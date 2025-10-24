Provocare: ”Cu bine, Saturn în Pești!”

de DIANA SPINEAN

În sfârșit, ultimele luni cu Saturn în Pești! Brrr! În februarie, vom număra aproape trei ani de anduranță în apele reci — când cristaline, când tulburi — ale acestui tranzit. Poate de aceea m-am apucat să răscolesc Astrele în căutarea unui semn. Și-mi sare în ochi acest fragment:

”Saturn nu e bun, se spune în astrologie. Trebuie să cauți în altă parte (la Jupiter!) buna dispoziție și euforia, cheful și hazul; felicitările, masa și dansul. Dar nimic nu e mai formativ decât un urâcios de malefic de teapa lui Saturn. Nimic nu-i mai prețios, cred, decât a pricepe că există împrejurări în care mai de folos decât libertățile, îți sunt limitele. Că sunt contexte în care constrângerile sunt utile, neputințele și insuficiențele personale sunt bune (la ceva), funcționale.”

Este un fragment dintr-un eseu scris cu măiestrie de Nicoleta Eșanu în 2014, intitulat La ce e bun (totuși) Saturn. Chiar așa — o fi bun la ceva? Hai să vedem. Hai să lansăm la apă o nouă provocare!

Cu Saturn retrograd acum, în ultima parte a ultimului semn al zodiacului, pare că putem privi cu mai multă claritate în urmă: să evaluăm consecințele alegerilor noastre, ale putințelor și neputințelor din ultimii ani. Iar Neptun, proaspăt revenit în Pești, întreține reveria.

Îți propun, așadar, să încapsulezi experiența ta cu Saturn în Pești într-o scrisoare. Imaginează-ți că o rulezi, o pui într-o sticlă și o arunci în mare. Știi că va ajunge undeva, cândva… Oare ce țărm va atinge scrisoarea ta? Se va întoarce în trecutul recent, la omul care erai înainte de martie 2023? Sau va călători în viitorul apropiat, la omul care simte sub tălpi nisipul fierbinte al Berbecului? Ce mesaj ți-ai trimite? Ce te-ar ajuta să-ți amintești?

Oricui vei decide să-i adresezi scrisoarea, povestește-i despre felul în care te-ai simțit: mai ancorat în realitate sau, dimpotrivă, pierdut printre valuri? Spune-i unde ai simțit cea mai mare limitare, ce ai învățat despre putință și despre credință. Ce s-a dizolvat și ce a rămas solid în tine și în viața ta? Pentru ce i-ai putea spune, împăcat: „Cu bine, Saturn în Pești!”

Dacă simți să împărtășești cu noi și cu ceilalți cititori scrisoarea ta, trimite-ne-o la provocare@astrele.ro până în 6 decembrie 2025.

Și, fiindcă tot vorbim despre limite, se cade să avem și noi niște cerințe:

scrie maxim o pagină și jumătate , în Word, cu font de 12 pt;

, în Word, cu font de 12 pt; scrie cu diacritice;

specifică și descrie cât mai limpede cum stă în hartă (zodie, casă, aspecte) reperul astrologic pe care l-a tranzitat Saturn;

opțional, dar de dorit: atașează harta natală (fără a afișa datele de naștere; putem să le înlăturăm noi din imagine, dacă nu știi cum);

nu dorim o listă a evenimentelor care ți s-au întâmplat în acești ani; dorim să transformi o experiență personală într-o poveste.

Cele mai interesante și mai bine ancorate astrologic scrisori, care respectă și cerințele de mai sus, vor fi publicate în ediția din decembrie 2025 a revistei Astrele.

Succes!

Abonați-vă la newsletter-ul Astrele pentru a fi la curent cu tot ce publicăm în revistă! Veți fi anunțat/ă când publicăm ediții noi, articole de astrologie, exerciții/provocări. De asemenea, vă ținem la curent cu evenimentele AAR și cu atelierele și cursurile organizate de astrologii echipei Astrele și de partenerii noștri.