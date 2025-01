Anul Șarpelui de Lemn – tendințe în 2025

Photo by Giulia Botan

de SORIN BRATOVEANU

Cea mai mare parte a anului 2025 se va afla sub influența zodiacală a Șarpelui de Lemn. Anul Șarpelui de Lemn va începe pe 29 ianuarie 2025, zi care coincide cu Anul Nou chinezesc (este momentul de Lună Nouă în Vărsător), conform calendarului lunar. Anul Șarpelui de Lemn se va încheia pe 16 februarie 2026. Din perspectiva calendarului solar, anul Șarpelui de Lemn va debuta pe 4 februarie 2025 și se va încheia pe 3 februarie 2026. În prima lună a anului 2025 se va manifesta încă influența Dragonului de Lemn. În țările asiatice, Șarpele este privit ca ”micul dragon”.

Nativii Șarpe

Pentru a putea înțelege mai bine influențele astrale care se vor manifesta în acest an, este necesar să cunoaștem anumite caracteristici specifice semnului Șarpe din zodiacul chinezesc. Nativii Șarpe sunt, în general, misterioși; când au senzația că propria persoană are prea multă transparență, ei fac eforturi pentru a se reînvălui într-o aură de mister. Ei caută să cunoască adevărul la un nivel cât mai profund și din mai multe puncte de vedere, așa încât dau celor din jurul lor senzația unei permanente schimbări a punctului de vedere personal. Cei născuți într-un an de Șarpe cultivă un anumit elitism, urmărind să fie admiși în diverse cluburi sau grupuri/anturaje selecte, dar pot ajunge să dezvolte aroganță sau aere de superioritate; ulterior, ei sunt uluiți de antipatia pe care o trezesc în alți oameni, atitudine pe care o consideră complet nejustificată.

Dacă nativii Șarpe optează pentru activități artistice, atunci latura lor misterioasă devine mai ușor de înțeles. Sunt persoane analitice, foarte curioase, iscoditoare, dar care pot rămâne uneori încurcate în detalii prea puțin semnificative. În acest fel, ei își pot epuiza energia care ar trebui investită în activități cu adevărat importante. Pot trece, în decursul vieții, prin momente de asumare a unor decizii majore, tranșante, pe care ei pot să le permanentizeze, deși acestea pot fi relativ neispirate; dacă, ulterior, prin reconsiderări, vechile ”alegeri cardinale” apar ca fiind eronate, nativii Șarpe pot reacționa prin stări depresive semnificative. Au un simț estetic bine dezvoltat și le place să colecționeze obiecte frumoase și, uneori, destul de scumpe.

Sunt persoane inteligente și care știu să se strecoare, să penetreze, să se ”unduiască”, să ”șerpuiască” prin viață. Ei manifestă agresivitate, putere decizională, agerime, viclenie, dar și sensibilitate, compasiune, putere de seducție. Din punct de vedere financiar, ei sunt bine situați, în general, mai ales dacă știu să își administreze eficient posesiunile. Există riscul căderii nativilor Șarpe în dependența de sume mari de bani și de proprietăți luxoase iar, dacă devin victimele acestei patimi (atașamentul obsesiv de valorile materiale), atunci vor avea dificultăți în depășirea ei. Preferă obiectele cele mai bune, mai scumpe, cu nivel înalt de calitate și nu le place să împrumute bani (spre a nu le fi perturbată plăcerea deținerii lor prin teama de a-i pierde).

În plan relațional, ei pot avea greutăți din cauza dificultății de a se deschide către celălalt (nevoia de mister se face simțită) și a fluctuațiilor în abordări (lucrurile funcționând în maniera ”o unduire la dreapta, o unduire la stânga, din nou unduire la dreapta……”). Inima lor este mai greu înflăcărată de iubire, din cauza nevoii de autocontrol iar conflictele, tensiunile și rupturile de relații sunt foarte posibile și probabile.

În plan profesional, nativii Șarpe se pot orienta după deviza ”cel mai bănos loc de muncă”, deși ar trebui să își asculte mai mult intuiția. Alteori, se lasă conduși de simțul estetic sau de nevoia de a avea în preajmă obiecte luxoase. Pot excela în activități de bijutier, tâmplar, aurar, psiholog, preot, agent de publicitate, sau în profesii artistice în care se accentuează amprenta creației personale.

Anul Șarpelui de Lemn

Putem înțelege influențele astrale care se vor manifesta în anul 2025 prin extrapolarea caracteristicilor nativilor Șarpe. Anul Șarpelui de Lemn va sta sub semnul misterului, de o profunzime mai mică sau mai mare. Misterele nu se vor dezvălui cu ușurință în acest an, ci vor solicita niște eforturi semnificative pentru a le înțelege și care vor fi proporționale cu dimensiunile și cu importanța lor. Unii oameni vor căuta, așadar, să pătrundă misterele iar alții vor lucra pentru crearea sau amplificarea misterului personal. Diverse probleme care vor apărea nu se vor rezolva doar prin inițiative transparente, ci și prin strategii ascunse ori manevre secrete.

Punctele de vedere asupra diferitelor domenii (economie, politică, finanțe, turism, cultură, dezvoltare etc.) vor fi multe, divergente, uneori diametral opuse și dificil de conciliat. Ca urmare, vor apărea polemici, conflicte, neînțelegeri. Șarpele de Lemn ne va permite să ne strecurăm, să găsim diverse nișe, portițe sau ”tuneluri secrete”, prin care să depășim diverse obstacole, greutăți (aparent insurmontabile) sau dificultăți. Ceea ce în alți ani părea a fi o dezgustătoare ”strategie de fofilare”, în acest an va fi oarecum natural, firesc. Aceste strategii, specifice Șarpelui, pot fi utilizate, chiar cu succes, și de către unii gangsteri, mafioți sau alte persoane ori grupări din lumea interlopă. Va fi un an favorabil și pentru dezvoltarea societăților secrete, care își vor putea reconsidera pozițiile și relațiile.

Mulți oameni se vor focaliza, în acest an, pe câștiguri materiale cât mai consistente și pe achiziționarea unor obiecte/proprietăți luxoase. Unii vor fi atrași de aparențe, lăsându-se în voia unor satisfacții superficiale, alții vor căuta profunzimi, pentru a-și cunoaște cât mai bine lumea interioară și a pătrunde unele taine spirituale. Pentru a trece dincolo de ceea ce se află la suprafață, pentru a obține o reală înțelegere, depășirea disputelor despre unele amănunte nesemnificative va fi necesară. Fiind vorba despre un semn de polaritate yin (feminin), multe aspecte nu vor fi la vedere, ci vor solicita anumite investigații serioase pentru a ajunge la dezvăluiri autentice.

Coloana Anul Tulpina Celestă Lemn Yin Ramura Terestră Foc Yin (Șarpe)

În plan financiar, tendința va fi de a menține cel puțin statutul financiar actual sau chiar de a accede la un nivel financiar mai înalt. Băncile sau alți furnizori de credite vor manifesta o anumită reticență în a acorda împrumuturi (apreciind corect riscurile) sau vor cere garanții mai consistente. Anumite bănci se vor putea recapitaliza, oferind oportunități mai mari clienților lor. Cei care vând articole de lux sau produse cu un mare rafinament (adesea destinate unei clientele selecte, cu un nivel financiar înalt), vor avea în acest an creșteri foarte semnificative ale încasărilor. Vor avea de câștigat și restaurantele sau locațiile selecte, precum și destinațiile turistice exclusiviste (stațiuni, hoteluri, insule, diverse alte facilități turistice ).

În sistemul astrologic Stâlpii Destinului, anul Șarpelui de Lemn este descris ca o coloană formată din Lemn Yin peste Foc Yin. Lemnul din Tulpina Celestă nu va aduce precipitații decât sporadic (Lemnul absoarbe Apa, nu o produce), deci vorbim despre un an preponderent secetos și călduros. Combinația Lemn – Foc este favorabilă, căci Lemnul alimentează Focul. Lemnul celest va susține o transformare în planul concret, material.

Vor exista preocupări importante, sporite, pentru agricultură, horticultură, silvicultură. Cei care se ocupă de protecția mediului (biodiversitate, conservarea pădurilor, protecția fondului forestier, reducerea defrișărilor etc.) vor avea un an plin de activitate. Poate fi potențat în acest an studiul tuturor speciilor de reptile (șerpi, crocodili, șopârle etc.); unii biologi vor studia comportamentul unor reptile și efectele unor varietăți de toxine sau veninuri, aplicabile în industria cosmetică sau farmaceutică.

Va avea o creștere semnificativă industria de apărare, căci va exista un mare interes pentru armele de foc (rachete, pistoale, puști automate, precum și muniția aferentă). Oțelăriile, topitoriile, producătorii de lumânări, fabricile de rachete de divertisment (care produc așa numitele artificii), bijuteriile/bijutierii – toate vor cunoaște sporuri importante în activitățile lor. Există riscuri semnificative de incendii, explozii, accidente produse prin foc, în acest an.

În plan relațional, oamenii fie își vor manifesta deschis atracțiile, afinitățile, dorințele, pentru a stabili niște legături interumane armonioase, favorabile, de împlinire, fie vor rămâne ezitanți, șovăielnici, fluctuanți, nesiguri (precum Șarpele) și, atunci, vor obține rezultate îndoielnice sau chiar negative. Criteriile estetice (frumusețe, strălucire, armonie) și cele financiare (starea materială a posibililor parteneri) vor prevala uneori în raport cu sentimentele sincere, autentice, profunde. Fiecare om va putea alege să rămână la nivelul aparențelor sau să caute valoarea umană în profunzime.

Anul Șarpelui de Lemn va fi favorabil în primul rând pentru nativii Șarpe (este vorba despre persoane născute în anii 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, după data de 4 februarie). Vor avea un an favorabil și nativii semnului Maimuță (cei născuți în anii 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, după 4 februarie) și ai semnelor Bivol (născuți în 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) și Cocoș (născuți în 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Lucrurile pot fi mai dificile în acest an pentru nativii Mistreț (născuți în anii 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020); acești nativi este necesar să manifeste reținere, prudență, moderație în toate domeniile și să evite, pe cât posibil, conflictele.

Iată, deci, predispozițiile astrale cu care ne vom confrunta în anul Șarpelui de Lemn.

