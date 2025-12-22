Cu bine, Saturn în Pești! Scrisori, pentru tine…

de DIANA SPINEAN

”Am visat că merg și m-am ridicat să merg, dar am căzut și m-am trezit.”

Așa își încheie scrisoarea Ludmila, una dintre cititoarele noastre statornice, care a avut deschiderea de a parcurge exercițiul propus în octombrie – ”Cu bine, Saturn în Pești!” – și curajul de a-și trimite scrisoarea către noi toți. Ca ea, și alți colegi astrologi au simțit chemarea și ne-au umplut inbox-ul cu mărturii de viață care te lasă fără cuvinte și cu un sentiment profund de recunoștință – față de ei, față de Saturn, față de Viață.

Le-am tipărit pe toate, ca să le pot simți greutatea în palmă – unele cereau ambele mâini… altele, ardeau de-a dreptul… unele, îmi alunecau printre degete, iar altele păreau că se evaporă înainte să apuc ultimul rând. Cu fiecare scrisoare, haina lui Moș Saturn îmi venea tot mai bine, iar, pe când am ajuns la fundul sacului, m-am surprins simțindu-mă văzut, acceptat, înțeles, onorat. Omule drag, îți mulțumesc și eu!

Am ratat trimiterea propriei mele scrisori, dar, iată, ce straniu lucru… pe măsură ce scriu aceste rânduri realizez că a primi scrisorile voastre a fost exercițiul meu. Fiecare scrisoare a răsunat ca un ecou în mine. Acum văd că finalul rotund al acestei călătorii prin Pești – care încă îmi provoacă planetele natale din Fecioară – este să ajung exact aici, în opincile lui Moș Saturn.

Dragă cititorule, primește cinci dintre scrisorile noastre, cinci acte de repoziționare față de un tranzit complicat, un exercițiu deloc simplu – după cum mi-a mărturisit una dintre autoare: ”am încercat să văd partea bună, deși, câteodată părea că sap după aur într-un filon secat”.

*

Cristina Alexandrescu, nativă cu Jupiter în Pești și Saturn în Săgetător:

”Ce aveam să înțeleg abia în 2023, este că Dumnezeu are un simț al umorului absolut fabulos. Când vrea să râdă strașnic, îl trimite pe Neptun în Pești, așa, pentru vreo 14 ani doar. (…) Dragă Saturn, cred că, de data asta, Dumnezeu a vrut să râdă și de tine, nu doar de mine. Așa că ți-a dat „temă” să faci curățenie pe Insula patinajului spiritual scoasă la înaintare de prietenul tău, Neptun. Mi te și imaginez luându-te cu mâinile de cap, în timp ce te uitai la mine cum visam eu să fiu perfect curățată și cu zece mii de protecții energetice (…)”.

Citește toată scrisoarea ei:

Ludmila Oprițoiu, nativă cu Saturn în Gemeni, în Ascendent:

”Au urmat 3 luni de imobilizare la pat, îngrijiri medicale și multă maturizare. Am avut timp să-mi fac planuri, să-mi pun ordine în viață: mi-am dat seama ce să păstrez ca fiind valoros, dar și de ce mă pot lipsi fără să clipesc. Mi-am dat seama că suferința este de mai multe feluri și că, uneori, nu poate fi înțeleasă pe deplin decât dacă treci prin ea.”

Citește toată scrisoarea ei:

Tudor Dobrescu-Jugănaru, nativ cu Saturn în Pești și Jupiter în Săgetător:

”Am știut că există un paradox cu Saturn în Pești, spațiul infinit și necondiționat nu poate fi restricționat, poate fi cel mult concentrat. (…) Cred că Saturn limitează așa cum obiectivul unei camere de filmat strânge spațiul dintre lentile pentru a concentra claritatea imaginii. Difuzia a dispărut și am simțit acea iubire până în măduva oaselor. Și atunci am simțit paradoxul, am văzut cum emoțiile și metafizicul pot fi strânse într-un singur punct fierbinte și orbitor.”

Citește toată scrisoarea lui:

Aniela Bologa, nativă cu Saturn în Fecioară, în Ascendent:

”(…) ieșim în oraș, e prima întâlnire și, totuși, daravelă veche, monșer, că deh! cu Nodul Sud prin casa a șaptea și stăpânul ei frumos încoțopenit în casa a doișpea (lângă Soare, deci e cu musai!), cam mereu e cu dèja-vu-uri prin relațiile mele… (…) încet, saturnian, vine la un moment dat și conștientizarea că aroma de fructe coapte poate da tare ușor în acru când stai prea mult prin relații în care nu ești văzut, înțeles, respectat (…)”

Citește toată scrisoarea ei:

Ada Cocoș, nativă cu Saturn în Rac, în casa a X-a:

”Ce mi-am propus și am reușit pe acest tranzit: să nu renunț când mi se pare extrem de greu și foarte nou, să perseverez, să evit conștient toate erorile comise cu voie sau fără voie la fostele locuri de muncă, să accept din nou poziția de angajat și să văd cu smerenie și determinare cât de sus pot ajunge, cât de mult pot învăța, să am un țel foarte precis de care să nu mă las nicicum, să pun limite sănătoase în mediul profesional. (…) Nu-i chiar de rău Saturn și nu e niciodată prea târziu să o iei de la zero dacă știi să folosești Timpul, experiența trecutului în contextul noilor oportunități.”

Citește toată scrisoarea ei:

