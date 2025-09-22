Careurile în T: introducere

Indicatori analogici de presiune. Photo by Ann H

de FRANK C. CLIFFORD

traducere de Roxana Serescu

Fragment din articolul publicat pe Skyscript.co.uk, în martie 2013, tradus în română și republicat în Astrele cu acordul autorului.

Un careu în T se formează atunci când (cel puțin) două planete aflate în opoziție (180°) aspectează o a treia planetă prin unghi drept/careu (90°). Această a treia planetă, cunoscută sub numele de apex, este situată în jurul punctului median al opoziției. Toate cele trei „puncte” trebuie să se afle la un orb acceptabil unul față de celălalt (8°).

Un careu în T dezvăluie anumite povești de viață („scenarii”) – evenimentele majore, provocările și temele – întâlnite în viețile noastre. Planetele aflate în aspect una cu cealaltă dezvăluiesc un dialog între principiile/energiile planetare, dar configurația careului în T este un model dinamic care leagă și interconectează aceste energii. Importanța lui se datorează, în parte, faptului că el implică cel puțin trei planete și leagă numeroase case prin stăpânire, astfel încât influența lui va fi resimțită în multe colțuri ale unui horoscop.

În The Contemporary Astrologer’s Handbook (Flare, 2007), Sue Tompkins scrie:

„Această configurație energizantă poate domina viața și harta. Un careu în T descrie de obicei cele mai presante probleme din viață; prin gestionarea lor, individul se dezvoltă și adesea aduce contribuții notabile lumii. Deci, indicând obstacole și lecții de învățat, un careu în T oferă un potențial enorm pentru creșterea individului.”

Atunci când interpretăm orice configurație, este important să luăm în considerare aspectele specifice implicate în acel model (în acest caz, este vorba de o opoziție și două careuri). Acestea pun în lumină tipul de dialog dintre planete.

Opoziția:

Natura conflictuală ori separatistă a opoziției necesită conștientizarea și echilibrarea planetelor implicate. În mod ideal, poate exista o integrare a acestor părți conflictuale sau, cel puțin, un armistițiu. O opoziție dezvăluie modele și teme majore ale relațiilor și este cert că tindem să rămânem cu cea mai „plăcută” dintre cele două planete și să o proiectăm pe cea mai „dificilă” asupra altor persoane. Cu excepția cazului în care este disociată (în afara semnului) , o opoziție implică o polaritate (de exemplu, Leu-Vărsător) și este important să înțelegem interacțiunea dintre aceste semne.

Careurile:

Ambele capete ale opoziției sunt în careu cu apexul. Careurile apar ca obstacole dinamice și recurente în calea noastră – obstacole care necesită efort pentru a crea ceva de valoare. Cercetările sugerează că cele mai mari realizări ale vieții noastre pot fi descrise prin natura planetelor aflate în careu una cu cealaltă. În cel mai rău caz, ele pot părea cele mai grele încercări cu care ne confruntăm; ne simțim paralizați până când le stăpânim. În cazul careurilor, nu există durere fără câștig și „fără curaj, nu există glorie”.

În special, partea cea mai dinamică și restrictivă a careului în T este apexul. Cheia este înțelegerea apexului (punctului focal) unui careu în T – planeta implicată, semnul, poziția în casă și alte aspecte. De fapt, tocmai aceasta este soluția pentru a afla ce anume determină lupta inerentă opoziției.

În unele exemple, există două planete în vârf care primesc careuri din opoziție. Acestea nu sunt întotdeauna conjuncte, dar gradul punctului median al acestor două planete de pe vârf este semnificativ pentru sinastria cu alte hărți. Și el este foarte sensibil la tranzite, direcții și progresii (vezi harta lui Margaret Thatcher, mai jos).

Unii astrologi acordă atenție punctului al patrulea lipsă – spațiul gol opus apexului –, dar eu mă concentrez pe zonele din hartă direct implicate în configurație. Dar, spunând asta, aș lua întotdeauna în considerare semnificația polarității unui apex, care ar include în mod natural semnul celui de al patrulea punct care lipsește.

Câteva indicații

Despărțirea diferitelor puncte ale unui careu în T sau a unei alte configurații este cea mai ușoară modalitate de a înțelege ce înseamnă acea configurație în ansamblu, așa că vă recomand să începeți cu fiecare planetă în parte. Există, de asemenea, câteva idei utile de reținut atunci când delimitați acest model de aspect (sau orice alt model):

– Căutați legături comune între planetele, semnele, elementele, modalitățile sau casele implicate. De exemplu, ar putea fi un careu în T în semne fixe – problemele legate de configurație vor fi mai rigide, îndărătnice, neabătute, blocate. Sau ar putea fi un careu în T mutabil, care se preocupă mai mult de distribuirea și procesarea informațiilor și de o abordare flexibilă, (prea) adaptabilă a situațiilor sau a problemelor. Sau o planetă ar putea stăpâni semnele a două dintre cele trei puncte, creând o temă dominantă pentru configurație, de exemplu, Mercur în opoziție cu Jupiter în Gemeni, ambele în careu cu Marte în Fecioară – creând o semnătură mercuriană în acest careu în T. Aceste „duble lovituri” (afirmații repetitive) sunt adesea baza unei note dominante în hartă.

– Următoarea etapă este separarea diverselor perechi/combinații planetare. Începeți cu planetele aflate în opoziție și apoi în cuadratură (și orice conjuncții). În primul exemplu de mai jos, avem Marte-Uranus, Luna-Marte, Luna-Uranus, Marte-Pluto, Uranus-Pluto, Luna-Pluto (și, dacă doriți, fiecare planetă cu MC). Abordați-le individual, luând în considerare semnificațiile și principiile lor de bază. Cum acționează, reacționează și interacționează în combinație?

– Căutați un aspect „eliberator” – unul care este străin de configurație (de exemplu, un trigon la apexul unui careu în T). Acesta va arăta o „ieșire” constructivă – spațiu pentru a respira – care ne poate motiva să explorăm laturile pozitive ale configurației fără a avea o viziune prea îngustă sau a ne cufunda în configurația „fixă” în sine.

Scufundarea în adâncurile emoționale

Primul exemplu este regizorul Roman Polanski. Careul în T al lui Polanski sugerează realizări dinamice prin crize, conflicte și provocări (semne cardinale). Marte în Balanță în casa I, opus lui Uranus din Berbec în casa a VII-a, vorbește despre independență voită, despre dezacord și nevoia de spațiu vs. lupta pentru libertate, drepturi și justiție. Un act brusc de violență și sex (Marte) controversat (Uranus) sunt două manifestări suplimentare.

Roman Polanski: 18 august 1933, 10:30 GDT (-1), Paris, Franța (48n52, 2e20). Sursa: Luc de Marre, citat în Taeger data books Horoscope Lexikon. RR: AA. Case egale, Noduri Medii.

Opoziția este în cuadratură cu Luna în conjuncție cu Pluto în Rac pe MC. Acest punct focal/apex cere rezolvare prin obținerea recunoașterii (MC) și crearea unui impact sau răspuns emoțional puternic și intens (Luna-Pluto în Rac) prin explorarea sentimentelor îngropate, a traumelor sau obsesiilor (Luna-Pluto în Rac) în lumea exterioară (MC). De asemenea, sugerează unele experiențe puternice, aparent non-negociabile (Pluto) în jurul mamei ori al soției lui. În Aspects in Astrology, Sue Tompkins sugerează că aspectul are mult de a face cu „sentimentele primare” și cu „plonjarea și cufundarea profundă în sentimente și relații”.

A existat o interacțiune bizară între intrigile filmelor lui Polanski și evenimentele din propria lui viață, iar noi, astrologii, putem observa acest lucru cel mai clar în careul lui în T. Filmele sale au conținut adesea conflicte sexuale întunecate, violente, iar viața lui și-a primit porția de groază, crimă și scandaluri sexuale. Obsedat de filmele de groază, de obiectele ascuțite și de lame (Marte), primele lui filme aveau decoruri claustrofobice (Luna-Pluto în careu cu Uranus) și erau cunoscute sub numele de „trilogia apartamentelor”. Knife in the Water (Cuțitul în apă) este despre un triunghi amoros, Repulsion (Repulsia) se concentrează pe o femeie împinsă la crimă și nebunie, iar, în Rosemary’s Baby (Copilul lui Rosemary), o femeie este trădată și manipulată să poarte și să nască odrasla Diavolului (Luna-Pluto în Rac). Polanski a repetat tema Lună-Pluto în Macbeth (Lady Macbeth trebuie să fie cu adevărat una dintre cele mai vechi întruchipări literare ale aspectului Lună-Pluto) și în Chinatown, în care un detectiv particular se afundă într-o rețea complexă de înșelăciune și crimă, incest și corupție, toate legate de aprovizionarea cu apă a orașului.

Împreună, Luna-Pluto în Rac și Marte în opoziție cu Uranus sunt temele care au apărut cel mai dramatic în viața lui privată. Mama lui a pierit la Auschwitz, iar tânărul Roman a fugit în Polonia pentru a începe o nouă viață. Mulți ani mai târziu, soția sa, Sharon Tate, era însărcinată în luna a opta când a fost ucisă cu sălbăticie de adepții lui Manson – unul dintre ei i-a înfipt un cuțit în corp (inclusiv în uter – Luna-Pluto în Rac) de șaisprezece ori. (Ascendentul lui Tate este la 21° Rac, iar Jupiter se află în apropiere, la 18°, legându-se de vârful careului în T al lui Polanski.) Și, pe 10 martie 1977 (cu Pluto în tranzit lângă Ascendentul lui), un incident sexual cu o fată de treisprezece ani (Samantha Geimer, născută pe 31 martie 1963) a dus la șase acuzații de drogare și violarea unei minore. Pledând vinovat, Polanski a fugit în Europa pe 1 februarie 1978, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. (Imposibilitatea de a se întoarce acasă pare a fi o altă întruchipare a careului Uranus-Luna-Pluto în Rac.) A rămas fugar (Marte-Uranus?) până când a fost arestat la cererea autorităților americane, pe 26 septembrie 2009 în Elveția. Ulterior, a fost eliberat și declarat „om liber” pe 12 iulie 2010 de către elvețieni, la o zi după o eclipsă solară la 19° Rac, exact în conjuncție cu MC său, care a deblocat tiparul și a început un nou ciclu.

Adevărata esență a Balanței

În calitate de mediator între părțile aflate în conflict, Balanța înțelege arta negocierii diplomatice și a arbitrajului. Dar Balanța știe că noțiunea de compromis este supraestimată: nimeni nu obține ceea ce își dorește cu adevărat. (Jimmy Carter – Soare în Balanță și Ascendent în Balanță – a spus odată: „Dacă nu câștigă ambele părți, niciun acord nu poate fi permanent”.) La o analiză mai atentă, Balanța cardinală are o agendă. Ea caută acordul prin acceptarea deplină a nevoilor sale de către cealaltă parte. La început, încearcă să-și satisfacă nevoile pe calea minimei rezistențe – persuasiune blândă, logică și farmec (Balanța te trimite la naiba într-un mod care te face să aștepți cu nerăbdare călătoria). Dar, când se confruntă cu obstacole încăpățânate sau cu un impas, Balanța se dovedește a fi un pumn de fier în mănușă de catifea, trimițând trupele.

Fostul prim-ministru britanic Margaret Thatcher s-a născut cu o conjuncție Soare-Mercur în Balanță și cu Marte în același semn. Deși remarca ei „doamna nu se răzgândește” vorbește despre fermitatea și inflexibilitatea lui Saturn în Ascendent în Scorpion, multe dintre remarcile ei transmit esența Balanței: „Sunt extrem de răbdătoare, cu condiția să obțin în final ceea ce vreau” și „Nu mă deranjează cât de mult vorbesc miniștrii mei, atâta timp cât ei fac ceea ce le spun eu”. Politicianul Roy Jenkins a spus: „Ea chiar are avantajul de a fi aproape total indiferentă la cât de mult îi jignește pe ceilalți”.

La sosirea ei în Downing Street în calitate de prim-ministru, pe 4 mai 1979 (harta de mai jos este ridicată pentru momentul în care au fost rostite următoarele cuvinte), această femeie din zodia Balanței l-a parafrazat pe un alt nativ Balanță, Sfântul Francisc de Assisi:

Unde există discordie, să aducem armonie.

Unde există eroare, să aducem adevăr.

Unde este îndoială, să aducem credință.

Și unde este disperare, să aducem speranță.

Nu a fost să fie așa. În cerul acelei zile, Mercur era în conjuncție cu Marte în Berbec și amândoi erau în opoziție cu Pluto în Balanță. În următorii unsprezece ani, Thatcher va intra în război cu Argentina și va lupta cu minerii, sindicatele, IRA și nenumărați membri ai propriului cabinet. Balanța încearcă să găsească soluții și reconciliere și urmărește o linie de acțiune lipsită de conflicte, dar acest semn se află de obicei în centrul conflictelor în curs – acolo unde Balanța este necesară și unde ea este cea mai eficace.

Thatcher – citatul din Assisi. 4 mai 1979, 16:09 GDT (-1), Westminster, Marea Britanie (51n30, 0w09). Sursa: Arhiva Margaret Thatcher. Timpul este redat ‘1608’. Citatul a fost rostit la un minut de la începutul interviului. RR: A. Case egale, Noduri Medii.

Aceste cuvinte de rugăciune au fost rostite în timp ce gradul 29° din Fecioară era în ascensiune – Thatcher urma să pună capăt anilor de guvernare ai Partidului Laburist: conflictele și grevele, „Iarna nemulțumirii” și strânsoarea sindicatelor care erau capabile să paralizeze țara. Când și-a terminat rugăciunea și s-a instalat la numărul 10, Balanța (semnul ei solar) era în ascensiune. Thatcher simțea că țara era divizată. Ea își imagina o nouă eră de colaborare pentru a restabili echilibrul, echitatea și mândria în țară (Jupiter era în Leu și revenise la poziția lui din harta Uniunii de la 1 ianuarie 1801). În mod ironic, tocmai percepția nedreptății impozitului pe cap de locuitor avea să o „ducă la pierzanie”.

O altă fațetă a Balanței este, desigur, reputația pentru indecizie. Este interesant de aflat că, în cazul deciziilor politice importante, Thatcher se înverșuna să „facă lucrurile corect” și își încuraja consilierii să argumenteze toate punctele de vedere până când ea ajungea la o convingere fermă. După aceea, rareori mai arăta îndoială sau ezitare. Astrologul Richard Swatton, în From Symbol to Substance: Training the Astrological Intuition (Flare, 2012), dezvăluie o motivație mai profundă în spatele anxietății Balanței în luarea deciziilor:

”Îngrijorările Balanței nu se referă doar la o nevoie exagerată de a fi întotdeauna corectă, ci, conform mitului lui Maat, sunt chestiuni legate de judecata divină, vinovăție, adevăr, viață și moarte. În sala morții, Maat cântărește inima morților pe balanța adevărului pentru a judeca valoarea vieții trăite. La un nivel mai profund, prin urmare, rădăcina celebrei indecizii a Balanței este teama de pedeapsa care urmează unui fel de judecată cosmică – un indiciu, poate, al motivului pentru care Saturn este exaltat în acest semn.”

(…)

Careurile în T sunt ca oalele sub presiune: sub ele se află o tensiune enormă care trebuie eliberată – stresul provenit din părțile din noi care sunt în conflict unele cu altele. Careurile în T sunt de obicei sursa unei energii și a unei nervozități intense și necesită rezolvare, acțiune și descărcare. Uneori apare o stare de paralizie, deoarece suntem conștienți de importanța acestor aspecte din viața noastră și ne temem de influența lor.

Aici se regăsesc aspectele cele mai remarcabile și memorabile ale caracterului nostru și ale poveștilor noastre de viață. La fel și „blocajele” frustrante și autodistructive care se pot acumula dacă nu înțelegem (sau, poate, dacă supraevaluăm) această configurație de potențial enorm și de transformare.

© Frank Clifford – toate drepturile rezervate. Articolul complet, în limba engleză: https://www.skyscript.co.uk/Tsquares.html

Traducerea în limba română: Roxana Serescu.

