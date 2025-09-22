Congresul AAR, 28 septembrie 2025: conferințele astrologilor români

Asociația Astrologilor din România vă așteaptă duminică, 28 septembrie 2025, începând cu ora 13, în sala Luvru a Hotelului Capitol din București, în cea de a doua zi a Congresului AAR, pentru o sesiune de opt conferințe susținute de astrologi membri ai Asociației. Intrarea este liberă!

⭐ Răzvan Iacob: Universalitatea “Codului Vieţii” – Genetică, Astrologie şi Human Design

⭐ Elena Angheloiu: Între inconştient şi cosmos: cazuri clinicoastrologice

⭐ Dan Ciubotaru: Astrologia fără planete… doar luminatorii

⭐ Rodica Spînu: Yod-urile și rolul lor

⭐ Andreea Cîrstea: Nodurile Lunare și relațiile

⭐ Mihaela Dicu: Spioni și agenți sub acoperire

⭐ Ioana Ispas: Cuget, deci exist – Ce gândesc, cum gândesc

⭐ Sorin Bratoveanu: Cerul nașterii și viața unui rege – Matei Corvin

Detalii despre conferințe, mai jos. Programul pe ore, urmează a fi anunțat!

Răzvan Iacob

Universalitatea “Codului Vieţii” – Genetică, Astrologie şi Human Design

Prezentarea explorează paralelismul remarcabil dintre cei 64 de codoni ordonați în „Roata codului genetic” și cele 64 de Porți din sistemul Human Design. Acesta preia succesiunea hexagramelor I Ching, formulată de filozoful confucianist Shao Yong în secolul al XI-lea și reluată ulterior de matematicianul german Gottfried Leibniz, creatorul sistemului binar.

Suprapunerea are la bază natura binară și complementaritatea Yin–Yang, care generează bigrame organizate în hexagrame. Hexagramele I Ching (Porțile din Human Design) reflectă integrarea celor patru baze azotate – adenina, timina, citozina și guanina – în codoni, codificând aminoacizii, structurile fundamentale ale proteinelor.

Human Design adaugă o dimensiune suplimentară, stabilind corespondența dintre hexagrame și gradele cercului zodiacal. Astrologia devine aici un instrument esențial: semnificatorii astrologici activează Porțile în BodyGraph, dezvăluind nu doar o matrice informațională, ci și o dinamică energetică personalizată, dependentă de momentul nașterii. Această integrare subliniază faptul că astrologia nu doar completează, ci și potențează sistemul Human Design, conferindu-i aplicabilitate practică și relevanță individuală. Această corespondență perfectă între Porți, Codoni și semnificatorii astrologici deschide o nouă perspectivă asupra naturii umane, sugerând existența unui cod universal al vieții, care unifică genetica, știința, astrologia și înțelepciunea ezoterică.

Elena Angheloiu

Între inconştient şi cosmos: cazuri clinicoastrologice

Anxietate, depresie, stres, burnout şi divorț – cinci fețe ale fragilității emoționale contemporane, tot mai des întâlnite.

Care sunt semnăturile lor astrale? La ce pot ajuta identificarea și interpretarea acestora? În spatele simptomelor psihologice se ascund atât experiențe de viaţă, cât și predispoziții simbolice vizibile în harta natală care, odată înţelese ne înlesnesc terapia. Psihologia explică mecanismele interioare, iar astrologia adaugă un limbaj simbolic al predispozițiilor și potențialului individual. Împreună, ele deschid un cadru mai larg de înțelegere și prevenție. În prezentarea mea voi ilustra această abordare prin situații de viață reale, în care oamenii au ales conștient dacă acceptă sau nu influența astrală asupra lor.

Dan Ciubotaru

Astrologia fără planete… doar luminatorii

Cum ar fi astrologia fără planete și doar cu Soare și Lună ca puncte de referință? Ce fel de informații am putea extrage și ce tipuri de analize am putea face într-un asemenea sistem simplificat? În cadrul acestei conferințe vom studia această temă provocatoare și vom vedea ce metode și tehnici putem aplica pentru a putea obține informații relevante și coerente. O astfel de abordare inovatoare poate fi de folos atât începătorilor, care doresc să asimileze mai ușor noțiunile de bază, cât și celor avansați care urmăresc un sistem mai simplu, mai rapid și mai intuitiv de a evalua o hartă.

Rodica Spînu

Yod-urile și rolul lor

Configurația Yod, supranumită și „Degetul lui Dumnezeu”, este una dintre cele mai misterioase configurații din astrologie, greu de pătruns cu mintea, dar profund resimțită în suflet și experiență. Ea acționează ca o presiune venită din exterior, care modelează interiorul, forțându-ne să descoperim resurse ascunse și să ne transformăm. Din această alchimie a tensiunilor se naște ceva unic, nemaiîntâlnit, o expresie a originalității noastre. Yod-ul nu este doar o provocare, ci și o poartă către evoluție spirituală și o conștientizare mai înaltă, un indiciu subtil al legăturii dintre destin și divinitate. În această prezentare voi explica sensul acestei configurații, voi descrie câteva direcții de descifrare a înțelesului său specific și voi aduce exemple reprezentative care să ilustreze misterul și puterea sa.

Andreea Cîrstea

Nodurile Lunare și relațiile

Cu toții avem relații care par „scrise în stele” — intense, cu atracție instantanee, senzația de recunoaștere și impresia că povestea a început cu mult înainte de întâlnire. De ce repetăm aceleași povești? Ce ne ține în familiar și ce ne împinge spre o iubire care ne ajută să evoluăm?

Observațiile mele m-au condus la concluzia că Nodurile Lunare joacă un rol important: axa nodală conturează „busola” relațională interioară. Nodul Sud semnalează familiarul care ne atrage irezistibil — reflexe emoționale și atașamente ce se pot bloca în tipare —, iar Nodul Nord indică direcția de creștere: schimbări, provocări, curajul de a încerca altfel.

În această prezentare voi explora cum se exprimă Nodurile în astrologia relațională. Vom vedea cum se recunoaște „chemarea” nodurilor în dinamica zilnică (alegeri, limite, intimitate) și cum această chemare ne poate provoca să creștem și să înflorim. Propun un demers cu repere practice, care invită la reflecție asupra potențialului propriului stil de a iubi.

Mihaela Dicu

Spioni și agenți sub acoperire

Ce au în comun spionii, ”cârtițele” și uneori… agenții de poliție care lucrează sub acoperire? Biografii spectaculoase, da — dar există oare și anumite tipare astrologice care se repetă?

În această conferință mi-am propus să testez, pe un eșantion de hărți ale unor personaje notorii în domeniu, câteva piste de lucru: se conturează, oare, marcaje recurente care trimit spre casele a VIII-a și a XII-a? Se ghicește o amprentă mercuriană (limbaj dublu, convertibilitate, inteligență socială), saturniană (disciplină, tăcere), neptuniană (camuflaj, ceață) sau plutoniană (secret, control, risc)? Oare ce alte influențe subtile se mai desprind? Exisă patternuri diferite în funcție de motivațiile care i-au împins spre astfel de activități (bani, patriotism, ideologii ș.a.)? Fără a forța concluzii, propun o scurtă analiză, cu metodă și limite asumate, sprijinită de exemple concise și comparații între profiluri diferite (spion clasic, agent dublu, agent sub acoperire ). O invitație la explorarea frontierelor dintre vizibil și invizibil — acolo unde se acumulează unele indicii, dar certitudinile rămân, deocamdată, în suspans.

Ioana Ispas

Cuget, deci exist – Ce gândesc, cum gândesc

Natura minții a fost studiată de astrologi din toate timpurile, ca parte esențială a structurii umane, care ne deosebește de celelalte viețuitoare. Dar… ce este mintea? Este abilitate de a gândi și comunica sau un mecanism mult mai elaborat, care ne definește modul de a trăi?

În această prezentare vom descoperi cum analizau mintea astrologii medievali. Pentru ei, mintea era un sistem complex, integrat în toate aspectele existenței. Ea cuprinde nu doar capacitățile intelectuale, ci și modul în care ne formăm valorile, opiniile și raportarea la viața personală și socială. Analizând stăpânul Ascendentului, Mercur, Luna și Soarele, putem identifica predispozițiile fundamentale ale individului de a gândi, de a comunica și de a primi influențele externe. Nivelul următor privește capacitatea de a construi concepții abstracte, de a căuta sensuri profunde și de a formula o filosofie personală. În completare, gândirea critică, memoria și scepticismul argumentat conturează un tablou mai amplu al funcționării minții.

Sorin Bratoveanu

Cerul nașterii și viața unui rege – Matei Corvin

În arhivele Vaticanului se află numeroase lucrări, obiecte și relicve deosebit de interesante. În colecția reginei Cristina a Suediei, deținută astăzi de papalitate, au fost descoperite mai multe horoscoape natale aparținând unor regi și împărați europeni din perioada Renașterii. Printre acestea se numără și harta natală a regelui maghiar Matei Corvin (fiul lui Iancu de Hunedoara), pentru care sunt consemnate cu o precizie remarcabilă ziua, anul, ora, minutul și chiar secunda nașterii. Această rară exactitate a permis întocmirea sau reconstituirea fidelă a hărții sale natale și o mai bună înțelegere a destinului său, în special a perioadelor zbuciumate din tinerețe. Astfel, putem redescoperi, prin intermediul astrologiei, meandrele vieții unui fascinant rege renascentist.

Vă așteptăm cu drag la Congresul AAR, pe Calea Victoriei 29!

(Detalii complete despre eveniment, în site-ul AAR: https://www.aar.org.ro/congres2025/)

Parteneri media: