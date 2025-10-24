O SĂRBĂTOARE ASTROLOGICĂ. Despre ediția a XXI-a a Congresului Asociației Astrologilor din România – București, 27-28 septembrie 2025

Am stat de vorbă cu mai mulți participanți și cu câțiva dintre lectorii de la Congresul Asociației Astrologilor din România (AAR), care a avut loc la București, în 27-28 septembrie 2025. Am fost inundată de o maree de impresii, comentarii, așteptări, recomandări, dorințe și cerințe. După ce mi-am batut îndelung capul cu ordonarea acestei multitudini de reacții, m-am hotărât să le așez în tiparul celor patru elemente și să urmăresc un fir roșu cu bătaie spre viitor. Le-am cerut respondenților să îmi vorbească despre principalul câștig (main takeaway) cu care au plecat de la Congresul 2025 și despre temele și subiectele demne de reflecție și de luat în considerare pentru 2026.

Pentru că prima parte a materialului este, în cea mai mare măsură, o colecție de citate din relatările celor intervievați, am renunțat la ghilimelele necesare citării. Altfel, acest articol ar fi fost plin de ele. Mulțumiri lui Adrian Cotora, Ioana (Geni) Ispas, Anca Milea, Delia Petrea, Manuela Rujoiu și Daniela Simulescu. Nu în cele din urmă, mulțumiri speciale lui Frank Clifford, de acum membru de onoare al AAR, care ne-a împărtășit impresiile sale într-un scurt interviu (vedeți și partea a II-a).

Partea I – impresii, reflecții, așteptări

SUB SEMN DE FOC

Atmosferă de sărbătoare astrologică. Entuziasm și dorință de expansiune, inclusiv înspre o deschidere internațională a Congresului AAR. Două zile pline în care nu ne-am dat jos din carusel. Obositor? Oh, da, dar am plecat cu bateriile încărcate. Când s-a terminat, mi-am dorit să fi durat un pic mai mult. Un sentiment de profundă gratitudine față de organizatori și de conferențiari.

Mihaela Dicu, Frank Clifford, Dan Ciubotaru, Corina Chira

Principalul câștig și teme de lucru pentru 2026:

Un esprit de corps intensificat și amplificat de energia bună a celor două zile ale Congresului. Sentimentul colectiv de apartenență între iubitorii de astrologie, de susținere reciprocă și lucru de făcut împreună.

Subiecte pentru evenimente viitoare: Prezentări cu valențe doctrinare care deschid o perspectivă transformațională (a fost dat exemplul prezentării lui Dan Ciubotaru, astrologia fără planete). The big picture: astrologie mondială. Provocări și concursuri (a fost elogiată inițiativa Dianei Spinean, de la simpozioanele STAAR și din paginile revistei Astrele).

SUB SEMN DE PĂMÂNT

De la an la an, congresul AAR se împământenește și devine o acțiune din ce în ce mai solidă. Asociația însăși crește, s-au înscris oameni noi și au fost aleși membri noi în Consiliul Director al AAR (vedeți componența în site-ul AAR). Aspectele practice și logistice au fost bine reglate, adresăm mulțumiri traducătorilor și oamenilor cu asistența tehnică. O frumusețe de tort – a se vedea poza, care nu a fost doar arătos, ci și bun. Confort, într-o locație cu atmosferă și eleganță clasice, de București vechi.

Principalul câștig și teme de lucru pentru 2026:

Inspirația și intenția de a capitaliza experiența de la Congres, de a contribui și investi în AAR și în proiecte legate de astrologie; de a se implica în organizare și structurarea agendei evenimentelor viitoare; de a sprijini un sistem mai puternic pentru administrarea AAR.

Subiecte pentru evenimente viitoare: O serie de prezentări ”Cum să…?” cu tehnici și metode practice de lucru pentru fiecare dintre cele patru ramuri ale astrologiei. Prezentări care să reliefeze utilitatea astrologiei.

SUB SEMN DE AER

Ah, cât de multe sunt de zis la acest capitol! Bineînțeles, Congresul AAR este un eveniment eminamente mercurian. Nu numai pentru că este o sărbătoare a cuvântului și ideilor, ci și pentru că Mercur este stăpânul domeniului – astrologia. Ca reporter, am primit și transmit mai departe aprecierile respondenților pentru valoarea și profesionalismul lectorilor, calitatea prezentărilor și mixul de subiecte – vezi aici lista completă a conferințelor & conferențiarilor la Congresul AAR 2025. O agendă care te îmbogățește, indiferent de abordare sau de tipul de astrologie practicat, chiar dacă nu sunt concordante cu stilul tău individual de a practica astrologia. Un deziderat exprimat de mai mulți respondenți este ca acest eveniment vârf de lance al AAR să fie și mai mult platforma unde să se regăsească și să se reunească cei care practică astrologia în România. Toți cei pe care i-am intervievat au aterizat la un moment dat pe teritoriul Vărsătorului. Pentru că toți au folosit aceleași cuvinte-cheie: diversitate și co-existență, networking, integrare, prezență online, comunitate și comunități.

Mihaela D. și Frank C., Ioana Ispas, Răzvan Iacob, Firicel Ciarnău, Adrian Cotora, Delia Petrea, Elena Manea

Principalul câștig și teme de lucru pentru 2026:

Mai multă susținere și facilitare a abordărilor interactive, cu un spațiu dedicat în agendă pentru întrebări & răspunsuri.

Continuarea și promovarea mai puternică a programului STAAR online și a altor proiecte care să țină flacăra aprinsă între cele două evenimente principale ale AAR: Congresul AAR din toamnă la București și Astro-Festivalul din iunie de la Craiova. Cum traversăm și cum găsim resursele – mai ales pe cele umane – pentru acoperirea acestui traseu? Rămâne de văzut, respondenții și-au declarat disponibilitatea pentru brainstorming pe aceste teme.

Subiecte pentru evenimente viitoare: Astrologia și inteligența artificială. Tematici multidisciplinare (prezentarea care pare să fi suscitat cel mai viu interes a fost Codul vieţii – genetică, astrologie şi human design, a lui Răzvan Iacob).

SUB SEMN DE APĂ

Luna în creștere, în sextil perfect cu Soarele și în recepție mutuală cu Jupiter în zilele Congresului, a pus pe agendă subiecte tipice. Câțiva dintre respondenți mi-au vorbit de nevoia de astrologie mainstream, pentru toată lumea, pentru publicul larg, pentru mase. Cum procedăm? Câțiva respondenți au fost și foarte categorici: în primul rând, fără ”misticisme”, vă rog! Spiritul lunar a adus și întrebarea ”cum îi sprijinim pe începători?”.

Frank Clifford

Subiecte pentru evenimente viitoare: Istoria astrologiei în România, începând cu Icoana de nezugrăvit a științei sacrosante a lui Dimitrie Cantemir. Instituirea unei serii despre ciclurile lunare (a se vedea conferința lui Frank Clifford, despre Luna Nouă și modalități inedite de explorare a ciclului lunar). Continuarea seriei de profiling astrologic sau forensic astrology (a se vedea prezentarea Mihaelei Dicu, despre spioni și agenți sub acoperire).

Principalul câștig și teme de lucru pentru 2026:

Aș zice că principalul câștig este, de fapt, o dilemă-provocare, pe care ne-a pus-o în brațe aceeași recepție Lună-Jupiter, cu aspectele aferente cu Saturn: astrologia tradițională versus astrologia ne-tradițională. Pentru unii, tradiționala ’e mai greu de digerat’; pentru alții, e calea fundamentată. Personal, aș zice că principala responsabilitate a oricărui profesionist – al astrologiei sau din orice alt domeniu – este să învețe, tot timpul. Asta include și efortul de a digera și ceea ce e poate mai greu de digerat.

Am întrebat A.I.: Cum armonizăm o dihotomie filozofico-intelectuală? Mi-a dat un răspuns cu 4 variante:

Sintetizează! În loc să forțezi armonia și să încerci să potrivești idei opuse într-un singur mod – cel ’corect’, mai bine încearcă să le combini pentru o perspectivă mai complexă și mai nuanțată. Găsește o ’a treia cale’! Caută un cadru sau context noi în care ambele părți ale dihotomiei pot fi văzute ca fiind adevărate sau valide. Acceptă provocarea! Privește conflictul mai degrabă ca pe o șansă de a extinde cunoașterea și înțelegerea decât ca pe o problemă care necesită rezolvare. Acceptă dihotomia! Uneori, singura modalitate de a găsi armonia este să accepți dihotomia pur și simplu, fără a căuta o rezoluție. Acest lucru este relevant în special pentru paradoxurile care nu au un răspuns simplu.

Hmm, lucrurile par a fi complicate. Nu zic că nu ar fi. Totuși, există speranță. Că tot nu v-am spus ce mi-a placut mie la Congres: cel mai mult mi-a plăcut co-existența tuturor acestor idei și curente. Personal, provocarea asta îmi amintește de una din primele mele dileme din astrologie (au trecut mulți ani de atunci), când mă uitam în blocaj, cu oroare, la cuadraturile din harta personală. Cum am depășit criza? În momentul în care accepți provocarea, știi deja că ești pe drumul cel bun.

Partea a II-a. Un invitat extraordinar

Frank Clifford

De-a lungul primei zile a Congresului, Frank Clifford a susținut o serie de trei ateliere:

Luna Nouă! Modalități inedite de explorare a ciclului lunar: Ciclul lunar, desfășurat și sub forma unor ‘familii lunare’ la intervale de nouă luni, cunoscut sub numele de Ciclul de Gestație Lunară (concept dezvoltat de Dietrech Pessin), ca instrument de planificare. Astrologia jocurilor de noroc: Analiza tiparelor natale și predictive ale marilor câștigători folosind astrologia electivă și explorând harta astrologică din perspectiva jocurilor de noroc. Direcții prin Arc Solar: Povestea vieții tale, pas cu pas: Sfaturi practice pentru folosirea Direcțiilor prin Arc Solar în previziuni și rectificări. Introducere în conceptul original al ‘tranzitelor din umbră’, care leagă evenimente aparent fără legătură.

Nu știam că Frank Clifford are atâția cititori și fani în România. Nici Frank nu știa!

Despre el mi-a vorbit cel mai mult Daniela Simulescu, în stilul ei exuberant:

”Îl aștept pe Frank în România de aproape 10 ani. Am fost emoționată de întâlnirea cu el, sunt o mare fană a lui. Prezența lui la București la Congresul AAR a ridicat din start ștacheta, e un conferentiar excelent! Dar nu numai atât! Frank are școală de astrologie (NR: el este directorul prestigioasei London School of Astrology LSA); a relansat emblematica revistă The Mountain Astrologer (TMA); dă interviuri, e prezent în emisiuni pe cele mai diverse teme de astrologie; organizează neobosit evenimente, inclusiv acțiuni de fund-raising în care împarte cu generozitate cunoștințele sale valoroase și oferă consultații astrologice în sprijinul unor cauze nobile.”

ASTRELE: Frank, cum ai descrie experiența ta la Congresul AAR? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce te-a inspirat sau provocat?

FRANK CLIFFORD: A fost o experiență minunată să cunosc o nouă comunitate de astrologi. Mi-au plăcut discuțiile, oamenii au fost foarte calzi și amabili. Cel mai inspirant a fost să întâlnesc o comunitate prosperă și să constat că astrologia este luată în serios.

ASTRELE: Ai ținut prelegeri în întreaga lume, ai participat la nenumărate evenimente și ai văzut multe comunități de astrologi. Cum a fost interacțiunea cu grupul nostru? Ai avut așteptări sau dificultăți anume? Ai simțit că te-ai facut înțeles și că ideile tale au ajuns la participanți?

FRANK CLIFFORD: Înainte de a ajunge la București, văzând lista conferențiarilor la evenimentele AAR precendente, mi-a fost un pic teamă că aș putea întâlni o abordare mai rigidă, tradiționalistă – care uneori poate fi literalmente inflexibilă. Am fost încântat să constat că participanții au fost deschiși la puncte de vedere mai puțin deterministe. Subiectele mele (ciclul lunar, jocurile de noroc și tehnica arcului solar) au acoperit numai o fracțiune din activitățile și preocupările mele ca profesor și astrolog consultant. Totuși, sper că am reușit să demonstrez că harta este mai degrabă un spectru de posibilități decât un destin fix nenegociabil.

ASTRELE: Hai să vorbim de conținut. Chiar dacă nu ai putut participa la conferințele astrologilor români, ai văzut agenda și i-ai întâlnit pe unii dintre conferențiari. Din interacțiunile tale în sală și pe marginea conferinței, ce subiecte ai recomanda sau ai alege pentru o viitoare prelegere la București?

FRANK CLIFFORD: Se pare că a existat o tematică largă. Mie îmi place să studiez tot, de la astrologia criminalității până la astrologia locațională și electivă. Aș fi interesat de orice subiect bine documentat și prezentat cu pasiune și precizie (ceea ce reflectă luminătorii mei în Berbec și Fecioară).

ASTRELE: Mi-ar plăcea să aud orice recomandări sau sugestii pe care le-ai avea pentru AAR în termeni de valoare generală, conținut, format și structură. Cum putem consolida valoarea de networking a unui eveniment precum congresul AAR? Există abordări în acest sens pe care le-ai văzut folosite cu succes în alte locuri?

FRANK CLIFFORD: Multe conferințe sunt acum online, cu traducere în mai multe limbi. E o modalitate eficientă de a atrage un public internațional. Am plecat din România dorindu-mi să pot vorbi limba voastră ca să fi putut comunica în mod direct cu oamenii inteligenți pe care i-am cunoscut. Așadar, conferințele cu traducere ar putea fi calea de urmat.

ASTRELE: Câteva cuvinte despre ospitalitate. Mihaela, Președinta AAR, depune personal mult efort pentru organizarea celei mai bune primiri posibile a oaspeților străini la evenimentele AAR. Cum te-ai simțit în timpul scurtei șederi la București? Ce a lipsit din aranjamente?

FRANK CLIFFORD: Totul a fost confortabil și aranjat perfect. Nu am avut nevoie de nimic altceva. Hotelul a fost central, iar sala de conferințe ideală pentru lucrările Congresului AAR.

Calde mulțumiri organizatorilor! Să ne revedem cu bine la următorul eveniment al AAR!

HORARISTA,

membră AAR

