Ediția din vara lui 2025

Gândul verii, de Mihaela Dicu:

„Summertime, and the livin’ is easy…” Așa adia cântecul de odinioară, domol, peste o lume care încă își mai îngăduia să guste somnul de dup-amiază. Dar vara asta nu e domoală, poartă în ea un zbucium mocnit, gata să irumpă. Jupiter, de curând intrat în Rac, aduce iluzia unei oaze emoționale — dar această promisiune e tensionată de careul superior pe care i-l trimit Saturn și Neptun din Berbec. Combinația poate vorbi despre conflicte, colapsuri de structuri, dezastre naturale, dar, mai ales, despre antagonismul dintre dorința (uneori panicată) de a proteja ceea ce e familiar și impulsul radical de schimbare, periculos în lipsa unei viziuni coerente sau a unor lideri fermi, dar onești și bine intenționați.Planetele rapide vor acutiza aceste tensiuni. Cu Marte în Balanță, nu doar august va fi clocotitor, ci și primele două decade din septembrie. Careul în T cu Saturn–Neptun și Jupiter poate declanșa perturbări bruște, uneori violente.Cât despre Venus, care își plimbă farmecul prin Gemeni și Rac, nu mai împarte făgăduieli de romantism, ci mai degrabă de patimă și sfâșieri, prinsă mereu în careul cu Marte, iar în august (oh, din nou august!), și în cel cu Saturn și Neptun.Pe 7 iulie, Uranus intră în Gemeni, oferind primul suflu real de aer proaspăt, invitând la o deschidere către înnoirea gândirii, către adaptarea la schimbare — dar e doar începutul unui proces lung, care debutează într-o perioadă complicată. Nu, vara nu va fi ușoară. În spatele fiecărui val de căldură, fiecare dintre noi va fi nevoit să facă alegeri, să găsească soluții, să se zbuciume. Dar uneori este nevoie de zbucium pentru a reevalua, a schimba, a îndrăzni și a progresa.

E vară și avem zile lungi, foarte lungi… și foarte calde! Pentru lectura ediției noastre de vară, pregătiți-vă un loc la umbră și o băutură răcoritoare lungă pentru că veți avea nevoie de ore bune pentru a parcurge articolele…

Analiza ingresului solar în Rac, scrisă de Nicoleta Eșanu și publicată în prag de solstițiu, este ca o prevestire despre această vară care nu știe de glumă. De aceea este foarte importantă atitudinea noastră în acest anotimp incendiar.

Din 7 iulie, Uranus intră în dialog cu zodia Gemeni. Mihaela Dicu ne povestește (pe larg!) cum s-a manifestat acest tranzit în trecut și ce ne-ar putea aduce el în anii care vor urma. Atenție, urmează un studiu epic, înarmați-vă cu… Saturn!

Dacă doriți doar câteva idei despre tranzitul lui Uranus prin harta natală și ponturi pentru a-i face față, iată un material succint de la aceeași Mihaela:

Mai departe, ne îndreptăm atenția spre zodia Rac. Melania Marin ne ajută să înțelegem mai bine prin ce trec nativii Rac în acești ani, cu acest articol scris cu multă pricepere și empatie!

Urmează un studiu semnat de Andrew Bevan, care a avut ocazia să lucreze cu două persoane cu tulburări din spectrul autist, prin prisma hărților lor natale. Andrew reușește să identifice corelații extrem de interesante între amplasamentele planetelor semnificative în cazul autismului, Mercur și Luna, și alte elemente astrologice. Un articol valoros, care poate fi citit în revista noastră atât în limba română, în traducerea Teodorei Muth, cât și în limba engleză!

Rămânem aproape de tandemul Lună-Mercur cu articolul Valeriei Grădinaru. Ea aduce în prim-plan aspectele tensionate dintre aceste două planete versatile, iar exemplele alese sunt grăitoare!

Pe terenul lui Mercur, îl invităm și pe Neptun! Lorena Costin ne spune o poveste adevărată și aproape incredibilă, cu iz de policier combinat cu astrocartografie, orară și gadgeturi contemporane! Să zbori peste ocean pentru a trăi așa ceva pare a fi o poveste sufistă despre inevitabila întâlnire cu propriul destin.

Continuăm traducerea generosului studiu al lui Frank C. Clifford despre Mijlocul Cerului, cu interpretarea acestui punct semnificativ din horoscop. Să nu uităm că Frank Clifford este invitat la Congresul AAR din această toamnă și urmează să ne împărtășească și acolo din vastele sale cunoștințe. Mulțumim și Roxanei Serescu, pentru traducere!

Andreea Talmazan ne face o surpriză, povestindu-ne nu doar despre Gemenii ajunși la terapie, ci și despre Raci! Două articole utile psihoterapeuților, astrologilor și, nu în cele din urmă, nativilor acestor zodii!

Poate vă întrebați de pe-acum ce rețete de limonadă au pregătit Gemenii care s-au pomenit cu câte cinci planete în zodia lor. Nu este o singură rețetă, că doar vorbim despre un semn dual. Așteptați-vă la orice! spune autoarea, Teodora Muth.

Un articol deosebit, pregătit de Diana Spinean, și totodată o invitație la lectură – recenzia unui roman noir semnat de o autoare poloneză distinsă cu Premiul Nobel. De ce a ales Diana tocmai acest roman și această autoare, nu este un mister, după cum veți vedea…

Lectură plăcută, tuturor! Să ne auzim cu bine, în septembrie!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

