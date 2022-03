Cine cum joacă

Invazia Ucrainei de către Federația Rusă a fost inițiată de Kremlin joi, 24 februarie 2022, la 05:55 dimineața

Exercițiul astrologic prezentat aici este următorul: momentul invaziei este redat în hărți distincte, calculate pentru capitalele statelor implicate, direct sau indirect, din motive de proximitate, de interes geo-politic sau de alta natură, în acest conflict:

Statele beligerante: Federația Rusă și Ucraina;

Statele vecine Ucrainei;

Alte state sau entități.

Care sunt caracteristicile principale ale acestor hărți și cum diferă ele de la capitală la capitală?

Pentru această analiză comparativă am ales următoarele două criterii:

1.Modalitatea Ascendentului, a casei a X-a și a Mijlocului Cerului (MC)

În semn cardinal, fix sau mutabil?

2. Poziția lui Pars Fortunae (PF)

În semnul unei benefice sau al unei malefice?

Angulară sau nu în harta invaziei?

PRIMUL CRITERIU: MODALITATEA AXELOR

Hărțile invaziei calculate pentru Moscova și Kiev arată aproape identic:

Amprentă cardinală: Ascendentul în Capricorn (la același grad) și casa a X-a în Balanță;

MC în Scorpion și conjunct Nodul Sud al Lunii;

PF în Berbec: angulară, în semnul unui malefic și în careu cu acesta.

Totuși, există două diferențe importante între cele două hărți, nici una de bine pentru Rusia:

Conjuncția axei MC/FC cu axa NS/NN, mult mai strânsă în harta pentru Moscova;

Conjuncția FC cu steaua fixă Algol, „mormanul de cadavre”, în harta pentru Moscova.

Statele afectate direct și concret de invazie, nevoite astfel să acționeze imediat, au aceeași amprenta cardinală majoră și același plasament al MC și al PF, precum hărțile invaziei întocmite pentru Moscova si Kiev.

În această situație sunt:

Toți vecinii Ucrainei: Bielorusia, Moldova, Polonia, România, Slovacia și Ungaria;

Dintre țările baltice, Lituania;

Statele Unite: Ascendentul, Mijlocul Cerului, casa a X-a și PF cardinale.

De notat diferențele dintre hărțile țărilor baltice:

Letonia are același Ascendent în Capricorn și MC în Scorpion, dar PF în Pești;

Estonia are Ascendent în Săgetător, MC în Scorpion și PF în Pești; astfel, harta invaziei pentru Tallinn este similară cu harta invaziei în țările nordice și Germania;

În mod semnificativ, PF în hărțile Letoniei și Estoniei este plasată în semnul unei benefice, conjunctă cu aceasta și ne-angulară în harta invaziei.

Așadar, am putea spune că, dintre țările baltice, cea mai afectată ar fi Lituania și cea mai puțin afectată ar fi Estonia. Cu Letonia undeva între.

Un număr de state și entități occidentale au Ascendentul în Săgetător, adică în casa a XII-a a invaziei, cu Luna pe Ascendent. Un sentiment de neputință, sau non-acțiune, constrângere, cu note emoționale și, în același timp, cu o tendință de neimplicare și rămânere în confort (dacă s-ar putea). Toate au PF în semnul unei benefice și conjunctă cu aceasta, ne-angulară în harta invaziei.

DAR: dintre acestea, Franța, Marea Britanie, UE și NATO au MC în semn cardinal și în casa a X-a a hărții invaziei! Vor fi deci mult mai înclinate spre acțiune sau mai interesate de rezultate concrete decât celelalte. Decât, de exemplu, Germania.

AL DOILEA CRITERIU: UNDE ESTE PARS FORTUNAE?

În plus, în harta invaziei calculată pentru Bruxelles, unde își au sediul Comisia Europeană și NATO, MC este cardinal și conjunct steaua fixă Spica. Jupiter, stăpânul hărții, e în domiciliu și angular, conjunct PF. UE și NATO vor fi în poziția de a lua decizii, de a acționa rapid și de a juca un rol important și în același timp benefic în desfășurarea evenimentelor.

Din punctul de vedere al amplasamentului PF, jucătorii se împart în două categorii.

Cei cu PF angulară în harta invaziei și în semnul unui malefic:

Beligerantele, statele vecine, Lituania și Turcia au PF în Berbec și în careu cu Marte, stăpânul Berbecului;

SUA are PF în stăpânirea unor malefice – Saturn și Marte – și conjunctă cu Marte și Pluto.

Cei cu PF ne-angulară în harta invaziei, în semn stăpânit de o benefică și conjunctă cu aceasta:

Un număr de state și entități occidentale: celelalte două state baltice (Letonia și Estonia), statele nordice, Germania, Franța, Marea Britanie, UE și NATO;

China.

How about Turcia și China?

Turcia are o poziție de forță pe care – deocamdată, cel puțin – nu și-o joacă la anvergura la care și-ar putea-o juca. Harta invaziei calculată pentru Ankara are Ascendentul în Vărsător, cu Saturn, stăpânul Ascendentului, în domiciliu și angular și cu Mercur angular și în triplicitate. Totuși, Ascendentul la Ankara este în casa a II-a a hărții invaziei. Există, deci, constrângeri sau rezerve de ordin financiar. Și nu numai: conjuncția Venus-Marte, cu ambii în hayz, este în casa a XII-a, deci greu de jucat.

China, pe de altă parte, e ca o floare și nici la bască nu o doare. Ascendentul la Beijing este în Gemeni, în casa a VI-a a hărții invaziei. Mercur, stăpânul hărții, este în hayz, fix pe MC, în conjuncție aplicantă cu Saturn, stăpânul semnului în care se află, și el în hayz și în triplicitate. Foloasele financiare, de relații internaționale, pe plan diplomatic etc sunt evidente – Saturn guvernează casele a VIII-a si a IX-a și, prin exaltare, casa a V-a; Luna e in casa a VII-a. PF e în semnul lui Jupiter și conjunctă cu acesta. Luminătorii sunt angulari în harta propriu-zisă, dar în case cadente în harta invaziei. “Parcă m-aș băga, dar parcă nu m-aș băga”, zice China.

Jucătorul cel mai activ

SUA rămâne jucătorul cel mai echipat, cu cele mai puternice pârghii, cu cel mai mare apetit de joc și cu cea mai mare miză.

Harta invaziei calculată pentru Washington are axe 100% cardinale; Stăpânii caselor I-VII, Venus și Marte, angulari și în conjuncție aplicantă; Spica este pe Ascendent și în casa a X-a a hărții invaziei; PF este pe Ascendentul invaziei, în conjuncție cu Venus și Marte (fix între cei doi, cu orb de numai câteva minute) și cu Pluto.

Dacă facem harta de la PF din Capricorn, ea va coincide cu harta invaziei. Cea mai mare miza înseamnă și a avea cel mai mult de pierdut.