20 octombrie 2025: încep cursurile la ȘCOALA FIDELIA. Se fac înscrieri și la cursul de formare profesională – locuri limitate!

O nouă serie de cursuri de formare profesională în ocupația Astrolog este programată pentru perioada ianuarie-aprilie 2026, la Școala Fidelia. Am dat startul înscrierii la aceste cursuri, locurile sunt limitate. Până la începerea cursurilor de formare, vă puteţi înscrie la celelalte cursuri din pachetul Start, care încep în 20 octombrie 2025. Taxa de curs plătită acum se va scădea din preţul cursului de formare profesională.

Cursuri de astrologie, autorizate de către Ministerul muncii, pentru obţinerea certificării oficiale în ocupaţia de Astrolog.

Specializare, Module

Astrologie natală (Bazele astrologiei).

Astrologie karmică

Astrologie relaţională

Astrologie previzională

Suplimentar, pot fi prezentate şi elemente de astrologie medicală, vocaţională sau financiară.

Condiţii de acces

Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: liceu, fără diplomă de bacalaureat.

Competenţe/abilităţi specifice: Nu

Aviz medical: Nu

Alte condiţii: Cetăţenie română

Amănunte puteți citi în pagină Școlii Fidelia:

https://www.scoaladeastrologie.ro/cursuri-astrologie-formare-profesională.php

Dacă doriți să faceți aceste cursuri atunci nu trebuie decât să completați formularul de înscriere:

https://www.scoaladeastrologie.ro/înscriere-astrologie-formare-profesională.php

După ce recepționăm mesajul de înscriere, vă vom trimite amănunte legate de plată și de documentele necesare. După aceea puteți începe să plătiți taxa de curs comunicată chiar și în 2-3 rate până la începerea cursurilor.

Intenționăm să deschidem o serie de cursuri de formare profesională cu începere din luna ianuarie. Dată exactă va fi anunțată din timp. Atenție, locurile sunt limitate, maxim 28 de locuri pe serie! Deci ar fi bine să faceți deja demersurile pentru înscriere, locurile vor fi ocupate în ordinerea înscrierii. Cei care nu vor mai prinde vreun loc acum, vor fi înscriși pentru următoarea serie, care va fi probabil prin luna septembrie.

O veste bună pentru cei care ați fost sau sunteți cursanți ai Școlii Fidelia începând din ianuarie 2024: tot ce ați investit până acum în cursurile din pachetul Astrologie Start (nu și seminarele) este ca un avans pentru înscrierea la cursurile de formare profesională, adică sumele plătite se scad, integral, din costul total al cursului autorizat.

Până atunci, dacă nu ați parcurs toate cursurile din pachetul Astrologie Start și doriți să le faceți (chiar și cei de dinainte de 2024), puteți să va înscrieți mai departe la cursurile dorite și acestea, la rândul lor, vi se vor scădea din costul total al cursului de formare profesională, deci se respectă aceeași regulă.

Următoarea serie de cursuri Astrologie Start începe peste câteva zile, în 20 octombrie. Puteți să va înscrieți la cursul dorit!

https://www.scoaladeastrologie.ro/înscriere-cursuri-astrologie.php