8 septembrie 2025: încep cursurile la ȘCOALA FIDELIA

Noua serie de cursuri de astrologie începe în 8 septembrie 2025, la Școala Fidelia!

Toate cursurile sunt online, structurate pe mai multe niveluri: cursul de bazele astrologiei, cursuri de specializare pe ramuri astrologice, cursuri de formare profesională și alte tipuri de cursuri (numerologie, divinație Lenormand).

Cursurile de bază și cele de specializare se desfăşoară pe o platformă de curs, ceea ce înseamnă că învăţaţi de acasă, în propriul dvs. ritm, asistat de profesori timp de 34-40 de zile/tip de curs. Aveţi nevoie de un calculator, o conexiune la internet şi o adresă de email cu care veţi fi înscris pe platforma de studiu online corespunzător cursului pe care-l alegeţi. Cursurile sunt concepute în format video, apar pe platformă conform programei de desfăşurare. Sunt programate și întâlniri live, pe Zoom.

Vârsta minimă pentru înscriere este de 15 ani.

Oferta actuală pentru cursurile de bază și cele de specializare:

Astrologie natală (bazele) = 900 lei

Astrologie karmică = 650 lei

Astrologie relaţională = 650 lei

Astrologie previzională = 650 lei

Astrologie medicală = 650 lei

Numerologie = 800 lei

Dacă vă înscrieţi şi achitaţi deodată două sau trei cursuri, obtineţi o reducere de 10%, iar dacă achitaţi deodată toate cursurile de astrologie din ofertă, obtineţi o reducere de 10% + cursul Fidelia Numerologie bonus ( 800 lei). În acest caz costul total este de doar 3150 lei.

Important: orice curs achitat la Şcoala Fidelia (începând din ianuarie 2024) contează pentru Cursurile de formare profesională! Mai precis, sumele achitate se vor scădea din valoarea totală a cursului de formare profesională, deci sunt o investiţie, un avans al plăţii finale a acestor cursuri!

Detalii complete și înscrieri, în site-ul școlii: https://www.scoaladeastrologie.ro/