Ediția din februarie 2024

Nu știm alții cum sunt dar noi, când revista Astrele e gata să plece spre voi, simțim așa o explozie de bucurie în suflete, cum poate că simt și florile în primele zile de primăvară, când știu că în curând vor înflori! Avem o ediție diversă și atractivă, așa cum se cuvine în avanpremiera unui nou an astrologic; și o deschidem cu un gând bun, transmis de o veche și dragă prietenă a Astrelor…

Gândul lunii, de NICOLETA EȘANU:

Panta Rhei. Pe repeat

Fac dimineață la cafea, ca de usually, inventarul la cer și constat previzibilul: odată cu Soarele, și restul de planete personale vor părăsi pe rând Vărsătorul, să intre la vecinii lor Pești. Nu mai merge s-o ții langa doar cu nemulțumire, protest, cu #rezist. Ar fi bună și niște îngăduință un pic. Încuviințare, acceptare, curgere. Acceptarea realistă că uneori, csf ncsf, tot n-ai cum schimba ceea ce e, așa că mai bine îți vezi de traseu. Vărsătorul face posibilă eliberarea de piedici externe, Revoluția Franceză, olé, dar odată cu tranzitele de Pești, inima duce libertatea la alt nivel, ultim, interior. De regulă, n-ai cum te zbengui c-o apăsare pe suflet, când ai lucruri să-ți reproșezi. Când însă ești suficient de bine așezat înăuntru, de liniștit sufletește, de emoțional stabil, nu prea te mai poate tulbura, de dinafară, nimic. Există oameni care, în lagăre, s-au păstrat liberi în ciuda lipsei totale de libertăți. În plus, îmi dau seama pe zi ce trece că, la cât de întâmplător lucru e lumea, s-ar fi putut foarte bine să nu fi fost. Destul motiv să mulțumesc neptunian și zilei care până la urmă, vorba lui Noica, nu-mi dă nimic.

Prezentarea ediției

Analiza lunației din Vărsător, făcută de Teodora Muth în 10 februarie, rămâne valabilă până în 10 martie, astfel că, dacă nu ați citit-o încă, vă invităm să o faceți acum.

Mihaela Dicu ne aduce în atenție o analiză astrologică a ultimilor ani ai lui Aleksei Navalnîi, cel mai dârz oponent al conducerii de la Moscova, și a morții sale suspecte, survenite pe 16 februarie, anul curent.

Pentru prima dată în Astrele, Gabriela Petculescu ne propune o investigație a hărților mai multor celebrități din ”grupul 27”. Concluziile sunt surprinzătoare!

Ce impact are Ascendentul eclipsei solare prenatale asupra vieții nativilor și cum poate fi el folosit învățăm de la Ioana Ispas.

Diana Spinean vine cu o poveste reală care subliniază importanța stăpânului Ascendentului și a casei a X-a. Scurta istorisire aduce clarificări asupra unei situații care poate apărea în consultațiile astrologice, când nativul se identifică cu… altcineva.

Poate că Astrocartografia nu este încă un subiect familiar pentru unii dintre voi dar după ce veți afla cum s-a logodit Lorena Costin pe linia lui Venus, sigur veți dori să aflați mai multe!

După ce a descoperit câteva indicii extraordinare în hărțile toreadorilor, Valeria Grădinaru continuă serialul despre steaua fixă Algol și felul în care ea se manifestă.

Sorin Bratoveanu ne conduce cu abilitate prin detaliile care ne pot ajuta la echilibrarea axei Gemeni-Săgetător în hărțile noastre.

Malvina Ivanciu supune atenției noastre o hartă electivă care cu siguranță vă va atrage, pentru că demonstrează cât de util este acest instrument atunci când vrem să demarăm un proiect.

Continuăm cu Astrologie electivă, cartea lui Vivian E. Robson din care puteți citi un nou capitol, cel despre comerț și finanțe, un subiect de mare actualitate.

Că astrologia se regăsește în tot ce înseamnă viața noastră, inclusiv în muzica noastră preferată, ne spune și Aniela Bologa, într-un nou eseu cu… cântec.

Benicio del Toro este complexa celebritate pe care o studiază Minola Bratoveanu în rubrica dedicată VIP-urilor. Un actor extrem de talentat, cu o viață personală pe care o protejează de indiscrețiile presei.

Să nu uităm că și primăvara începe din interior, cu poftă de viață și creativitate. După ce veți parcurge această ediție a revistei veți fi de acord cu noi!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

