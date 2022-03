Harta sau hărțile anului? Ce nu știam despre ingresul solar și cum am ajuns la hărțile Ucrainei

Pe unii dintre noi, astrologia mundană (mondială) ne încălzește la fel de tare ca soarele-n decembrie. Dar, oricât de peregrini am fi pe meleagurile ei, un lucru știm și noi: de vrem să analizăm o țară sau o colectivitate pe parcursul unui an, facem harta pentru momentul în care Soarele intră în zodia Berbec. La echinocțiul de primăvară, suntem martori la nașterea unui Nou An astrologic, deci e firesc ca harta acestui ingres solar să fie harta anului.

Dar este ea și singura? Nu cumva expiră odată cu intrarea Soarelui în Rac (solstițiul de vară)? Și cum rămâne cu ingresul solar în Balanță (echinocțiul de toamnă) și Capricorn (solstițiul de iarnă)? Lucrăm sau nu cu 4 hărți? …Și, uite așa, scăpăm mâna-n lada cu scule a astrologiei mundane!

Scotoceam după informații pertinente despre acest tip de hărți când am descoperit Astrology of The World II: Revolutions & History , o lucrare foarte valoroasă, tradusă din arabă și latină și editată de Benjamin Dykes în 2014. Poftim, 600 de pagini de tehnici mundane de predicție care implică stăpâni ai timpului, mari conjuncții și ingresuri anuale! Unde mai pui că lucrarea e parte dintr-o trilogie, Essential Medieval Astrology Series: Mundane. Probabil, biblia astrologiei mundane. Și, cum o răsfoiam eu ca un profan, gândindu-mă de unde s-o apuc când ies la pensie, răspunsul la întrebările de mai sus a apărut în cea mai clară lumină: Depinde.

Câte hărți și ce căutăm în ele

Potrivit astrologilor persani, numărul de hărți de care avem nevoie pentru a face o analiză astrologică anuală depinde de Ascendentul hărții ingresului solar în Berbec, astfel:

dacă AS este în zodie fixă (Taur, Leu, Scorpion, Vărsător), avem nevoie doar de harta ingresului solar în Berbec. Deci, o singură hartă pentru tot anul.

(Taur, Leu, Scorpion, Vărsător), avem nevoie doar de harta ingresului solar în Berbec. Deci, pentru tot anul. dacă AS este în zodie dublă (Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești), ne trebuie 2 hărți , cele de echinocții: ingresul solar în Berbec și ingresul solar în Balanță.

(Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești), ne trebuie , cele de echinocții: ingresul solar în Berbec și ingresul solar în Balanță. dacă AS este în zodie cardinală (Berbec, Rac, Balanță, Capricorn), folosim toate cele 4 hărți, câte una pentru fiecare sezon.

Dacă și stăpânul Ascendentului este într-o zodie de același fel (fixă, dublă sau cardinală), el nu face decât să confirme acest demers. Altfel, dacă stăpânul Ascendentului este într-o zodie de modalitate diferită de cea a AS, atunci ar fi bine să luăm în considerare și hărți-extra.

Logica acestor instrucțiuni pare de la sine înțeleasă:

Zodii fixe = coafura rezistă, indiferent de vreme, astfel că o hartă de ingres solar în Berbec cu pivoți ficși s-ar impune înaintea hărților sezoniere și ar rămâne valabilă un an întreg.

Zodii duble = 2 în 1. Folosim două hărți pentru un an, înțelegând că în a doua parte a anului, odată cu intrarea Soarelui în Balanță, putem asista la o deviație de la situația descrisă de prima hartă. Pentru că asta e specialitatea zodiilor duble, să devieze de la traseul/subiectul principal, să ofere alternative.

Zodii cardinale = puncte de cotitură. Ele sunt cele mai abrupte, ceea ce înseamnă că ne putem aștepta la un an cu multe schimbări. Fiecare hartă dintre cele 4 ar avea o voce distinctă și un cuvânt important de spus despre sezonul pentru care este întocmită.

Simplu și logic.

(A fost nevoie să mă întorc în Evul Mediu ca să aflu atâta lucru! De ce nu m-oi fi gândit și eu la asta?!)

Apoi, ce căutăm în acest tip de hărți?

Cea mai importantă planetă din harta de ingres solar, care va da tonul anului, este stăpânul anului, ne spun astrologii medievali.

Autori diferiți dau metode diferite pentru a afla stăpânul anului dar, practic, toți căutau planeta cea mai puternică (prin demnități) sau mai activă (prin aspecte) din hartă. Favoritele și primele cercetate ar fi: stăpânul Ascendentului , luminătorul dominant, dispozitorii lor (dacă aplică la ei); planetele angulare (în casa I, a X-a, a VII-a sau a IV-a); alte planete din case active (a XI-a, a IX-a, a V-a), dacă au demnități în AS sau MC sau sunt în relație cu actorii principali ai hărții; planete care sunt pe punctul să schimbe zodia.

Unii acordau o importanță deosebită planetei care îl semnifica pe rege sau conducător, aceasta fiind, de regulă, stăpâna Mijlocului Cerului sau o planetă din casa a X-a.

Ce altceva nu știam

Harta ingresului solar în Berbec era fundația pe care astrologii arabi construiau alte analize mundane.

Spre exemplu, ei nu analizau harta ridicată pentru momentul Marii Conjuncții Jupiter-Saturn sau al altei conjuncții importante, așa cum obișnuim noi să facem. Majoritatea o încadrau și o analizau în contextul hărții ingresului solar în Berbec premergător conjuncției sau în cadrul hărții de ingres solar în Balanță, Rac sau Capricorn, după instrucțiunile enunțate mai sus. Dacă conjuncția se petrecea în august, să zicem, o analizau în contextul hărții ingresului solar din martie (Berbec) sau din iunie (Rac), după caz. Când vorbeau despre stăpânul Ascendentului conjuncției, se refereau de fapt la stăpânul Ascendentului acestei hărți de ingres solar.

Această abordare nu era o noutate medievală, așa procedau și înaintașii lor eleniști, Dorotheus, Vettius Valens și alții, potrivit lui Theophilus (sec. I e.n.)

Un alt lucru pe care l-am observat este că medievalii puneau preț pe Luna Nouă/Plină de dinaintea ingresului solar în Berbec. Ce-i interesa la această lunație, nu era harta în sine ci starea în care se găsea Luna și starea în care se găsea planeta spre care ea aplica imediat după aspectul exact cu Soarele. Al-Kindi spune că natura acelei planete va indica ce se va întâmpla cu poporul în anul care urmează.

Dintr-una în alta, m-am trezit că urmăresc direcții/distribuții pe hărțile de ingres solar. Ben Dykes prezintă cazuri impresionante, exemple în care Ascendentul hărții de ingres solar avansat peste Marte (sau în punctul opus) conducea spre date calendaristice când au avut loc invazii ori s-au semnat tratate de pace în cel de Al Doilea Război Mondial. Dacă m-aș pricepe să le mânuiesc cum trebuie, ce aș mai avansa și eu niște hărți!

De asemenea, profecțiile de sorginte elenistică pot fi aplicate în scopuri mundane, explică Dykes , trebuie doar să alegem o hartă semnificativă pe care să le aplicăm. Asta o știam și de la colegii care lucrează cu profecții pe hărțile țărilor. Nu mă așteptam, însă, ca instrucțiunile arabilor să se refere la profecții pe o hartă de ingres solar important. Spre exemplu, se lua harta ingresului solar în Berbec premergător unei Mari Conjuncții, și se profecta Ascendentul hărții. Rămâne de încercat.

Pe măsură ce răsfoiesc cartea lui Dykes, mă îngrozesc și mă luminez totodată: aflu ce nu știu. Sentimentul este grozav! Sper să vă fac cel puțin curioși în privința unor astfel de tehnici mundane.

Dar să revenim la tema centrală, simplă și ușor de digerat, a acestui articol: câte (și care) hărți de ingres solar ar trebui să folosim pentru analiza unui an. Și nu pot să nu mă întreb: chiar obținem rezultate mai bune dacă urmăm aceste instrucțiuni? Ne ajută realmente cu ceva?

Depinde. Dacă suntem interesați doar să ne punem de acord cu universul și să folosim aceste momente de ingres solar în avantajul nostru, aș înclina să zic nu, nu-i nevoie să ne batem capul cu numărul de hărți; fiecare ingres solar și fiecare lunație are un potențial care merită explorat și exploatat . (Dar, desigur, dacă ne punem mintea putem găsi acestor idei despre ingres o utilitate practică și la nivel personal.) Însă, dacă vrem să facem o analiză sociopolitică, economică, culturală etc., aceste instrucțiuni s-ar putea, oarecum, să sperăm că vor fi valoroase.

(Serios? Vreau test!)

Cu teoria în practică. Ucraina, 2021 – 2022

Iau primul exemplu care îmi vine: Ucraina. Nimic n-ar trebui să fie mai evident într-o hartă mundană decât un război, nu? Să vedem, așadar, harta de ingres solar în Berbec pentru Kiev, pentru anul care a început la 20 martie 2021 și se încheie acum, la 20 martie 2022, an care include data invaziei ruse (24 februarie 2022).

În paranteză fie spus, nu-mi propun să fac o analiză a războiului, sunt subcalificată pentru asta și am deja colegi care se ocupă cu măiestrie de acest subiect ; sunt, pur și simplu, curioasă să testez împreună cu voi aceste instrucțiuni simple privind hărțile de ingres solar. Da, și pentru mine e prima oară, habar n-am peste ce vom da, însă eu calc înainte… de nimeresc pe-o mină, împrăștiați-vă!

Ascendent în Rac, zodie cardinală, ceea ce ar însemna că trebuie să facem 4 hărți pentru a analiza anul martie 2021 – martie 2022. Avem zodii cardinale implicate, deci condiții extrem de schimbătoare pentru Ucraina în 2021, cu atât mai puternic sugerate de poziția Lunii (stăpâna Ascendentului) în zodie instabilă și ea (dublă). Dar n-am să prezint aici toate cele 4 hărți sezoniere pentru că scopul nu este să analizăm întreg anul. Ce ne interesează pe noi este care dintre ingresuri reflectă mai fidel cel mai important eveniment al anului (invazia rusă): primul, ingresul solar în Berbec, sau cel de dinaintea invaziei, ingresul solar în Capricorn? Teoretic, potrivit instrucțiunilor enunțate mai sus, ingresul solar în Capricorn ar trebui să fie mai grăitor decât cel din Berbec.

Primăvara lui 2021 i-a găsit pe ucraineni într-o poziție foarte inconfortabilă. Cu aproximativ două săptămâni înainte de echinocțiu, izbucnește criza ruso-ucraineană , odată cu concentrarea de trupe rusești în apropierea granițelor. La 4 zile după echinocțiul de primăvară, președintele ucrainean Zelenski aprobă „strategia de eliberare și reintegrare” a teritoriilor ocupate de ruși din Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol, drept pentru care Rusia adună aproximativ 100.000 de soldați și echipament militar în apropierea graniței ei cu Ucraina, potrivit Wikipedia. Trupele au fost parțial îndepărtate până în iunie, ne spune aceeași sursă – și e de reținut asta, fiindcă din iunie intra în vigoare harta ingresului în Rac. Criza a fost reînnoită în toamna lui 2021, când era activă harta ingresului solar în Balanță, și când soldații ruși au fost din nou masați lângă graniță până în decembrie – deci când se activa harta de ingres în Capricorn. După care, în februarie, au invadat Ucraina.

Prima hartă a anului 2021 (cea de mai sus) ne arată, deci, o Ucraină îngrijorată, iar cel mai evident indiciu este Luna (stăpâna Ascendentului) peregrină în Gemeni, aproape de axa energizantă a Nodurilor și împreună cu Marte, în casa a XII-a – frică, uneltiri, neliniști la graniță. Luna aplică la un trigon cu Jupiter, principalul benefic al hărții (de unde probabil și „strategia de eliberare și reintegrare”) – dar ce benefic mai este acela care se află sub controlul părții adverse? În Vărsător, Jupiter este stăpânit de și este împreună cu Saturn care este stăpânul Descendentului. Cealaltă benefică, Venus, pare a fi bine-mersi pe Mijlocul Cerului dar, de fapt, e pe punctul să-și schimbe radical dispoziția: curând va ieși din exaltare (Pești) și va intra în exil (Berbec). Unde mai pui că, în ultimele grade din Pești, Venus joacă deja în termenele lui Saturn.

Cine o fi stăpânul hărții? Îmi pare că Soarele și Venus ar fi principalii candidați. Dintre cei doi, Venus are demnitate în Ascendent, îl stăpânește prin triplicitate. Ea este și aproape de Mijlocul Cerului, pe care îl stăpânește prin exaltare, deci aș miza mai degrabă pe ea. Iar Soarele exaltat și în hayz în casa a X-a rămâne semnificator al conducerii de la Kiev. Cam exaltați acești stăpâni ai hărții de primăvară! Ori nu le venea a crede ce se întâmplă, ori supraevaluau situația în care se aflau…

Vedem, așadar, că existau motive de neliniște referitoare la această primă hartă a anului dar, să fim cinstiți: dacă nu am ști ce a urmat, am fi ghicit în ea semințele unui conflict armat? Arată ea ca o hartă de război? Sincer, am văzut hărți mult mai urâte dar, vorba aceea, să nu judecăm după aparențe.

Să vedem acum harta ingresului solar în Capricorn, premergătoare invaziei:

Surpriză! Același Ascendent în Rac, același Marte care dă târcoale Nodurilor Lunare. Nu știu cum vi se pare vouă, dar eu văd în asta o legătură cu prima hartă, o continuare a scenariului de acolo, părțile implicate fiind semnificate de aceleași planete: Luna ca stăpână a AS (Ucraina) și Saturn ca stăpân al DS (Rusia).

Harta de ingres solar în Capricorn îl plasează pe Marte la Nodul Sud, poziție despre care astrologii medievali spuneau că ar fi unul dintre numeroasele indicii pentru război , cu atât mai mult dacă Marte joacă un rol activ în hartă (aici, stăpân al unui unghi, MC). Casa a VI-a, în care se află Marte, este casa forțelor armate în astrologia mundană. Ares este aici în propria lui bucurie , ceea ce nu ne bucură deloc! Luna este mai activă, mult mai pe poziții decât în prima hartă, dar merge în gol și e pe punctul să schimbe zodia și să devină mai slabă. Ea se desprinde de așa-zisa benefică a hărții, care și aici este sub controlul părții adverse: Venus (armonia) este în domiciliul lui Saturn, în casa a VII-a, a dușmanilor fățiși, retrogradă și peregrină.

Luna este stăpâna acestei hărți: are autoritate asupra AS (domiciliu), este și luminătorul dominant, mai este și în cea mai importantă casă angulară; este la ea acasă și are demnitate! Însă problema ei este că pierde teren: ultimele grade din Rac sunt în stăpânirea lui Saturn (inamicul). Așa cum s-a și întâmplat.

Conducerea ar putea fi reprezentată de Marte (stăpânul de domiciliu al MC) sau de Soare (stăpânul de exaltare), care sunt ambii în straie de război. Aș miza însă pe Marte ca semnificator al șefului statului, un conducător care luptă pentru și alături de populație, pentru că Marte este și stăpânul de triplicitate al Ascendentului și al Lunii și vine din partea sectei (hartă nocturnă, planetă nocturnă), pe când Soarele (diurn) este în opoziție cu ei, de partea lui Saturn (Soarele în Capricorn și casa a VII-a).

Comparând, așadar, hărțile de ingres solar, cea din decembrie pare a avea o încărcătură conflictuală mai accentuată decât prima, din martie. Dar le văd ca fiind înrudite prin zodia de la AS. Dacă prima doar șoptește informația, a doua o rostește cu toată gura. Dar cine să ia în serios vorbe de război în secolul XXI?

În concluzie, da, după acest prim test aș spune că instrucțiunile astrologilor arabi ne-ar fi utile. Rămâne să testăm în continuare.

În final, ne încumetăm să citim harta de ingres solar pentru Ucraina în 2022?

Ascendent în Fecioară, zodie dublă. Și stăpânul Ascendentului, Mercur, este în zodie dublă (Pești), deci mesajul e clar: avem nevoie de două hărți pentru acest an. La cea de mai sus, se va adăuga harta ingresului solar în Balanță, din 22 septembrie 2022. Aici, vom puncta câteva idei doar pentru această hartă.

(Aceeași hartă o avem și pentru București, AS ingresului solar pentru țara noastră fiind la 21 grade Fecioară. Vă așteptăm mâine, pe Zoom, pentru o dezbatere în cadrul evenimentului ”Astrele – 20 de ani”)

Stăpânul Ascendentului și al Mijlocului Cerului (Mercur, care reprezintă aici Ucraina) este în exil, dar în propriul său termen, și aplică la o conjuncție cu stăpânul său, Jupiter, transferându-i acestuia puterea. Jupiter este, în opinia mea, stăpânul anului pentru Ucraina, cel puțin până în septembrie.

Să ai stăpânul anului o benefică puternică, în domiciliu, într-un unghi al hărții, și maleficii deconectați de la Ascendent este, teoretic, încurajator. (Deși, în harta din decembrie, o benefică în casa a VII-a, cu malefici deconectați de AS, n-a ajutat deloc! Dar, mă rog, acolo benefica era vai și amar de capul ei). Acum, faptul că stăpânul anului și stăpânul AS sunt în casa a VII-a, menține focusul pe relații, pe celălalt, fie el aliat, fie inamic. Jupiter este stăpânul acestei case și poate să indice aliați și inamici puternici deopotrivă, entități care fie te țin sub aripa lor protectoare, fie te subjugă… sau poate că ambele, fiindcă avem de-a face cu o zodie dublă. După cum văd eu, Mercur (Ucraina) va fi, cel puțin până în septembrie, când se schimbă harta, în puterea celuilalt, oricare ar fi el. Speranța mea este ca Jupiter să indice un partener bun în această hartă și nu vreun păcălici (vezi conjuncția cu Neptun) sau, în cel mai negru scenariu, inamicul.

Forțele armate, reprezentate de casa a VI-a, par să se întărească prin faptul că Saturn (stăpânul casei) este aici în domiciliu, iar steaua fixă Capella (de natură Marte-Mercur), pe Mijlocul Cerului, îmi pare a sugera același lucru. Și, împreună cu Marte, Saturn face careu la Nodurile Lunare, ceea ce iarăși este un indiciu pentru război (potrivit astrologilor arabi).

Pe de altă parte, conjuncția rară Jupiter-Neptun a fost activă și la semnarea tratatului de pace care a încheiat Războiul Crimeei …

Luna (populația) și Venus (armonia) sunt debilitate. Luna, fiindcă este în via combusta (calea arsă) și stă să intre în exil după ce ultimul ei contact a fost cu Saturn, iar Venus pentru că este asediată de malefici în casa a VI-a. Luna mai reprezintă în această hartă și casa a XI-a (aliații, organizațiile care ar trebui să susțină Ucraina), iar schimbarea ei de dispoziție mă face să mă întreb: ce naiba se (mai) întâmplă aici?! Venus reprezintă aici și casa a II-a și a IX-a, deci finanțele, resursele, legile, tratatele internaționale…

Va avea Marele Benefic puterea să impună pacea în aceste condiții? Și cu ce preț?

Scoateți hărțile de ingres solar și… la treabă! Vreau să știu ce teste și ce descoperiri faceți, așa că vă aștept cu un mesaj (sau chiar cu un articol!) la revista@astrele.ro

Să ne fie… de Bine!