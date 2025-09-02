Ultimele:
Congres AAR 2025 – încă vă puteți rezerva locul!

admin

Cererile de înscriere la Congresul AAR din această lună au continuat să sosească în ciuda termenului-limită setat pentru rezervări, astfel că am hotărât să prelungim perioada și să le oferim doritorilor șansa să se înscrie până aproape de momentul desfășurării evenimentului.

Prin urmare, înscrierile la Congresul AAR din 27–28 septembrie rămân deschise până joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00.
Pentru confirmare, este necesară trimiterea dovezii achitării avansului de 200 de lei din donație.

Vă rugăm, totuși, să încercați să nu lăsați chiar totul pe ultima sută de metri.

Formularul de înscriere la Congresul AAR este disponibil pe pagina dedicată evenimentului de pe site-ul AAR.

Ce aveți de făcut:

a. Accesați pagina dedicată Congresului și citiți cu atenție toate detaliile legate de organizare:
🔗 https://www.aar.org.ro/congres2025/

b. Dați click pe butonul roșu „ÎNSCRIERE” din pagina Congresului.

Cine dorește cărți…

Invitatul nostru de onoare, Frank Clifford, intenționează să aducă la București câteva dintre cărțile lui, atât cât va putea pune în bagaj. În fișierul PDF găsiți lista completă cu titlurile și imaginile cărților.

Books for RomaniaDescarcă

Pentru a afla mai multe despre fiecare titlu, puteți căuta detalii pe Amazon. Veți observa că o bună parte dintre cărți vor fi disponibile la Congres la prețuri sensibil mai mici decât cele afișate pe Amazon (50-100 lei). Achiziția, la fața locului, doar în numerar.

Vă așteptăm cu drag!

MIHAELA DICU,
membru fondator și președinte AAR, senior editor Astrele

Despre Mihaela
Articole scrise de Mihaela

