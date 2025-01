Astrele în 2025 (partea a II-a)

de IOANA ISPAS

(Citește și prima parte)

Continuăm să povestim despre a doua parte a lui 2025 cu un alt ingres important: Saturn în Berbec din 25 mai.

Saturn este în cădere, într-un element cu care nu se simte confortabil. Performanțele sale legendare – realizări prin răbdare și perseverență, profunzime, calitate și durabilitate, sunt grăbite de impetuosul Berbec a cărui proiecție în viitor se realizează cu viteza luminii, nelăsând timp și spațiu de analiză. Cu Saturn în Berbec vom putea observa o distanțare de normă, o grabă către a schimba trecutul, fără a avea o imagine clară a ceea ce ne-am dori de fapt să se realizeze. Avându-l din nou pe Neptun aproape, Saturn e astfel dublu faultat, transformându-se în generalul încolțit care se aruncă spre măsuri disperate – mai bine orice decât nimic. În perioada cu Saturn în Berbec, este important să nu subestimăm simțul pragmatic deoarece el este cel care ar putea fi un far călăuzitor într-un timp cu multă ceață.

A doua intrare importantă în 2025 este cea a lui Jupiter în Rac, pe 9 iunie, care intră pe un teritoiu mult mai prietenos, fiind în exaltare. Contrele cu Saturn continuă și pe zodii cardinale, fiecare trăgând în direcții diferite: Jupiter consideră că are dreptul la o pauză binemeritată după îndelungi eforturi iar Saturn turează motoarele spre o nouă eră, în care suntem invitați să începem să lucrăm la ceea ce nu cu mult timp în urmă era doar o vagă idee.

Jupiter în Rac vrea să trăiască bine, să se bucure de viață, familie și tot ce-i este drag. Caută să extindă, să dezvolte tot ce implică activități legate de casă, familie extinsă, beneficii îndreptate către aceasta, preferând să exploreze medii cunoscute, în care se simte în siguranță.

Pe 15 iunie, avem careu Jupiter-Saturn, urmat pe 19 de careu Jupiter-Neptun. Sunt influențe care dau de furcă celor care acționează cu planul în mână, care au o expertiză, dar constată că regulile se schimbă în timpul jocului și că reperele dispar. Uneori putem avea impresia că suntem tratați cu neseriozitate, alteori că, din contră, luăm prea în serios nerespectarea regulilor. Jupiter în aceste careuri poate servi povești nerealiste – promisiuni care inflamează imaginația (Neptun) și crează așteptări (Saturn).

Din 17 iunie, Marte va tranzita zodia Fecioară, părăsind zodia în care a retrogradat. Este o schimbare de perspectivă și mod de acțiune care se dorește mai prudent și mai înclinat spre concret.

Pe 21 iulie, avem solstițiul de vară cu o hartă care promite realizări și succese celor care sunt perseverenți și nu pierd din vedere scopurile finale. Este o hartă cu multe demnități – Venus în Taur în domiciliu, Luna în Taur în exaltare, Jupiter în exaltare. Rezistența este testată prin careul Soare – Saturn, a cărui linie de demarcație desparte norma ca tradiție de regula care devine doar un reper de bună funcționare. Careul aplicant Soare – Neptun ne ridică semne de întrebare cu privire la ceea ce este real sau doar ceea ce poate ne-am dori să fie. Harta solstițiului de vară ne indică o trecere de la un set de reguli și convenții utilizate anterior ca mijloc universal de măsurare a succesului, la noi repere pe care le construim pentru a răspunde mai bine intereselor personale – cine suntem noi cu adevărat în profunzime, fără a mai face compromisuri doar pentru a ne integra, a ne potrivi într-un anumit context. Insistăm unde trebuie sau doar șutăm în gol, fără miză adevărată? Venus și Luna în Taur sunt salvatoare fiindcă păstrează ideile de valoare și de simț practic, atât de utile într-o perioadă în care foarte greu distingem tendințele și direcțiile importante.

Uranus în Gemeni din 7 iulie deschide ușa larg explorării curiozităților, a cunoașterii și a dobândirii de noi abilități cu care să întâmpinăm viitorul. Uranus e îndrăzneț și utopic în planul ideilor, al testării teoriilor iar zodia Gemeni găzduiește destule. Aspectul benefic pe care îl are cu Pluto (trigon care se va perfecta anul viitor, dar care începe din 2025 să se activeze), poate da startul implementării unor noi tehnologii care să faciliteze comunicarea, transporturile, studiile științifice (inclusiv cele legate spațiu). Acest trigon arată adevărata putere a tehnologiei care, adoptată corespunzător, poate susține progresul și dezvoltarea pe mai multe paliere. Reticența, reglementările care au ca scop controlul, pot duce la regres. Suntem pe un teritoriu nou, cu tendințe ale căror implicații nu le înțelegem încă în profunzime.

Mercur retrograd în Leu între 18 iulie și 11 august dinamizează elementul foc printr-o ieșire la rampă care are ca intenție inițială promovarea valorilor în care avem mare încredere și/ sau chiar a persoanelor cărora le purtăm respect, care ne sunt dragi. Însă perioada de retrogradare ne arată că, în spatele imaginii perfecte, a logicii aparent impecabile, se ascund detalii care strică imaginea perfectă.

Eclipsa de Lună din Pești, din 7 septembrie, activează zona emoțională și toate implicațiile acesteia în luarea deciziilor, zona stabilirii priorităților și cea a reacțiilor în fața provocărilor. Revenirea lui Saturn în Pești indică nevoia de ordine, de a aranja toată gama de trăiri care să fie transformate în înțelepciune. Așezarea lui Mercur în Fecioară, acolo unde se află și NS, facilitează conștientizarea experiențelor și integrarea lor cu intenție în demersurile viitoare.

Eclipsa de Soare din 21 septembrie la Nodul Sud, cu Luminătorii pe ultimul grad din Fecioară, se remarcă prin opoziția cu Saturn din Pești, a cărui influență poate fi resimțită precum un bolovan așezat în mijlocul unei căi de acces. Este un eveniment care ne poate face să alunecăm într-o zonă de introspecție, cu liste care să conțină argumente pro și contra unor alegeri pe care fie le-am făcut, fie cărora intenționăm să le dăm curs. Vocea rațiunii tinde să se audă mai puternic, partea pragmatică să se manifeste mai evident și, oricât de greu ne-ar fi, această eclipsă la Nodul Sud ne îndreaptă spre închiderea unor capitole în care am investit, de la care am avut așteptări, iar rezultatele nu sunt cele pe care ni le dorim.

Echinocțiul de toamnă din 22 septembrie are o puternică tentă venusiană – Ascendentul este în Taur iar Soarele, Luna și Mercur în Balanță. Venus, care dispune de aceste elemente, se află într-o situație interesantă – în Fecioară, în recepție mutuală cu Mercur și în careu cu Uranus. Impredictibilitatea acestui sezon este evidentă și ne poate scoate din zona pe care considerăm că o cunoaștem suficient de bine pentru a o considera sigură. Elementele de noutate cu care ne putem confrunta sunt legate de modul în care decidem să folosim resursele, cum ne afișăm, cum ne exprimăm punctele de vedere. Această schimbare este conștientă și asumată, deoarece beneficiem de un trigon pe semne de aer: Soare – Pluto – Uranus. Cu Soarele în casa a VI-a, în opoziție cu Neptun (la solstițiu cei doi au fost în careu), mergem pe premisa că încăpățânarea de a rămâne la fel, de a ne agăța de anumite situații deja ofilite, nu face decât să ne deturneze de la viața noastră. Lăsăm Universul, Imprevizibilul să-și joace cărțile iar, ulterior, noi vom face și strategiile.

Pe 1 septembrie, Saturn se întoarce în Pești, apoi pe 22 octombrie revine și Neptun. Se repetă scenariile anilor anteriori? Avem senzația pe alocuri de déjà vu, mai ales când și Uranus se întoarce în Taur.

Majoritatea lucrurilor importante nu se schimbă peste noapte, nici dacă stăruim să fie așa. Facem primii pași către o altă realitate, cu reguli și repere diferite, care ne rup inițial destul de brusc de ceea ce am fost învățați până la acest moment, dar integrarea se va face treptat, din anul următor, când Saturn, Neptun și Uranus își vor stabili fiecare zodia pe care o va tranzita.

Solstițiul de iarnă din 21 decembrie pune accentul pe relații și parteneriate care au potențial constructiv, dar care prezintă riscul de a se rupe din cauza opiniilor diferite sau a modului de acțiune diferit. Opoziția Lună (dispozitoarea Ascendentului) cu Jupiter din Rac aduce în discuție ideea de încredere și bazele pe care aceasta se construiește.

La nivel mundan, Luna reprezintă poporul iar prezența ei în exil, în Capricorn, ne pune semne de întrebare cu privire la starea de spirit a acestuia în general și la bunăstarea lui. Totuși, Luna face un sextil aplicant cu Saturn, dispozitorul ei, și o opoziție cu Jupiter, aspecte care pot oferi stabilitate (includem și trigonul Jupiter-Saturn care activează Luna și conturează o imagine încurajatoare a economiei) și o viziune largă asupra oportunităților de care ne putem folosi în această iarnă.

Avem senzația că finalul lui 2025 ne găsește în aproximativ aceleași circumstanțe ca ale anului precedent – Pluto în Vărsător nu sare mai departe de 2 grade, Saturn și Neptun înapoi în Pești, Uranus înapoi în Taur. Întrebarea pe buzele multora: oare toate eforturile pe care le-am depus au meritat? Am reușit să realizez ceva concret? Schimbarea de semn a trei planete transpersonale poate crea așteptări uriașe, însă acestea doar sădesc semnițele schimbării care vor începe să devină mai evidente de abia în 2026.

Abonați-vă la newsletter-ul Astrele pentru a fi la curent cu tot ce publicăm în revistă! Veți fi anunțat/ă când publicăm ediții noi, articole de astrologie, exerciții/provocări. De asemenea, vă ținem la curent cu evenimentele AAR și cu atelierele și cursurile organizate de astrologii echipei Astrele și de partenerii noștri.