Astrele în 2023 (partea a II-a)

de IOANA ISPAS

Așa cum am observat în articolul precedent, anul 2023 conține multe evenimente astrale de mare impact. Continuăm cu analiza celei de a doua părți a acestui an și vorbim întâi despre sextilul dintre Saturn și Jupiter (19 iunie), primul aspect major după conjuncția din 2020. Este momentul în care cei doi încep să arate cum anume lucrează efectiv împreună și încotro ne putem îndrepta eforturile (referindu-ne în special la subiecte care au debutat în 2020/2021). Dacă, la momentul conjuncției, Jupiter era sub suzeranitatea lui Saturn imprimându-i o notă mai gravă și serioasă, în 2023 Saturn se va afla în domiciliul lui Jupiter aducând o nevoie mai mare de deschidere, de acceptare și de flexibilitate.

Odată cu intrarea Nodului Nord în Berbec și, implicit, a Nodului Sud în Balanță (din 13 iulie), suntem mai înclinați să ne încercăm norocul singuri, pe cont propriu, folosind energia Berbecului care creează noi drumuri, fără să aștepte ajutor ori susținere din altă parte. Totuși, Nodul Sud nu poate fi ignorat, ci integrat într-un mod autentic și personal.

Nodurile Lunare pe axa Berbec-Balanță au un impact semnificativ asupra relațiilor și a modului în care ne raportăm la această temă a vieții noastre. Este important să conștientizăm cât de mult ne implicăm, cum ne afectează aceasta și, nu în ultimul rând, cât de mult ne reprezintă. Primul impuls este acela de a ne descurca singuri, a demonstra că suntem independenți (mai ales că Venus, stăpâna Nodului Sud, va efectua 3 careuri cu Uranus, atât în mișcare directă cât și retrogradă, iar Berbecul este un semn zodiacal care preferă să se descurce singur). De remarcat un fapt interesant: în anul 2022, Marte, stăpânul Nodului Sud, a fost retrograd. În anul 2023, Venus, stăpâna Nodului Sud, este de asemenea retrogradă. Este important să găsim punctul de mijloc între cele două energii care doar în aparență sunt opuse, însă se completează și se alimentează reciproc. Cum individul nu poate trăi într-o mare de indivizi singuri, relațiile sunt un fapt natural care vine să completeze, nu să ne facă dependenți unii de alții.

Din suita evenimentelor estivale nu putea lipsi Mercur retrograd în Fecioară. Pe 29 iulie va intra în această zodie, iar pe 24 august se va mișca înapoi. Este momentul revizuirii eforturilor pe care le-am depus, cât de productivi am fost și ce rezultate am avut până la acest moment. Suprapunându-se cu Venus retrogradă în Leu, avem tendița să fim aspri cu noi înșine, să demonstrăm că suntem capabili de mult mai multe lucruri cu care ulterior să ne mândrim. Doar că, de îndată ce își reia mersul direct (16 septembrie, când și Venus în mers direct va face un careu cu Jupiter), Mercur își va da seama că strălucirea nu înseamnă întotdeauna valoare, și că superficialitatea nu asigură repere sănătoase în viața noastră.

Între 1 și 19 august, va fi activ careul dintre Pluto și Nodurile Lunare. Revenind pe ultimele grade de Capricorn, Pluto începe să-și încheie socotelile cu acest semn zodiacal. Careul cu Nodurile Lunare desface legăturile care ne păstrează senzația de siguranță și predictibilitate, scufundă barca deja ciuruită care nu mai este capabilă să ne poarte pe drumul ales. Pluto și Nodurile Lunare elimină treptat rămășițele unui mod de existență prea strâmt și rigid, dar acest proces de multe ori întâlnește împotrivire și chiar disperare. La un moment dat, ne putem simți singuri și fără ajutor, fără busolă. Odată trecut acest prag critic, descoperim o putere extraordinară de reconstrucție și hotărârea care a stat ascunsă în umbra conformismului. Axa Nodurilor Lunare ne vrea împăcați cu noi în raport cu ceilalți, să fim capabili să ne cunoaștem la nivel profund, fără a ne confunda în relații.

Harta echinocțiului de toamnă

Echinocțiul de toamnă are loc pe data de 23 septembrie, cu Ascendentul în primele grade ale Scorpionului. Nota venusiană este discret prezentă prin recepția mutuală Venus-Soare; Marte în Balanță, Jupiter și Uranus în Taur. Această hartă ne sugerează că manifestarea autorității, a puterii personale se poate realiza și prin negocieri, discuții, explicații care să fie corect țintite. Toamna lui 2023 se concentrează pe atingerea scopurilor utilizând atât experiența anterioară cât și adaptarea la tacticile folosite de ceilalți.

Pentru România, echinocțiul vine cu influență destul de puternică în plan politic, în care nota principală cântă pe extinderea intereselor interne în raport cu planul extern. Parteneriatele care se dovedesc nepotrivite, care constrâng și nu aduc beneficii, nu mai pot fi ignorate. Acele relații externe care sunt încordate din această privință au șansa de a fi renegociate și termenii redefiniți: Luna Neagră din harta solstițiului se află fix peste Saturn din harta României de la 1918, iar Venus se află în casa a VII-a în harta țării noastre. Suprapunerea MC cu Dsc ne sugerează o realiniere a intereselor noastre externe în raport cu instituțiile internaționale de care depindem prin tratate semnate. Jupiter din Taur realizează o opoziție la Luna din Scorpion și un sextil la Jupiter din harta României, împingând interesele economice și de securitate în sfera de interes. Sunt posibile atragerea unor investiții și folosirea mai eficientă a resurselor, cu toate că vor exista contradicții în privința modului de punere în aplicare a acestor perspective (a se vedea careul Marte din harta României cu Marte din harta echinocțiului).

Luna Neagră în Fecioară (din 4 octombrie) se potolește din răzvrătirea specifică după ce lasă în urmă aspecte provocatoare și controverse. Dar numai în aparență, fiindcă, în această zodie mercuriană, Luna Neagră pune la îndoială modul în care ne raportăm la succes din prisma „produsului finit” : ce înseamnă reușită? Reușita înseamnă strălucirea extravagantă a Leului sau ceea ce rămâne efectiv după ce spectacolul s-a terminat? Luna Neagră în Fecioară caută să pună accentul pe eficiență și rezultat vizibil, pe ceea ce poate fi (re)utilizat și în alte contexte.

Luna Neagră în Fecioară corectează excesele anterioare care au repercusiuni asupra corpului. Sub acest tranzit, suntem mai atenți la alimentație, la ingredientele produselor pe care le folosim și, nu în ultimul rând, la „curățenia emoțională și mentală”. Evidențiază acele gânduri repetitive care nu fac decât să ne scadă încrederea și ne țintuiesc într-o buclă care se repetă în scenarii diferite. Opoziția Lună Neagră-Saturn apasă pe punctele sensibile care ne zădărnicesc fericirea și ne împing într-o zonă întunecată. Luna Neagră testează limita de persistență a gândurilor care poate fi un semn de consecvență sau de obsesie.

Harta eclipsei de Soare

Eclipsa de Soare din 14 octombrie din zodia Balanță pune accentul pe nevoia de a ne oferi plăceri care ne ajută să fim mai puternici, mai încrezători. Cel mai mic gest contează, mai ales în plan mental, fiindcă ridică moralul (ușor zdruncinat după conjuncția Lună Neagră-Venus în Fecioară și opoziția Lună Neagră-Saturn). Ascendentul momentului în Gemeni și plasarea eclipsei în casa a V-a dezvăluie spiritul ludic de care avem nevoie pentru a hrăni creativitatea. Recepția mutuală Venus-Mercur este capabilă să construiască gânduri frumoase, să împrăștie o dâră fină de optimism și facilitează comunicarea în situațiile în care au existat disensiuni.

Harta eclipsei de Lună

Eclipsa de Lună din 28 octombrie va avea loc pe axa Taur-Scorpion, în casele V-XI (sistem de case pe semne întregi). Avem 2 planete în demnitate: Luna în hayz și Marte în domiciliu. Atenția noastră se concentrează pe ceea ce putem aduce nou în activitățile pe care le prestăm atât în plan profesional cât și în proiectele personale. Suntem deopotrivă interesați să ne extindem orizonturile, dar este necesar ca, mai întâi, să fim pregătiți în a accepta și alte puncte de vedere care nu se aliniază cu ale noatre (Saturn și Neptun se află în casa a IX-a, în Pești). Pluto pe Descendent filtrează cu atenție partenerii și intențiile acestora, descoperă punctele sensibile în relațiile noastre.

Mercur intră în Capricorn pe 1 decembrie, iar pe data de 12 intră în mișcare retrogradă, ca apoi să se întoarcă în Săgetător pe 23 decembrie. Pe 2 ianuarie 2024, își reia mersul direct iar pe 14 ianuarie revine în Capricorn. Pendularea între cele două zodii îl face pe Mercur mai indecis și dificil când vine vorba să-i înțelegi motivațiile din spatele atitudinii evazive: pe de o parte, poate fi extrem de locvace în expunerea argumentelor, pentru ca apoi să înțeleagă că e nevoie de profunzimea capricorniană pentru a lua decizii importante.

Harta solstițiului de iarnă

Solstițiul de iarnă din 22 decembrie ne găsește într-o stare de spirit introvertă, centrată pe relațiile cu cei apropiați (Venus, stăpâna casei a VII-a, se află în casa I) și pe nevoia de a asigura bunăstare și stabilitate materială. Luna în Taur este în exaltare și apreciază plăcerile lumii fizice, de aceea este interesată să și le procure, iar conjuncția aplicantă cu Jupiter o susține în această direcție. Iarna 2023-2024 este foarte activă pe sectorul financiar, Marte în casa a II-a în Săgetător asigură o fluiditate în circulația banilor, uneori cu obstacole care sunt semnale că este nevoie nu doar de curaj ci și de prudență (Mercur, stăpânul casei a VIII-a, este retrograd și ars de Soare în Capricorn).

2023 este un an al spectacolelor în lumini și umbre, care ne poartă pe valurile senzațiilor tari, ca apoi să ne pună cu picioarele pe pământ. Să ne bucurăm de fiecare trăire și de fiecare eveniment, pentru că acestea ne îmbogățesc experiența personală.

IOANA ISPAS,

vicepreședinte AAR, coordonator al Cercului Phoenix, redactor Astrele Despre Ioana

Așteptăm cu interes întrebările voastre la revista@astrele.ro, pe pagina noastră de facebook sau pe canalul de YouTube. Cele mai bune întrebări astrologice – de interes general – vor primi glas și răspuns!

Dacă încă nu v-ați abonat la newsletter, vă invităm să o faceți chiar acum: