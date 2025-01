Ediția din ianuarie 2025

Gândul lunii, de Diana Spinean:

Început de an, cu Noduri. În papură (#Aniela), în gât… Cerul vrea mai puțin din Fecioară (NS) și mai mult din Pești (NN). Pești. Da, am zis-o de două ori ca să-mi vină a crede. Colcăie balta de pește, se-mpute, și cerul toarnă mai mult… Cică ar ploua cu pești, la propriu. Se întâmplă când și când, în diverse locuri din lume, tornadele ar ridica peștii din ape și i-ar zvântura pe uscat, drept în capul oamenilor. Pliașc! O coadă udă și solzoasă peste față, peste ceafă… ”the fish-slapping dance” (iertare, sunt obișnuită cu pământul din zodia opusă și nu știu cum să-mi reproduc mental Peștii decât senzorial; da’ căutați dansul acela!). Pare-se că o comunitate din Honduras abia așteaptă asta – anual, ș-o capătă! Dar oamenii nu sunt exasperați, se consideră binecuvântați și nu lasă oportunitatea să le scape printre degete. Legenda spune că un misionar s-ar fi rugat cândva pentru cei săraci și flămânzi de acolo iar, de atunci, Dumnezeu le tot trimite pește din cer. Hrană! Așa, da, trăiască-ți, Doamne, Fecioara! Scoateți gălețile, dacă tot ne lovește din senin, măcar să astupăm un gol, o foame. Hai să închei c-o vorbă de duh: când ne-o fi mai greu… Ba nu, mersi, mai bine (#Teodora): când Cerul îți dă Pești, ia (cu găleata) cu lămâie! Sau pune de-un mujdei, de-o mămăligă, după gust. Iar Vărsătorilor nu le zic nimic, că le-a zis Melania cu vârf și îndesat!

Prezentarea ediției

Probabil și voi, prieteni și cititori ai Revistei Astrele, ați așteptat la fel ca și noi, redactorii ei, să vedeți prima ediție a anului 2025. Firesc, deoarece încă suntem în faza în care ne tatonăm reciproc cu energia Noului An, pe care cu toții îl bănuim că va fi de pomină, în sensul că îl vom pomeni multă vreme. Iată că așteptarea a luat sfârșit și ne putem relaxa cu toții citind această ediție absolut fenomenală prin bogăția și valoarea textelor!

Începe Noul An chinezesc, în 29 ianuarie! O perspectivă asupra Anului Șarpelui de Lemn ne oferă Sorin Bratoveanu. Aflăm și care sunt zodiile din astrologia chineză favorizate de acest an și cele pentru care anul pare că va fi mai puțin prielnic.

Ioana (Geni) Ispas continuă să contureze imaginea anului în cea de a doua parte a lui, punctând momentele cele mai semnificative din perspectivă astrologică. Se spune că un om prevenit poate confrunta mai ușor provocările care-i apar în cale și le poate depăși. Geni ne pregătește pentru aceste momente critice ale lui 2025 și îi mulțumim pentru asta!

Despre Luna Nouă în Vărsător, de pe 29 ianuarie, scrie Dan Ciubotaru, un prieten al revistei care nu mai are nevoie de nicio prezentare. În binecunoscutul său stil, Dan aduce o întreagă poveste despre întâlnirea luminătorilor, în care apar și alte personaje, precum Vesta și Icar.

Nu putea lipsi un articol dedicat ”alinierii” planetelor, fenomen despre care s-a vorbit atât de mult în ultimele zile. Malvina Ivanciu lămurește chestiunea acesta controversată, explicând ce se petrece de fapt pe cer.

Cu gândul la zodia Vărsător, în care am intrat de câteva zile, Melania Badea se reîntoarce la pupitrul Astrelor, unde o așteptam cu nerăbdare! În stilul ei inconfundabil, Mela ne oferă un crochiu al acestor nativi pentru care greul (Pluton) e abia la început. Menționăm doar că absolut toți avem zodia Vărsătorului pe undeva, prin horoscop, așa că putem lăsa piatra jos…

Tania Daniels, în traducerea Roxanei Serescu, ne lămurește cum e cu mișcarea diurnă și mișcarea prin zodii și, în acest context, cum interpretăm orbul de 5 grade al lui Lilly. Abia așteptăm continuarea!

Teodora Muth începe un serial nou, de data aceasta pe tema hărților aparent dezechilibrate sau problematice. Serialul se intitulează ”Când viața îți dă lămâi…”. Primul episod este dedicat celor care dețin în hărțile lor natale un stellium în zodia Capricorn.

Am vrut studii de caz de astrologie electivă și… am primit! Despre fondarea Bagdadului, fabulos oraș în care au trăit mai mulți astrologi de seamă, intrat în memoria umanității și datorită neasemuitelor legende din cilclul ”O mie și una de nopți”, ne povestește Mihaela Dicu. Istorie, literatură, astrologie, de toate găsim aici, la superlativ!

Aniela Bologa ne-a convins de mult că este o povestitoare înnăscută iar istorioara ei din această ediție nu face decât să întărească această convingere. Citiți și descoperiți cum Saturn, Nodurile lunare și alte elemente astrologice pot fi prezente în viața noastră chiar și la o consultație medicală. Povestea e cu tâlc, la fel cum este și intrarea Nodurilor Lunare pe axa Pești-Fecioară.

La capitolul V.I.P., Minola Bratoveanu ne-a pregătit o surpriză, deoarece Vărsătorul ales pentru articolul ei nu este o celebritate din industria divertismentului, ci un personaj regal, nimeni altul decât regele Spaniei, Felipe al VI-lea.

Un oaspete al Astrelor de care ne-a fost dor, Adrian Cotora, ne împărtășește câteva gânduri existențiale despre mica trecere prin viață și Marea Trecere în moarte, sudate de liantul pe care îl reprezintă astrologia.

Lectură plăcută și o aliniere favorabilă a intențiilor și sentimentelor voastre!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

