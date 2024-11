Ediția din noiembrie 2024

Gândul lunii, de Dan Ciubotaru:

A sosit sezonul ”omului cu dicționarul”, denumit și Săgetător. El este cel ce ȘTIE încă din fragedă pruncie, fiind precursorul lui Chuck Norris. Fiecare Săgetător se naște cu un dicționar în mână. Acel dicționar conține toată cunoașterea lumii, crede el. Avem patru categorii de Săgetători. Prima: cei care au pierdut dicționarul și, ca urmare, le e teamă să nu fie trași la răspundere, ”Show me the dictionary!” sau ”De unde pana mea știi tu asta?!”. A doua: cei al căror dicționar conține doar termeni și fără definiții. Ei știu toate cuvintele, toți termenii, din toate domeniile. Singura șmecherie e să nu-i întrebi ce înseamnă pentru că îți vor răspunde cu ”Altă întrebare, vă rog!”. A treia categorie, destul de rară, este a celor care știu că dicționarul lor nu e complet și că scopul lor în această viață este de a-l completa și îmbogăți. Ei sunt cei care înțeleg că întotdeauna există mai multe întrebări decât răspunsuri. A patra categorie nu există, am trecut-o la derută.

Pe finalul acestui gând, doresc să le urez ”La mulți ani!” tuturor Săgetătorilor care își vor aniversa ziua, cu sau fără dicționar la ei. Și nu uitați că Săgetătorul a dat lumii verbul ”a săgetori”: a fi extrem de capabil în a-ți justifica toate tâmpeniile, a judeca pe ceilalți crezând că le faci un favor, a-ți transforma propria părere în adevăr universal, a spăla putina când lucrurile devin serioase.

(Coperta este interactivă; click pe titlurile articolelor din imagine)

Prezentarea ediției

Au căzut primele ninsori, prieteni, și e semn că anotimpul în care vom petrece mai mult timp în casă, bucurându-ne de un ceai aromat și de o lectură interesantă, a început! Ediția de noiembrie a Revistei Astrele este una dintre cele mai diverse. Este ca un roman polițist bun de tot, pe care nu-l poți lăsa din mână.

Subiectul fierbinte al momentului – alegerile prezidențiale – continuă să fie abordat de autorii revistei noastre. În această ediție, Mihaela Dicu analizează harta Elenei Lasconi, candidat care s-a calificat în turul II. Doamna Lasconi se califică și pentru o analiză astrologică, pentru că îi putem calcula harta natală. Din păcate, însă, nu avem și harta adversarului ei pentru ca tabloul să fie complet. Dar haideți să vedem ce indicii a găsit Mihaela în harta acestei candidate…

Despre lunațiile intervalului vă informează Teodora Muth, destul de reținută în observații personale dar obiectivă și gata să vă lase pe fiecare să găsiți trăsăturile unice pe care acestea le manifestă în viața voastră.

Pentru că ne confruntăm cu un aspect astral foarte agresiv, opoziția Marte-Pluto, era firesc ca unul dintre redactori să scrie despre el. O face Valeria Grădinaru, într-un articol dinamic, presărat cu exemple și cu date de referință care ne permit să facem conexiuni cu perioade asemănătoare.

În deplină rezonanță cu ceea ce trăim, articolul serial semnat de Sorin Bratoveanu, despre Ciclul lui Neptun și războaiele moderne analizează perioada în care a avut loc Războiul Crimeei și contextul socio – politic de atunci, punctând câteva concluzii relevante.

Lorena Costin continuă să-i ghideze pe părinți în ce privește cele mai eficiente metode pedagogice pentru copiii lor, pentru a le ușura procesul de învățare și a-i ajuta să se cunoască mai bine.

Cu siguranță așteptați episodul al doilea al articolului despre Ylenia Perduta! Îl puteți citi acum, remarcând încă o dată acuratețea cu care astrologia ne furnizează datele de care avem nevoie. Textul semnat de Alina Șandru nu doar că este foarte bine documentat dar ne absoarbe cu totul în povestea tragică a mult iubitei fiice a Rominei Power și a lui Al Bano.

Un subiect cât se poate de inedit ne prezintă și Mihaela Dicu, care scrie despre ”Tragica poveste a lui Valentin Naibod, astrologul care și-a prezis moartea”. Credem că titlul este în măsură să vă trezească interesul iar, când veți afla și detaliile despre Valentin Naibod, cu siguranță veți spera ca povestea să continue.

Diana Spinean revine asupra serialului ”O samă de cercetări” și ne aduce informații noi și valoroase. Unele sunt atât de surprinzătoare, altele vin ca niște confirmări atât de necesare, în vastul și încă insuficient exploratul domeniu al astrologiei.

Andrew Bevan ne prezintă un caz delicat de astrologie orară. Așa cum ne-a obișnuit, el analizează protagoniștii hărții într-un mod cât se poate de expresiv, dându-le atribute umane care înlesnesc înțelegerea comportamentului acestora și concluziile astrologului. Traducerea îi aparține Malvinei Ivanciu.

Ca în fiecare lună, Minola Bratoveanu ne aduce în atenție o celebritate, de data aceasta pe Jake Gyllenhaal, actor binecunoscut și multipremiat. Aflăm din articolul Minolei detalii mai puțin cunoscute despre viața lui personală și despre relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Și, cum ar fi păcat să ne plictisim fie și câteva minute pe zi, Aniela Bologa lansează o provocare ca de final de an! Vă lăsăm să descoperiți despre ce este vorba și să dați curs provocării până în data de 10 decembrie!

Vă urăm lectură plăcută, cu interesul setat pe maxim!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

Abonați-vă la newsletter-ul Astrele pentru a fi la curent cu tot ce publicăm în revistă! Veți fi anunțat/ă când publicăm ediții noi, articole de astrologie, exerciții/provocări. De asemenea, vă ținem la curent cu evenimentele AAR și cu atelierele și cursurile organizate de astrologii echipei Astrele și de partenerii noștri.