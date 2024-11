Elena Lasconi, Președinte?

de MIHAELA DICU

În turul I al alegerilor prezidențiale din data de 24 noiembrie 2024, Elena Lasconi a ieșit pe locul doi, calificându-se pentru turul al II-lea al alegerilor, din 8 decembrie, unde se va confrunta cu Călin Georgescu pentru obținerea funcției de Președinte al României.

Astă-vară, pe 1-2 iunie, era mare sărbătoare, mare, la Craiova: Astro-Festival, ediție aniversară, 20 de ani de la înființarea Asociației Astrologilor din România. Eram organizator, nu-mi vedeam capul de treburi, nu mai știam cum să fac să iasă cât mai frumos, să se simtă toată lumea bine, să avem un simpozion reușit și o petrecere aniversară de pomină. Astrologi, mulți, veseli, entuziaști, veniți din toate colțurile țării, ba unul chiar din străinătate…

Sâmbătă, într-o pauză dintre două conferințe, îmi zice Flore : ”Am găsit ora de naștere a Elenei Lasconi. Ți-o dau, să te uiți și tu pe harta ei. Eu cred că iese președinte”. ”Cum, președinte?”, întreb derutată. ”Președinta României”. ”Hai, măi Flore, zău!”. Mă gândeam că nu are cum, că vor fi alții mai ”grei” în față, reprezentanții partidelor puternice, în primul rând, apoi se auzea că va candida Mircea Geoană, pe care unii îl considerau foarte competitiv, venind el direct din fotoliul NATO. Știam de Elena Lasconi că e primăriță în Câmpulung, auzisem că face treabă bună acolo, dar, de la funcția de primar al unui orășel de nici treizeci de mii de locuitori la cea de președinte al unei țări de aproape douăzeci de milioane este cale foarte lungă. Și, cum nici partidul din care făcea parte nu se simțea prea bine la acea oră… Ca să nu mai lungesc vorba, căci revista Astrele este deja la montaj iar Diana așteaptă articolul, am notat într-un colț al minții că Flore are datele Elenei Lasconi și m-am întors la grijile legate de organizarea Astro-Festivalului, de conferințe, meniuri, tombolă. După Astro-Festival, ca după fiecare eveniment pe care îl organizez pentru AAR, am căzut lată de oboseală și multe zile am fost incapabilă de o prestație intelectuală mai elevată decât cea pe care o cer activitățile gospodărești, căscatul gurii pe la magazinele de pe net și uitatul la filme. După care, pe 9 iunie au venit alegerile locale și europarlamentare, USR-ul, conștientizând eșecul, a început să se agite iar vocea Elenei Lasconi, cerând răspicat o restructurare, s-a făcut tot mai auzită. Și mi-am adus aminte ce spunea Flore la Astro-Festival. Așa că, pe 16 iunie, seara… WhatsApp:

[6/16, 22:22] Mihaela Dicu: Flore, la ce ora ziceai că e născută E. Lasconi?

[6/16, 22:22] Mihaela Dicu: Și care este sursa?

[6/16, 22:26] Florentina Constantin: Elena Lasconi, în ultima ei emisiune la Denise Rifai a vorbit despre harta ei (…)

[6/16, 23:53] Mihaela Dicu: Mulțumesc!

[6/16, 23:57] Mihaela Dicu: Emisiunea asta din ianuarie? – https://youtu.be/RMYqI_W5hQA

[6/16, 23:58] Mihaela Dicu: Aolică, trebuie să ascult 2 ore? 🤕

[6/16, 23:59] Florentina Constantin: Cred că e pe la început, 🌃

[6/17, 00:03] Mihaela Dicu: Gata! Chiar la început.

[6/17, 00:04] Mihaela Dicu: Minutul 3 și ceva. Super, Mulțumesc!

Era miezul nopții. Am făcut harta pe laptop, m-am uitat nițel pe ea și am adormit. Și asta a fost tot, pentru o bună perioadă de timp. Până la aceste alegeri.

Asta a fost introducerea. Să trecem la astrologie. Nu știu ce semne a văzut Flore în harta Elenei Lasconi care au condus-o la concluzia că ar putea ajunge Președintele României. Am să vă spun cam care cred eu că sunt ATUURILE ei.

În interviu, Elena Lasconi nu precizează la ce oră s-a născut ci doar că, în 1999, Nety Sandu i-a calculat harta și i-a spus că este Taur cu Ascendent Fecioară. Intervalul de timp în care Ascendentul se află în Fecioară este destul de larg, cam între 13h55 și 16h35. Să luăm o oră de mijloc, să zicem 15:15. Cum lucrez cu sistemul de case pe semne întregi, la analiza hărții natale nu mă deranjează prea mult imprecizia orei. Mă interesează, în mod esențial, să știu sigur care este Ascendentul.

Așadar: Elena Lasconi, 20 aprilie 1972, 15:15, Hațeg.

Telegrafic:

Personalitate

1.Taur cu Ascendent Fecioară – Taurul și Fecioara sunt semne de pământ, iar semnele de pământ sunt ancorate în realitate și orientate spre lucrurile tangibile. Gestionează bine tot ceea ce este material, concret și realizabil și au o abilitate naturală de a transforma ideile în realitate. Sunt semne care excelează la planificare și structurare. Sunt productive, meticuloase și eficiente în gestionarea resurselor și a proiectelor.

2. Stăpânul hărții, Mercur, în Berbec, Luna în Leu. Marcaj important al semnelor de foc. Semnele de foc sunt animate de energie exuberantă și contagioasă. Se implică cu pasiune în tot ceea ce fac și sunt conduse de dorința de a experimenta. Sunt optimiste și tind să vadă oportunități chiar și în situațiile dificile. Sunt semne de inițiativă, acțiune și leadership, au nevoie de provocări și adrenalină. Se remarcă prin curaj și spirit de luptător. Au o dorință puternică de a atinge succesul și de a-și împlini visele. Au un impact semnificativ în carieră, relații sau viața personală.

3. Marcaj mercurian puternic: Ascendentul în Fecioară și trei planete, dintre care două personale, în Gemeni, în casa angulară, deci foarte eficiente și puternice. Persoanele cu un marcaj mercurian sunt inteligente, extrem de curioase, având o minte rapidă și o sete de cunoaștere continuă. Au o tendință naturală de a acumula informații și de a înțelege rapid concepte noi, au interese în cele mai diverse domenii. Gemenii favorizează o gândire flexibilă și deschisă, în timp ce Fecioara o gândire analitică, orientată spre detalii. Mercurienii se remarcă printr-un spirit de observație ieșit din comun. Excelează în rezolvarea problemelor și în gestionarea informațiilor complexe. Sunt adesea mari comunicatori, capabili să-și exprime gândurile cu claritate și logică. Gemenii au o comunicare rapidă, captivantă, în timp ce Fecioara tinde să se exprime într-un mod clar, organizat și util.

4. Pluto în Ascendent. Plutonienii au câmp energetic puternic și atrag întotdeauna atenția, indiferent dacă încearcă sau nu. Sunt posesorii unui farmec natural care poate fi intimidant sau fascinant pentru ceilalți. Au emoții foarte intense și sunt capabili să transmită emoții foarte intense. Posedă o voință puternică și o abilitate extraordinară de a se reinventa după perioade dificile. Sunt adesea preocupați de putere, fie că vor să o dețină, să o înțeleagă sau să se protejeze de cei care o exercită în mod abuziv. Pot deveni lideri de excepție dacă învață să folosească această energie într-un mod constructiv.

5. Ascendentul în Fecioară și Pluto în Ascendent. Este o combinație care face perfecționiști, oameni care se străduiesc din răsputeri să facă lucrurile cât mai bine.

Concluzie: Elena Lasconi are o personalitate puternică, dotată cu mai toate atributele necesare pentru a deveni un lider puternic, eficient și de succes.

Precizare: evident că Elena Lasconi are, ca noi toți, și defecte. Le vom discuta și pe acelea, la un moment dat. Dar în analiza de față, așa cum am spus mai sus, încerc să îi depistez ATUURILE, calitățile care au condus-o, oarecum neașteptat, în finala pentru funcția de Președinte, armele cu care se bate în încercarea de a câștiga pe 8 decembrie 2024.

Carieră

În casa a X-a, casa carierei, găsim trei planete: pe Venus, aducătoarea de favoruri și șansă, pe Marte, cel ambițios, competitiv și luptător și pe Saturn, cel tenace, organizat și neîntrecut strateg. Venus aduce oportunități dar Marte și Saturn pot crea dificultăți. Marte poate fi generator de incidente, crize și conflicte, iar Saturn poate aduce un urcuș anevoios, o încărcare mare, sarcini dificile, obstacole și amânări. Dar combinația Marte-Saturn poate fi și extraordinar de determinată. Din fericire, Saturn se află într-o situație foarte bună: nu doar că este angular, dar are o demnitate esențială, fiind în triplicitate (Saturn stăpânește triplicitatea de aer în hărțile diurne), și una accidentală, fiind în hayz (planetă diurnă, în hartă diurnă, în zodie diurnă și situată deasupra orizontului). Saturn se întâmplă să fie și stăpânul casei a VI-a, casa muncii, încă un semn bun pentru carieră. În plus, stăpânul casei a X-a este în Berbec, un semn, din nou, de ambiție, care are nevoie să demonstreze ce poate. Ba, mai mult, avem o recepție mutuală cu sextil aplicant între Marte, în Gemeni, în casa a X-a, și Mercur, în Berbec, stăpânul casei a X-a.

Concluzie: Elena Lasconi este o femeie de carieră, care poate avea mult succes, dar succesul vine cu luptă și trudă iar adevărata măsură este dată în partea a doua a vieții (implicarea saturniană).

Șansa

Ca să ajungi sus, trebuie să mai ai și noroc…

Remarcabil la Elena Lasconi este faptul că în casa a X-a îl găsim pe Daimon , cum îi spuneau vechii greci, sau Pars Spiritus, cum i-au zis mai târziu europenii medievali. În astrologia elenistică, Daimon este legat de forța spiritului, de puterea motivației interioare, de tragerea de inimă, cum îi spun românii din popor. Este un indiciu puternic al pasiunii și implicării puse în slujba profesiei, a carierei. Și un factor de succes socio-profesional. Un factor de șansă este și Pars Fortunae, amplasat în casa angulară, în zodia unei benefice, cu stăpânul acelei zodii în casa a V-a, pe care vechii greci o numeau Agathe Tyche, ”Norocul Bun”. Trigonul dintre Soare și Jupiter este și el semn de oportunități și noroc. Stăpânul casei a V-a, Agathe Tyche, Saturn, într-o poziție foarte puternică pune și el umărul într-o oarecare măsură.

Concluzie: Elena Lasconi are destul noroc cât să ajungă acolo unde dorește, dacă este foarte motivată și dacă prinde un timing bun (o perioadă favorabilă).

Timing-ul

Fiindcă avem o oră de naștere aproximativă, nu putem să ne folosim de direcțiile primare și de revoluția solară. Dar putem apela la alte tehnici din astrologia predictivă.

a. Firdaria – între 20 aprilie 2023 și 19 aprilie 2035, Elena Lasconi se află în firdaria lui Jupiter iar, până în ianuarie 2025, și în sub-firdaria lui Jupiter. După cum am văzut anterior, Jupiter, nu este numai Marele Benefic, dar mai este și excelent plasat în natal, în casa a V-a, Agathe Tyche, Norocul Bun.

După firdaria, perioada actuală este foarte norocoasă pentru ea.

b. Profecția anuală

Ascendentul profecției anuale este în Capricorn, așadar, stăpânul anului este Saturn. Cum stă Saturn în harta natală? Este în casa a X-a, în triplicitate și hayz, deci e puternic configurat în casa carierei. Ce face Saturn profectat? Ajunge în Balanță. Nu mai este doar în triplicitate și hayz, este în plus și în exaltare! Deci un an foarte puternic, orientat pe carieră.

Ce mai observăm? Ascendentul profectat ajunge în casa a V-a natală, Agathe Tyche, peste Jupiter natal. Jupiter profectat ajunge în Taur, peste Soarele natal. Stăpânul hărții natale, Mercur, profectat, ajunge în Leu, semn regal, peste Luna natală. Țineți cont că vechii greci considerau că Luna este benefică (nu aveau aceeași părere despre Soare – dar asta este altă poveste). Unde ajunge Nodul Nord profectat? În casa a X-a natală!

Conform profecției anuale, perioada 20 aprilie 2024-20 aprilie 2025 este importantă pentru carieră și favorabilă. Dar nu lipsită de dificultăți.

c. Tranzitele

Mă voi concentra doar pe câteva tranzite relevante legate de carieră.

1. În decembrie 2020, se producea Marea Conjuncție Jupiter-Saturn, la 00⁰29′ Vărsător, exact peste NN din casa a VI-a, a muncii, din harta natală. Marea Conjuncție are un impact puternic și un rol fondator, dacă se formează peste un reper semnificativ din harta natală, deschide un ciclu de 20 de ani deosebit de important pentru casa/planeta/reperul respectiv. Acolo se pune o piatră de temelie și acolo se vor petrece evoluțiile cele mai interesante din următoarele două decade. La Elena Lasconi, Marea Conjuncție a deschis o etapă legată de muncă, profesie, responsabilități. Mulți astrologi consideră că o reușită în carieră trebuie neapărat să aibă de-a face cu casa a X-a. Nu este așa. Am văzut numeroase cazuri în care nativii au obținut funcții înalte cu tranzite importante în casa a VI-a. De fapt, este un lucru logic: funcțiile înalte vin la pachet cu responsabilități mari și multă muncă, iar astea țin de casa a VI-a. Elena Lasconi a devansat puțin efectele Marii Conjuncții, devenind primar în octombrie 2020. Pesemne că Marte în casa a X-a și stăpânul casei a X-a în Berbec nu au mai avut răbdare până în decembrie. Pe 26 iunie 2024 a devenit președinta partidului din care face parte, USR. Deocamdată, este în trendul inițiat de Marea Conjuncție. Faptul că este implicat NN poate să semnifice nevoia ca în acest ciclu să se implice în activități profesionale care au și un țel, o misiune.

2. Pluto se străduiește de anul trecut să intre în Vărsător. Recent a reușit. Va sta în Vărsător 20 de ani. Tranzitul lui prin casa a VI-a subliniază o dată în plus importanța acestei case în deceniile următoare. Acolo unde este Pluto, acolo se concentrează toată atenția și motivația, conștient sau subliminal.

3. Uranus s-a agitat mult în ultimii 7 ani prin Taur, semnul în care este Soarele natal al Elenei Lasconi. I-a dat apetit pentru schimbare și noi experiențe, i-a dat energie și a împins-o să facă lucruri pe care poate că fără el nu s-ar fi încumetat să le facă. La anul va intra în casa a X-a, electrizând-o pentru alți 7 ani.

4. Jupiter. Prietenul Jupiter care, în harta natală, se află în Agathe Tyche, care este stăpânul anilor în firdaria, peste care ajunge Ascendentul profectat… Jupiter, așadar, tranzitează casa a X-a, casa carierei, aflată în Gemeni. Jupiter a intrat în Gemeni pe 26 mai 2024. Pe 26 iunie Elena Lasconi a preluat președinția USR. Jupiter rămâne în Gemeni, în casa a X-a până pe 9 iunie 2025. Ce va mai urma?

Concluzie: Elena Lasconi are un culoar de timp favorabil.

Concluzie finală: Elena Lasconi are multe atuuri care o pot ajuta să câștige turul al II-lea al alegerilor și, în principiu, poate să ajungă Președinta României, așa cum a pronosticat Florentina încă din iunie. Cu o singură condiție: ca adversarul să nu aibă atuuri mai bune. Iar, în cazul lui, nu știm ora nașterii nici măcar cu aproximație, așa că nu putem face o evaluare pertinentă.