Turcia, la răscruce de drumuri – umanitatea și tectonica

de RODICA SPÎNU

Când are loc un eveniment fatal, care nu poate fi controlat de noi, oamenii, muritorii de rând, spunem că acesta este un dat de la Dumnezeii/Zeii de sus. Ca astrolog, în primul rând, mă gândesc că este implicată axa Nodurilor Lunare (axa karmică), dar nu de una singură ci prin acțiunea planetelor transsaturniene (Uranus, Neptun, Pluton). Cel mai recunoscut prin acțiunile sale spontane cu iz de “surpriză” este Uranus.

Pe 6 februarie 2023, la ora 04:17 oră locală, a avut loc un cutremur devastator în regiunea Gaziantep din Turcia. Nu este o noutate că Turcia se află într-o zonă geografică cu grad mare de risc seismic, o zonă unde se întâlnesc 3 plăci tectonice în continuă mișcare. Nu dau mai multe detalii, fiindcă cei interesați le vor găsi repede pe alte site-uri de specialitate.

Mă întrebam dacă tranzitele planetelor de la momentul semnării actului constitutiv al unui stat (harta natală) ar putea reflecta evenimente viitoare produse de forțele naturii care nu pot fi influențate de ființa umană. Observăm o sincronicitate între astfel de momente?

Când am deschis harta astrologică a Turciei am înțeles din nou că nimic nu este întămplător.

În primul rând, în harta Turciei nu există deloc planete în semne de Pământ, în timp ce cuspida casei a IV-a (cea răspunzătoare de terenuri și imobile) se află într-un semn de Pământ. Are o singură planetă în semn de Foc (Neptun în Leu) iar celelalte sunt concentrate pe semne de Apă și Aer. Cum ar fi să ai în palmă un pumn de nisip (pământ) care se împrăștie la o simplă adiere de vânt, se scurge la primul contact cu ploaia sau se risipește la o simplă mișcare de degete? Harta are Aer și Apă din plin. Iar cel care mișcă „degetele” este Marte, poziționat în casa a IV-a. Marte nu se simte bine fiindcă depinde de alții când e în Balanță. Mai exact, e în subordinea lui Venus din Scorpion iar aceasta este suferindă în Scorpion, fiind la cheremul lui Pluton, cel care se ocupă de adâncurile Pământului. În plus, Marte este împins de la spate direct de Pluton prin cuadratura superioară. În acest context astral, îți fuge pământul de sub picioare la propriu. Deci da, harta natală a Turciei arată potențialul de grad major seismic.

Mai menționez aici următoarele elemente din hartă care se regăsesc în hărțile cutremurelor cu distrugeri majore de pe teritoriul Turciei:

Hartă nocturnă;

Eclipsa solară anterioară constituirii Turciei a avut loc la gradul 18 Fecioară, grad plasat în imediata vecinătate a cuspidei casei a IV-a;

Uranus pe axa Nodurilor Lunare;

Mercur, guvernatorul casei a IV-a, este la a XXI-a zi după revenirea la mers direct din retrogradare.

Harta cutremurului din 6 februarie 2023 (magnitudine 7.8, victime numărate până în momentul în care scriu acest articol : 11 300):

Hartă nocturnă;

E un moment de Lună Plină pe semne fixe, energie care se descarcă prin Uranus care cuadratează luminariile;

Eclipsa solară anterioară a avut loc la gradul 3 Scorpion, conjunct în orb cu Soarele din harta Turciei;

Uranus conjunct cu Nodul Nord;

Mercur, guvernatorul casei a IV-a natale, este la a 18-a zi după revenirea la mers direct din retrogradare.

Harta cutremurului din 17 august 1999 (magnitudine 7.6, victime 17 200):

Hartă nocturnă;

E un moment de Lună în creștere pe semne fixe;

Eclipsa solară anterioară a avut loc la gradul 19 Leu, conjunct în orb cu Neptun din harta Turciei;

Uranus conjunct cu Nodul Sud în casa a VIII-a;

Mercur, guvernatorul casei a IV-a natale, este la a X-a zi după revenirea la mers direct din retrogradare.

Harta cutremurului din 26 decembrie 1939 (magnitudine 7.8, victime 32 700):

Hartă nocturnă;

E un moment de Lună Plină pe semne cardinale;

Eclipsa solară anterioară a avut loc la gradul 19 Balanță, grad cuprins în casa a IV-a din harta Turciei;

De această dată, guvernatorul tradițional al Vărsătorului (Saturn) este conjunct cu Nodul Sud în casa a VIII-a, în timp ce Uranus se află tot în casa a VIII-a;

Mercur, guvernatorul casei a IV-a natale, este la a XVIII-a zi după revenirea la mers direct din retrogradare.

Cu siguranță mai sunt și alte elemente care reflectă aceste cutremure. Eu le-am enumerat pe cele mai importante din punctul meu de vedere.

Concluzii

Se pare că axa Nodurilor Lunare din harta natală indică evenimente cu impact devastator asupra terenurilor Turciei, în mod special datorită conjuncției Uranus/Nod Sud. Această axă se află chiar pe cuspida casei a IV-a și da, în opinia mea, o putem numi karmică, fiindcă e ceva ce nu poate fi controlat. În momentele în care se repetă unele configurații astrale similare cu cele din harta natală a Turciei, se manifestă acele acțiuni ale naturii sau de esență karmică, înscrise în harta natală.

Totuși, nu putem da verdicte fără să ne uităm și pe direcțiile simbolice. Ca idee, Turcia e chinuită destul de des de cutremure dar nu toate au un grad de distrugere atât de mare. Cutremurele analizate de mine mai sus au fost cele mai groaznice din istoria ultimilor 100 de ani din istoria Turciei și acestea se regăsesc în direcțiile simbolice.

Le iau în ordine cronologică :

Cutremur 1939: cuspida casei a IV-a în direcții conjunctă cu Marte natal (16 ani = 16 grade).

Cutremur 1999: cuspida casei a IV-a în direcții conjunctă cu cuspida casei a VI-a natale (76 ani = 76 grade).

Cutremur 2023: cuspida casei a IV-a în direcții conjunctă cu Punctul Mijlociu Marte/Uranus din harta natală (100 ani = 100 grade).

Cât de semnificative pentru Univers sunt colile de hârtie semnate de noi, oamenii? Sau chiar Universul ne pune în situația de a le semna? Pentru mine, încă rămâne o întrebare deschisă.