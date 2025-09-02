Iluzia controlului – Saturn în aspect cu Neptun

de FRANK C. CLIFFORD

traducere de Teodora Muth

Articol publicat în The Mountain Astrologer în iunie 2025 (varianta revizuită), tradus în română și republicat în Astrele cu acordul autorului.

Unul dintre motivele pentru care Saturn este considerat dificil din punct de vedere astrologic este acela că el reprezintă antiteza tuturor celorlalte planete. Chiar și acolo unde pot exista teme comune (”autoritatea” cu Soarele, „controlul” sau „intimitatea” cu Pluto), funcția și natura lui Saturn sunt contrare – se opun – celorlalte planete. Nu e de mirare că recele Mare Malefic a fost desemnat ca stăpân peste Capricorn și Vărsător, semnele cele mai îndepărtate de anotimpul cald, vara, al zodiilor Rac și Leu, care sunt guvernate de luminarii.

Combinația dintre Saturn și Neptun (în special prin conjuncție , cuadratură sau opoziție) este provocatoare, mai ales atunci când se manifestă în harta natală (de exemplu, într-o poziție unghiulară sau în aspect cu o planetă interioară). Dacă avem această pereche de planete, putem descoperi că:

Ancorele, atașamentele și așa-numitele constante din viață sunt iluzii sau că ne-am amăgit singuri crezând că anumite „instituții” din viața noastră sunt permanente și sigure.

Persoanele care dețin autoritatea sunt slabe sau comit erori; cei pe care i-am pus pe un piedestal sunt „la fel de umani ca noi”.

Avem mult control într-un domeniu important, dar și haos în altul.

Am făcut un sacrificiu într-o parte esențială a vieții, în numele datoriei, dar cu ce preț plătit visurilor noastre?

Cu Saturn, ne confruntăm cu constrângeri și învățăm limite pentru a ne împăca cu scurta noastră existență pe Pământ. Neptun nu vrea să aibă de-a face cu această realitate! Dacă darurile lui Saturn oferă structură și granițe, promisiunea lui Neptun este evadarea din construcțiile rigide și materiale ale vieții spartane, saturniene.

Saturn este „sistemul”, aplicarea legii și ordinii, societatea formată din autorități și ierarhii. Neptun îi reprezintă pe cei marginalizați, pe cei care renunță, pe artist, pe vindecător, pe cel care ne ajută și pe mistic, fiind legat de legile spirituale și de ritmurile universului.

Religia este o temă centrală cu care persoanele marcate de aspectele Saturn–Neptun trebuie să se confrunte. (La momentul redactării acestei revizuiri, a apărut cea mai recentă carte a lui Jordan Peterson care se intitulează We Who Wrestle With God: perceptions of the Divine / Noi, cei care ne luăm la trântă cu Dumnezeu: moduri de percepere a Divinității, iar autorul are chiar cuadratura exactă.) Saturnienii sunt oamenii de știință, scepticii; ei se îndoiesc, se tem și caută să controleze lucrurile, ca într-o strânsoare de menghină. Pot nega tot ceea ce nu poate fi măsurat sau demonstrat ori pot căuta certitudine într-o autoritate (precum o carte sacră sau un lider religios) sau în convențiile străvechi ale religiei organizate. Neptunienii, în schimb, caută o sclipire a Nirvanei și își pun încrederea și credința într-un „dincolo”. Ei sunt preocupați de spiritualitate și de paranormal. Saturn–Neptun se poate manifesta într-o varietate largă de posibilități: de la a fi o autoritate în materie spirituală, până la a fi un sceptic sarcastic sau un credul, care înghite orice teorie a conspirației. Poate apărea, de asemenea, și dezamăgirea de „cuvântul oficial” transmis de o autoritate religioasă. (Doi dintre cei mai cunoscuți televangheliști – Jerry Falwell și Tammy Faye Bakker – au murit la câteva săptămâni distanță, la mijlocul lui 2007, în perioada când Saturn se afla în opoziție cu Neptun.)

Ambele planete sunt asociate cu diferite aspecte și niveluri de suferință și sacrificiu, însă, în cel mai bun caz, ele ne amintesc că „durerea (Saturn) este inevitabilă, suferința (Neptun) este opțională”. Aceia dintre noi care au aspecte Saturn–Neptun pot fi dedicați (Saturn) unei cauze (Neptun). Aceasta poate diferi, de la a ajuta oameni aflați în nevoie până la a învăța un instrument muzical și a continua să cânte. Și, în loc să fugim de responsabilități, să ne simțim vinovați pentru că le abandonăm sau să rămânem martiri într-un loc de muncă nefericit, ne putem poziționa în activități prin care să îi asistăm pe cei dezavantajați de sistem. O alternativă ar fi să lucrăm chiar în cadrul unui sistem care are disperată nevoie de compasiune. (Este interesant și ironic de observat că sistemul de asistență socială – un exemplu practic de combinație Saturn–Neptun – este cel mai deschis abuzului sau manipulării, atât de către indivizi, cât și de către sistem.)

”Se presupune că…”

Neptun oscilează de la spiritual la întunecat, de la iluminat la înșelător. În aspect cu Saturn, poate merge de la idealism politic la corupție în organizații finanțate de stat. Este interesant de remarcat că Julian Assange s-a născut sub opoziția Saturn–Neptun, iar trei oameni de stat definitorii pentru epoca lor – Tony Blair (Marea Britanie), Silvio Berlusconi (Italia) și Justin Trudeau (Canada) – au aspecte importante între cele două planete și au lăsat moșteniri politice umbrite de controverse.

Una dintre manifestările Saturn–Neptun este teoria conspirației – acolo unde bănuim manipulare sau corupție (Neptun) din partea autorităților (Saturn), ori punem la îndoială (Saturn) și suspectăm (Neptun) instituțiile și povestea oficială (Saturn). (Termenul „teorie a conspirației” datează dintr-un articol din The American Historical Review, publicat în iulie 1909, imediat după ce Saturn a făcut cuadratură cu Neptun.)

Două dintre cele mai mediatizate cazuri tragice de răpire a unor copii în ultimele decenii (Azaria Chamberlain și Madeleine McCann) au avut loc în perioade cu aspecte Saturn–Neptun pe cer (cuadratura din 1980 și opoziția din 2007).

Atunci când Matthew d’Ancona a scris mai recent despre prevalența teoriilor conspirației în societatea modernă, le-a oferit astrologilor o imagine revelatoare asupra dilemei Saturn–Neptun:

„Deferența este demult moartă și nemângâiată. Iar încrederea – un minim necesar pentru ca democrația reprezentativă să funcționeze – este și ea în comă. Cu cât guvernele noastre devin mai transparente, cu atât ne plac mai puțin, cu atât suntem mai dezamăgiți și (paradoxal) cu atât suntem mai convinși că ni se ascunde adevărul… Îndoiala este sângele vital al democrației post-iluministe… În cele din urmă, teoreticienii conspirației sunt refugiul de ultimă instanță al <<telespectatorului sedentar>>, scuza perfectă pentru neimplicare.”

Asasinarea lui Kennedy (stânga) și Harta natală a lui Kennedy (dreapta)

Cea mai faimoasă teorie a conspirației este, desigur, asasinarea lui John F. Kennedy, pe 22 noiembrie 1963, la ora 12:30 p.m., în Dallas, când Saturn se afla pe Ascendent și în cuadratură cu Neptun. În harta natală a lui Kennedy, perechea Saturn-Neptun se află pe Mijlocul Cerului (MC), iar această combinație, aflată într-o poziție înaltă, descrie multe aspecte ale vieții lui: mitologia strălucitoare a președintelui martirizat și promisiunea neîmplinită a Camelotului; prejudecățile anticatolice cu care s-a confruntat atunci când a urmărit o carieră politică; lupta lui cu instituțiile corupte conduse de J. Edgar Hoover dar și de Mafia; abilitatea lui înnăscută de a folosi televiziunea pentru a-și promova imaginea publică; și chiar osteoporoza din zona lombară (Saturn–Neptun = oase slabe, fragile), care necesita multă medicație.

Aspectul angular Saturn–Neptun din harta lui (și din ziua morții) sugerează și deziluzia Americii în fața sistemului, în urma asasinării lui.

Kennedy a fost prezentat ca un om familist, cu principii și viziune, care inspira speranță, dar, după moarte, el a fost etichetat drept presupus adulterin în serie și dependent de sex. Presupus. Acest cuvânt saturniano–neptunian, „presupus” (care sugerează lipsa dovezilor clare), este cea mai sigură variantă atunci când Saturn vorbește cu Neptun cel nebulos, în aceste vremuri însetate de scandal (Neptun), dar excesiv de preocupate de corectitudinea politică (Saturn).

Slăbirea instituțiilor

Una dintre instituțiile majore care a fost slăbită în ultimele decenii este Casa de Windsor, strâns legată de ciclul Saturn–Neptun. Dând curs sentimentului anti-german din Marea Britanie în timpul Primului Război Mondial, regele George al V-lea a declarat că dinastia de Saxa-Coburg și Gotha va deveni Casa de Windsor, la 17 iulie 1917, cu aproximativ două săptămâni înainte să se perfecteze conjuncția Saturn–Neptun la 4° Leu, sugerând o nouă eră de deferență în fața suveranității. (Interesant este faptul că fascismul – ideologia opresivă, autoritară – se afla în ascensiune în Europa în acea perioadă.)

Regina Elisabeta a II-a s-a născut cu Saturn în cuadratură cu Neptun, în semne fixe, a devenit moștenitoare prezumtivă după criza abdicării tatălui ei, din 1936, petrecută la opoziția Saturn–Neptun, și a fost încoronată în 1953, la conjuncția acestor planete, în Balanță. (Mama ei, ”Regina Mamă” pentru britanici, s-a născut la opoziția lor din 1900, iar Regina Victoria se născuse la cuadratura acestora din 1819.) Conjuncția din 1989, în Capricorn, a marcat intrarea monarhiei într-o nouă fază, în care destrămarea căsniciilor copiilor reginei a dus la prăbușirea respectului public, scheletul Casei de Windsor păstrându-se cu greu intact. Aceasta a coincis cu perioada în care se construia un tunel subacvatic (Neptun) ce lega Anglia de Franța (Saturn) iar Zidul Berlinului cădea (Saturn–Neptun: literalmente un zid care se dizolvă).

De atunci, ori de câte ori aceste două planete au fost în aspect, au existat schimbări legate de puterile suveranului și de independența legislativă (devoluția) a țărilor din Regatul Unit sau din Commonwealth. La sfârșitul lui noiembrie 2015, în iunie 2016 și în septembrie 2016, a avut loc o serie de trei cuadraturi strânse, care (la momentul redactării acestui text) mi se părea că urmau să marcheze un nou capitol al slăbirii fostului Imperiu Britanic. În iunie 2016, la câteva zile după o cuadratură exactă, votul pentru Brexit a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană. O săptămână mai târziu, Prințul Harry a întâlnit-o pentru prima dată pe Meghan Markle.

În acord cu cuadratura Saturn–Neptun, viața Elisabetei a fost o combinație între datorie și sacrificiu, însă tradițiile și protocoalele regale au fost provocate, subminate sau au devenit redundante din pricina scandalurilor și datorită schimbărilor induse de vremuri. O dovadă în plus a prezenței temei reprezentate de acestă pereche de planete în viața reginei este faptul că, atunci când Neptun a fost descoperit, în 1846 (pe când era în conjuncție cu Saturn), el se afla la 25° în Vărsător, conectându-se direct cu Saturn–MC al reginei, în Scorpion, aflat în cuadratură cu Neptun din Leu.

La momentul morții Reginei (8 septembrie 2022), Neptun prin arc solar (în natal în Casa a VIII-a și implicat într-un careu în T) se afla în conjuncție cu vârful acestui careu în T, adică cu Saturn, sugerând eliberarea de serviciul de-o viață pe care îl promisese Commonwealth-ului la împlinirea vârstei de douăzeci și unu de ani, în 1947.

Dependențe și haos organizat

Dependența este lucrul de care Saturn se teme cel mai mult și, în forma lui cea mai joasă, Neptun este asociat cu codependența și simbioza parazitară. De multe ori, clienții se adresează astrologilor atunci când se simt pierduți, triști, descurajați sau temători în fața viitorului. Esența aspectelor Saturn–Neptun ne reamintește, ca practicieni, că trebuie să oferim sprijin clienților noștri fără a-i încuraja să devină dependenți de noi sau de ceea ce astrologia „promite” ori „prezice”. Saturn–Neptun este legat de frica de ceea ce nu putem controla și, între un client care caută ajutor și unul care folosește astrologia și tranzitele viitoare ca pe o cârjă, există o linie foarte subțire.

Cei cu acest aspect pot căuta o cale ascunsă de a-și zădărnici toată munca grea, în încercarea de a slăbi tensiunile din viața lor. Aceasta se poate manifesta prin orice formă neptuniană de dependență sau de auto-sabotaj. Și, totuși, ei continuă să conducă o navă riguros organizată, dar care are o gaură uriașă, auto-provocată, în carenă.

Persoana [marcată de combinația] Saturn–Neptun poate avea o zonă a vieții unde deține controlul și joacă rolul vocii rațiunii sau al echilibrului din familie sau de la locul de muncă, cel care ține totul împreună. Totuși, există și o altă zonă, la fel de importantă, ascunsă în umbră, care poate amenința această fațadă, unde domnesc haosul, dependența, pierderile sau lipsa limitelor. Dintre cele două planete, Neptun este de obicei cel pe care îl ținem „în spatele ușilor închise”. De exemplu, aceste persoane pot fi cetățeni și profesioniști respectabili (Saturn), dar în viața personală să fie dependenți de scandal, conduși de fantezii sau auto-distructivi (Neptun).

La un moment dat, realitatea saturniană ”mușcă”, obligând la conștientizarea propriilor dependențe, iluzii și amăgiri. Persoanele cu Saturn–Neptun trec adesea printr-o perioadă de „trezire” sau „dezmeticire” – o expresie foarte potrivită pentru această combinație.

Fosta Primă Doamnă Betty Ford s-a născut cu conjuncția Saturn–Neptun plasată pe cuspida Casei a XII-a, și a jonglat ani de zile cu rolul social de soție a unui politician, în timp ce, în secret, consuma alcool și pastile. După 14 ani de dependență, o intervenție care a avut loc la 1 aprilie 1978 a condus-o spre dezintoxicare și spre un nou început, pozitiv.

În harta ei relocată, conjuncția Saturn–Neptun este plasată aproape de Rancho Mirage, California, acolo unde ea a fondat Betty Ford Center, pe 4 octombrie 1982 (când MC prin arc solar se afla în conjuncție cu Neptun natal, iar Saturn și Neptun erau în sextil pe cer).

Harta relocată pentru Betty Ford (stânga) și Arcele solare pentru harta lui Betty Ford, 1982 (dreapta)

There’s Something about Mary / Mary are ceva aparte…

Actrița multipremiată Mary Tyler Moore a fost vedeta a două dintre cele mai îndrăgite comedii TV din istoria americană: The Dick Van Dyke Show și The Mary Tyler Moore Show. Pentru cea de-a doua, ea a înființat compania MTM Enterprises, împreună cu soțul de atunci, Grant Tinker. A fost actriță, producătoare și o figură emblematică, ținând piept responsabilităților, trează la locul de muncă, toată ziua, iar apoi căzând în beție, după program.

Am putea bănui că Saturn în semnul Peștilor i-ar fi subminat și mai mult abilitatea de a-și păstra controlul și de a evita „scăpările” emoționale.

Mary Tyler Moore a fost de o sinceritate fără menajamente cu privire la experiențele ei de viață (șederea la Centrul Betty Ford pentru a-și trata alcoolismul, abuzul sexual suferit în copilărie, moartea accidentală a fiului ei). Și întotdeauna a întruchipat arhetipul Saturn–Neptun în rolurile sale: era cea „normală”, cea care încerca din răsputeri să păstreze demnitatea și corectitudinea (Saturn în Ascendent) în mijlocul haosului, al lipsei de rațiune și al emoțiilor explozive ale colegilor sau soților ei (Neptun pe Descendent).

În filmul Ordinary People / Oameni obișnuiți, ea a oferit o interpretare cu un puternic caracter Saturn–Neptun, întruchipând o femeie victimizată de propria rigiditate emoțională, care fuge din sânul familiei pentru a evita confruntarea cu șocul provocat de moartea unui fiu și de tentativa de sinucidere a celuilalt. Moore scria:

„Zâmbetul de-a gata și comportamentul vesel al lui Beth Jarrett ascundeau disprețul pe care aceasta îl simțea pentru slăbiciune, îndoială de sine și dezordine, toate sălășluind în ea… În viața lui Beth era foarte puțin loc pentru spontaneitate… Pur și simplu nu îi mai rămânea energie pentru a înțelege nevoile neplanificate, uneori dezagreabile, ale celor pe care îi iubea.”

În filmul Whose Life Is It, Anyway?/ A cui viață este asta, până la urmă?, Moore a interpretat rolul unei sculptorițe (Saturn) paralizate (Saturn) de la gât în jos. Hotărâtă să i se permită să moară, personajul dezbate actul eutanasiei (Neptun) și măsura în care guvernului (Saturn) ar trebui să i se permită să intervină în viața privată a unui cetățean.

Un exemplu vizual pentru Saturn–Neptun pe care l-am folosit în conferințe este celebra scenă a înmormântării, din episodul Chuckles Bites the Dust / Chuckles mușcă din țărână, din The Mary Tyler Moore Show. Episodul a fost difuzat pentru prima dată pe 25 octombrie 1975 și este considerat și astăzi unul dintre cele mai amuzante episoade de comedie din istoria televiziunii. Pentru actriță, această interpretare marchează apogeul carierei sale și demonstrează opoziția natală Saturn–Neptun de pe axa Ascendent–Descendent.

În acest episod, echipa de știri primește vestea despre clovnul Chuckles, costumat în alună, care a fost strivit de un elefant. Urmează glume de prost gust din partea colegilor dar Mary este indignată de lipsa lor de respect și îi ceartă. La înmormântare, în timp ce Mary stă solemnă (Saturn) în liniștea momentului, începe să își piardă controlul (Neptun). Spre groaza celor din jur, chicotitul ei crește în intensitate până când perturbă serviciul religios. Mustrată de preot și rugată să se ridice, Mary, rușinată, reușește să se adune dar, când i se spune că lui Chuckles i-ar fi plăcut râsul ei, se prăbușește într-un plâns necontrolat. În acele câteva minute de televiziune, geniul comic al lui Moore acoperă întreaga gamă, de la Saturn la Neptun.

Conștientizarea este cheia

Saturn și Neptun sunt asociate cu două niveluri diferite ale conștiinței, iar atunci când suntem inconștienți (la oricare dintre niveluri), ne aflăm la mila circumstanțelor din jurul nostru. Fără scrupulosul Saturn, Neptun poate aluneca în haos ori dependență, sau poate renunța la etică. Saturn oferă structură viselor lui Neptun sau un cadru realist și o limită de timp. În schimb, rigidul Saturn are nevoie de inspirația artistică și compasiunea reflectate de blândul, suplul Neptun, pentru a transcende limitările – adică pentru a realiza imposibilul.

Atunci când găsim această pereche într-o hartă natală, există adesea un soi de jonglerie între preocupările spirituale și dorințele pământești, conduse de ambiție. Chiar și în momentele cele mai profunde de conexiune cu ceva mai înalt decât noi înșine, trebuie să ne confruntăm cu viața cotidiană, cu sarcinile de zi cu zi. Aceasta amintește de cel mai saturniano–neptunian citat zen: „După iluminare, treci la spălatul rufelor.”

Cu Saturn–Neptun, este important să construim o practică spirituală sau să includem o formă de serviciu în structura vieții noastre și să navigăm pe acest drum cu conștiență și empatie. Noi, cei marcați de Saturn–Neptun, putem lua în considerare crearea unei viziuni pe termen lung pentru a ne manifesta visele, dar trebuie să lăsăm loc pentru schimbare, pierdere și pentru acel inefabil que será, será / ce-o fi, o fi. În loc să fim cuprinși de frica de a „pierde controlul”, ne putem relaxa și învăța detașarea; putem renunța, ierta și accepta că, în cele mai multe situații, controlul este oricum o iluzie.

Saturn-Neptun este o combinație creativă, în care imaginația și misterul pot fi manifestate (Agatha Christie avea cuadratură, cu Pluto implicat și el în aspect) sau în care putem modela atitudini înainte rigide ale societății (activiștii Saturn–Neptun Peter Tatchell, Christine Jorgensen și al 14-lea Dalai Lama au luptat curajos pentru astfel de cauze, respectiv nediscriminarea persoanelor cu orientare homosexuală, acceptarea persoanelor transgender și eliberarea non-violentă a Tibetului).

Se spune adesea că cele mai frumoase lucruri din lume nu pot fi atinse, măsurate sau văzute (Saturn). Ele pot fi doar simțite, cu inima (Neptun). Sau, așa cum a scris Antoine de Saint-Exupéry (cu Saturn și Neptun în opoziție) în Micul Prinț: „Esențialul este invizibil pentru ochi.” În cea mai înaltă expresie a ei, cei cu combinația Saturn–Neptun pot manifesta (prin artă, film sau inspirație divină) o formă de magie neptuniană și o pot împărtăși lumii din jur.

Referințe:

– Acest articol a fost adaptat și revizuit dintr-o versiune anterioară publicată în The Mountain Astrologer, oct./nov. 2014.

– Pentru mai multe detalii despre legăturile politice, științifice și sociale dintre Saturn și Neptun, vezi lucrările lui André Barbault și Hymns to the Ancient Gods de Michael Harding (Arkana, 1992).

– Toate citatele care nu sunt indicate altfel provin de pe http://en.thinkexist.com/.

Traducerea în limba română: Teodora Muth.

