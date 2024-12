15 decembrie 2024: „Mecanismele Secrete ale Tranzitelor”, workshop de astrologie previzională cu MIHAELA DICU

Duminică, 15 decembrie 2024, 13h30-19h00

Tranzitele planetare reprezintă o tehnică fundamentală a astrologiei predictive, indispensabilă pentru analiza dinamicii evenimentelor din viața noastră. Deși aparent simplă, metodologia tranzitelor cere o abordare precisă și riguroasă pentru a produce rezultate relevante. Adesea, interpretările simpliste duc la concluzii eronate, subliniind nevoia unei înțelegeri aprofundate și bine structurate.

Pe scurt, tranzitele sunt mișcările continue ale planetelor pe cer, în raport cu pozițiile planetelor și a altor puncte sensibile din natal. În anumite perioade, ele „activează” acești factori din harta natală, declanșând energii și evenimente specifice. Tehnica tranzitelor permite identificarea momentelor cheie din viață, oferind atât perspective predictive, cât și instrumente pentru înțelegerea proceselor de schimbare.

De ce să participi?

Vei înțelege natura tranzitelor și modul lor de interacțiune cu harta natală, precum și cum se face distincția între tranzitele rapide și cele lente, cu impact profund.

și modul lor de interacțiune cu harta natală, precum și cum se face distincția între tranzitele rapide și cele lente, cu impact profund. Vei învăța să integrezi tranzitele într-un sistem predictiv mai larg, alături de alte metode predictive.

tranzitele într-un sistem predictiv mai larg, alături de alte metode predictive. Acest workshop te va ajuta să interpretezi corect tranzitele complexe, simultane, și să anticipezi evenimentele și tendințele.

Structura

Teorie : Fundamentele tranzitelor, structură și tipologie, influențele tipice ale planetelor în tranzit, luate separat.

: Fundamentele tranzitelor, structură și tipologie, influențele tipice ale planetelor în tranzit, luate separat. Metodologie : Tehnici de evaluare, factori catalizatori, datare, tranzite complexe și integrarea tranzitelor în analiza astrologică predictivă.

: Tehnici de evaluare, factori catalizatori, datare, tranzite complexe și integrarea tranzitelor în analiza astrologică predictivă. Practica aplicată: Studii de caz relevante, exemple din biografiile personalităților și aplicații personale.

Cine poate participa?

Cursanții care au deja noțiunile de bază în astrologie, interesați de metodologia tranzitelor, o tehnică predictivă esențială.

în astrologie, interesați de metodologia tranzitelor, o tehnică predictivă esențială. Astrologii practicanți care doresc să aprofundeze această tehnică, să studieze aplicarea ei în corelație cu alte tehnici predictive (Direcții Primare, Cronocratori, Profecții, Revoluții Solare), să rafineze interpretarea tranzitelor și să obțină rezultate precise.

Când: duminică, 15 decembrie 2024, 13h30-19h00

Unde: Zoom

Cine prezintă: Mihaela Dicu, Președinte în exercițiu și președinte de Onoare al AAR, membru fondator AAR și ”Astrele”, membru CEDRA (Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherches sur l’Astrologie), Franța, din 2000, membru APAI (The Association of Professional Astrologers International), autoarea volumelor ”Zodiacul. Cartea semnelor astrale” (ed. I, 2007; ed. a II-a, 2009; ed. a III-a, 2018, ed. a IV-a, 2021), ”Primul pas spre horoscop. Planete şi asteroizi în semne” (2008), ”Astrologie orară” (2013), ”Astrologie relaţională” (2015), tote apărute la Editura Polirom. A tradus pentru Polirom din limba franceză Astrologie previzională pentru începători de Catherine Aubier (2006), a tradus în colaborare cu alți membri AAR, a îngrijit şi a adnotat cartea ”Stele fixe şi constelaţii în astrologie” de Vivian Robson (Polirom, 2017).

Taxă participare:

– 500 lei; 50% reducere pentru cei ce au mai participat la cursurile mele despre tranzite (la sală, în Bucureșți, în perioada 2011-2013, sau online, în 2021) și care doresc să reia subiectul; Aceștia vor achita 250 lei.

Achitare până vineri, 13 decembrie, ora 24h00, cu trimiterea dovezii plății.

– 600 lei, pentru cei care doresc pachetul „Mecanismele Secrete ale Tranzitelor” + ”Ce ne așteaptă în 2025?”.

Achitare până luni, 9 decembrie, ora 24h00, cu trimiterea dovezii plății.



Înscrieri: kollesis@gmail.com

Vă aștept la acest workshop, pentru a descoperi împreună mecanismele secrete ale tranzitelor, pentru a pătrunde în profunzimea acestei tehnici aparent simple, dar cu substrat complex și cu un remarcabil potențial predictiv.