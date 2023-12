Predicții pentru 2024 după Gromovnicul din bătrâni

de MALVINA IVANCIU

Anul trecut, când am extras câteva predicții din Gromovnic pentru 2023, așteptările mele nu au fost foarte mari. Unul dintre motive este că, de obicei, aforismele, tocmai pentru că sunt atât de generale, nu pot rezulta în predicții corecte tot timpul.

Dar rezultatul a fost chiar interesant.

Vremea a fost foarte aproape de predicție: ”o iarnă cu vânt mult, frig și, spre sfârșit, cu zapadă multă; primavara a fost uscată; vara, călduroasă și uscată; toamna, rece și uscată.”

Într-adevăr, iarna a fost cu vânt, friguroasă (vremea rece a durat mai mult decât în anii precedenți), a fost secetă în mare parte în timpul anului iar toamna a fost chiar extrem de uscată, în mod necaracteristic. Departe de realitate a fost ”zăpada multă” prevestită mai sus.

Punctul doi, războiul. Nicio surpriză acolo, deja urmăream cu toții războiul din Ucraina și am presupus (greșit, după cum a urmat să observ) că această predicție era despre acel război. Dar Marte ca guvernator ar prezida începerea unui război, nu continuarea unuia început sub guvernarea altei planete. Și, bineînțeles, am văzut și această predicție cum s-a împlinit: în cursul anului, a început războiul din Israel/ Palestina.

Ce putem să spunem despre 2024?

Guvernatorul acestui an, conform Gromovnicului, va fi Soarele. El ne spune că în anii guvernați de Soare, ”Anul [va fi] uscat, de măsură roditor [… ]. Gângănii puține, stricare de pomi. Pește de măsură. Tună mult. Prune multe. Pere și mere din destul”.

În ce privește vremea, ”primăvara nădejde de moină, Maiu frig, roditor. Dar, la sfârșit, puțină nădejde de zăpadă. Vara întâiu nu prea bine, apoi se schimbă cu ploaie, ziua cald, noaptea rece. Iulie nu prea cald. Toamna luminată, bună nadejde de zapadă, frig cu soare. Iarna uscată și friguroasă”.

Cât despre partea care vorbește despre cutremure sau tunete când Luna se află în diferite zodii – de curând am avut și un cutremur destul de puternic (4.8 grade Richter), pe 4 decembrie 2023. Iar cartea noastră ne spune că, atunci când e cutremur cu Luna în zodia Leului (cum a fost la acea dată), atunci ”mulți împărați se vor tulbura și vor pieri la război și cei săraci se vor îmbogăți și se vor învăța și se va arăta un împărat despre răsărit și va fi frică mare despre apus. Și roadă va fi peste tot pământul. Iarna va fi grea și se va scula oarecine foarte puternic”.

Există în Gromovnic unele indicații astrologice care par mai precise dar sunt greu de identificat. La capitolul despre guvernarea planetelor asupra anului, textul ne dă informații precum: ”Dacă Soarele stăpânește împreună cu zodia Vărsătorului”, apoi dacă ”Soarele stăpânește împreună cu zodia Săgetătorului” etc. Aș considera că acest lucru înseamnă că, dacă harta intrării Soarelui în Capricorn are ascendentul în Vărsător sau în Săgetator etc., vom avea anumite predicții. Dar anul acesta, harta intrării Soarelui în Capricorn are ascendentul în Scorpion și, pentru această poziție, Gromovnicul nu ne spune nimic…

Am considerat că este vorba de ingresul în Capricon și nu în Berbec, pentru că în multe culturi este considerat mai important acesta decât cel din primăvară din Berbec pe de o parte și, pe de altă parte, descrierea meteorologică din carte începe cu iarna, apoi continuă cu primavara, vara și toamna, așa cum este ordinea după solstițiul de iarnă.

În acest an, Crăciunul cade pe rit vechi, într-o duminică: ”Dacă se va întâmpla Nașterea Domnului nostru Hristos dumineca, iarna va fi caldă. Primăvara ploaie, vara secetoasă, toamna ploioasă și vânturoasă. Viile și secara vor fi foarte bune. Prin grădini, legume deajuns, miere multă, pe vremea secerei va fi vreme bună”.

În rezumat, vremea de anul viitor pare a fi mai variabilă decât anul acesta. Iarna, cu temperaturi medii dar uscată, fără prea multă zăpadă. Primăvara va fi ploioasă și relativ rece, cel puțin până în mai. Vara, și ea umedă, temperaturi mai scăzute decât de obicei și cu diferență de temperatură mare între zi și noapte, toamna va fi însorită dar și cu probabilitate de zăpadă spre sfârșitul ei.

Se vor face fructele, mai ales prunele și strugurii, dar pomii vor fi afectați de diferite boli, în schimb insectele vor fi mai puține (unii dintre noi sperăm foarte tare că, la ”gângănii”, sunt considerați și țânțarii).

La nivel politic, predicțiile cutremurului ar fi că, pe de o parte, în vest vor avea loc pierderi de oameni într-un război (iarăși îmi vine să spun că deja știm acest lucru) dar, de data aceasta, oameni de un oarecare rang (nu doar soldați); și va avea loc o inițiativă nouă a unui conducător de țară din est, referitor la zona Europei. În schimb, după cum spune Gromovnicul, problemele noastre nu vor veni din est, ci din vest (”va fi frică mare despre apus”).

Revenim și anul viitor pentru a vedea în ce măsură s-au îndeplinit și aceste predicții ale Gromovnicului nostru.

MALVINA IVANCIU (Astro Malvina),

simpatizant AAR, redactor Astrele Despre Malvina

