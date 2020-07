Focuri de artificii emoționale și aplauze – cei născuți pe cuspida Rac-Leu

Poate nici o altă cuspidă nu este reprezentată de personalități mai bogate în simțire și în nevoia de a-și exprima trăirile fie prin cuvinte, fie prin muzică, imagini sau mesaje politice, fie prin acțiuni extreme, așa cum se întâmplă cuspidei Rac-Leu, respectiv intervalului 18 – 24 iulie. Căutând exemple care să ilustreze acest articol, am constatat că în perioada amintită sunt născuți marii entuziaști, de la sportivi precum Ilie Năstase, care și-a lăsat amprenta în istoria tenisului, cu stilul său inconfundabil, la militanți pentru pace, cum a fost Nelson Mandela sau la actori ca Robin Williams, Philip Seymour Hoffman, Jennifer Lopez, Daniel Radcliffe, Natalie Wood, Woody Harelson sau Willem Dafoe, la muzicieni dintre care amintesc pe Carlos Santana, Brian May și Amalia Rodriguez, la scriitori precum Ernest Hemingway și Alexandre Dumas sau la exploratori imposibil de oprit, cum au fost Sir Edmund Hillary, primul om care a urcat pe Everest și Amelia Earhart, prima femeie pilot de avion care a traversat Atlanticul la manșa unui aparat de zbor.

Sigur că am încercat să identific o trăsătură comună acestor individualități pline de forță și dacă ar fi să definesc această caracteristică aș face-o citându-l chiar pe Sir Edmund Hillary care, atunci când a fost întrebat de ce trebuia cucerit Everestul, a răspuns simplu: ”Fiindcă există!” Această replică sintetizează perfect atitudinea personalităților de cuspidă Rac-Leu: multă emoție și determinare, orgoliu și o mare încredere în propriile forțe și în reușită!

În unele surse consultate am găsit data nașterii lui Alexandru Macedon, strategul genial care a supus mai toate teritoriile cunoscute în vremea sa, pe 22 iulie. Mi-aș fi dorit să putem discuta și pe marginea hărții sale natale în acest articol, însă data nefiind sigură, nu putem rămâne în zona speculațiilor. Am ținut, totuși, să îl amintesc și pe Marele Alexandru aici pentru că, din câte știm despre el, profilul său se suprapune foarte bine peste trăsăturile celor născuți pe cuspida Rac-Leu. A fost un general însuflețit de visul său de cuceritor, a strălucit și a avut curajul de a face lucrurile în felul său, pentru a-și adjudeca victorie după victorie. Să ne gândim, de pildă, la rezolvarea faimoasei probleme a Nodului Gordian: până atunci, toți cei dinaintea sa au încercat să îl dezlege; el și-a scos sabia și a tăiat funia, fără ezitare. Este însăși emoția, entuziasmul, ambiția în acțiune!

Înainte de a analiza câteva hărți, să punctăm unele aspecte teoretice. Persoanele născute pe cuspida Rac-Leu, îmbină în ființa lor energiile celor două luminarii, Racul fiind guvernat de Lună iar Leul de Soare. Sigur că avem cu toții energie solară și energie lunară dar în structura acestor oameni emoția și senzitivitatea lunară sunt foarte vizibile în felul lor de-a fi, volatil, intuitiv și intens, la fel cum sunt și dramatismul și tendința de a se supraevalua, specifice Soarelui. Una dintre trăsăturile lor este reacția emoțională disproporționată la evenimente sau experiențe. Din nimica toată, pot deveni euforici sau depresivi. Pentru că sensibilitatea lunară atinge esența lor solară, și deci ego-ul lor, răspunsul la stimulii primiți din afară este greu de anticipat ca intensitate dar, de cele mai multe ori, este, așa cum spuneam în titlul articolului, un foc de artificii. Racul este o zodie feminină, de Apă, iar Leul este o zodie masculină, de Foc. Din combinația Apă-Foc rezultă un jet de aburi, care poate arde ceea ce atinge dar nu durează prea mult.

Putem presupune, așadar, că stările emoționale ale acestor persoane sunt foarte dinamice, consumatoare de energie dar și generatoare a unei energii unice, care îi alimentează precum un combustibil subtil. Plăcerea și nevoia de a-și manifesta această pasiune într-o activitate sau pe scenă sau pe o arenă sportivă sau pe arena politică, le dă aripi. Sunt ca niște dispozitive perpetuum mobile, capabile să-și creeze în interior motivația care îi propulsează înainte. Ambițiile lor mari sunt ajutate de calități creative. În preajma acestor oameni este imposibil să te plictisești, pentru că ei au mereu un ideal de atins, o limită de depășit. În plus, sunt companioni agreabili, generoși și gata să sară în ajutor. Ce ne-am putea dori mai mult de la un prieten?

Profunzi și loiali, romantici dar și dornici de succes, veseli, curajoși și îndrăzneți, așa sunt cei care se bucură de trăsăturile pozitive ale intervalului de cuspidă Rac-Leu. Însă atunci când manifestă aspectele ei întunecate, pot deveni dominatori, megalomani și nesiguri pe sentimentele lor, lucru care îi determină să fie circumspecți și să se închidă față de ceilalți sau să dezvolte dependențe supărătoare, atât pentru ei cât și pentru cei din jur. Așteptările lor devin foarte mari iar dacă nu sunt îndeplinite de parteneri (parteneri din diverse zone ale vieții, nu ne referim doar la partenerii de cuplu), nativii de cuspidă Rac-Leu sunt victime ale depresiilor severe, consumului de droguri și/sau alcool.

O altă problemă cu care se confruntă acești semeni ai noștri este permanenta nevoie de validare din exterior, din partea unui public care poate fi alcătuit și dintr-o singură persoană, numai să fie prezentă acolo, alături de ei, pentru a le spune cât sunt de minunați și de capabili. Uneori, când publicul lipsește sau nu este atât de empatic, lumea lor interioară se prăbușește. Este necesar să acordăm o mare atenție poziției Lunii, în semn și casă, precum și aspectelor realizate de ea, în hărțile natale ale personalităților de pe această cuspidă. Am găsit numeroase, chiar alarmant de multe, persoane născute în acest interval, care au decis să-și pună capăt vieții, deși cunoscuseră un succes neîndoielnic – Robin Williams, Ernest Hemingway și Phillip Seymour Hoffman sunt doar câteva dintre acestea.

Să vedem acum câteva exemple.

Nelson Mandela, lider politic sud african, luptător anti-apartheid, primul președinte al Africii de Sud ales prin vot universal, în 1994, laureat al Premiului Nobel pentru pace, în 1993. S-ar putea scrie mult despre acest om care a devenit el însuși un simbol al efortului de abolire a discriminării rasiale și al libertății. Apelez la un citat ce-i aparține, pentru că îl descrie întocmai: ”Că ai căzut nu are nici o importanță, deoarece numai modul în care te ridici contează!” Mandela s-a născut pe 18 iulie 1918, în Mvezo, Africa de Sud.

Cu Soarele în Rac și casa a 8-a, Luna în Scorpion și casa a 12-a și Ascendentul în Săgetător, găsim la el amestecul perfect între devotamentul față de o cauză umanitară și spiritul justițiar. Luna sa descrie foarte bine lunga perioadă de detenție, de 27 de ani, pe care a trăit-o, timp în care s-a dedicat studiului și introspecției, comunicând cu colaboratorii săi din afara închisorii printr-un sistem ingenios, pus la cale de el însuși. Cu stelliumul din Leu, alcătuit din Mercur, Saturn și Neptun, înțelegem că Nelson Mandela avea viziunea tipică acestei zodii de foc și își asuma responsabilitatea pentru deciziile sale.

Casa a 7-a, aglomerată și ea, cu Venus în Gemeni conjunctă cu Descendentul, plus Jupiter, stăpânul Ascendentului, și Pluto în Rac, ne arată intensitatea și procesele transformatoare ce se derulau în cadrul relațiilor și parteneriatelor sale. Marte în Balanță, și-n casa a 11-a, exprimă acțiunile concentrate pe îndeplinirea scopurilor sale și credința într-o manieră nonviolentă de rezolvare a conflictelor rasiale. Uranus din Vărsător, și-n casa a 3-a, subliniază modul său neconvențional de exprimare a convingerilor pe care le nutrea.

Lizzie Borden, născută pe 19 iulie 1860, în Fall River, Massachusetts, a fost acuzată de un dublu asasinat, în care au fost uciși tatăl său, Andrew, și mama sa vitregă, Abby, pe 4 august 1892. Povestea ei de viață, de până la 32 de ani, cât avea atunci când i-a omorât cu toporul pe părinții săi, nu are nimic neobișnuit. Era nemulțumită că tatăl său se recăsătorise după moartea mamei sale dar putea conviețui decent cu familia. Totul a început de la o neînțelegere cu tatăl, care împușcase cu câteva zile înainte mai mulți porumbei, pentru că îi amenințau recolta din grădină. Lizzie proteja porumbeii și construise o volieră pentru a le oferi adăpost. Lucrurile au escaladat silențios până în ziua de 4 august, când, la interval de câteva ore, Lizzie le-a aplicat părinților ei mai multe lovituri de topor, cauzatoare de moarte.

Harta natală a lui Lizzie Borden ne înfățișează un Soare conjunct cu Venus retrograd, la gradul 27 din Rac, și un stellium în Leu, alcătuit din Lună, Mercur, Jupiter și Saturn. Vulnerabilitatea afectivă se îmbină cu egocentrismul și înflăcărarea leonină, generând o explozie emoțională nestăpânită, ca un tsunami distrugător. Observăm aspectele pe care le realizează Luna – conjuncție cu Jupiter, care îi amplifică stările, până la paroxism, sextil cu Uranus și cuadratură cu Pluto. S-a spus că Lizzie Borden a comis crima într-un moment psihotic, deci de pierdere a discernământului. Este posibil. Dar din perspectiva astrologică acest aspect este un detaliu care completează informația conținută în horoscopul natal.

O altă persoană născută pe 19 iulie, de data aceasta în anul 1946, în București, este Ilie Năstase, marele tenisman care a fost numărul unu mondial în 1972 și 1973, câștigând 58 de titluri la simplu. A rămas o mare glorie a sportului alb, datorită jocului său plin de culoare și originalitate.

În harta sa natală ne atrage atenția o casă a 12-a care începe în Rac, găzduind Soarele conjunct cu Saturn, precum și pe Mercur conjunct cu Pluto, în Leu. Probabil, în sinea sa, Ilie Năstase s-a simțit oarecum neînțeles. Conjuncția Mercur-Pluto poate fi expresia unei frământări interioare, inconștiente dar mereu prezente. Venus în Fecioară, și-n casa 1, descrie nu doar un cuceritor macho ci mai degrabă un bărbat aflat mereu în căutarea perechii ideale. Luna este în Pești și în casa a 7-a, trimițându-ne cu gândul la extrem de numeroasele sale relații de cuplu dar și la tendința de ”dizolvare” emoțională, de risipire în emoții. Ascendentul în Leu și o casa 1 în care se manifestă și zodia Fecioarei au fost de folos în reușita sa profesională. Izbucnirile de furie sunt descrise de cuadratura dintre Marte în Fecioară și Uranus în Gemeni dar și de opoziția dintre același Marte și Luna din Pești. Conjuncția Soare-Saturn aduce concentrare și puterea de se supune unui regim de disciplină sever, atunci când vrea. Așadar, avem un nativ de cuspidă Rac-Leu marcat de oscilații și impulsivitate, dar foarte talentat și dornic de afirmare.

Sir Edmund Hillary a fost un explorator neozeelandez, născut pe 20 iulie 1919, în Papakura, Noua Zeelandă. Este cunoscut mai cu seamă pentru performanța de a fi fost primul om care a atins vârful Everest, în 29 mai 1953, cu cea de-a noua expediție britanică trimisă în regiune. Sir Edmund Hillary a fost singurul neozeelandez care a apărut, în timpul vieții, pe o bancnotă în circulație în țara sa. Și-a dedicat o mare parte din viață ajutând populația șerpa din Nepal, prin organizația non-profit pe care a fondat-o. Prin eforturile sale a reușit să construiască multe școli și spitale în această regiune îndepărtată a munților Himalaya. A susținut mereu că aceasta este cea mai mare realizare a vieții sale.

Dacă analizăm harta sa natală, vedem Soarele conjunct cu Jupiter, la gradul 27 din Rac, Luna în Berbec și Ascendentul în Capricorn. O combinație perfectă pentru un explorator montan, nu-i așa? Ne atrage atenția conjuncția Marte-Pluto din Rac, casa a 6-a, aflată într-un frumos trigon cu Uranus din Pești și, de asemenea, într-un frumos sextil cu Venus din Fecioară. Sunt activate astfel casa și axa serviciului, casa a 6-a și axa Fecioară – Pești, care atestă implicarea sa în proiectele umanitare și de voluntariat. Ne aflăm în prezența unei personalități armonioase de pe cuspida Rac-Leu, a unui om generos, protector al celor aflați în nevoie.

Cred că nici unul din cei care au vizionat filmele lui Robin Williams nu a rămas insensibil la căldura și bonomia emanate de personajele cărora le-a dat viață pe ecran. Născut pe 21 iulie 1951, la Chicago, Illinois, Robin Williams a fost mereu clovnul trist, care privea spre stele, tânjind după ceva doar de el știut, în vreme ce cu un ochi râdea și cu celălalt lăcrima, contemplând lumea în care trăia. Cu Soarele la gradul 28 din Rac, Marte conjunct cu Uranus tot în Rac, Luna în Pești și Ascendentul în Scorpion, energia sa dominantă era evident feminină. Natură sensibilă, chiar vulnerabilă emoțional și dependentă, a fost o victimă a propriilor sale sentimente și a nevoii de a primi iubire, protecție și susținere. Conjuncția Mercur-Pluto din Leu nu îl ajută, din păcate, să mențină un echilibru interior ci îl aruncă într-o compulsivă disecare a gândurilor pesimiste. Depresia l-a însoțit mereu, determinându-l în cele din urmă să își pună capăt vieții, pe 11 august 2014. Personajul său din Regele pescar, film din 1991, recompensat cu cinci premii Oscar, este poate cel mai apropiat de zbuciumul real în care Robin Williams a trăit multă vreme.

Pentru 22 iulie am ales-o ca exemplu pe Rose Elizabeth Fitzgerald, căsătorită Kennedy. Prin căsătoria cu omul de afaceri Joseph Kennedy, ea a devenit mamă a nouă copii: Joseph P. Kennedy Jr., John, Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean și Edward. Dintre aceștia, John a devenit cel mai tânăr președinte al Statelor Unite, în 1961, iar frații săi Robert și Edward au devenit senatori. Familia sa, clanul al cărei matroană a fost, este una dintre cele mai influente din Statele Unite, contribuind la scrierea istoriei lumii. Rose Fitzgerald Kennedy a murit la 104 ani, în 1995.

În horoscopul ei natal, Soarele se află în primul grad al Leului, conjunct cu Mercur și în casa a 7-a, care le mai conține și pe Venus conjunctă cu Saturn, în Fecioară. Luna este în Balanță și casa a 8-a iar Ascendentul în zodia ambițioasă a Capricornului. Luna este în relație cu majoritatea planetelor, devenind astfel un punct focar al hărții. Această Lună în Balanță descrie sociabilitatea și nevoia de interacțiune socială a Rosei Kennedy, pentru a primi recunoaștere și aprecieri. Un mesaj similar ne transmite și piramida pe semne de Aer care se formează între Luna din Balanță și casa a 8-a, Jupiter din Vărsător și casa 1 și conjuncția Neptun-Pluto din Gemeni, casa a 4-a.

Se știe că Rose era foarte interesată de politică, drept care i-a ghidat pe fii săi spre acest domeniu. A fost o foarte bună pianistă, vorbea fluent mai multe limbi și a fost implicată în acțiuni caritabile care susțineau cercetările asupra retardului mintal, donând sume amețitoare; una dintre fiicele sale era afectată de astfel de probleme, de aceea înțelegea suferința pe care o provocau. Jupiter din Vărsător, și-n casa 1, amplifica toate emoțiile pe care le simțea și genera stări interioare fluctuante. Dar profilul său de cuspidă Rac-Leu este ușor sesizabil în devotamentul său pentru familie și poziția de autoritate pe care o ocupa în cadrul acesteia.

Când vorbim despre fado, gen muzical ale cărui origini se află în Lisabona, numele Amaliei Rodriguez este nelipsit. Cuvântul fado înseamnă destin sau soartă iar linia melodică a pieselor este încărcată de o melancolie profundă. Vocea complexă, gravă, a Amaliei Rodriguez a exprimat perfect mesajele fado-urilor portugheze, care se referă deseori la saudade, o tânjire după o nevoie a sufletului, sau descriu viața amară a pescarilor săraci, fără speranță.

Amalia Rodriguez s-a născut pe 23 iulie 1920, în Arela, Portugalia, cu Soarele în grad anaretic, ultimul din zodia Racului, și-n casa a 2-a, cu Luna în Scorpion și-n casa a 5-a și Ascendentul tot în Rac. Deși în triada Soare-Lună-Ascendent este prezent doar elementul Apă și are și o piramidă pe semne de Apă, formată între conjuncția Lună-Marte din Scorpion, Uranus în Pești și Pluto în Rac, în harta ei natală domină Focul, patru planete fiind amplasate în zodia Leului – Mercur, Venus, Jupiter și Neptun. Aerul este complet absent. Se poate identifica aici o structură pasională foarte intensă, mai ales că Pluto este situat pe Ascendent, astfel încât calitățile sale sunt vizibile în personalitatea Amaliei. Magnetismul și forța cu care se dăruia prin cântec erau unice.

Ultima hartă pe care v-o propun este cea a Ameliei Earhart, născută pe 24 iulie 1897, în Atchinson, Kansas. Amelia Earhart a fost aviator și, cum altfel?, militant activ pentru drepturile femeilor. Și-a dorit să devină pilot de avion încă din adolescență dar, la început, părinții au refuzat să-i finanțeze orele de zbor. Totuși, a reușit să-și îndeplinească visul și a devenit prima femeie pilot care a condus un aparat de zbor peste Oceanul Atlantic. Înainte de a împlini vârsta de 40 de ani, a dorit să facă înconjurul pământului, pe la Ecuator. După ce parcursese deja trei pătrimi din zborul planificat, a decolat la data de 2 iulie 1937 din Noua Guinee, îndreptându-se spre insula Howland din Pacific, unde nu a mai sosit niciodată. A fost declarată moartă pe 5 ianuarie 1939, după aproape doi ani de căutări.

În horoscopul său vedem Soarele în Leu și casa a 4-a, Luna în Gemeni și casa a 2-a și Ascendentul în Taur. Un stellium de patru planete în Gemeni – Luna, Venus, Neptun și Pluto –, și-n casa a 2-a, accentuează latura sa rațională, pragmatică, la care trimite și Ascendentul în Taur. Valorile personale, casa a 2-a, contau probabil mai mult decât cele moștenite, deși Soarele se află în casa a 4-a, a căminului părintesc și a copilăriei (dar și a sfârșitului vieții). Ambiția Taurului îmbinată cu entuziasmul Leului și cu versatilitatea Lunii din Gemeni s-au îmbinat în această femeie extrem de curajoasă și încrezătoare în forțele proprii.

Despre cei născuți pe cuspida Rac-Leu am putea vorbi foarte mult, ei fiind deosebit de complecși. Dar voi încheia cu o întrebare: cum am putea să nu-i iubim, când au atâtea să ofere? Cum am putea să nu-i apreciem, când se dăruiesc cu totul marilor vise care îi animă? Și de ce să-i iubim? Simplu: fiindcă există!