Ediția din octombrie 2025

Gândul lunii, de Teodora Muth:

Am citit articolul lui Dan despre Luna Nouă în Balanță, de pe 21 octombrie, la scurtă vreme după ce terminasem o carte care m-a marcat, ”Drumul spre nelibertate – Rusia, Europa, America”, de Timothy Snyder. Ca întotdeauna, Dan scotocește și scoate la iveală lucruri interesante. De data asta, un aspect ascuns al lunației, conjuncția luminariilor cu asteroidul Atropos. Atropos este una dintre cele trei Moire, fiicele lui Zeus și Themis, cele care controlau destinul fiecărei ființe: Clotho (cea care țese firul vieții), Lachesis (cea care măsoară firul) și Atropos (cea care îl taie). M-au înfiorat conexiunile dintre afirmațiile lui Snyder și această Lună Nouă, care se perfectează în careu cu Pluto din Vărsător și în conjucție cu Atropos, purtătoare a unui mesaj de finalitate implacabilă, fără nici un aspect negociabil. Mă gândeam că aș vrea să mă stabilesc la capătul lumii, pe Insula Paștelui (Rapa Nui), cea mai izolată bucățică de uscat a planetei. Am aruncat din nou un ochi pe harta lunației și, ce să vezi? Venus, situată tot în Balanță, este conjunctă la orb de 2 grade, cu planeta pitică Makemake, denumită după zeul creator al civilizației Insulei Paștelui. El a creat omenirea, era responsabil de sănătatea naturii și deținea o înțelepciune ecologică implicită. Makemake conjunct cu Venus mi s-a părut o flacără de speranță, un mesaj de încredere că măcar într-al doisprezecelea ceas vom alege evoluția și nu involuția, că foafecele lui Atropos nu va tăia, nemilos, firul Vieții. Mai avem încă atâtea de trăit, nu-i așa? La urma urmei, până în Insula Paștelui, casa lui Makemake, nu-s decât vreo 15.000 de kilometri iar el ne poate învăța ce contează cu adevărat.

Luna octombrie este o lună bogată pentru Revista Astrele, după cum vă veți convinge citind cea mai proaspătă ediție a ei, cu articole pe toate gusturile!

Începem cu un reportaj la cald despre congresul anual al Asociației Astrologilor din România. A fost al XXI-lea congres iar, ca invitat special, l-am avut pe Frank Clifford, din Marea Britanie. În Adunarea Generală a membrilor AAR a fost aleasă noua componență a Consiliului Director condus de Mihaela Dicu (președinte), ocazie cu care îi felicităm și noi pe Teodora Muth, Adrian Cotora, Corina Chira (vicepreședinți) și Andreea Cîrstea (secretar). Cei care doriți să aflați mai multe despre cum a fost Congresul, citiți reportajul Horaristei.

Despre Luna Nouă din Balanță, de pe 21 octombrie, a scris Dan Ciubotaru, ghidându-ne prin simbolistica ascunsă a hărții lunației. Se pare că vine vremea să ne și achităm datoriile, că așa e cu Balanța, caută echilibrul în toate!

Malvina Ivanciu se întoarce la predicțiile care au făcut istorie și ne vorbește de data aceasta despre revoluțiile din 1989. Acestea au fost prevăzute de mai mulți astrologi, printre care și românul Armand Călinescu.

Mihaela Dicu a pregătit un material bogat de astrologie orară pe tema recepțiilor, cu citate din autorii antici, cu propriile observații și câteva exemple din îndelungata ei practică. Deschideți materialul doar dacă v-ați așezat comod, pregătiți să luați notițe!

Melania Badea ne prezintă un cover după Greierele și furnica, pretext pentru a ne vorbi despre nativii zodiei Fecioarei în 2025. Influențele primite în ultimii ani, starea de spirit și provocările care le-au stat în cale, precum și tendința de a se refugia într-o zonă aparent sigură, ne ajută să-i înțelegem mai bine pe acești semeni ai noștri.

Rețetele de limonadă ale nativilor Leu sunt subiectul episodului din această lună al serialului semnat de Teodora Muth. Ingredientele le știți, multe planete în Leu, rezultatul final îl veți afla citind poveștile extraordinare din spatele hărților descoperite de Teodora. Colega noastră face o muncă de documentare consistentă pentru acest serial și o felicităm și pe această cale!

Andreea Talmazan susține și de această dată două sesiuni de psihanaliză, având mai întâi pe divan un nativ Balanță iar, apoi, unul Scorpion. Foarte interesante prezentările fiecăruia, cu inhibițiile și frustrările caracteristice dar și cu deschiderea spre identificarea unor soluții terapeutice pe care o au aceste zodii.

Valeria Grădinaru ne propune câteva exemple interesante pentru a ilustra modul de manifestare a relației dintre Lună și Venus în harta natală, cu bune și cu mai puțin bune. Dacă ne referim doar la Regina Camilla, cred că este de-ajuns pentru a vă trezi interesul.

Sigur că avem o vedetă și în această ediție, și nu orice vedetă, ci pe nimeni altul decât Leonardo di Caprio, un nativ Scorpion celebru pentru versatilitatea lui pe ecran. Viața lui personală este la fel de interesantă, așa cum veți descoperi citind articolul Minolei Bratoveanu.

Astrologia electivă a lui Vivian E. Robson, în traducerea Dianei Spinean, a ajuns la Capitolul XIX, despre prizonieri și criminali. Este un capitol cât se poate de actual pentru noi, românii, Robson referindu-se la auspiciile astrale favorabile prinderii infractorilor și obținerii unor mărturii ale acestora despre crimele săvârșite.

Ca orice bun gospodar, ne pregătim din vreme pentru luna decembrie. Diana Spinean, redactorul șef al revistei, lansează o frumoasă și incitantă provocare despre experiența trăită de voi pe parcursul tranzitului lui Saturn în Pești. Abia așteptăm să citim experiențele voastre.

Lectură plăcută, prieteni!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

