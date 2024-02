Astrele în 2024 (partea a II-a)

de IOANA ISPAS

Anul 2024 se anunță intens, cu multe schimbări în plan social, mai ales în a doua parte. Continuăm analiza din ediția trecută, în care comentam prima parte a anului, cu cel dintâi eveniment marcant al perioadei, solstițiul de vară din 20 iunie.

Harta solstițiului calculată pentru București are Ascendentul în Vărsător. Este tot o hartă nocturnă (să ne amintim de echinocțiul de primăvară), de data aceasta cu Soare, Venus și Mercur în Rac, în casa a VI-a (sistem de case Whole). Punctele de interes ale sezonului estival sunt legate de tematica acestei case – administrație, birocrație, aparat birocratic, funcționari, cei care muncesc (au statut de angajați, conform unui contract semnat anterior), sistem de sănătate și alimentație.

Solstițiul de vară 2024

Având în vedere că planetele din Rac aplică la trigon cu Saturn și Neptun din Pești (casa a II-a), și există o recepție mixtă între Jupiter, stăpânul casei a II-a, și Mercur, stăpânul casei a VIII-a, ne gândim că ar putea exista schimbări în taxarea muncii, în legea salarizării, reglementări noi ale statutului de angajat și, de asemenea, în codul muncii. Sistemul sanitar va cunoaște și el o dinamică interesantă, născută din nevoia de a reacționa la o serie de blocaje experimentate anterior. Luna (dispozitoarea planetelor din Rac, dar și Luminătoarea sectei) este în Săgetător, nefiind în relație directă cu domiciliul ei. Ceea ce se petrece în sectoarele enumerate anterior poate fi prost primit de populație (Luna aplică la careu cu Saturn), dând impresia de restricție, sărăcire și lipsă de consistență. Scena politică poate fi de asemenea turmentată de schimbări de poziție și de atitudine, în care puterea reacționează contrar doctrinei sale, ca mod de adaptare la acest context.

Pe data de 26 mai, Jupiter intră în Gemeni, unde se află în exil. Exhuberanța, optimismul caracteristic acestei planete par să se împiedice în noianul de motive și justificări pe care le căutăm pentru a ne asigura că nu este nimic ascuns printre detalii, că ne putem permite să fim fericiți. Discursul lui Jupiter în Gemeni este o înșiruire de elemente care se potrivesc din punct de vedere logic, dar el nu convinge, fiindcă nu emană încredere. Informația capătă o valoare tot mai mare, dar este necesar să discernem ce este real, ce este important și ce anume intră la categoria bârfă și spam. Trigonul Jupiter–Pluto poate forța stabilirea unor punți de comunicare între părți care altfel nu și-ar vorbi și nu s-ar întâlni. Există riscul ca tratativele care se țin sub acest aspect să nu ducă la concluzii finale dar care să fie importante la nivel de negocieri. De ce? Fiindcă Jupiter în Gemeni evită confruntarea directă, punctele fierbinți, minimizează importanța subtilităților și poate da greș în menținerea pe termen lung a relațiilor prin gafe nedorite, gafe a căror greutate nu este percepută întru totul.

Jupiter în Gemeni adună informația dar, în prima parte a tranzitului, nu știe ce să facă cu ea. Careurile cu Saturn (unul de la mijlocul lunii august, perfectat pe 20 august, cu Saturn retrograd și Jupiter direct, iar celălat perfectat pe 25 decembrie cu Jupiter retrograd și Saturn direct), ne provoacă să ne concentrăm pe ceea ce este important, esențial și mai ales plauzibil. Intențiile de dezvoltare, expansiune, risc, susținute de conjuncția Jupiter–Uranus în Taur, sunt supuse acum testelor: este ceea ce îmi doresc? Ce anume îmi lipsește să ajung acolo unde mi-am propus? Povestea careurilor dintre Saturn și Jupiter nu își găsește concluziile pe semnele mutabile ci continuă pe zodii cardinale. Al treilea careu va avea loc în 2025 – Saturn în Berbec și Jupiter în Rac.

Din 29 iunie, Luna Neagră va tranzita zodia Balanță, reliefând punctele sensibile din relații, din modul în care stabilim parteneriate și principiile de funcționare ale acestora. Luna Neagră în Balanță își propune să anuleze compromisurile, să nu mai încerce să placă tuturor și să ia atitudine în relațiile cu potențial dăunător părților implicate. Pe parcursul acestui tranzit, înțelegerile se stabilesc greu, nimeni nu vrea să cedeze, negocierile se desfășoară anevoios. Pe 1 septembrie, Luna Neagră va fi în cojuncție cu Nodul Sud, iar pe 4 septembrie se alătură și Venus. Aceste aspecte se pot traduce prin identificarea elementelor pe care le percepem ca fiind negative, atât în relații cât și în partea de comunicare, a tiparelor care se învârt într-un cerc tot mai strâns, sugrumând libertatea de exprimare.

Pe data de 2 septembrie, Pluto revine în Capricorn pentru o scurtă perioadă de timp pentru a definitiva schimbările pe care le-a influențat din 2008 până azi. Concluzii, finalizări, trecerea la un alt nivel de conștientizare a puterii interioare apar pe finalul acestui tranzit care, așa cum ne amintim, a fost tumultuos. Pe 3 noiembrie va avea loc ultima opoziție Marte-Pluto pe axa Rac–Capricorn, următoarea având loc în ianuarie 2025 pe axa Leu–Vărsător.

Relația lui Marte (aflat în ciclul retrogradării) cu Pluto poate inflama scena internațională prin ambiții nejustificate, acțiuni reprobabile, chiar de natură violentă și tentă naționalistă. Această opoziție ne arată unde am rămas în urmă cu noutățile, unde funcționăm după model vechi, pentru a ne ajusta la realitatea curentă. Această trecere presuspune desigur eforturi deosebite și o schimbare profundă a modului în care acțiunea individuală are efecte asupra unor contexte mai largi. Este posibil să vedem lideri consacrați care încep să fie contestați, moduri tradiționale de acțiune care nu mai sunt acceptate în plan internațional.

Pe 19 noiembrie, Pluto revine în Vărsător pentru a rămâne aproximativ 20 de ani. Asumarea acestei poziții înseamnă privirea către viitor, frângerea reminiscențelor din trecut (mai ales în perioada retrogradării lui Marte în zodiile Leu și Rac) și abordarea unor noi subiecte de interes: grupuri (principiile de formare și de funcționare, importanță și impact), eliberarea de prejudecăți sociale, independență vs. asumarea responsabilităților sociale, tehnologie și informație, mijloace și moduri de comunicare.

Echinocțiul de toamnă 2024

Echinocțiul de toamnă din 22 septembrie are Ascendentul în Capricorn, ceea ce face ca Soarele (luminătorul hărții), să fie în casa a X-a, unde se află Luna Neagră, Venus și Nodul Sud. Este o hartă care pune accentul pe conștientizarea conflictelor mocnite care nu mai pot fi negate ori evitate și a faptului că e timpul ca ele să fie puse pe tapet chiar dacă sunt subiecte incomode. Pluto pe Ascendent se chinuie să treacă dincolo de pragul casei I, fiind în cuadratură cu Venus. Luna și Jupiter în Gemeni, în casa a VI-a, încearcă să găsească o cale de comunicare punând în prim plan necesitatea, dar succesul tentativei este mult prea slab. Pare a fi o toamnă în care vorbele sună în gol și ambițiile cuprind frenetic fiecare moment de așteptare pe care Marte în Rac îl impune în încercarea de a acționa prudent.

Eclipsa de Lună din 18 septembrie 2024

Pe data de 18 septembrie avem o eclipsă de Lună în Pești, care este deosebită prin aceea că:

-Luminătorii și Nodurile Lunare nu sunt pe aceeași axă;

-Ea este un preambul al eclipselor care vor avea loc anul viitor, pe axa Pești-Fecioară.

Această eclipsă de Lună are Ascendentul (pentru București) în Fecioară, având principale puncte de interes relațiile, comunicarea și depășirea tiparelor aparent imuabile.

Luna este poziționată între Saturn și Neptun, în careu cu dispozitorul ei, Jupiter. Suntem inundați de senzații contradictorii, împărțiți între datorie și libertatea de a alege, de a experimenta ceea ce este nepermis sau la limita legitimității, ca mod de a depăși bariere interioare care ne țin ancorați într-un mod de supraviețuire care nu aduce bucurie, satisfacție ori plenitudine. Unde tindem să manifestăm aceste energii? În relații, acolo unde se află Luna. Sacrificiul de sine în relații, compromisurile, cedarea, aduc nota de plată la final de consumație, care poate fi piperată în unele cazuri. Nodul Sud în Balanță, pe parcursul lui 2024, ne aduce aminte constant că relație nu înseamnă a ne confunda cu celălalt, ci a fi în parteneriat.

Maniera de exprimare a doleanțelor este crucială – Mercur fiind în domiciliu (Fecioară), angular, și după o retrogradare care a inclus 2 zodii: Leu și Fecioară. După o analiză amănunțită a elementelor perturbatoare din viața noastră la acest moment, este important să transmitem concluziile noastre celorlalți, nu doar pentru simpla informare ci și pentru a conștientiza efectul real pe care acestea îl au. Jupiter în Gemeni, în casa a X-a, în cuadratură cu Peștii și Fecioara, exprimă clar dorința de expansiune, de trecere la un nou nivel de experiență.

Eclipsa de Soare din 2 octombrie 2024

Eclipsa de Soare din Balanță (2 octombrie) se remarcă printr-o piramidă pe semne de apă: Marte în Rac, Saturn în Pești și Venus în Scorpion. Ca și la eclipsa precendentă, Ascendentul este într-un semn mercurian, de data aceasta în Gemeni, Jupiter fiind din nou angular. A înțelege experiențele personale incluzând toate elementele – atât cele cu impact pozitiv, cât și cele mai puțin plăcute – este provocarea pe care o întâlnim atunci când pășim peste un prag al evoluției personale. Luna Neagră este în conjuncție cu Luminătorii și cu Mercur în casa a V-a. Încrederea în sine este testată intens, în diverse moduri, pentru a ne căpăta din nou puterea și a o accesa fără a purta cu noi teama de eșec ori de abandon.

Tranzitul vedetă pe final de an este cel al lui Marte prin Rac și Leu, zodii în care va retrograda. Cu un parcurs dificil (opoziții la Pluto), incluzând două semne zodiacale stăpânite de Luminători, Marte începe promițător (pe 4 septembrie intră în Rac), cu un trigon la Saturn (30 septembrie), instaurând senzația că există un control al intențiilor, al acțiunii, al capacității de rezolvare a problemelor. Ulterior (28 octombrie), trigonul cu Neptun învăluie adevărata natură a dificultăților cu care ne confruntăm (conform casei din harta natală pe care o tranzitează, incluzând și semnificația caselor pe care le stăpânește) iar, pe 3 noiembrie, avem ultima opoziție Marte–Pluto în această formulă (pe axa Rac–Capricorn). O luptă a tradițiilor, a ceea ce este consacrat, cunoscut și acceptat ca sigur. Pe 4 noiembrie, Marte intră în Leu. Această încleștare scurtă este doar un punct de pornire în lupta pentru putere și în etalarea ambițiilor, deoarece opoziția Marte–Pluto se continuă pe axa Leu–Vărsător (3 ianuarie 2025, cu Marte Rx și 27 aprilie 2025 cu Marte D).

Marte în Rac luptă pentru ceea ce pare a fi calea sigură, pentru a se proteja pe sine în cadrul intim, personal. Pentru că intră în discuție și retrogradarea lui, Marte depășește semnificațiile personale și se extinde către cele de familie, națiune. Interesele statelor devin mai egoiste și centrate pe propriile nevoi, inclusiv apărarea integrității teritoriale, a intereselor naționale. Marte în Rac este în cădere dar în propria triplicitate. Se activează viguros în momentul în care își vede propriile interese atacate sau diminuate. Scopul lui nu este mărirea ci apărarea.

Altă poveste scrie însă Marte în Leu care activează orgolii, dorința de a epata și a demonstra că este cel mai puternic. La nivel mondial, există riscul de a vedea confruntări chiar între aceste tendințe – una de a apăra, cealaltă de a cuceri. Situația se va complica în momentul în care și Mercur va retrograda în Săgetător (între 26 noiembrie și 15 decembrie), de asemenea un semn de foc cu o viziune extrem de puternică pe care încearcă să o promoveze ca adevăr suprem.

Solstițiul de iarnă 2024

Solstițiul de iarnă vine cu o notă saturniană accentuată, deoarece Saturn se află în Ascendent și în opoziție cu Luna. Această hartă sugerează, prin crucea cosmică pe semne mutabile, că atmosfera generală este marcată de volatilitate, nesiguranță. Recepția Mercur – Jupiter, cu cei doi în opoziție, caută soluții, informații, cu care să depășim momente de impas. O importanță deosebită o capătă comunicarea, în toate formele sale, ca mijloc de a induce o tendință de schimbare în direcția asumării unor responsabilități care nu sunt ușor de acceptat. Motivul: careurile lui Saturn la Mercur și Jupiter implică o limitare, o restrângere a modului de manifestare cu care suntem obișnuiți. Fiind vorba de un careu între cele două planete sociale, ne putem gândi la restricții de ordin economic, la nivel de investiții și chiar compromisuri în fața cărora suntem nevoiți să ne înclinăm. Jupiter, ca stăpân al casei a X-a, manifestare a autorității statale, fiind în careu cu Saturn și Luna, poate fi contestat pe scară largă de națiunea asupra căreia își exercită influența.

Finalul lui 2024 este zbuciumat, nesigur, precum un pod flotant de legătură între două lumi care se ciocnesc: ca una nouă să poată răsări, este necesar ca valorile anterioare să se remodeleze, să se adapteze unor noi circumstanțe.

