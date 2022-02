Despre invadarea Ucrainei, Putin și Zelenski

Așadar, cel mai negru scenariu s-a adeverit: Vladimir Putin a invadat Ucraina! În secolul XXI, o țară europeană suverană este invadată la comanda unui scelerat, bolnav de putere, care vrea să-și arate mușchii în fața lumii întregi.

Am sperat până în ultimul moment că nu va merge atât de departe. Pentru emisiunea de pe YouTube, la care am participat la finele lui ianuarie împreună cu colegul meu, Dan Ciubotaru, la invitația Patriciei Hoppner, am făcut analize astrologice din care se desprindeau mari asemănări între perioada actuală și cea când Putin a invadat Crimeea, în 2014. Dar am făcut și analize pe momentele de succes din viața lui Putin, iar perioada actuală este diferită astrologic de acelea, deci am tras concluzia că nu îl avantajează, că probabil că nu îi vor ieși socotelile, deci probabil că nu va porni un război în adevăratul sens al cuvântului. Dar iată că l-a pornit. Acum nu mai pot spera decât ca analizele care arătau că nu este avantajat anul ăsta să semnifice, de fapt, că inițiativa lui dementă de a invada Ucraina îi va aduce deservicii majore, că va fi începutul sfârșitului carierei sale politice.

Dar să vedem câteva hărți:

INVAZIA UCRAINEI

Harta este ridicată pentru ora 5:55, ora Moscovei, când Vladimir Putin a anunțat pe postul național de televiziune ca va invada Ucraina: ”Am luat decizia unei intervenții militare”. Anunțul este echivalent cu o DECLARAȚIE DE RĂZBOI.

Ascendentul momentului pune în evidență tripleta Venus-Marte-Pluto, de care m-am temut atât de tare, și la care am făcut referire în seminarul ”Ce ne așteaptă în 2022”, din 15 decembrie 2021, cât și în dezbaterea ”Va fi război în Ucraina” de pe canalul YouTube ”12 Călăuze”, la finele lui ianuarie a.c.

Harta arată clar mobilul declarației: afirmarea puterii și a controlului (Ascendent Capricorn, cu Pluto în Capricorn, stăpâna casei a X-a, Venus, în Ascendent), agresiunea (Marte în casa I), dobândirea de avere/foloase materiale (stăpânul harții, Saturn, în casa a II-a) și de teritorii (stăpânul casei a IV-a, Marte, în Ascendent).

SIMILITUDINI CU MOMENTUL ANEXĂRII CRIMEEI

Putin are niște patternuri la invazii, comune pentru invadarea Ucrainei și anexarea Crimeei.

Venus la ciclul retrogradării în Capricorn, prin preajma lui Pluto, ar fi unul

Marte în semn cardinal, stresând-o pe Venus, fie prin conjuncție, fie prin careu superior

Mercur la ciclul retrogradării, în Vărsător

Iată cum arată harta deciziei anexării Crimeei (decizia a fost luată noaptea, spre dimineață, după o ședință care s-a întins pe cea mai mare parte a nopții).

VENUS ȘI MERCUR

Ciclul retrogradării lui Venus 2021-2022

Ciclul retrogradării lui Venus 2013-2014

De ce m-am temut de ciclul retrogradării lui Venus din iarna-primăvara lui 2021-2022? Fiindcă Venus este planeta păcii. Și fiindcă la acest ciclu face 3 conjuncții cu Pluto (putere, control, distrugere) în Capricorn. Și fiindcă în 24 ianuarie a intrat și Marte (conflict, război) în Capricorn. Și fiindcă pe 16 februarie Venus și Marte au făcut conjuncție exactă la 16 grade Capricorn, iar după aceea merg umăr la umăr către conjuncția cu Pluto, iar tripleta Venus-Marte-Pluto funcționează împreună, cu potențial maxim de amenințare a păcii, în a doua jumătate a lui februarie și prima săptămână din martie. După care conjuncția Venus-Marte trece în Vărsător și se îndreaptă, tot umăr la umăr, către Saturn.

Cele trei conjuncții Venus-Pluto din această iarnă-primăvară sunt ele însele foarte apăsătoare. Alăturarea lui Marte are efect declanșator.

Conjuncțiile Venus-Pluto și-au pus, însă, amprenta, iar următoarele distonanțe Venus-Pluto sunt de urmărit, până la următoarea conjuncție, din ianuarie 2023, fiindcă pot crea situații sensibile.

Totul se petrece pe fundalul deja disruptiv al careului Saturn-Uranus, în vigoare încă de anul trecut și mereu reactualizat de tranzitele planetelor rapide. Ca cel al lui Mercur, acum, de exemplu. Fiindcă tot a venit vorba despre Mercur…

În harta anexării Crimeei se vede clar că Mercur este retrograd în Vărsător. Și spuneam că și actualmente încă se află în ciclul retrogradării, care prinde Capricornul și Vărsătorul, iar la momentul invaziei Ucrainei este deja direct în Vărsător, ghici unde? La 10 grade Vărsător, exact în gradul în care și-a început retrogradarea pe 14 ianuarie 2022, și în conjuncție (cu orb mai mic de un grad) cu gradul careului Saturn-Uranus din 24 decembrie 2021, după cum se poate vedea în tabelele de mai jos.

VLADIMIR PUTIN

Nu știm ora de naștere a lui Vladimir Putin. Tot ce vedeți pe net sunt hărți speculative, corectate sau cu oră de naștere care nu are nicio susținere oficială. Drept pentru care analizele astrologice care îl privesc nu pot fi foarte pertinente.

Unele tehnici se pot aplica, însă. Când nu avem oră de naștere certă, singura hartă cu care putem lucra oarecum, este cea solară (Ascendentul = semnul Soarelui). Așa arată harta solară a lui Putin.

Indiferent de oră, Vladimir Putin este născut pe o conjuncție Soare-Saturn-Neptun-Mercur în Balanță.

De toată această aglomerare din Balanță dispune Venus, obsedată și subversivă în Scorpion.

De reținut conjuncția Soarelui cu Saturn, care este maestrul tacticii și al strategiei, și care este foarte puternic în Balanță, semnul exaltării sale. Este singura planetă de care suntem siguri că are o demnitate esențială.

Mercur ar putea și el avea o demnitate esențială, dacă Vladimir Putin ar fi născut noaptea: ar fi în triplicitate. Oricum, Mercur, care este conjunct cu Spica, pare să fie important în hartă.

Dacă Putin e născut ziua, Soarele și Saturn sunt în hayz, o puternică demnitate accidentală, care ameliorează căderea Soarelui și îl fortifică și mai mult pe Saturn.

Marte este curajos și expansionist în Săgetător, iar Jupiter este lacom de posesiuni în Taur.

Cel mai probabil are Luna în Gemeni (dacă nu s-a născut la scurt timp după miezul nopții).

PROFECȚIA LUI VLADIMIR PUTIN LA ANEXAREA CRIMEEI

Deși nu avem un Ascendent pe care să îl profectăm, putem profecta planetele, să vedem cum arăta situația la momentul anexării Crimeei.

De observat:

Planetele natale din Balanță ajung peste o benefică, Venus. Sunt fortificate, fiindcă ajung peste stăpâna lor din natal

Luna ajunge în careu superior cu planetele din natal (o poziție puternică, echivalentă cu a unei planete în casa a X-a), în Rac, semnul ei de domiciliu. Deci și Luna se fortifică.

Jupiter, Marele Benefic, ajunge peste Luna natală.

Marte, cuceritorul și expansionistul, ajunge în Capricorn, semnul exaltării sale și se fortifică și el. Întâmplarea face să ajungă în a IV-a zodie de la Soare, echivalentă cu casa a IV-a, a pământurilor și teritoriilor.

Venus, Mica Benefică, ajunge peste Marte natal, anunțând șansă în campaniile de cucerire.

Și-am încălecat pe-o șa, și a luat Crimeea-așa!

PROFECȚIA LUI VLADIMIR PUTIN LA INVAZIA UCRAINEI

Ce observăm la această profecție?

Tendințele de afirmare și dominare se văd clar, prin amplasarea conjuncției natale Soare-Saturn-Mercur în careu superior cu cea natală. Totuși, careul superior este un aspect distructiv, iar în cazul lui poate fi auto-distructiv.

Nicio planetă nu se fortifică obținând vreo demnitate. Toate planetele profectate sunt peregrine, mai puțin Saturn, care e mai rău decât atât.

Saturn, marele tactician și strateg slăbește, fiindcă ajunge în Rac, semnul exilului său. Deci strategia lui Putin s-ar putea să dea greș.

Într-o primă fază, te-ai putea gândi că beneficele Venus și Jupiter ajunse în case norocoase (XI și V), i-ar putea purta noroc. Doar că avem tot felul de superpoziții și cuadraturi cu nodurile lunare, atât la beneficele natale, cât și la cele profectate. Iar cei vechi nu vedeau deloc cu ochi buni aceste combinații.

Marele cuceritor, Marte, ajunge în casa a XII-a, o casă a dezamăgirii și trădării.

Toate cele de mai sus m-au făcut să emit supoziția că nu va fi război, în emisiunea de pe YouTube. Toate astea și dorința subiectivă de a vedea binele. Căci astrologii pot fi și ei subiectivi, precum spuneam în emisiune.

Și, totuși, iată că Putin a pornit un război în toată regula. Iar eu îmi permit să sper, în continuare, că va ieși foarte prost din această aventură. Până una-alta, însă, mi se rupe sufletul pentru pierderea de vieți și suferințele ucrainenilor, niște oameni liniștiți, care-și vedeau de treburile lor într-o țară suverană din Europa secolului XXI.

VOLODIMIR ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI

Cu ceva timp în urmă, când situația începuse să se tensioneze, presa americană (CNN) și diverși alții se întrebau dacă un președinte fost actor va avea destul curaj să se mențină pe poziții în această perioadă dură prin care trece țara pe care o conduce. Iată că are! (Din declarațiile ultimelor zile: „Suntem pe pământul nostru. Nu ne este frică de nimic și de nimeni. Nu datorăm nimic nimănui și nu vom ceda nimic nimănui”. „Voi rămâne în capitală. Familia mea este, de asemenea, în Ucraina (…) inamicul m-a identificat ca fiind ținta numărul unu, iar familia mea ținta numărul 2”).

Se cuvine să spunem că Volodimir Lenski nu a fost un actoraș oarecare. Este fiul unui profesor universitar de cibernetică economică și a unei inginere, care, înainte de a se dedica actoriei a absolvit facultatea de drept. A fost nu doar un actor celebru în Ucraina, ci și scenarist, realizator și producător de film. Deci nu a demonstrat doar talente artistice, ci și manageriale.

Să aruncăm o scurtă privire pe harta lui natală, o hartă cu oră, de data asta. Ora a fost menționată chiar de el, într-o înregistrare video făcută pe când era candidat la alegerile prezidențiale.

Zelenski este un Vărsător, născut pe o conjuncție Soare-Venus (de acolo înclinațiile artistice), cu Ascendentul în Gemeni, stăpânul hărții, Mercur, în Capricorn și Luna în Leu. Soarele este în hayz, o demnitate accidentală care îl mai întărește, dat fiind faptul că e în exil.

Cu Jupiter în Ascendent și trei planete în Leu, nu se pierde ușor cu firea. Iar cu stăpânul hărții în Capricorn, în casa a VIII-a, și cu combinația Lună-Saturn este mult mai profund decât pare.

Extrem de dotat intelectual (Vărsător, cu As Gemeni, Jupiter tot în Gemeni, 3 planete în casa a III-a, a minții, Soare-Venus în casa a IX-a, a culturii, studiilor și intelectului superior) este genul de persoană care are capacitatea de a găsi soluții ingenioase. Este bun comunicator și bun investigator. Are umor (Jupiter în Ascendent, conjuncție Soare-Venus), dar este un om complicat, care are proprii-i demoni și propriile-i anxietăți: Luna-Saturn în III, Mercur în VIII, Marte retrograd. Are însă un autocontrol foarte bun, este responsabil și face ceea ce trebuie să facă.

Foarte interesantă este opoziția Soare-Saturn, cu dublă recepție mutuală, de domiciliu și de triplicitate – poate că ar merita o discuție mai largă.

Din păcate, astrologic vorbind, trece prin momente dificile, cu Saturn în tranzit peste Soare și cu tranzitele nenorocite Venus-Marte-Pluto (care au declanșat dezastrul) peste Mercur, stăpânul hărții din Capricorn. Conjuncția Venus-Marte îi va crea dificultăți și mai departe, după 6 martie, când va trece în Vărsător și îi va tranzita Soarele.

Sper ca tranzitul lui Jupiter (prietenul lui din Ascendent în natal) prin casa a X-a, puternic, în domiciliu, să îl ajute, totuși.

Din naștere, are o doză bună de noroc, cu beneficele în Ascendent și lângă Soare. Dar și maleficele aspectându-i ambii luminători îi pot crea probleme serioase. Ce va prevala? Șansa sau neșansa? E greu de spus. Are tranzite semnificative în ambele direcții. Poate că, totuși Jupiter, angular fiind și în natal și în tranzit, îl va putea sprijini.

Dacă ne uităm la profecția anuală, lucrurile ar părea ceva mai optimiste:

Ascendentul profectat, cu tot cu Jupiter, ajunge peste conjuncția Soare-Venus

Luminătorii ajung în case norocoase

Venus se fortifică prin domiciliu și plasarea în propria-i bucurie

Și, ceea ce este cel mai important, se fortifică foarte mult stăpânul hărții natale, Mercur: prin plasarea în domiciliu și exaltare și prin angularitate.

Stăpânul anului este Saturn, nodurile ajung în unghiuri, deci anul este dificil. Dar mai încerc să văd încă o dată partea plină a paharului și să sper că va ieși cu bine din pericole.