4 septembrie 2025: workshop de Astrocartografie cu MIHAELA DICU

Vă invit cu drag la un workshop interactiv de ASTROCARTOGRAFIE, o tehnică fascinantă, prin care putem descoperi ce locuri din lume ne pun cel mai bine în valoare potențialul și ce zone ne pot aduce provocări.

Astrocartografia, cunoscută și sub numele de astrologie locațională, este un sistem care cartografiază harta natală a unei persoane pe o hartă a lumii pentru a dezvălui locații în care energiile specifice ale planetelor pot fi amplificate, influențând astfel diverse aspecte ale vieții.

🔹 Când: joi, 4 septembrie, ora 19:00

🔹 Durată: 3 ore

🔹 Format: online (Zoom)

Ce vom face împreună:

Vom parcurge principiile de bază ale astrocartografiei.

Vom explora ce înseamnă liniile Soarelui, Lunii și ale planetelor pe glob și cum se interpretează ele.

Vom analiza câteva exemple celebre și hărți ale participanților.

Pe parcursul întâlnirii noastre veți învăța cum să folosiți astrocartografia pentru călătorii, relocare sau chiar pentru alegerea locurilor de vacanță ori de muncă. Mai mult, veți descoperi ce zone de pe glob vă pot fi benefice în anumite privințe, chiar dacă nu sunteți acolo și cum anume.

Workshopul este destinat astrologilor pasionați de tehnici aplicate, dar și celor care vor să-și înțeleagă mai bine propria relație cu spațiul și locurile din lume

Taxă participare: 350 lei

Achitare până joi, 4 septembrie, ora 12h00, cu trimiterea dovezii plății.

Înscrieri:

Înscrierile se fac trimițând un mail cu solicitarea de înscriere și cu datele de facturare (pentru persoanele fizice: nume, prenume, localitate. stradă, numar, județ sau sector, dupa caz; pentru PJ: nume firmă, CUI), pe adresa kollesis@gmail.com

Plata cursului se va face dupa ce cei înscriși vor primi factura.

Cei ce doresc să primească imaginea cu proiecția hărții lor natale pe harta lumii sunt rugați să trimită di datele de naștere cu oră și loc.

Important:

🌀📍Prezența live la curs este obligatorie.

Se eliberează atestate de participare.

Participanții vor primi suport de curs.

Participanții vor primi, la cerere, proiecția propriei lor hărți natale pe harta lumii. Pentru aceasta, sunt rugați să transmită datele de naștere cu oră și loc, odată cu cererea de înscriere.

Vă aștept cu drag și entuziasm! 🌟