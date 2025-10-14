19 octombrie și 2 noiembrie 2025: ”Astrologie orară”, curs intensiv cu MIHAELA DICU

Pe 19 octombrie, deschid din nou porțile către una dintre cele mai fascinante ramuri ale astrologiei: ASTROLOGIA ORARĂ.

Ce este Astrologia Orară?

Este ramura care ne ajută să clarificăm situații concrete: „Mă căsătoresc cu X?”, „Colaborarea cu Y va fi profitabilă?”, „Îmi recuperez banii?”, „Unde este inelul pierdut?”, „Este bine să fac creditul acum?”, „Cum evoluează relația/proiectul?”

Fundamentul astrologiei este ideea că timpul înglobează semnificație: harta ridicată pentru momentul unei nașteri (persoană, țară, instituție, proiect, idee) descrie subiectul respectiv; prin extensie, harta momentului întrebării descrie problema supusă atenției și soluția ei.

Pe scurt, Astrologia Orară este arta de a răspunde la întrebări precise, folosind harta ridicată pentru momentul întrebării. Fiind o disciplină foarte structurată, cu reguli stricte de interpretare, astrologia orară oferă – pentru practicienii formați – cea mai rapidă cale de a furniza răspunsuri punctuale. Este un demers riguros și surprinzător de eficient.

Practica astrologiei orare nu necesită neapărat datele de naștere ale persoanei care pune întrebarea.

Astrologia orară nu înlocuiește analiza natală; ea luminează rapid o situație, oferind un „da/nu”, dar și contextul și condițiile.

Pe de altă parte, principiile predate în acest curs vor contribui cu siguranță la o analiză mai elaborată și la o interpretare mai rafinată în alte domenii ale astrologiei: natală, medicală, mundană, electivă sau în descifrarea hărților de eveniment.

La ce se folosește?

Decizii: evaluarea șanselor reale

Contracte & colaborări: dacă merită și în ce condiții

Relații: dinamica între părți, intenții, obstacole

Proiecte & carieră: direcție, rezultate probabile

Căutări: obiecte, documente ș.a.

etc.

Ce învățați în acest curs

Fundamentele: semnificații specifice astrologiei orare pentru semne, planete, case

Regulile de validare a unei hărți orare și criteriile de judecată

Stabilirea semnificatorilor întrebării și personajele vizate de întrebare

Dinamica planetelor-cheie și citirea firului evenimentelor

Configurații speciale și înțelegerea situației în complexitatea ei

Când/Unde? : indicii de durată sau localizare

Tehnici specifice pentru întrebări specifice: relații, bani, carieră, sănătate, competiții, job etc.

Etică și claritate: formularea întrebării, rolul astrologului, limitele practicii

Practică asistată: studii de caz, teme, feedback aplicat

Cui se adresează?

Cursul nu cere experiență prealabilă în astrologia orară, dar, prin profunzimea lui, furnizează informații de nivel avansat. Cel mai bine li se potrivește celor care știu deja să întocmească o hartă astrologică și stăpânesc conceptele de bază (planete, semne, case, aspecte).

Totuși, este adevărat că, dacă există multă pasiune, determinare, agerime și o minte exersată în a învăța, chiar și începătorii pot beneficia de pe urma participării la curs. Există astrologi care au pășit în astrologie pe calea astrologiei orare.

De ce cu Mihaela Dicu

Pentru că este autoarea volumului „Astrologie orară” (Editura Polirom, 2013) și predă cursul de Astrologie Orară de aproape 15 ani, cu bucurie, rigoare și claritate. Pentru că are o experiență astrologică practică, concretă, de peste 40 de ani. Pentru că explică limpede și sintetizează bine. Și, nu în ultimul rând, deoarece cursul ei pune accent pe înțelegerea mecanismelor, nu pe rețete fixe – iar aceasta este cheia stăpânirii oricărei discipline.

Detalii practice

Program:

Partea I – duminică, 19 octombrie, 13:30–19:00

Partea a II-a – duminică, 2 noiembrie, 13:30–19:00

Taxă de participare:

1200 lei – cu achitarea în 2 tranșe de câte 600 lei, astfel:

– 600 lei până cel târziu sâmbătă, 18 octombrie, ora 12:00

– 600 lei până cel târziu sâmbătă, 1 noiembrie, ora 12:00

sau:

1000 lei – cu achitarea integrală până cel târziu sâmbătă, 18 octombrie, ora 12:00

Înscrieri:

Înscrierile se fac trimițând un mail cu solicitarea de înscriere și datele de facturare (pentru persoane fizice: nume, prenume, localitate, stradă, număr, județ/sector; pentru PJ: nume firmă, CUI) la kollesis@gmail.com

Plata cursului se va face în contul:

SC Kollesis SRL

RO47BTRLRONCRT0381817001 – Banca Transilvania

Important:

Prezența live la curs este viguros recomandată (ca să nu spunem obligatorie!)

Se eliberează atestate de participare.

Participanții vor primi suport de curs.

Dacă simțiți chemarea către o astrologie vie, clară, verificabilă, care vă ajută să aflați răspunsuri rapid și să luați decizii corecte în baza acestora, vă aștept cu drag. Vom învăța lucruri serioase, dar într-o atmosferă caldă, în care întrebările sunt binevenite.