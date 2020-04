Harry și Meghan, anatomia unei relații

Motto: “Though lovers be lost – love shall not”

Dylan Thomas: “And death shall have no dominion”

I. Spiritul relației

Psihologia modernă admite că în zona relațională “2=3”, în sensul în care celor doi parteneri li se adaugă relația dintre ei, ca entitate de sine stătătoare. Relația capătă consistență, individualitate și uneori chiar o anumită autonomie relativ la cuplul care a construit-o.

Este vorba de acel “Noi” (“la noi se face așa…”, “la noi nu există așa ceva”, “nouă ni s-a întâmplat să…”), cristalizat în urma interacțiunii dintre cei doi; este un “spirit al relației”, unic pentru fiecare cuplu, un “modus vivendi” specific. În momentul în care se formează relația, noi o “investim” déjà cu gânduri, idei, proiecte, planuri de acțiune, intenții; este ceva similar unui program de calculator setat pe anumiți parametri de către utilizator (“utilizatorii” fiind cei doi) și definit cu scopul de a menține relația.

În afara lucrurilor conștient implicate, există întotdeauna și elemente de natură subconștientă, eventual și o componentă “predefinită”, karmică, a relației. Acest spirit al relației se poate asocia cu noțiunea de egregor: “entitate energetică de sine stătătoare” , determinată de apartenența unui număr de persoane (minim doi) la un grup/ colectivitate. Există egregorul unui popor, al unei comunități religioase, al unei instituții (gen multinațională; se vorbește despre “cultura unei multinaționale”) al unei mișcări artistice sau sociale (“cultura hippy”) și, evident, egregorul unei familii.

Cei doi parteneri contribuie la crearea acestui spirit al relației lor cu elemente comune sau diferite, de intensitate egală sau diferită, esențial fiind “timing”-ul, coordonarea în relație.

Astrologia are instrumentele necesare cunoașterii, înțelegerii și mai bunei gestionări a relației unui cuplu; este vorba de “harta compusă simplă “ și “harta Davison”, folosite ca atare sau împreună cu tehnicile previzionale cunoscute.

II. Tiparul relației dintre Harry si Meghan

Tema compusă arată potențialul relației, natura ei, capacitatea ei de a rezista. Indică dinamica interioară a funcționării cuplului, iar partenerii pot fi, sau nu, conștienți de această dinamică. Deci, poți să-ți dai seama, sau nu, ce se întâmplă în cadrul relației tale.

Să analizăm, așadar, relația dintre Prințul Harry și soția sa, Meghan, așa cum o reflectă harta de mai sus.

Proiecția ei exterioară (Ascendentul în Berbec) este puternică, cuplul este dornic de afirmare și de a depăși ideile preconcepute; relația s-a concretizat cu o anumită rapiditate. La fel de adevărat, nu pare a fi foarte bine “administrată” de cei doi, cel puțin prin prisma poziției pe care o are Harry (guvernatorul Ascendentului nu “vede” gradul 17 Berbec).

Cu Soarele la 2° Fecioară, credem că relația nu are, în realitate, o vitalitate deosebită. Soții au anunțat în ianuarie 2020 că renuntă la statutul de membri seniori ai Casei Regale, urmând să muncească pentru a fi independenți din punct de vedere financiar; într-adevăr, un tipar comportamental tipic Fecioarei, dar unic pentru un cuplu în care unul dintre parteneri are sânge regal! Cuadratura Soarelui la Uranus arată schimbarea bruscă din viața lor, impactul neașteptat, “ruperea” nu doar de familia regală ci și de tradiție.

La partea emoțională, sentimente, dragoste, relația stă mai bine: Luna face aspect favorabil la Marte și Venus. Dar, și aici, dacă aprofundăm puțin, găsim o anumită instabilitate: conjuncția Marte-Venus este disociată, Marte (acțiunea, decizia) nefiind prea puternic. Luna, deși în domiciliu, este la grad critic (28° Rac) și face concomitent aspecte tensionate cu maleficii Saturn-Pluto și cu Neptun. Emoționalul cuplului ar putea fi fluctuant, poate să sufere presiuni care-i activează instinctul de supraviețuire sau care pot fi distructive (Saturn-Pluto), și poate trăi deziluzii, complicații neașteptate (inconjunctia la Neptun). Ar mai putea fi vorba, la un moment dat, și de manipulare emoțională între cei doi (Pluton cuadratură la Lună).

Iubirea aceasta, consumată cumva cu mare vizibilitate, este poate lecția de viață pe care cuplul, ca entitate, ”și-a propus” să o experimenteze (Marte-Venus cuadratură la Nodurile lunare). Oricum, credem că sentimentele sunt puternice, asumate, dorințele – clare, dar și nonconformiste, originale (Venus sextil Uranus). Spiritul de echipă care-i unește ar putea fi amenințat la un moment dat de instabilitate (Uranus și Neptun în Casa a opta).

Pe parcurs, este foarte posibil să apară tensiuni, divergențe între ideile și obiectivele lor (Mercur cuadratură la Jupiter, în Semne Fixe). Zona în care cei doi interacționează cu exteriorul (Descendentul) este importantă pentru ei – guvernatorii Balanței, cel de domiciliu și cel de exaltare, sunt la ei acasă -, dar sunt foarte probabile aici provocările, întrucât cei doi guvernatori sunt conjuncți cu Junona (gelozie, răzbunare), respectiv cu Pluton (acțiuni “subterane”, crize). Cu excepția aspectului făcut de Lună la Marte și Venus, harta este destul de tensionată, iar majoritatea planetelor (opt din zece) se află în Semne cardinale și mutabile, adică predispuse la transformare. Luminătorii, Marte și Venus se află la grade critice. Pare că relația este destul de “fluidă” și supusă schimbării . Se constată așadar o putere destul de scăzută a egregorului de a-i ține pe cei doi în relație.

III. În ce măsură cei doi influențează și sunt influențați de relația lor

Suprapunem acum, pe rând, harta relației (harta compusă) peste hărțile lor individuale.

Descendentul relației cade peste Venus al lui Harry, Soarele relației cu soția lui cade pe cuspida Casei a opta a lui, a lucrurilor puse în comun cu partenerii, dar și Casa lucrurilor asupra cărora nu are control și, la limită, chiar a pierderilor. Emoționalul relației (Luna), Harry îl percepe prin aspectul la Neptun: sentimente oarecum nedefinite, complicate, cu vise, iluzii, idealuri, deziluzii… Expunerea socială a relației (Jupiter) pică peste Mijlocul Cerului al lui Harry, deci i se pare normal să se mândrească cu ea; Jupiter compus însă face opoziție la Luna lui natală, deci relația poate genera excese, probleme cu controlul emoțiilor, crize.

Luna relației se conectează cu Ascendentul (conjuncție) și cu Uranus (trigon) ale lui Meghan. Și invers, Luna ei se conectează la Uranus al relației ; probabil că acesta este “coup de foudre”-ul… Comunicarea relației (Mercur în Leu) este influențată de Pluton al ei (tranformare, criză). Tot Pluton al lui Meghan influențează și structura și limitele relației lor (Saturn în Balanță). Meghan are grijă, “hrănește”, protejează cuplul așa cum crede ea mai bine (Soarele lor compus conjunct cu Ceres a ei). Bine plasată este și Partea Arabică a Căsătoriei lui Meghan, peste Descendentul relației.

Harry pare a se conecta mai mult afectiv, sentimental, în timp ce Meghan este cea care structurează relația.

IV. Momente esențiale

Relația dintre doi oameni este predefinită, ia ființă “virtual” în momentul în care cel mai tânăr dintre ei se naște. Modul în care se manifestă, însă, e altul la momente diferite din viața celor doi.

În continuare, vom analiza harta compusă (prezentată la punctul II, de mai sus) progresată la date importante din viața relației lor: prima întâlnire, căsătoria și schimbarea statutului (retragerea).

Întâlnirea: iulie 2016

Văzând harta întâlnirii dintre Harry și Meghan, structurată pe modelul tip “ciorchine”, percepi o entitate extrem de concentrată pe interesul propriu. Este setarea inițială, momentul când partenerii au început să funcționeze “împreună”. Acest moment de start este impregnat de energie venusiană (în principal Balanța, dar și Taurul).

Percepția exterioară îi asociază cu iubirea, confortul, bogăția (Ascendent în Taur). Însă acest cuplu “de poveste” nu pare să fie acolo unde trebuie, când trebuie, nu face ceea ce se așteaptă de la el (guvernatoarea Ascendentului, Venus, face o opoziție de la zodie la zodie cu Ascendentul)… Poate fi la un moment dat “izolat”, iar dragostea lor să aibă conexiuni minimale sau sporadice cu alte domenii de viață (Venus nu face aspecte majore cu nici o planetă). Posibil ca, la un moment dat, să se simtă “sufocați”, să vrea chiar (unul sau amândoi) să “evadeze” din relație (Ascendentul conjunct cu Algol, steaua fixă cu cel mai nefericit potențial). Acest cuplu nou-format are capacitatea de a genera situații neobișnuite, imprevizibile (un Yod, supranumit și “Degetul lui Dumnezeu”, cu focarul pe acest Ascendent), situații care vor avea legătură cu cei din jurul celor doi (întrucât punctul de reacție se află pe Descendent).

Cuplul are vulnerabilități, probabil legate de diferențele de statut social și de modul în care ei doi sunt percepuți (Chiron în Casa întâi, la 0° Gemeni) dar și dorința de a se apăra de eventuale atacuri (Pallas conjunct Chiron).

Energia momentului se concentrează pe afectivitate, parteneriat, asociere, relaționare socială (Balanță); Luminatorii sunt conjuncți cu asteroizi sugerând căsătoria: Soare cu Vesta (căminul, vatra), Luna cu Junona (chiar patroana femeilor căsătorite). De parcă foarte curând după ce s-au cunoscut și s-au plăcut s-ar fi și gândit la căsătorie, nu la o simplă aventură.

Perechea manifestă independență, are “charismă”, se comportă original (Soarele la 4° Balanță sextil la Uranus în Săgetător). La un moment dat vor lua o decizie “dură” legată de nevoia de a-și asuma responsabilități, de “a lua puterea în propriile mâini” (Saturn cu Pluton inconjunct la Ascendent). Tot despre nevoia de putere și de control a cuplului, raportat la ceilalți, ne vorbește și Jupiter în Scorpion, pe Descendent.

Căsătoria: mai 2018

Este harta luării unei decizii importante, dar pare luată în pripă (Marte conjunct Mercur). Evenimentul nu este deloc bine susținut astral, cu Ascendentul la grad anaretic în Taur, Soarele și Luna “în cădere”. Luna în Scorpion este o poziție mai atipică pentru o nuntă: sentimente profunde, dar turmentate, nu lipsite de obsesii și temeri; nu un ultimul rând, sugerează o acomodare mai dificilă la noua condiție.

Axele Caselor activate sunt 5-11 și 6-12. Deci, importante vor fi pentru ei iubirea, copiii, creativitatea, obiectivele comune, dar și activitățile cotidiene, devotamentul, viața lor “secretă”, ascunsă. Cu 5 planete în Casa a șasea, este ca și cum și-ar asuma sarcinile zilnice sub presiune, ca și cum acestea ar deveni obositoare, stresante, un fel de “job” dificil. Acest lucru pare, într-adevăr, destul de ciudat pentru doi membri ai familiei regale…

În logica acestui tip de analiză se poate înțelege nevoia lor de a renunța la obligațiile oficiale, și de a “fugi” departe de Palatul Buckingham, chiar cu prețul unor privațiuni financiare.

Retragerea din poziția de seniori ai Casei Regale: 8 ianuarie 2020

Apar primele schimbări semnificative în viața cuplului, se iau decizii vizând o reformă majoră: Ascendentul a intrat în Gemeni, iar Mercur este conjunct cu Marte.

Cel mai probabil însă, deciziile acestea nu sunt cele mai fericite: Mercur, guvernator de Ascendent și de Fundul Cerului nu formează aspect cu niciunul dintre aceste puncte, face însă un sextil la Neptun, ceea ce ar însemna speranțe, dar și iluzionare.

Emoțional, cuplul este însă mulțumit, împăcat cu sine (Luna în trigon la Luna relației la 28° Rac și sextil la conjuncția Marte-Venus din harta-tipar a relației) și abia așteaptă să depășească momentul (Luna urmează să intre într-un alt Semn și într-o altă Casă). Cu siguranță însă că vor mai avea de luat decizii legate de noul lor statut (Marte la 23° Balanță va face conjuncție cu Saturn-Pluton al relației), probleme care se vor răsfrânge asupra stării lor de spirit (Saturn cuadratură la Luna relației); vor fi probleme legate de identitatea lor, probabil mai importante decât pierderea unor titluri și apelative (Luna aplică spre o cuadratura la Soarele relației).

V. Influența familiei extinse asupra cuplului

Se sugerează prin unele publicații tabloide că regina ar fi avut “ceva” împotriva soției lui Harry.

Din fericire, o sumară analiză a sinastriei celor două femei arată contrariul: Luna reginei este conjunctă cu Soarele lui Meghan, Mercur al reginei face opoziție la Luna-Saturn-Jupiter ale tinerei, Soarele reginei este inconjunct la Luna lui Meghan, dar inconjuncția este cumva “îndulcită” de faptul că se află în Semne venusiene. Cele două au seturi de valori diferite (Venus – în opoziție pe axa Pești-Fecioară). Nu în ultimul rând, axele lor Ascendent-Descendent sunt aproape conjuncte. Nu cred că ”regina ar fi urât-o“ pe frumoasa americancă. Astrologia nu minte și nu are “parti pris”-uri. Este adevărat însă că cele două au și planete mai “dure” relaționate: Pluton al bunicii peste Marte al tinerei, respectiv Saturn al reginei (puternic, conjunct cu Mijlocul Cerului) peste Uranus al tinerei. În calitatea ei oficială, regina dorește respectarea unor principii și reguli care i s-au părut constrângătoare lui Meghan.

Să aruncăm o privire și la sinastria dintre harta reginei și harta relației Harry-Meghan (harta compusă):

Soarele reginei se conectează cu un aspect favorabil (trigon) la Soarele relației. Poate că regina nu i-a înțeles (Mercur inconjunct la Soarele relației Harry-Meghan), dar precis relația a surprins-o (Uranus în trigon la Luna lor)! Deși există o empatie față de ei (Neptun conjunct Mercur în Leu), a reacționat la unele declarații ale celor doi (Martele ei în opoziție la Mercur al cuplului) și în mod cert nu i-au plăcut și nu a putut accepta obiectivele declarate de nepoții ei (Marte și Jupiter în cuadratură la Jupiter al acestora). Chiar dacă în hartă nu apare acea “încântare” menționată în comunicatele oficiale relativ la regina Elisabeta și la tinerii ei nepoți, nici ura și nici indiferența, trâmbițate de tabloide, nu se văd.

Așadar, astrologul poate face analiza unei relații, fie ea de dragoste, de prietenie, de asociere sau de serviciu/ierarhică, iar rezultatele îi ajută cu siguranță pe cei implicați, începând de la conștientizarea punctelor vulnerabile dintre parteneri, până la valorificarea aspectelor lor comune și a momentelor favorabile sau nefavorabile evoluției cuplului. Sunt relații fundamentale în biografia unui om, pe care ar trebui să le poată gestiona în folosul său. Să nu uităm că sunt relații care influențează chiar și după separarea sau moartea partenerilor, prin consecințele lor.

