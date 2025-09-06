Eclipsele din 2025 – ultimul sezon

de VALERIA GRĂDINARU

În 2025, avem două sezoane de eclipse: în martie și acum, în septembrie. Sunt și ani în care avem mai mult de patru eclipse, așa cum va fi 2027, cu două eclipse de Soare și trei eclipse de Lună!

Eclipsele sunt momente speciale din ciclul soli-lunar, când conjuncția, respectiv opoziția Luminătorilor se petrece în apropierea axului nodal al Lunii. Este important ca atât Luna cât și Soarele să aibă aceeași declinație, de până la 1º față de ecuatorul celest . Se știe – dar nu obosim a reaminti – că:

eclipsa de Lună are loc întotdeauna la Luna Plină, când Luna se află (parțial sau total) în umbra Pământului. Pe harta astrală, Luminătorii sunt în opoziție.

Eclipsa de Soare are loc întotdeauna la Luna Nouă, când Luna “obturează” vederea de pe Pământ a Luminătorului zilei, parțial sau total. Pe hartă, Luminătorii sunt în conjuncție.

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025

Eclipsa de lună – 07.09.2025, ora 21:12, București, 44°26’N, 26°6’E, sistem de case Placidus

Harta este conformă site-ului astro-seek.com și perfectioniștii vor remarca mica diferență, de 2 minute, cu care opoziția dintre Luminători pare a se separa; este vorba de coordonatele locale (București este un oraș mare) și, desigur, de faptul că hărțile noastre sunt în două dimensiuni, în timp ce corpurile cerești sunt tridimensionale și, de aici, unele foarte mici diferențe. Ora menționată se referă la momentul de maximă vizibilitate din spațiul geografic considerat.

Avem de a face cu un moment interesant, cu multe grade anaretice activate: Ascendent în ultimul grad din Berbec, Saturn retrograd în ultimul grad al zodiei Pești, unde se află Luna conjunctă cu nodul ei Nord, toate cele trei planete transsaturniene ocupă primul grad din Berbec, Gemeni și Vărsător. Pare că încă nu suntem hotărâți dacă să renunțăm la “vechi” și să ne asumăm “noul”… Suntem obligați să ne revedem atitudinile, alegerile și modul în care am acționat și să decidem dacă este cazul să modificăm ceva.

Acest început de toamnă ne îngăduie un moment de reflecție, de reformulări și revizuiri, mai ales că eclipsa are loc pe o axa zodiacală yin, propice clipelor de respiro, de pauză. Universul ne dă șansa de a repara ceea ce înțelegem acum că nu a fost întru totul bine, corect sau de dorit. Este o “fereastră” care, cel puțin pentru unele situații, se prelungește încă vreo câteva săptămâni, până când Marele Învățător, Saturn, va intra cu hotărâre în Berbec și transsaturnienele vor mai înainta puțin în zodiile lor.

Că momentul este oarecum “alunecos”, nu prea bine direcționat, ne spune nu doar gradul anaretic al Ascendentului ci și stăpânul acestuia, Marte, situat în Casa a VI-a, a crizelor, în opoziție la Ascendent și în exil în Balanță, fără a aspecta Luminătorii.

Stăpânul Ascendentului formează un sextil cu Venus, semnficatoarea relațiilor. Venus în Leu exprimă o energie puternică, demonstrativă, dramatică; dorința de pace este clamată, dar, la o privire mai atentă, ea pare a fi gata de conflict… Venus orientală față de Soare aste asociată cu ipostazele mai puțin convenționale și echilibrate ale relațiilor și raporturilor interumane. Asocierea cu Marte amplifică acest capital de tensiune socială…

Eclipsa are loc pe axa Caselor VI-XII, deci are legătură cu obligațiile zilnice, serviciu, responsabilități, dar și sănătate și protecție publică. Are legătură și cu provocările care ne afectează rutina, cu dificultățile legate de muncă și cu “victimele” sistemului social.

Soarele, adică puterea centrală, conducătorii, este destul de slab în Fecioară și în conjuncție cu Nodul Sud. Îl susțin, totuși, aspectele favorabile cu Mijlocul Cerului (la 14⁰ Capricorn) și cu Jupiter.

Luna, în schimb, se simte bine în Pești, conjunctă cu Nodul Nord și în trigon cu Jupiter. Pare că emoțiile și reacțiile populației sunt amplificate, dar încă ținute “în rezervă”, nemanifeste. Peștii exprimă, desigur, nesiguranță și confuzie.

Mercur și Jupiter, stăpânii Caselor eclipsei și dispozitori ai Nodurilor lunare, sunt puternici amândoi, mai ales Jupiter. Jupiter se află în exaltare în Rac și în Casă cardinală, în trigon cu Nodul Nord din Pești. Mercur este oriental față de Luminătorul diurn, în domiciliu și în exaltare, deși cu “aripile” cam arse de Soare.

Momentul eclipsei ar putea funcționa ca declanșator pentru regândirea unor judecăți de valoare, aprecieri, chiar negocieri făcute și care, clar, trebuie repuse pe tapet. Jupiter sugerează obiective sociale majore, acțiuni ale liderilor, amplificarea unor chestiuni legate de justiție și de învățământ. Soarele, conjunct cu Nodul Sud lunar, poate permite renunțarea la anumite tipare sau modele vechi de funcționare și, ca atare, poate oferi o șansă de schimbare reală.

Eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie 2025

Eclipsa parțială de Soare – 21.09.2025, ora 22:54, București, 44°26’N, 26°6’E, sistem de case Placidus

Așa cum se întâmplă la conjuncțiile și opozițiile Lună-Soare, Pars Fortunae se află pe axa orizontului și ne reamintește că întotdeauna în momentele dificile putem găsi oportunități pe care să le fructificăm…

Continuă să funcționeze “fereastra” oferită de Univers pentru reconsiderarea gândurilor, faptelor și a situațiilor. Dacă la eclipsa de Lună aveam Ascendentul hărții la 29 Berbec, acum avem însăși eclipsa la gradul 29 din Fecioară. Firește, Neptun, Uranus și Pluton rămân la primele grade din Berbec, respectiv Gemeni și Vărsător.

Deși se află pe axa Caselor V-XI, esența mesajului care se poate extrage se referă tot la restricții, obligații, asumarea răspunderii (Fecioara). De această dată, se impune să ne asumăm alte opțiuni, să ne organizăm diferit preocupările, pasiunile, să ne exprimăm altfel sinele, să fim mai atenți cui oferim atenția și simpatia. Aș spune că, până la începutul anului viitor, când Saturn reintră în Berbec, avem timp să redefinim și să înțelegem lecția!

Mai degrabă Mare Învățător, zic eu, decât Malefic, Saturn domină copios Casa a XI-a, stăpânește Mijlocul Cerului și se opune Luminătorilor. Este un fel de atenționare astrală, de “luare aminte” la nevoia de a restructura instituțiile statului.

Se menține sextilul dintre Luminători și Jupiter din Rac, acesta fiind însă mai puțin puternic, în Casa a II-a. Obiectivele puse în discuție la începutul lunii septembrie rămân “pe tapet” și se caută în continuare o rezolvare rezonabilă.

Stăpânul Casei eclipsei este Mercur, peregrin în Balanță, occidental și “sub razele Soarelui”. Tot el este și stăpânul Ascendentului din Gemeni, deci importanța momentului rezidă tot în apelul la rațiune, judecată, aprecierea lucidă a faptelor. Mercur este în opoziție cu Neptun, probabil vom înțelege că avem de făcut alegerea între realitate și eventualele scenarii iluzorii .

Neptun, ca și celelalte transsaturniene, este retrograd, ceea ce implică reîntoarceri, refacerea unor situații sociale din anul/anii precedenți. De altfel, Mercur aspectează pe Uranus și Pluton prin trigoane pe zodii de Aer. Transformările se bazează pe comunicare, pe evoluția înțelegerii progresului!

Venus, la care trebuie să facem referire fiind semnificatoarea relațiilor și a coeziunii sociale, nu promite prea mult din atributele ei favorabile. Este peregrină în Fecioară, cam departe de Luminători, deși în aceeași zodie, și nu-l vede pe pe stăpânul Ascendentului, în schimb aspectează pe Uranus din Casa a XII-a. Nici faptul că se situează în al treilea grad din Fecioară, grad anaretic, și este orientală față de Soare nu promite prea multă liniște și pace socială. Este posibil să intervină înțelegeri secrete între “greii” lumii, înțelegeri care ne-ar putea surprinde în viitorul nu foarte îndepărtat.

Marte a ajuns la ultimul grad (iarăși grad anaretic) din Balanță și se pregătește să intre în Scorpion, domiciliul lui nocturn. Se poate întrevedea o trecere la acțiuni mai puțin vizibile, “subterane”, dar de impact în viitor.

Harta eclipsei arată frumos, dominată de configurația “zmeu”: planetele care alcătuiesc zmeul sunt, însă, dificile și greu de gestionat.

* * *

Eclipsele sunt momente astrale urmărite de astrologi încă din antichitate pentru manifestările lor în sfera mundană. Durata și locul de unde acestea sunt vizibile sunt elemente esențiale în analiză. Efectele dramatice ale acestor configurații se vor revela cu precădere în acele zone geografice de unde eclipsele sunt vizibile.

Eclipsa de Lună va fi vizibilă și din țara noastră, la începutul serii de 7 septembrie 2025.

Eclipsa parțială de Soare nu va fi însă vizibilă în emisfera nordică a Pământului, doar locuitorii din Australia-Noua Zeelandă vor putea-o observa direct. Deși nu ar trebui să aibă un impact major – luând în calcul invizibilitatea eclipsei de Soare în emisfera nordică –, este posibil ca aceasta să aibă o anumită influență și asupra situației din Ucraina, mai ales dată fiind starea de război în care se află țara. Ascendentul eclipsei se află la 21⁰ Gemeni, peste Ascendentul hărții lui Volodimir Zelenski, iar Nodul Nord din harta lui (9⁰ Balanță) este conjunct cu stăpânul Ascendentului hărții eclipsei (5⁰ Balanță). În astrograma statului ucrainean, ridicată pentru 24 august 1991, ora 18:00 (potrivit AstroTheme.com), Soarele se află la 0⁰ 57’ Fecioară, conjunct cu Venus din momentul eclipsei de Soare, iar Marte se află la 25⁰ Fecioară, conjunct cu Luminătorii.

În plan personal, eclipsele vor fi relevante în situația în care gradul Luminătorilor sau al altor elemente importante (stăpânul Ascendentului, de exemplu, din astrograma eclipsei) vor fi conjuncte cu gradele sensibile din harta natală. Important este de văzut și dacă harta Revoluției solare anuale a nativului sau harta progresată prezintă conjuncții sau alte aspecte puternice cu harta eclipsei. Altfel, vom resimți aceste momente mai mult psihologic: anxietate, neliniște, stări de agitație.

Cunoașterea și interpretarea corectă a acestor evenimente astronomice și astrologice este însă necesară pentru a conștientiza și a acționa astfel încât să depășim cu succes potențialele vulnerabilități asociate lor.

