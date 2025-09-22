Astrologia și mediul academic, azi

În ultimele decenii, astrologia a început să fie privită și studiată în mediul academic cu un interes reînnoit, nu doar ca practică tradițională, ci mai ales ca fenomen cultural, istoric și intelectual. Dacă odinioară astrologia era marginalizată sau tratată strict ca un episod depășit din istoria științei, astăzi numeroase proiecte universitare și edituri academice de prestigiu îi recunosc relevanța. Se explorează rolul pe care l-a avut în formarea culturii europene și extraeuropene, conexiunile ei cu filosofia, medicina, religia și științele naturii, precum și impactul asupra gândirii simbolice de-a lungul mileniilor.

Articolul de față își propune să ofere o privire de ansamblu asupra principalelor programe de studii, proiecte de cercetare și lucrări academice recente dedicate astrologiei – o dovadă clară că, și în secolul XXI, aceasta continuă să fie o temă vie și provocatoare în universități și institute de cercetare din întreaga lume.

STUDII UNIVERSITARE

CULTURAL ASTRONOMY AND ASTROLOGY (MASTER OF ARTS)

• Universitate: University of Wales Trinity Saint David (Lampeter Campus), Regatul Unit

• Coordonator: Prof. Nicholas Campion, istoric al astrologiei, președinte al Sophia Centre for the Study of Cosmology in Culture

• Anul lansării: 2002

• Format: Program postuniversitar (Master of Arts), disponibil on-campus și online (la distanță)

• Obiectiv: Explorarea relației dintre cosmos, cultură și umanitate, cu accent pe modul în care oamenii au înțeles și aplicat conceptele astrologice și cosmologice de-a lungul istoriei

• https://www.uwtsd.ac.uk/programme-courses/postgraduate-pgce/philosophy-theology-and-religious-studies/cultural-astronomy

PROIECTE ACADEMICE

PTOLEMAEUS ARABUS ET LATINUS (PAL)

• Coordonator: Academia Bavareză a Științelor și Umanităților (München)

• Parteneri: Warburg Institute (Londra), Universitatea din Würzburg

• Obiectiv: Editarea critică și studierea manuscriselor arabe și latine ale operelor astrologice și astronomice ale lui Ptolemeu

• Activități: Bază de date digitală, ediții academice, conferințe internaționale, burse de doctorat și postdoctorat

• Relevanță: Proiect academic de amploare care tratează astrologia în contextul dezvoltării științei pre-moderne

• https://ptolemaeus.badw.de/start

PROIECTUL ASTRA – CIUHCT, UNIVERSITATEA DIN LISABONA

• Coordonator: CIUHCT (Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia), Universitatea din Lisabona, Portugalia

• Responsabil: Dr. Luiz Ribeiro

• Parteneri: Warburg Institute (Londra), cercetători internaționali (ex. Charles Burnett, David Juste)

• Obiectiv: Studiul tehnicilor și practicilor astrologice occidentale din perioada pre-modernă

• Activități: Conferințe internaționale, baze de date, glossare, colaborări interdisciplinare

• Relevanță: Proiect academic care tratează astrologia ca parte a istoriei științei și a circulației cunoașterii

• https://theastraproject.org/

PROIECTUL CASEBOOKS – UNIVERSITATEA CAMBRIDGE

• Coordonator: Prof. Lauren Kassell, Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge

• Obiectiv: Digitalizarea și analizarea a peste 80.000 de cazuri astrologico-medicale documentate de Simon Forman și Richard Napier (1596–1634)

• Activități: Transcrieri XML, platformă digitală interactivă, cercetare în istoria medicinei și astrologiei, evenimente publice și expoziții

• Relevanță: Unul dintre cele mai avansate proiecte de „digital humanities”, care plasează astrologia în centrul studiilor academice despre medicina renascentistă și cultura științifică pre-modernă

• https://casebooks.lib.cam.ac.uk/

LUCRĂRI PUBLICATE DE EDITURA ACADEMICĂ BRILL

Abraham Ibn Ezra’s Introductions to Astrology

• Autor: Shlomo Sela (editor)

• An publicare: 2008

• Conținut / relevanță: Ediție și traducere a textelor introductive scrise de Ibn Ezra, figură centrală a astrologiei ebraice medievale

• https://brill.com/view/title/13849

A Companion to Astrology in the Renaissance

• Autor: Brendan Dooley (editor)

• An publicare: 2014

• Conținut / relevanță: Enciclopedie academică despre rolul astrologiei în cultura Renașterii, cu contribuții interdisciplinare

• https://brill.com/display/title/24285

The Daimon in Hellenistic Astrology: Origins and Influence

• Autor: Dorian Gieseler Greenbaum

• An publicare: 2016

• Conținut / relevanță: Analiză a conceptului de daimon în astrologia elenistică, cu accent pe rolul său în structura teologică și filozofică a horoscopului antic

• https://brill.com/display/title/24369

The Great Introduction to Astrology

• Autor: Abū Maʿšar

• An publicare: circa 2019

• Conținut / relevanță: Ediție critică a uneia dintre cele mai influente lucrări de astrologie medievală arabă, tradusă și comentată

• https://brill.com/display/title/14340

The Jewel of Annual Astrology

• Autor: Martin Gansten

• An publicare: 2020

• Conținut / relevanță: Traducere și comentariu al unui text sanscrit de astrologie de influență persană (Tājika), axat pe predicția anuală

• https://brill.com/display/title/57015

An Astrologer at Work in Late Medieval France: The Notebooks of S. Belle

• Autor: Helena Avelar

• An publicare: 2021

• Conținut / relevanță: Studiu aprofundat al caietelor unui astrolog francez din secolul al XV-lea, oferind o perspectivă detaliată asupra practicii astrologice medievale

• https://brill.com/display/title/57551

Sidereal Astrology in Medieval Europe (Twelfth and Thirteenth Centuries)

• Autor: volum colectiv

• An publicare: 2021

• Conținut / relevanță: Studiu despre utilizarea zodiacului sideral în astrologia medievală latină

• Publicat în: International Journal of Divination and Prognostication

• https://brill.com/view/journals/ijdp/3/1/article-p45_3.xml

Astrologers at Work: Essays on the Practices and Techniques of Astrology in Memory of Helena Avelar

• Editor: Luis Campos Ribeiro

• An publicare: 2023

• Conținut / relevanță: Volum colectiv dedicat memoriei Helenei Avelar, reunește eseuri despre tehnicile astrologice și metodele de lucru ale astrologilor de demult.

• https://brill.com/display/title/65082

Jesuit Astrology: Prognostication and Science in Early Modern Culture

• Autor: Luis Campos Ribeiro

• An publicare: 2023

• Conținut / relevanță: Studiu despre modul în care astrologia a fost practicată și acceptată în cultura iezuită a secolelor XVI–XVII

• https://brill.com/display/title/65079

TRADUCERI – PROIECTE INDEPENDENTE

HOROI PROJECT

• Coordonator: Levente László

• Studii: Master în filologie clasică (limba latină); doctorat în filozofie antică și medievală (Universitatea Eötvös, 2023)

• Obiectiv: Traducerea și comentarea textelor originale din astrologia greacă, elenistică și bizantină

• Conținut: Traduceri critice, comentarii tehnice, reconstrucții filologice ale operelor clasice

• Relevanță: Proiect riguros și erudit, destinat atât comunității academice, cât și practicienilor interesați de astrologia tradițională în forma ei originală.

• https://horoiproject.com/

TRADUCERI – PROF. DR. BENJAMIN DYKES

Formare academică

• Titlu: Doctor în filozofie (Ph.D.), University of Illinois

• Activitate universitară: A predat cursuri de filozofie la University of Illinois și University of Minnesota

• Calificare în astrologie medievală: dobândită prin formare cu Robert Zoller

Activitate de traducere și publicații de referință

• Traduceri realizate din arabă și latină

• Toate lucrările sunt însoțite de comentarii tehnice și introduceri academice

• Colaborări cu filologi, matematicieni și specialiști în astrologie tradițională

Lucrări principale:

• Guido Bonatti’s Book of Astronomy

• https://bendykes.com/product/book-of-astronomy/

• The Great Introduction to Astrology de Abū Maʿšar (versiune completă)

• https://bendykes.com/product/the-great-introduction/

• The Astrology of Sahl b. Bishr (vol. I) – traducere din arabă

• https://bendykes.com/product/sahl-i/

• The Book of the Nine Judges – compilație persană/arabă

• https://bendykes.com/product/nine-judges/

• Astrological Works of Theophilus of Edessa – traducere din surse greco-arabe

• https://bendykes.com/product/theophilus/

• Dorotheus of Sidon: Carmen Astrologicum – traducere nouă din arabă

• https://bendykes.com/product/dorotheus-of-sidon/

• Persian Nativities, serii I–IV

• (Seria I): https://bendykes.com/product/persian-nativities-i/

• (Seria II): https://bendykes.com/product/persian-nativities-ii/

• (Seria III): https://bendykes.com/product/persian-nativities-iii/

• (Seria IV): https://bendykes.com/product/persian-nativities-iv/

Faptul că, în prezent, există masterate universitare, proiecte internaționale de cercetare, ediții critice și traduceri academice dedicate astrologiei arată că acest domeniu nu este o relicvă, ci un câmp de studiu fertil și complex.

Astrologia devine tot mai mult un punct de întâlnire între știință, cultură și umanitate, iar cercetările recente confirmă rolul său de martor și actor în istoria cunoașterii. Pentru practicienii de azi, aceste inițiative academice oferă nu doar validare culturală, ci și resurse solide pentru aprofundarea înțelegerii propriei arte.

Poate că nu vom vedea prea curând astrologia inclusă oficial în curricula universitară din România, dar exemplele prezentate aici arată că în alte spații culturale acest pas a fost deja făcut – și cu rezultate remarcabile.

