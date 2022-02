NATO, în vizorul astrologului

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord este o alianță politico-militară creată în scopul asigurării protecției statelor membre.

Momentul declarării înființării organizației stă, din punct de vedere astrologic, sub semnul ciclului Saturn-Uranus: reorganizări ale unor structuri (Saturn R la gradul 29 Leu) pe principii moderne (Uranus în Gemeni). Primăvara anului 1949 impunea statelor abia ieșite din cea de a doua conflagrație mondială obligația să se poziționeze cumva într-o lume profund bipolară. În ianuarie 1949 URSS crease CAER, în vara aceluiași an Commonwealth-ul se modifica structural.

Harta reprezintă momentul în care președintele SUA, Harry Truman, a declarat înființarea alianței. Desigur, totul a fost gândit, analizat și aprobat de reprezentanții celor 12 țări fondatoare anterior, foarte probabil cu luni de zile mai înainte. Septembrie 1948, când s-a perfectat sextilul Saturn (la 0°Fecioară) și Uranus (la 0°Rac), poate fi data reală când s-a inițiat crearea Organizației.

Stellium-ul din Berbec este marcajul definitoriu al hărții. Soare, Venus, Marte, Mercur și Nodul lunar Nord în Berbec exprimă natura Alianței, de centru de putere și sursă de energie pentru protecție activă în caz de conflicte. Am ridicat harta momentului atât în sistem Placidus cât și în sistem de Case Whole și consider că aceasta prezentată aici, pe Semne întregi, este mai relevantă pentru natura reală a tratatului. “Inima” hărții se află în Casa a opta, casă care reflectă consecințele unor parteneriate, reflectă capacitatea entității de a funcționa în momente de criză (și pentru rezolvarea crizelor) și are un caracter discret, ca să nu spunem chiar secret.

În Casa a zecea, deci în spațiul de mare vizibilitate, se află conjuncția Lună-Uranus. Starea de spirit a populației era destul de neliniștită, existau frământări, temeri legate de evoluția politică postbelică și de posibila expansiune a regimului totalitar sovietic.

Judecând harta în ansamblul ei, sesizăm o împletire a energiei yang, dominantă (șase planete, printre care Soarele, în Semne de Foc, Luna cu Uranus și Neptun în Semne de Aer), cu desfășurări de forțe latente dar puternice. Soarele, excelent conectat cu Luna-Uranus și Mijlocul Cerului în Gemeni, face un trigon la grad perfect cu Pluton din Casa a douăsprezecea. Iar Soarele este tocmai stăpânul casei a XII-a (lucruri ascunse, inamici neștiuți) și este puternic, în Hayz și exaltare. Există, probabil, anumite înțelegeri secrete, oculte, care amplifică puterea organizației sau, din contră, entități care o sabotează. Saturn în Leu, în grad anaretic și retrograd în Casa a douăsprezecea, sugerează și el anumite limitări și vulnerabilități care, desigur, nu vor fi făcute publice.

Axa 2-8 a resurselor cuprinde opoziția dintre stellium-ul de planete personale de care discutam mai înainte și Neptun, retrograd și el, în Balanță. Conform cifrelor, bugetul Alianței este enorm (în decembrie 2021 se publicase suma de 2,5 miliarde de euro) și provine atât din contribuțiile țărilor participante cât și din finanțări indirecte, deci Neptun acela în Casa a doua ar justifica unele input-uri financiare mai puțin transparente.

Jupiter, expansiunea organizației, este în cădere, în careu la Noduri și inconjunct la Saturn. Cu siguranță că primirea de noi membri este hotărâtă în funcție de evoluțiile politice, nefiind neapărat un scop în sine, după cum pretinde acum Rusia. „Extinderea istorică” a NATO de după atentatele din 11 septembrie 2001 – extindere de care a beneficiat și România – este exemplu clar că Organizația nu urmărește neapărat primirea cât mai multor membri, fiind un “club” relativ închis; se recurge la acest lucru doar dacă interesele funcționării Alianței o cer.

* * *

Evenimentele care ocupă prima pagină a ziarelor în acest început de an 2022 au, toate, referințe la NATO și criza de securitate din Estul Europei. Liderul de la Kremlin nu scapă niciun prilej de a-și manifesta public ostilitatea față de blocul Nord-Atlantic, depășind cu mult limitele diplomației. De unde provine această obsesie –negativă– a președintelui rus?

Nu mi-am propus aici să analizez o sinastrie (după cum vedeți, folosesc harta solară, neexistând o oră confirmată pentru nașterea lui Vladimir Putin), dar chiar și o comparație sumară a hărților este edificatoare. Stellium-ul din harta Tratatului este “în oglindă” cu stellium-ul președintelui rus. Conjuncția Lună-Uranus pe Mijlocul Cerului Tratatului este și ea în opoziție la Marte al lui Putin. Dar există și conjuncții provocatoare: Soarele lui Putin peste Neptun din harta Tratatului și Mercur al acestuia peste Nodul Sud al Tratatului. Cele două entități au toate șansele să dezvolte aversiune și o comunicare dificilă între ele.

Astrologia oferă o explicație validă a atitudinii antagonice a acestor două entități. Din păcate, consecințele concrete, în plan politic, economic, militar, ale acestei situații sunt în măsură să influențeze întreaga planetă…