Anul Iepurelui de Apă – semnificaţii în 2023

de SORIN BRATOVEANU

Anul 2023 se va afla, în cea mai mare parte a lui, sub influenţa Iepurelui de Apă. Acest an al Iepurelui va debuta, conform calendarului lunar, pe 22 ianuarie 2023, când se va celebra festiv Anul Nou chinezesc, cu toate manifestările binecunoscute: dansuri, focuri de artificii, mese tradiţionale, spectacole cu dragoni, întâlnirile cu familiile de origine etc. După calendarul solar, influenţa Iepurelui de Apă va începe pe 4 februarie 2023.

Înainte de a vorbi despre modul în care ne va influenţa Iepurele de Apă, este necesar să ne familiarizăm cu tendinţele sau caracteristicile specifice acestui semn din zodiacul chinezesc.

Nativii Iepure

Iepurele este corelat de astrologii chinezi cu fertilitatea, fecunditatea, reînnoirea neîncetată a vieţii. Unii consideră că Iepurele este asociat cu Luna, dar acesta e un mod de a spune că aceasta este o zodie de polaritate yin (feminină).

Caracteristicile acestui semn zodiacal sunt: libertatea, sexualitatea, vântul de est, bunătatea, revărsarea energiilor creatoare celeste.

Nativii Iepure (toţi cei născuţi după data de 4 februarie a anilor: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) sunt oameni sprinteni, nervoşi, grăbiţi. Ei aspiră să aducă armonie în toate domeniile vieţii, având o anumită sensibilitate, o capacitate de a empatiza cu ceilalţi. Unii ajung chiar să simtă o profundă milă sau compasiune pentru unii dintre semenii lor. Sunt oameni diplomaţi, buni mediatori, capabili de a aplana conflictele. Totuşi, poate apărea pentru ei problema echilibrului dintre nevoile personale şi problemele celorlalţi, fiind oameni cu inimă mare. Sunt mari iubitori ai naturii şi se pot manifesta uneori imprevizibil, mânaţi de pasiuni diverse. Nativii Iepure sunt persoane cu bune capacități intelectuale, dar au și înclinaţie spre risipă, din cauza generozităţii lor uneori excesive. Au certe abilităţi artistice, sunt fiinţe creative.

Iepurii au, aşadar, multe calităţi care le permit să interacţioneze armonios și să aibă relaţii de cuplu plăcute, cordiale, echilibrate. Totuşi, au nevoie de mai multă luciditate în plan relaţional, pentru a realiza cu care oameni sunt cu adevărat compatibili. Ei îşi doresc o familie mare şi fericită, iar activitatea sexuală/erotică le oferă mari satisfacţii. Manifestă fidelitate dacă primesc ceea ce au nevoie în relaţia de cuplu (mai ales dragoste, atenţie, plăcere sexuală/erotică). Pot fi părinţi iubitori şi sunt deschişi către experienţe noi.

În plan profesional, Iepurii au nevoia de a manifesta abordarea armonioasă şi nevoia lor de a comunica. Au nevoie de libertate, motiv pentru care nu pot fi eficienţi sub o conducere prea strictă. Pot da un mare randament într-o firmă de familie (în care interacţionează cu cei dragi) sau pe cont propriu. Pot fi productivi şi în domeniul artistic dar şi pe tărâmul ştiinţific. În plan financiar, ei pot fi mai neglijenţi sau neatenţi cu propriile resurse dar mult mai eficienţi cu fondurile unei firme sau societăţi. Totuşi, aspectul material-financiar nu reprezintă punctul lor forte.

Anul Iepurelui

Înţelegând tendinţele specifice nativilor Iepure, le putem apoi extrapola asupra întregului an 2023 (de la momentul de început precizat). Astrologii chinezi vorbesc despre mai multe tipuri de Iepure.

Anul 2023 este al „Iepurelui care traversează pădurea”, având ca elemente specifice: intuiţia, flexibilitatea, respectul faţă de propriile sentimente (oamenii putând dezvolta iubiri foarte puternice), abilităţile extrasenzoriale, capacitatea de a manifesta simpatie și toleranţă.

Vom avea, deci, un an cu o mare nevoie de libertate, armonie, empatie și compasiune. După perioadele de izolare și distanţare din anii anteriori, va apărea nevoia de apropiere, afecţiune și căldură interumană. Unii oameni vor simţi mai pregnant pornirile altruiste, care îi pot conduce spre acţiuni caritabile, dar acestea vor trebui să fie dublate de discernământ, pentru a nu se ajunge la risipă. Înclinaţia către activităţi sexuale/erotice va fi destul de mare în acest an, încât poate creşte numărul de sarcini şi de copii care se vor naşte. Creativitatea artistică, dar şi în alte domenii, va fi semnificativ crescută în 2023.

Pentru că este vorba despre un an de polaritate yin (-), tendinţele agresive și chiar războinice, manifestate în diverse zone ale lumii, se vor diminua.

Pentru că este un an de apă (Iepurele de Apă), ne vom bucura de multe precipitaţii (ploi, ninsori, lapoviţă) şi se vor realiza mai multe activităţi de tipul amenajărilor hidrotehnice, refacerea digurilor, curăţarea de deşeuri a unor ape și alte activităţi legate de ecologia acvatică, piscicultură, culturi de alge sau de fructe de mare. Pot continua anumite studii sau expediţii oceanografice, cercetări legate de flora şi fauna lacurilor, mărilor.

Diagrama Stâlpilor destinului (Ba Tzi) pentru anul 2023 arată astfel:

Tulpina Celestă Apă Ramura terestră Lemn (Iepure)

Aşadar, avem un an de Apă peste Lemn, ceea ce reprezintă o relaţie armonioasă, care facilitează creşterea armonioasă a diverselor culturi agricole, livezi, pajişti, acestea fiind întreţinute de o umiditate suficientă, provenită mai ales din precipitaţii (Apa celestă). Totuşi, dacă precipitaţiile vor fi excesive, pot apărea uneori şi inundaţii (în anumite perioade ale anului), care se pot solda cu calamitarea unor culturi.

Fiind un an în care elementul lemn este semnificativ, ne putem aştepta la activităţi susţinute pentru protecţia mediului, pentru limitarea defrişărilor de păduri, pentru reîmpăduriri. Obiectele confecţionate din lemn pot produce un mai mare interes, inclusiv comercial (mobilă din lemn, articole de artizanat, sculpturi în lemn etc.). Activităţi precum grădinăritul, horticultura sau alte genuri de culturi, vor deveni, în acest an, mult mai atractive. Turismul în zone pitoreşti, sălbatice sau chiar exotice, bogate în ape naturale și vegetaţie, poate cunoaşte o creştere apreciabilă.

Din punct de vedere economic, activităţile care se încadrează în tendinţele mai sus amintite pot beneficia de câştiguri financiare semnificative, chiar sporite în anumite perioade. Deşi resursele pot fi suficiente, în acest an de apă peste lemn, vor apărea cheltuieli excesive sau chiar o tendinţă către risipă, care pot dezechilibra unele bugete. Din acest motiv, este necesar un mare discernământ în plan financiar (care să pondereze optimismul excesiv).

În ceea ce priveşte sănătatea, pot apărea vulnerabilităţi la nivelul sferei genito-urinare, cu riscuri de boli la nivelul rinichilor, vezicii urinare, organelor genitale masculine (afecţiuni ale prostatei, testiculelor) şi feminine (afecţiuni ginecologice variate, la nivelul ovarelor, uterului, trompelor uterine, vaginale etc.).

Unele sarcini, care vor debuta în acest an, se pot derula cu dificultate, solicitând în unele situaţii intervenţii ale ginecologilor, tratamente speciale.

Vor exista vulnerabilităţi și la nivelul oaselor şi articulaţiilor (posibile afecţiuni reumatismale), al pielii, părului (posibile afecţiuni dermatologice), dinţilor, urechilor (posibile infecţii, probleme cu auzul), ca și la nivelul inimii şi vaselor de sânge.

Cele mai eficiente terapii în acest an vor fi cele cu apă (hidroterapia în general) şi în amplasamente situate lângă păduri sau în zone cu multă vegetaţie.

În acest an, vor fi cel mai mult favorizaţi, astrologic vorbind, nativii Iepure.

Vor fi, de asemenea, avantajaţi şi nativii Oaie (născuţi în anii 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015), nativii Mistreţ (născuţi în anii 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) și nativii Câine (născuţi în anii 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).

Pentru cei născuţi sub influenţa altor semne zodiacale chinezeşti, anul 2023 poate fi normal sau neutru.

Nativii Cocoş sunt semnificativ dezavantajaţi sau defavorizaţi în acest an, motiv pentru care este necesar să fie prudenţi, evitând asumarea riscurilor inutile.

Iată, deci, perspectivele pe care le avem în anul Iepurelui de Apă „care traversează pădurea”.