezolvarea unor probleme de sănătate, dar şi realizarea unor comunicări pragmatice şi lămuritoare asupra unor subiecte din acest domeniu (de exemplu, între medici şi pacienţi).

Pe 21 mai, Mercur va intra în Gemeni (unde va rămâne până la sfârşitul lunii) împreună cu Soarele, producându-se astfel o conjuncţie strânsă, care poate genera o suprasolicitare mentală şi o comunicare verbală excesivă, de tip logoree. În următoarele zile, Mercur va avansa mai rapid, desprinzându-se de Soare, realizând opoziţie cu Jupiter din Săgetător şi cuadratură cu Neptun din Peşti. Se va constitui astfel un careu în T mobil, cu vârfurile în Gemeni, Săgetător şi Peşti. Acest careu în T va genera, în primul rând, dificultăţi de comunicare şi de înţelegere în domeniul medical, probleme legate de atenţie, riscuri de erori medicale sau de redactare a unor documente, care pot avea influenţe negative asupra sănătăţii unor persoane.

Mercur din Gemeni ar putea genera afecţiuni ale aparatului respirator şi ale sistemului nervos, apărute fie din cauza condiţiilor atmosferice (a vânturilor, în special), fie din cauza anxietăţii, a grabei, sau suprasolicitării nervoase. Nevoia foarte mare de mişcare, de deplasare poate afecta alimentaţia persoanelor şi, implicit, starea de sănătate, putând apărea tulburări de digestie, tulburări de tranzit intestinal, nervozitate din cauza alimentaţiei precare etc. Jupiter din Săgetător, în contextul careului în T mobil, poate genera unele excese alimentare (în ce priveşte alimentele solide, grăsimile, alcoolul, condimentele), care produc riscuri de afecţiuni ale ficatului, ale vezicii biliare, ale circulaţiei sângelui (în special hipertensiune arterială). Neptun din Peşti va predispune la menţinerea sau accentuarea unor boli cronice, mai ales la nivelul picioarelor, sistemului limfatic şi sistemului nervos.

Venus va tranzita prin Berbec între 1 şi 14 mai, generând anumite predispoziţii pentru unele afecţiuni precum sinuzite, afectări ale dinţilor, afectări ale circulaţiei venoase, afectări ale părului. Aceste riscuri de boală vor fi semnificative, în condiţiile în care Venus din Berbec va realiza cuadraturi la Saturn şi Pluton din Capricorn. Din 14 mai şi pănâ la sfârşitul lunii, Venus se va afla în Taur, deci în propriul domiciliu, astfel reducându-se riscurile de îmbolnăviri. Protecţia faţă de boli va fi susţinută şi de sextilul tranzitoriu Venus – Neptun, precum şi de trigonul dintre Venus şi conjuncţia Saturn – Pluton.

Marte se va afla în prima jumătate a lunii mai în Gemeni, generând unele predispoziţii de boli la nivelul căilor respiratorii (bronşite, traheite, bronşiolite), plămânilor (pneumonii, abcese pulmonare), braţelor (riscuri de fracturi, accidentări, arsuri), sistemului nervos (neuropatii, nevralgii, migrene etc.). Riscurile de îmbolnăviri sunt semnificative, în condiţiile în care Marte realizează, în acest interval, careu în T mobil împreună cu Jupiter din Săgetător şi Neptun din Peşti. În a doua jumătate a lunii mai (de pe data de 16), Marte se va afla în Rac, generând predispoziţii pentru afecţiuni la nivelul stomacului (gastrite, reflux gastric, dispepsii), sânilor (în cazul femeilor), ochiului stâng (conjunctivită), cutiei toracice (traumatisme, herpes zoster, nevralgii etc.).

Saturn şi Pluton îşi continuă lungile tranzite prin Capricorn, primind aspectele amintite anterior. Cele două planete vor genera riscuri de afecţiuni, la nivelul pielii (dermatite, alergodermii), articulaţiilor (artroze, artrite, reumatisme degenerative), oaselor (osteoporoză, osteopenie etc.). Aceste predispoziţii vor fi accentuate şi de tranzitul Nodului Sud prin Capricorn, în preajma celor două planete.

În astrologia chineză se cunoaşte că pe data de 6 mai începe sezonul de vară, în conformitate cu calendarul acestei tradiţii. Practic, luna mai poate fi inclusă în sezonul de vară chinezească. Apar predispoziţii pentru afecţiuni cardio–vasculare (cardiopatii, angină pectorală, infecţii cardiace, aritmii, hipertensiune arterială, flebite, arteriopatii etc.), afecţiuni digestive (infecţii intestinale, tulburări de absorbţie, enteropatii etc.). Datorită dinamicii celor cinci elemente, în mai apar, conform medicinii tradiţionale chineze, riscuri de afecţiuni ale plămânilor (infecţii, tulburări respiratorii, pleurezii etc.), ale intestinului gros (tulburări de tranzit, colite, colon iritabil), ale sistemului nervos (afecţiuni psihice şi neurologice).

Acestea sunt, prin urmare, cele mai semnificative influenţe astrale şi riscuri consecutive de îmbolnăviri în luna mai a acestui an.