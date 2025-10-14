1 și 2 noiembrie 2025: ”Prosperitatea din perspectivă astrologică”, curs în București, cu DAN CIUBOTARU

Conform dexonline, prosperitatea este definită ca ”stare prosperă, fericită, înfloritoare a vieții unui individ sau a unei colectivități, a unei întreprinderi, a unei instituții”. Această definiție este una generală, universal valabilă. Atunci când aplicăm această definiție la nivel de individ, lucrurile încep să se modifice radical. Oricine își dorește să aibă o viață înfloritoare, dar fiecare își are propria definiție, propria viziune, propriile așteptări.

Astrologia ne ajută să definim conceptul prosperității în termeni personali, particulari. Scopul acestui curs de 2 zile este de a da prosperității o definiție personalizată având la bază harta nativului. Ce înseamnă pentru un nativ o viață prosperă, o viață înfloritoare?

Temele abordate în acest curs:

– Prosperitatea: definire și concepte teoretice. Ce este și ce nu este prosperitatea?

– Prosperitatea în harta natală: metodologia astrologică pentru a decodifica definiția personală a prosperității

– Cum putem ajunge la acel nivel de prosperitate identificat, ce ne împiedică în a ajunge acolo și ce putem face în termeni concreți pentru a avea o viață prosperă.

– Cum evoluează în timp definiția prosperității? Vom studia metodele astrologiei previzionale care ne pot ajuta să identificăm momentele în care viziunea privind prosperitatea personală se modifică, se transformă. Odată cu evoluția ta ca individ și definiția prosperității se transformă. Ceea ce definești ca prosperitate la 20 de ani nu mai e valabil la vârsta de 40.

Cursul este deschis atât începătorilor – e nevoie de un minim de cunoștințe astfel încât să fii familiar cu conceptele și interpretarea sumară a unei hărți natale – cât și celor mai avansați care doresc să-și completeze cunoștințele. Este un curs practic în care teoria se va îmbina cu exemple concrete.

Acest curs nu este un curs de ”formule magice” pentru a obține prosperitatea. Este un curs în care vă voi oferi o metodologie astrologică care să vă ajute în identificarea formulei personale a prosperității unui nativ.

Cursul va avea loc la sală în București – locația va fi oferită participanților – sâmbătă și duminică, 1-2 noiembrie 2025. Programul va fi sâmbătă de la 10 la 17 iar duminică de la 10 la 16 – cu pauză de masă.

Prețul cursului este de 700 lei ,TVA inclus, pentru cele 2 zile de curs.

Pentru înscriere sau întrebări puteți trimite mesaj la adresa cursuri@ascella.ro

Numărul de locuri este limitat. Înscrierile se pot face până la data de 20 octombrie.

Vă aștept cu drag la 2 zile de astrologie prosperă,