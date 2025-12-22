Săgetător 2025 – Jurnal de campanie cu predicții, întrebări și urături

de MELANIA BADEA

Săgetătorul adoră poveștile cu aventuri și eroi isteți, curajoși, optimiști și norocoși. De aceea, ca să fim cât mai bine înțeleși când descriem predispozițiile astrale generale pentru acest semn zodiacal, vom recurge la un stil narativ cât mai apropiat de cel al basmelor. În pofida faptului că anul 2026 nu prea pare a fi un an de basm, ci mai degrabă de combatere a plictisului…!

Să purcedem, deci!

…Feciorul de împărat (numit aici nativul Săgetător) a pornit într-o călătorie lungă pe parcursul căreia speră să descopere lumea și viața, să își îmbogățească cunoștințele, să capete experiență, să descopere cât mai mulți oameni și locuri, să afle secrete și minuni pe care să le poată ulterior împărtăși muritorilor de rând din țara lui. Îi place să vină cu tolba plină de istorisiri uimitoare, să îi îndrume pe începători, să-i corecteze pe neastâmpărați, să-i încurajeze pe cei nesiguri.

Zmeii… aproape răpuși!

…De câțiva ani buni Saturn și Neptun (sprijiniți din 2025 și de Nodul Nord) l-au sâcâit în fel și chip îngreunând concretizarea unor visuri și finalizarea unor demersuri mai vechi. Sau, cum se spune în popor, ”i-au cam dat-o la temelie”. Nici calul (Jupiter, stăpânul zodiei aflat acum în casa a VIII-a) nu l-a prea ajutat decât prin câteva înlesniri financiare – în sensul că a trebuit să dea cu aceeași mână cu care a primit.

Ultimele luni ale anului 2025 par a retrezi zmeii la viață în perioada de reîntoarcere a lor în Pești, pesemne ca să nu iasă din scenă cu onoarea ”nereperată”. Săgetătorul resimte tot mai puternic osteneala vechilor bătălii duse începând din octombrie – când Mercur a retrogradat în semnul lor natal – apoi, din 12 noiembrie odată cu intrarea lui Jupiter în mișcare retrogradă în Rac (calul merge la menajerie pentru adăpat și refacere, cum s-ar zice).

Iaca, tot din noiembrie 2025 Marte, pajul lui de încredere, îi sare în ajutor. La început cu avânt dar, când Marte dă cu ochii de ditamai namile zmeești, Saturn și Neptun, cufundate până la gât în apele peștești, i se cam topește înflăcărarea; Săgetătorul se vede iarăși singur, într-o stare de epuizare și neputință, împresurat de atâta apă…

Compania lui Venus, începută din 1 decembrie, îi mai îndulcește starea cu o bomboană și o ocheadă, dar nu prea mult. Mercur revine în echipă începând cu 12 decembrie, dar e destul de buimac după interogatoriile la care a fost supus pe parcursul retrogradării prin Scorpion, așa că nici pe el nu-și poate pune mare bază. În concluzie, cei 2 siniștri (Saturn și Neptun din cuadratură, pe final de Pești) nu se lasă prea ușor răpuși, cu toate strădaniile Săgetătorului.

Și, deodată, Gheonoaia!

…Din 20/21 decembrie 2025, altă pacoste îl paște pe eroul nostru: Gheonoaia apare după colț. Luna Neagră (sau Lilith, cum vreți să-i spuneți) vine cu vorbe mieroase să-l însoțească pe Săgetător cale de vreo 9 luni de-acum înainte, pretinzând ba că nu știe drumul, ba că s-a rătăcit, ba că îi e frică noaptea în pădure, ba că îi pune ea o vorbă bună la următorul zmeu, Uranus, când va fi să fie…

Adevărul este că Lilith, atunci când se infiltrează în echipa (semnul) Săgetătorului (cu atât mai mult dacă acesta e prea tânăr), vine doar ca să-i dea peste cap toate ”optimismele”, să bruieze canalele lui naturale de comunicare cu divinitatea și să-i pună sub semnul întrebării credibilitatea sub toate formele. Respectiv, credibilitatea în fața celorlalți și în fața lui însuși. Lilith în Săgetător pune la îndoială toate credințele pentru toată lumea, dar pentru nativul Săgetător aduce o perioadă în care el nu mai crede nimic sau crede tot ce-i mai prost.

Când, ce să vezi?!…

…Anul 2026 îi aduce în față eroului nostru Pădurea de argint a Capricornului și niște încercări financiare. Ca să-și poată răscumpăra calul (Jupiter retrograd în Rac) la Luna Plină în Rac din 3 ianuarie 2026, Săgetătorul va cotiza destui arginți pentru a trece toate vămile – respectiv, opozițiile dintre Jupiter și Soare, Marte, Venus, Mercur.

Și, taman atunci,…

…la final de ianuarie 2026, apele neptuniene se retrag iar, în februarie, nisipurile mișcătoare ale lui Saturn în Pești dispar. Cărarea pe care pășește Săgetătorul devine mai fermă, ușurându-i călătoria la care s-a înhămat. Calul (Jupiter) va fi disponibil abia din martie, odată cu revenirea în mers direct. Se vor încheia cicluri mari de obstacole, de nesiguranță și amăgiri.

Ca din senin…

…Săgetătorul își amintește că, între 7 iulie – 9 noiembrie 2025, un fulger a străbătut cerul dinaintea lui. Uranus și-a arătat puțin, foaaaaarte puțin, colții aducând nesiguranță în parteneriate. În aprilie 2026, Uranus se întoarce în formă maximă în acest sector de viață și zăpăcește comunicarea cu toți cei cu care eroul nostru avea o relație amiabilă. Unii îi vor întoarce spatele brusc, vor avea o atitudine rebelă, impertinentă, vor veni cu idei trăsnite, alții se vor arăta dispuși să colaboreze cu el în ciuda incompatibilităților evidente (bine, cel puțin, că Uranus nu apucă să perfecteze vreo opoziție cu Lilith din Săgetător, altminteri călătoria lui ar lua-o pe arătură…!).

Când nici prin gând nu-i trecea…

… în iunie 2026, același Uranus face o cuadratură cu Axa Nodurilor și răstoarnă cu susu’n jos căruța relațională. Asocieri și parteneriate vechi se fac praf și pulbere, vom vedea cum va ieși și din acest test – curaj și Doamne-ajută!

Apoi, de-odată…

…la 1 iulie 2026 calul (Jupiter) se scutură de 3 ori și se instalează în semnul Leului, în casa a IX-a. Intră, așadar, în peisaj și ”în cărți” ghidul și călăuzitorul Săgetătorului și aproape că nimic nu mai pare să-l abată din drum. Aparent, foarte bine!! Numai că intrarea triumfală a lui Jupiter în Leu riscă să se desfășoare fără fanfară și alai, ci după un control foarte drastic prin care va fi verificat dacă e cal de rasă autentic ori doar o mârțoagă țesălată și acoperită cu fireturi strălucitoare.

Săgetătorului îi va fi testată credința și verificate la sânge principiile. Va trebui să își pună în valoare cele mai înalte calități umane renunțând la compromisurile care, până deunăzi, i-au ușurat viața. Opoziția Jupiter în Leu – Pluton în Vărsător de la mijlocul lunii iulie indică încetarea definitivă a unui mod greșit de gândire, de exprimare, de comunicare și mai ales de înțelegere. Semnificația ei e limpede: Nimic nu va mai fi la fel ca înainte! Gata cu jongleriile, glumele de circumstanță, evitările, ocolișurile, oportunismele! De-acum încolo, Săgetătorul va rosti doar adevărul sau va tăcea. (Delicate vor fi stihiile naturii în jurul datei de 20 iulie…!)

Și, tot mergând el așa…

…zi de vară până-n seară, întâlnește, începând din august 2026, pe Sfânta Axa Nodurilor de Vineri pribegind în pragul semnului Vărsător. Temându-se de viitoarea și inevitabila întâlnire cu Pluton la final de 2027, ea se oferă să-l călăuzească pe Săgetător și să-i atragă atenția ori de câte ori greșește pe segmentul comunicării și al principiilor de viață corecte. Spuneam mai sus că Jupiter în Leu îi va oferi suport și încredere, dar cu condiția să își păstreze nealterate cinstea, onoarea, demnitatea, bunătatea, justețea. Toate aceste teste la care va fi supus îl vor obliga să își refacă din temelii un sistem de valori morale, spirituale, afective și sociale, după care s-a ghidat întreaga viață și care inevitabil, ca la orice muritor, conținea și erori.

La mijloc de codru, însă…

…iată că, în septembrie, trigonul Jupiter/Leu – Saturn/Berbec (la gradul 13 cu noroc!) aduce un vânt prielnic din spate și tot ce a clădit singur, dar cu seriozitate și răbdare, va da roade. Va primi confirmarea unei relații romantice potrivite sau durabile ori a educației bune oferite copiilor de-a lungul timpului. La mijloc de codru des și în același septembrie 2026, Gheonoaia – Lilith care s-a ținut scai și a plutit în văzduh deasupră-i ca un nor întunecat, îl părăsește pentru un cavaler mai înstărit, Capricornul. Săgetătorul va răsufla ușurat dar va trebui să fie prudent fiindcă, în alte următoare 9 luni, ea va pretinde daune fiindcă ăsta îi e năravul!…

Dintr-una într-alta…

…pe eroul nostru îl ajunge Pajul Marte din urma calului – respectiv, în octombrie 2026, planeta curajului și a inițiativei se alătură lui Jupiter în Leu. Mare energie, dar și mare inflamare fiindcă Pluton în Vărsător va sta cu ochii pe ei. Și Săgetătorul va trebui să stea cu piciorul pe frână, atât la propriu cât și la figurat. Multe înțelegeri sau contracte, drumuri sau contacte se pot distruge fără posibilitate de reparare. Pe la mijlocul lunii noiembrie 2026, Marte, Jupiter și Nodul Sud vor perfecta o conjuncție periculoasă în Leu. Oprește-te, călătorule, și citește: ”Sunt bune curajul și îndrăzneala dacă ești absolut sigur pe drepturile tale și pe potențialul tău! Dacă ești absolut cinstit și generos, dacă ești un exemplu demn de urmat pentru alții!”

Și calul, ce zicea?

…Deslușirea mesajelor astrale și călătoria fiului de împărat plecat să descopere lumea nu se încheie nicidecum aici – vor urma noi teste de verificare a încrederii în sine pe la mijlocul lui decembrie 2026, când calul va merge când la trap când la galop (Jupiter retrograd în Leu) și, apoi, în februarie 2027, o ultimă șansă de a da răspunsul corect la întrebarea: ”Ești pe drumul bun? Ești pe drumul tău? Ești dispus să plătești prețul, oricât ar fi de mare?” (Jupiter retrograd în Leu, conjunct Nodul Sud).

Și, în fine, marea oportunitate de construcție a imaginii de sine, la trigonul Saturn/Berbec – Jupiter/Leu din iulie 2027. Călătoria continuă, deci!

Și am încălecat pe-o șa, și vă urăm un an cu mult noroc și protecție divină!

MELANIA BADEA,

membru de onoare AAR, special guest editor Astrele



