Ediția din septembrie 2025

Gândul lunii, de Diana Spinean:

Țara arde, baba se piaptănă. Și bine face! mi-am zis, deunăzi, gândindu-mă la micile rânduieli lăsate de izbeliște în timp ce privim neputincioși drama celor mari. Dacă ne-am descâlci fiecare mintea și sufletul cum își piaptănă baba părul, poate că focurile lumii s-ar mai domoli… Poate… Poate nu e prea târziu să întindem mâna după pieptene și oglindă, poate că încă nu ne-au paralizat ecranele. Dincoace de Neptun și Saturn, Soarele străbate Balanța și Venus deretică prin Fecioară – e vremea să țin cu baba! Poate că o cărare trasată cu atenție și un cap îngrijit sunt, deocamdată, tot ce putem oferi lumii.

Am trăit-o și pe asta: cea mai fierbinte vară de când se fac măsurătorile meteorologice în lume! În ciuda toropelii, sperăm că ați avut o vacanță frumoasă și că v-a fost dor de Revista Astrele. Toamnă, din nou, numărăm bobocii, din nou! Fiecare dintre texte e ca un boboc crescut cu grijă: unele s-au ivit fragede și ușoare, altele mai vânjoase, pline de miez… Să vă bucurați de ele!

Pragul dintre vară și toamnă, când ziua este egală cu noaptea, e mai lesne de trecut când știi la ce să te aștepți! Nicoleta Eșanu ne spune ce și cum despre echinocțiul de toamnă, în maniera ei inconfundabilă.

La timpul potrivit, Valeria Grădinaru ne-a povestit despre lunațiile din septembrie, care sunt și eclipse. Eclipsa de Lună din 7 septembrie a fost lungă, spectaculoasă și perfect vizibilă în țara noastră. Sperăm că ați văzut-o, în toată splendida ei desfășurare, deoarce următoarea va avea loc abia pe 31 decembrie 2028.

Invitatul special al Congresului AAR din acest an, Frank Clifford, ne-a pus la dispoziție un foarte interesant articol despre Careurile în T, tradus de Roxana Serescu. Abordarea lui este clară și exemplele alese sunt cât se poate de grăitoare, pentru a ne ajuta să înțelegem rolul acestor configurații planetare.

Ca urmare a afirmațiilor nedocumentate despre astrologie care au circulat în mediul online, ne bucurăm să publicăm două articole care prezintă câteva repere bine argumentate în favoarea acesteia, semnate de doi astrologi bine cunoscuți: Mihaela Dicu ne prezintă o seamă de studii și cercetări derulate în prezent de instituții de prestigiu, iar Andrew Bevan împărtășește câteva reflecții despre astrologie, punctând foarte corect și fără patimă rolul astrologiei în societatea contemporană.

Melania Badea creionează un portret realist al zodiei Leu pentru anul 2025! Pentru nativii acestui semn începe o lungă perioadă dificilă, cu Pluto în opoziție, în Vărsător. Procese interioare intense, transformări dorite sau nu prea, lupte pentru putere, toate sunt activate în următorii 20 de ani. Colega noastră oferă o sugestie lirică pentru aceia dintre Lei care își doresc să devină mai înțelepți în acest interval.

După ce Melania le prezintă Leilor atmosfera dominantă a următoarelor două decenii, este posibil ca mulți dintre ei să recurgă la terapie, astfel că e foarte binevenit articolul Andreei Talmazan despre Leul pe divan. Privindu-se în această oglindă poate că unii vor înțelege mai ușor că nu-i ceva condamnabil sau dezonorant să frecventezi un terapeut. Andreea ne face cunoștință și cu Fecioarele care ajung pe divan, deoarece încă ne aflăm în spațiul lor astral și ar fi păcat să nu înțelegem și ofurile lor.

Teodora Muth continuă să ne aducă în atenție perioadele în care cerul a furnizat multe ”lămâi” unei zodii. De data aceasta, Racilor. Veți descoperi detalii relevante despre perioadele în care s-au format stellium-uri în Rac, pe parcursul secolului XX, și vă veți putea delecta cu câteva hărți speciale.

Articolul Malvinei Ivanciu ne conduce în Niederaltaich, un orășel din Germania. Acolo se află o mănăstire unică, prin aceea că pe zidurile ei este păstrată harta astrală care a stat la baza alegerii datei de începere a lucrărilor de construcție a unuia dintre turnuri. Rațiunile astrologice și simbolurile creștine care au stat la baza elecției sunt deosebite!

Avem, ca întotdeauna, și un articol despre o celebritate născută în această perioadă a anului. Minola Bratoveanu ne povestește despre Catherine Zeta Jones, celebra, frumoasa și talentata actriță galeză căsătorită cu nu mai puțin celebrul Michael Douglas. Se pare că soților le-a fost scris în stele să se întâlnească, fiind născuți în aceeași zi de 25 septembrie.

Și, desigur, continuăm publicarea Astrologiei elective a lui Vivian E. Robson, în traducerea Dianei Spinean, cu capitolul XVIII, despre animale. Vreți să cumpărați sau să adoptați un companion canin sau o pasăre cântătoare? Robson ne învață când este cel mai potrivit moment pentru acest lucru.

După cum vedeți, am ținut să începem în forță noul sezon al Astrelor, lucru care sperăm să vă bucure. Lectură plăcută, prieteni! Să ne vedem cu bine la Congresul AAR din acest weekend!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

