26 noiembrie – 9 decembrie 2025: ”Să trezim Zeii interiori”, 6 workshopuri online cu TEODORA MUTH, organizate de 12 Călăuze

A schimba energia din profunzimea noastră ține de voință, claritate și consecvență. Finalul lui 2025 — și, mai ales, astrologia anului 2026 — ne aduce o invitație directă în această direcție. Devine tot mai limpede că nivelul de dedicare față de propria evoluție nu mai poate fi amânat.

Seria de ateliere reunite în proiectul „Să trezim zeii interiori” propune mai mult decât o întâlnire cu astrologia: este o explorare a personajelor interioare prin care se exprimă subpersonalitățile noastre, fiecare corespunzătoare unei planete natale. Fiecare dintre noi are un Soare, o Lună, un Saturn în hartă — dar modul în care principiile solare, lunare sau saturniene trăiesc și respiră în noi este profund individual. Ele depind nu doar de zodie și casă, ci și de relațiile dintre planete, de ritmul tranzitelor prin care trecem și de contextul astral prezent.

Călătoriile ghidate pe care le vom parcurge aduc față în față arhetipurile planetare din interiorul nostru. Fiecare întâlnire este unică, irepetabilă și autentică — o experiență care nu poate fi contrafăcută, pentru că vine direct din nucleul ființei. După cele șase sesiuni, veți avea suficiente repere pentru a continua integrarea a ceea ce a fost revelat: unele informații vor confirma lucruri deja știute, altele vor deschide zone sensibile, iar altele vor aduce revelații uimitoare, capabile să schimbe imaginea despre propria forță și propriul potențial.

Te invităm la o nouă serie de șase ateliere de Astrologie Arhetipală Experiențială, reunite sub titlul „Să trezim zeii interiori!” Proiectul 12 Călăuze & Invitații vă propune această incursiune interioară alături de invitata noastră, astrologul profesionist Teodora Muth.

STRUCTURĂ ATELIERE

Fiecare sesiune are durata de aprox. 3 ore.

Miercuri, 26 noiembrie 2025 — 19:00–22:00

Sesiunea introductivă + două călătorii ghidate: Soare și Lună

Sesiunea introductivă + două călătorii ghidate: Joi, 27 noiembrie 2025 — 19:00–22:00

Trei călătorii ghidate: Mercur, Uranus, Chiron

Trei călătorii ghidate: Marți, 2 decembrie 2025 — 19:00–22:00

Trei călătorii ghidate: Venus, Neptun, Ascendent

Trei călătorii ghidate: Miercuri, 3 decembrie 2025 — 19:00–22:00

Trei călătorii ghidate: Marte, Pluton, Lilith

Trei călătorii ghidate: Joi, 4 decembrie 2025 — 19:00–21:00

Două călătorii ghidate: Jupiter și Saturn

Două călătorii ghidate: Marți, 9 decembrie 2025 — 19:00–21:00

Sinteză și integrare

CE ÎNVĂȚĂM

– Descoperim forma, atitudinea și așteptările fiecărui arhetip interior

– Identificăm punctele forte și vulnerabilitățile acestor energii

– Înțelegem cum se construiește o relație matură cu partea lor luminoasă

– Explorăm moduri de a tempera manifestările lor provocatoare

– Aflăm în ce situații este benefic să activăm deliberat un anumit arhetip

CE FACEM

Este un atelier experiențial, orientat spre trăire directă. Teoria este redusă la minimum. Spațiul principal îl ocupă călătoriile ghidate care stimulează stări interioare distincte, relevante pentru fiecare arhetip. Nu este nevoie de pregătire prealabilă, ci doar de o deschidere sinceră spre explorarea lumii lăuntrice.

CUI NE ADRESĂM

Tuturor celor atrași de această abordare neobișnuită a hărții natale — atât celor familiarizați cu astrologia, cât și celor aflați la început. Înțelegerea limbajului astrologic ajută, dar nu este obligatorie. Metoda este eficientă pentru oricine dorește să se cunoască mai profund și mai complet.

ÎNSCRIERI ȘI FACILITĂȚI

– Înscrierile sunt deschise până la 25 noiembrie 2025, inclusiv

– Participanții care au fost la prima serie de ateliere ”Să trezim Zeii interiori” susținute de Teodora & 12 Călăuze beneficiază de preț redus 50% pe întreaga perioadă de înscrieri

Cât costă și ce primiți

Pentru acest pachet complex, oferim trei variante de acces, astfel încât fiecare să își aleagă ritmul și implicarea potrivite.

1. Participanții în premieră

— 300 EUR*

Pentru cei care se alătură pentru prima dată seriei „Să trezim Zeii interiori”. Include acces la toate sesiunile live, călătoriile ghidate, lucrul în grup și materialele aferente.

2. Participanții care revin

— 150 EUR*

Oferta este valabilă pentru cei care au participat la seria din februarie–martie 2025. Beneficiază de reducere 50%, cu acces complet la tot parcursul atelierelor.

3. Accesarea pasivă*

— disponibilă din 15 decembrie, după încheierea liniei de ateliere live.

Destinată celor care preferă să urmărească înregistrările în ritmul propriu. Include material video + suportul scris. Atmosfera accesată live într-un grup cu un egregor comun este incomparabilă, nu vă recomand opțiunea accesare pasivă la acest pachet special de ateliere decât dacă nu se potrivește deloc ca interval calendaristic în programul vostru, v-ați înscris și a intervenit ceva pe parcurs care v-a împiedicat participarea live.

* Echivalentele în ron se regăsesc în formularul de înscriere.

* Prețurile finale vor fi anunțate în campania de reduceri de iarnă pentru perioada 15 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026 (acces pasiv pentru arhiva atelierelor 12Călăuze & Invitații).

Ce include investiția

Costul atelierelor variază între 100 EUR și 300 EUR, în funcție de pachetul ales (variantele 1, 2 sau 3).

În acest cost sunt incluse:

– participarea live la sesiunile experiențiale

– posibilitatea de a lucra direct cu Teodora în cadrul grupului

– acces la călătoriile ghidate și la întregul proces experiențial

– suportul de atelier (materiale + indicații de lucru)

– acces în privat la înregistrările video ale tuturor sesiunilor

Pentru cine sunt atelierele

Pentru cei care vor să aprofundeze harta natală într-un mod neobișnuit și viu, fie că au experiență în astrologie, fie că se află la început. Metoda este directă, autentică și eficientă pentru oricine simte chemarea unei întâlniri reale cu lumea interioară.

Înscriere:

Este necesar să completați formularul de înscriere până la data de 25 noiembrie 2025, inclusiv. După primirea cererii de înscriere, vom reveni pe email cu detalii privind modalitățile de plată și cu alte informații necesare finalizării înscrierii.

Link formular de înscriere: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD41eXt8ItoZvZBnxa5yUhaSYihhUpPyNwzoOLSWAoYjUTvA/viewform?usp=pp_url

Important: dacă faceți înscrierea pe ultima sută de metri, vă rugăm să trimiteți și dovada efectuării plății!

Bine de știut: workshopul este live, astfel că înscrierea și accesul la toate materialele disponibile, oferite până atunci, presupun prezența dvs. la eveniment. Dacă, din motive personale, veți absenta în ziua evenimentului, ați ratat transmisiile LIVE dar v-ați înscris la acestea și ați optat pentru varianta 1 sau varianta 2 atunci intrați automat pe lista de așteptare și aveți locul rezervat pentru următoarea serie de ateliere, care se va relua la o dată pe care organizatorii o vor anunța ulterior. Suma transferată în conturile acestui workshop, în moneda eur sau ron, înseamnă înscrierea voastră fermă și nu se returnează – așadar, înainte de a vă înscrie, vă rugăm să vă asigurați că sunteți disponibil(ă) pentru eveniment în serile menționate!

Atelierul se va desfășura doar dacă se formează un număr minim de participanți!

Vă așteptăm cu drag!