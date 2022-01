Trei într-o barcă. Un caz surprinzător de astrologie vocațională și un dialog savuros între Diana Spinean și Malvina Ivanciu

Image by Marta Nowicka

Diana căuta o hartă provocatoare cu care să-și deschidă conferința de la Congresul AAR din octombrie 2021, intitulată ”În căutarea profesiei potrivite. A fi sau a nu fi în casa a VI-a”, și a găsit-o! Un nativ cu Marte în domiciliu, în casa a VI-a natală. Le-a lăsat participanților câteva minute pentru a se familiariza cu harta și a decide dacă nativul a fost: medic, poet, istoric sau sportiv. Voi ce credeți?

Dar, înainte cu câteva zile, ea a hotărât să-și testeze provocarea pentru a estima gradul de dificultate și timpul necesar rezolvării ei, așa că a apelat-o pe Malvina…

Diana:

Malvina, la o primă vedere, ce spui, nativul acesta a fost medic, poet, istoric sau sportiv?

Malvina:

Aș zice poet. Dar și istoric poate fi, zic istoric pe locul doi. Ascendentul în Gemeni, stăpânul lui, Mercur, în elevație – e bun cu cuvintele, scrie și vorbește bine; stăpânul MC în casa a V-a și stăpânul casei a X-a (Peștii), tot în casa a V-a – trebuie să fie ceva creativ; Luna în casa a X-a arată inspirația literară și conexiunea cu oamenii.

Diana:

Dar despre Marte din casa a VI-a, ce părere ai? Cu Marte în domiciliu și cu stăpânul MC (Saturn) și stăpânul casei a X-a (Jupiter) în casa a V-a, ești sigură că nu și-a găsit împlinirea profesională într-o activitate sportivă?

Malvina:

Cu Luna în elevație, nu prea ar fi sportiv, chiar dacă are stăpânul MC și al casei a X-a în casa a V-a. M-aș uita și la temperament, un sportiv ar trebui să aibă mult Foc în hartă, fie uscat (Foc), fie umed (Aer). Când calculez temperamentul, reiese că este flegmatic (Apă), deci nu, nu aș spune sportiv.

Diana:

Dar cu Marte astfel poziționat și cu Luna din Pești aplicând la un trigon cu el, și cu stăpâna casei a XII-a (Venus) pe Mijlocul Cerului, într-un semn uman, nu crezi că ar fi putut fi medic?

Malvina:

Cu toate trăsăturile astea poate mai degrabă să fie moașă 🙂 Sau politician, ambasador, casa a V-a fiind casa ambasadorilor. Iar Venus arsă de Soare arată că semnificațiile generale ale lui Venus îi vor fi foarte dragi, foarte aproape de inimă, vor face parte din însăși esența ființei lui, și Venus în sine tot artă, frumusețe, literatură, ar însemna chiar dacă este aici accidental stăpâna casei a XII-a. Deci nu aș putea să zic nici medic.

Diana:

Ai avut dreptate, Malvina, a fost poet! Iar observația privind temperamentul, e genială!

Tocmai asta intenționez să arăt în conferință: în chestiuni profesionale – și cu atât mai mult vocaționale –, întreaga hartă trebuie studiată, ar fi o greșeală să ne limităm doar la elementele promovate de astrologia modernă, și anume triada caselor II-VI-X, cu atât mai puțin la cea mai nefericită dintre ele, a VI-a. O planetă în casa a VI-a poate fi semnificator profesional doar în anumite condiții. Dar, în acest caz, Marte din casa a VI-a nu este semnificatorul profesiei. Și, apoi, am o surpriză pentru tine: varianta ”istoric” rămâne în discuție!

Malvina:

A fost și istoric?

Diana:

Nu, și da. Nativul nostru, Alfred Kossmann , a fost poet, scriitor și jurnalist, și… a avut un frate geamăn, Ernst Kossmann , născut cu 10 minute înaintea lui (Ascendent la gr. 10 Gemeni, MC la gr. 5 Vărsător), care a devenit un reputat istoric.

Malvina:

E remarcabil așa ceva! Luna în casa a X-a, ca semnificator general al istoriei, uite cum s-a văzut în harta lor!

Mă uit la informațiile despre istoricul Ernst, avem și o descriere a personalității lui în pagina Wikipedia, din partea unei studente a lui. Și reiese de aici, atât de frumos, temperamentul lui flegmatic! „Cu un aer foarte distant, foarte inteligent, și fiind în același timp imposibil să te apropii de el, dar și foarte accesibil și binecuvântat cu puterile retorice ale lui Pericle” (aici intervine acel Mercur la un pas de cădere din harta lui). „În rare ocazii, dacă simțea cu adevărat că este necesar, era capabil să pornească o adevărată furtună retorică care spulbera orice și pe oricine.” Tipurile temperamentale umede sunt mișcate mai mult de pasiune decât de rațiune, și iată ca Ernst pornea această furtună retorică atunci când „simțea” că e necesar, iar tipurile reci se ambalează greu, le ia timp, iar Ernst era greu accesibil și nu se entuziasma ușor.

Diana:

Cine cunoaște semnificațiile planetelor, știe! 🙂 Așa este, Luna este semnificativă pentru poeți și istorici deopotrivă. Un alt indiciu ni-l oferă Jupiter, stăpânul Lunii și al casei a X-a, care este împreună cu Saturn (Timpul) în cea mai creativă casă, a V-a. Iar stăpâna casei a V-a, Venus, este într-o casă intelectuală, a IX-a, și conjunctă cu Soarele pe Mijlocul Cerului (văzut ca extensie a casei a X-a, în sistem Whole). Dar tradiția ne spune că luminătorii nu pot fi semnificatori profesionali per se, ci ajută alte planete să se afirme, punându-le în lumină. În timp ce Venus se contopește cu Soarele, Mercur este la o distanță sănătoasă de el, astfel că poate străluci pe cerul serii, după apusul soarelui. Susținut de Jupiter și Saturn, stimulat de vecinătatea creativă a conjuncției Soare-Venus și foarte interesat de trecut (stăpân al casei a IV-a), Mercur se exprimă în casa a IX-a ca semnificator profesional. Unde mai pui că este și stăpânul Ascendentului! De fapt, în materie de profesie, sursele vechi asta și spun, să începi de la Ascendent, așa cum ai făcut tu.

Malvina:

Da, acest Mercur al lui se exprimă oricum foarte puternic, e în ultimul grad al Vărsătorului, mai are puțin și cade de foarte sus (când intră în Pești va fi și în cădere, și în exil) deci vrea neapărat să se manifeste, să se exprime. Planetele care sunt la un pas de a schimba demnitatea sau care tocmai au schimbat-o se întâlnesc foarte des în hărțile oamenilor renumiți, pentru că vor lucra întotdeauna să fie observate. În cazul celor doi frați, Mercur se grăbește să scrie și să vorbească, până nu i se întâmplă ceva regretabil.

Diana:

Atunci, hai să-ți povestesc câte ceva despre ei…

Frații Kossmann erau olandezi cu origini evreiești și nemțești. În Al Doilea Război Mondial, au fost arestați și trimiși într-un lagăr de concentrare în Germania, unde au fost siliți să trudească mai bine de doi ani. Alfred, care până atunci a compus doar poezie, a transpus cele trăite în război (împreună cu fratele lui) într-o nuvelă: ”The Defeat” (Înfrângerea), pentru care a fost distins cu un prestigios premiu literar. De asemenea, a scris literatură de călătorie și mulți ani a lucrat în librării și edituri (nu a terminat liceul). La 50 de ani, Alfred a avut un accident de mașină care i-a pus viața în pericol și l-a lăsat invalid; a scris o nuvelă bazată pe această experiență, ”Of late I went out boating” (În ultimul timp, m-am dat cu barca). Fratele său, Ernst, era un erudit profesor universitar și, așa cum relatează acea studentă a lui, avea un discurs impecabil și extraordinar de puternic. Fie că vorbim despre operele literare ale lui Alfred sau cele istorice ale lui Ernst, exprimarea era impregnată de scepticism, ironie și detașare.

Malvina:

Abia acum se vede Marte din casa a VI-a!

Diana:

Exact! Uneori, planeta din casa a VI-a servește pur și simplu ca mijloc pentru exprimarea planetei din casa a X-a, când acolo există una. Știind doar profesiile lor, rolul lui Marte din casa a VI-a ar fi fost imposibil de înțeles în lipsa detaliilor biografice: muncă grea impusă, violență, accident, infirmitate. Marte a oferit Lunii, prin trigon, și lui Mercur și perechii Soare-Venus, prin careu, material pentru ca ele să se exprime, din fericire, constructiv în casele în care se află. Invers, Luna din casa a X-a a dat sens experiențelor marțiene. Așa cum arată tradiția astrologică, adesea leacul unei suferințe din casa a VI-a se găsește în casa a X-a, în virtutea relației armonioase, de trigon, dintre cele două case .

Malvina:

Am o curiozitate: de ce Alfred și-a manifestat latura artistică și Ernst pasiunea pentru istorie? Intuiesc că subdiviziunile zodiacale joacă un rol important ….

Diana:

În ipoteza că orele de naștere ar fi atât de precise precum indică ratingul Rodden, AA, Alfred-poetul ar avea Ascendentul și Mijlocul Cerului în termenele lui Venus, pe când Ernst-istoricul în termenul lui Jupiter, respectiv Mercur. Și sigur mai sunt și alte subdiviziuni care să explice diferențele. O altă chestie pe care o observ uneori este aceea că gemenii cu aceeași hartă, care și cresc împreună, tind să manifeste diferit potențialul indicat de hartă, cel puțin într-un domeniu al vieții, fiecare încercând să-și afirme propria sa individualitate.

Malvina:

Alfred a fost mai lovit de soartă decât Ernst, cu acel accident care l-a lăsat infirm și, uite, AS lui Alfred este în dodecatemoria Scorpionului! Deci stăpânit tocmai de acel Marte din casa a VI-a. Pe când Ernst are AS în dodecatemoria Balanță, stăpânit de Venus.

[10 minute mai târziu…]

Diana, nu o să îți vină să crezi ce am găsit! Trebuie să-ți spun că de cele mai multe ori, când studiez o anumită “constelație”, adică o combinație deosebită de plasamente și aspecte într-o hartă, caut persoane cu aceleași coordonate, ca să văd cum s-au manifestat la ei aceste constelații. Am căutat Ascendentul în Gemeni, Luna în Pești, ceea ce asigura că Luna va fi în casa a X-a pe semne întregi și stăpânul Lunii, adică Jupiter, în Balanță, ceea ce asigura că va fi în casa a V-a. Și acum l-am găsit pe Marcel Jullian , un francez, născut ÎN EXACT ACELAȘI MOMENT cu Alfred, doar că în Franța, nu în Olanda. La exact aceeași oră, cu ratingul maxim de exactitate al Astro Databank, adică AA. Marcel a fost om de televiziune, scriitor de scenarii de film și TV și, ține-te bine, poet și istoric!!!

Diana:

Fantastic! Așa se explică și Uranus din casa a X-a, chiar și opoziția Soarelui la Neptun din casa a III-a, cel puțin pentru cel care a lucrat în televiziune. Dar care sunt șansele să avem trei oameni născuți cu aceeași hartă, având aceleași ocupații?! Zâmbesc știind că surpriza noastră poate părea stranie unora care își imaginează că doi, trei sau zece oameni născuți în același moment trebuie să aibă o viață similară. Pe teren, lucrurile nu stau chiar așa. Și ce spuneam despre gemeni! Dacă cei doi au suferit o separare, unul exprimându-se ca poet și celălalt, ca istoric, pe francez nu l-a oprit nimic să se exprime în ambele moduri!

Malvina:

Marcel Jullian, pe lângă faptul că a lucrat în televiziune, a fost președintele unei asociații franco-belgiene destinate reabilitării imaginii regelui belgian Leopold al III-lea (activitate istorică, și iată și activitatea de politician, de ambasador, un francez care a apărat memoria unui belgian) și director literar al editurilor Plon și Julliard unde, printre altele, a fost autorul unei antologii de poezie. La moartea lui, Jacques Chirac a comunicat că “apreciază cultura sa înaltă, originalitatea gândirii, curiozitatea și independența spiritului său”, atât cât și faptul că a fost “un poet, un creator autentic, cu un talent multilateral, plin de imaginație și generozitate”. E de parcă i-ar descrie harta astrologică! 😊

Diana:

Acum mă întreb eu ce rol o fi jucat la el Marte din casa a VI-a…

Malvina:

Văd că Marte în domiciliu, din casa a VI-a, la care aplică Luna și pe care Lună o primește în cădere, le-a dat la toți trei de lucru: Alfred a scris o nuvelă despre experiența familiei lui în război, când fuseseră închiși într-un lagăr de concentrare în Germania, Ernst a ales Fronda – un război civil francez – ca temă de doctorat la absolvirea universității, iar Marcel s-a ocupat de restabilirea numelui regelui belgian Leopold al III-lea, acuzat de a–i fi trădat pe aliații Belgiei în Al Doilea Război Mondial. Și toți trei s-au ocupat, în scrierile lor, de subiecte care țin de alte țări – casa a IX-a, unde toți trei au Soarele (stăpân al casei a III-a) cu Venus, pe Mercur (stăpân al AS și al casei a IV-a) și MC-ul.

Diana: Malvina, presimt că acesta este doar începutul investigațiilor noastre!

