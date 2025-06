Rac 2025 – Întoarcerea rândunicii

de MELANIA BADEA

„Cu silueta sa aerodinamică, coada bifurcată și zborul agil, rândunica cucerește nu doar cerul, ci și inimile celor care o observă. Însă, dincolo de frumusețea zborului și de trilurile ei vesele, rândunica este și un constructor ingenios, un mic arhitect al naturii care creează, cu resurse minime, adevărate capodopere funcționale: cuiburile sale. Construcția este lipită de obicei sub streșini, în colțuri de clădiri, sub poduri sau în șoproane, acolo unde ploaia nu ajunge și unde oamenii o lasă în pace.

Cuibul are o formă distinctivă, asemănătoare unei cupe sau a unui bol adânc, cu margini ridicate care protejează ouăle și puii de vânt, frig sau prădători.

Munca este migăloasă și poate dura până la două săptămâni, timp în care ambii parteneri participă la construcție. Acest gest este dovada unei cooperări profunde între mascul și femelă, amândoi având un rol esențial nu doar în crearea cuibului, ci și în creșterea puilor.

Ce este și mai impresionant este legătura rândunicii cu locul ales. După migrațiile lungi, de mii de kilometri, perechile revin adesea exact la același cuib, an de an, pentru a-l repara sau reconstrui. Această fidelitate față de locul nașterii sau al cuibului anterior este un comportament înnăscut, care denotă o memorie extraordinară și o orientare spațială uimitoare. Unele rândunici migrează chiar și peste 20.000 de kilometri între Europa și Africa, trecând peste deșerturi, mări și munți, pentru a reveni exact sub aceeași streașină, la aceeași casă, ca și în anul anterior.

Astfel, rândunica nu este doar o pasăre frumoasă care vestește anotimpurile calde, ci și o lecție vie despre perseverență, memorie, parteneriat și capacitatea de a crea cu puțin – dar cu dragoste și scop. Într-o lume a grabei și a construcțiilor efemere, cuibul de noroi și paie, lipit sub streașina unei case, rămâne un simbol tăcut al simplității durabile și al frumuseții care nu cere aplauze.” – sursa Facebook

Textul de mai sus mi se pare cea mai frumoasă descriere a zodiei Racului.

Între 26 mai 2024 – 10 iunie 2025, cu Jupiter în semnul Gemenilor (casa a XII-a a lor) nativii Rac s-au simțit datori să învețe, au simțit presiunea acestei obligații înaintea oricărei alte priorități. Au fost nevoiți ori să urmeze o școală, să deprindă o meserie, să se pregătească pentru un examen ori să învețe din experiențele vieții. Și-au dat seama că sunt încă multe de aflat și că ceea ce știau deja, nu era suficient. Au depășit niște teste, au trecut examenele (Jupiter în Gemeni i-a ajutat uneori chiar și cu ”fițuici”, așa cum îi este năravul când tranzitează acest semn) dar, în final, mulți au descoperit că nu se află întotdeauna în anturajul potrivit și că adevăratul efort abia acum începe.

Odată cu intrarea lui Jupiter în semnul Racului pe 10 iunie 2025, nativii acestui semn zodiacal se simt (ori ar trebui să se simtă!…) pe cai mari pentru aproximativ 1 an de-acum încolo. De acum, stăpâni pe situație, aspiră să urce pe soclu, să obțină recunoașterea socială și ”mărirea” promisă de stăpânul Olimpului. Teoretic, e un tranzit minunat. Practic, vor trebui să demonstreze că își merită statutul. Pentru unii va fi destul de dificil să își păstreze vechea poziție deoarece combinația Saturn-Neptun din Berbec plasată în casa lor a X-a reprezintă o ”sabie a lui Damocles” suspendată pentru destul de mult timp deasupra capului lor, care le amenință reputația, notorietatea, imaginea publică.

Cuadratura pe semne cardinale venită dinspre Saturn mai ales, îi va supune unei examinări foarte severe așa încât înaintarea lor către scopul propus va întâmpina multe piedici. Saturn în Berbec va fi un profesor nerăbdător, iritabil, impulsiv, incapabil să repete lecția atunci când vede că elevul n-a înțeles-o. Iar efectul întovărășirii cu Neptun îl va transforma pe Saturn într-un veritabil ”profesor nebun”. Firea vulnerabilă a Racilor i-ar putea face să reacționeze vehement atunci când se vor simți puternic nedreptățiți și vor încerca să-și apere interesele sau bunurile cu orice preț, uneori riscându-și inclusiv propria piele…

Poate această conjunctură astrală e chiar lecția vieții lor pentru că vor fi obligați să se maturizeze, să iasă din carapace, din cuib, și să zboare. Ne putem aștepta la metamorfoze spectaculoase în urma cărora rândunica se va transforma încet și sigur în vultur, apărându-și atât cuibul cât și libertatea. Dar tot acest miracol se poate înfăptui numai după ce va parcurge integral procesul de năpârlire, bazându-se pe credința în Divinitate (Jupiter, deh!), și când nu vor mai aștepta nimic de la alții (Pluton în Vărsător, în casa a VIII-a).

Dacă punem la socoteală și faptul că, începând de pe 7 iulie, Uranus intră în semnul Gemenilor (casa lor a XII-a) și va veni ca o locomotivă turată la viteză maximă să îi împingă din spate, e lesne de înțeles că Racii nu vor mai avea timp de reverie, leneveală, mofturi și alte… fundițe, steluțe, zâne și michimauși!

În linii mari, pentru Raci, toate cerințele și provocările cărora trebuie să le facă față vin din exterior (toate planetele lente se află poziționate pe intervalul caselor a VIII-a – a XII-a) iar singurul lor aliat este Jupiter. Numai că Jupiter se supără foarte repede atunci când celelalte zeități îi contestă autoritatea și, în furia lui, nu se mai uită pe cine aruncă la pământ – chit că e vorba despre un mititel Rac care l-a primit cu ospitalitate în căsuța lui…

Drept pentru care, nativii Raci vor învăța, așa cum am spus mai sus, lecția vieții lor: cum să se apere singuri! Și, în virtutea aceluiași subiect, n-ar fi rău să ne amintim următoarea zicală: ”Azvârle copilu-n apă de mic, să învețe să înoate!”

MELANIA BADEA,

membru de onoare AAR, special guest editor Astrele



