STAREA DE URGENȚĂ în România – cine o gestionează

Sâmbătă, 14 martie 2020, la ora 18h43, Președintele Klaus Iohannis a anunțat că la începutul săptămânii următoare va decreta starea de urgență pe teritoriul României, pentru o mai bună gestionare a situației generate de pandemia de coronavirus.

Starea de urgență este reglementată prin OUG 1/1999, privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. OUG 1/1999 stipulează cine instituie și cine gestionează măsurile luate pe timpul stării de urgență, astfel:

Articolul 10

Starea de asediu sau starea de urgență se instituie de Președintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru și publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 18

(1) In cazul instituirii stării de urgență în temeiul art. 3 lit. a) , coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine Ministerului Administrației și Internelor.

Articolul 19

Pe durata stării de urgență, instituită in temeiul art. 3 lit. b) gestionarea măsurilor dispuse revine sistemului național de management al situațiilor de urgență, sub conducerea nemijlocită a ministrului administrației și internelor și în coordonarea primului-ministru.

Iată actorii principali implicați în inițierea și gestionarea situației de urgență din România:

Președintele României : KLAUS IOHANNIS – Soare în Gemeni, Marte în Leu

– Soare în Gemeni, Marte în Leu Prim-ministrul României : LUDOVIC ORBAN – Soare în Gemeni, Marte în Leu

– Soare în Gemeni, Marte în Leu Ministrul Afacerilor Interne: MARCEL VELA – Soare în Gemeni, Marte în Leu (parcă e prea de tot, nu ?)

– Soare în Gemeni, Marte în Leu (parcă e prea de tot, nu ?) Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență : RAED ARAFAT – Soare în Gemeni, Marte conjunct Jupiter.

Patru Gemeni, ceea ce, astrologic, ar însemna inteligență cât încape, dintre care trei cu Marte în Leu și unul cu Marte conjunct cu Jupiter, adică toți patru înzestrați cu curaj și abilități de comandă. Nu vă luați după aparențe, nu contează că unii par mai moi sau mai lenți. Toți sunt niște lideri și niște luptători. Să sperăm că nu vor vrea să fie toți șefi în același timp!

Astrologic, situațiile de urgență sau criză sunt reprezentate de Marte. Marte arată felul în care acționăm, luptăm, luăm decizii și inițiative. Iată câteva pasaje referitoare la Marte și la pozițiile sale în hărțile nativilor de mai sus, extrase din volumul ”Primul pas spre horoscop”, autor Mihaela Dicu (adică subsemnata), publicat în 2008, la , Editura Polirom (ediție epuizată):

”Marte este planeta acțiunii. Guvernează vigoarea, energia fizică, inițiativa, zelul, curajul, voința, ambiția, imboldul, eficienta. Ne înflăcărează emoțiile, ne stârnește dorința, ne motivează, ne împinge să facem lucrurile necesare pentru a înainta în viață, ne dă puterea de a lupta pentru drepturile şi nevoile noastre, forța de a răzbate, instinctul de supraviețuire. Este mereu treaz şi foarte orientat către scopul propus. „Planeta roșie” înseamnă adrenalină, uneori chiar agresivitate. Poziția sa în horoscopul personal arată ce resorturi energetice avem şi cum le folosim.” (volumul citat, pg. 112)

Marte în Leu

”Are o mentalitate de învingător, de șef, de lider. Îl mână înainte mândria şi respectul de sine, nevoia de admirație, recunoaștere şi putere. Țintește sus, se mobilizează remarcabil, se concentrează temeinic şi luptă pentru atingerea scopurilor cu forță, curaj, încăpățânare, convingere şi cavalerism. Nu are liniște până nu câștigă. Acțiunile sale au o latură demonstrativă, vibrantă şi puțin cam agresivă. Aflat în competiție, lovește, dar nu sub centură. Are talentul de a aduna în jur adepți cărora le insuflă entuziasm şi care îl sprijină în îndeplinirea năzuințelor. (volumul citat, pg. 119)

Marte conjunct cu Jupiter (similar cu Marte în Săgetător)

”Dinamic şi entuziast, are nevoie de idealuri, vise, cruciade, de obiective de anvergură. Țintește fie spre înalt, fie spre depărtări. Marte în Săgetător este energic, mobil, comunicativ şi iubitor de libertate. Este atras de aventură, de experiențe incitante, de străinătate şi voiaje îndepărtate. Vrea să-şi lărgească spațiul fizic sau spiritual. Luptă deschis pentru a obține ce vrea, spune franc (uneori prea franc!) ce gândește. Este competitiv, dar se ghidează după principii, dreptate, credință. Acționează la fel de bine singur sau în grup, însă îi convin mai mult pozițiile de lider decât cele de subordonat”. (volumul cita,t pg. 124).

De observat că în hărțile solare ale celor patru, casa a VI-a, a bolilor este în Scorpion, adică este stăpânită de Marte.

Și încă ceva interesant: poate nu întâmplător cei însărcinați să gestioneze starea de urgență generată de o situație care amenință sănătatea națiunii aparțin unuia dintre semnele mutabile sau duble (Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești), semne care se mai numesc și ”semne medicale”. Așa cum am văzut, Președintele României, Prim-ministrul României, Ministrul Afacerilor Interne și Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență au Soarele în Gemeni. Și mai există două personaje care luptă în prima linie pentru combaterea epidemiei și care aparțin semnelor duble, :

• Victor Costache, Ministrul Sănătății – Soare în Pești, Marte în Gemeni

• Adrian Streinu-Cercel, profesor la catedra de Boli Infecțioase a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și director general al Institutului Național pentru Boli infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș ”, din București – Soare în Fecioară, Marte în Pești, Luna în Gemeni.

Notă: fiindcă nu cunosc orele de naștere ale persoanelor menționate în acest material, hărțile lor natale au fost calculate pentru pozițiile medii ale planetelor din ziua nașterii (ora 12:00) și s-a folosit sistemul de case solar (semnul solar = casa I).