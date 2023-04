Ediția din aprilie 2023

Gândul lunii:

Inteligența corporală

When you move, I’m moved. Când te miști, sunt mișcat, cântă Hermes în Taur – cel mai sprinten dintre zei, întrupat acum în cea mai carnală, cea mai senzuală zodie. Afrodita dansează din Gemeni până-n Rac, so move me, baby! Vremea e numai bună să-ți amintești că nu doar mintea mișcă trupul, ci și trupul mișcă mintea, mișcă gândurile și emoțiile închistate. Corpul te poate ajuta să gândești și să rezolvi probleme dificile; permite-i, deci, să se/te miște liber, să improvizeze, să repare, să inoveze. Doar taci și ascultă-l!

___

(Cu caractere italice, versuri din cântecul ”Movement”, compus și interpretat de Hozier.)

În luna aprilie, Revista Astrele vine spre voi cu o ediție memorabilă. Veți înțelege numaidecât de ce!

Totuși, nu putem începe altfel decât prin a puncta faptul că, probabil, ați parcurs deja articolul Corinei Chira despre Luna Nouă cu eclipsă de Soare din 20 aprilie, care a fost publicat din vreme pentru ca voi să aveți la timp informațiile despre acest eveniment astronomic și astrologic.

Iar, acum, ajungem la punctul de maximă atracție al ediției, articolul semnat de colegul nostru Răzvan Iacob, care a realizat, în premieră pentru revista noastră, un ”interviu” exclusiv cu GPT4, varianta îmbunătățită a ChatGPT, cu întrebări extrem de incitante și provocatoare, de natură metafizică. Aveți ocazia să aflați răspunsurile date de inteligența artificială, surprinzătoare prin profunzimea și, în același timp, prin obiectivitatea lor!

Diana Spinean ne vorbește despre ”marile (și micile) speranțe”, dintr-o perspectivă pe care Charles Dickens nu ar fi anticipat-o! Articolul aduce o lumină proaspătă asupra unei case astrologice de la care nu așteptam vreo surpriză.

Prin intermediul traducerii Alinei Șandru, vă oferim un articol care aparține lui Chris Brennan. În acest material, astrologul american ne explică cum să alegem cele mai bune momente astrologice pentru ca inițiativele noastre să se bucure de succes!

Marte retrograd în hărțile celebrităților de sex bărbătesc își dezvăluie secretele sub condeiul Valeriei Grădinaru.

Andrew Bevan ne înfățișează, în articolul de astrolgie orară pe care ni-l propune, o poveste cel puțin interesantă, dacă nu chiar surprinzătoare, atât prin natura întrebării analizate cât și prin deznodământ. Traducerea aparține Malvinei Ivanciu.

Serialul de astro-mitologie derulat pe parcursul unui an întreg a ajuns la ultimul protagonist, Hades/Pluto. O felicităm pe Teodora Muth pentru contribuția valoroasă și sperăm să ia în calcul o continuare pe acest subiect!

Sorin Bratoveanu a ales o temă foarte interesantă, legată de istorie și de astrologi care au trăit în intervalul scurs de la moartea reginei Elisabeta I până la Restauraţia lui Charles al II-lea, în Regatul Marii Britanii. Subiectul va fi tratat într-un serial care debutează acum.

Cine nu o admiră pe frumoasa și celebra Monica Belluci? Despre ea și despre mariajul cu Vincent Cassel ne povestește Minola Bratoveanu.

Și, cum nu se putea să nu vă oferim și prilejul de a vă pune la lucru atât cunoștințele cât și talentul astrologic, găsiți în revistă și o provocare lansată de Malvina Ivanciu! Nu divulgăm mai multe detalii dar așteptăm cu mare interes răspunsurile voastre până în 12 mai a.c.!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

