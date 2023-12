Astrele în 2024 (partea I)

de IOANA ISPAS

La început de an, Mercur își revine după retrogradarea din Săgetător, reluându-și mersul direct pe 2 ianuarie. Este un aspect care ne aduce mai aproape de concluziile pe care le căutăm, suntem mai deschiși la alternative, ceea ce ușurează depășirea dubiilor și a indeciziilor.

Saturn și Jupiter se află la început de Pești și, respectiv, de Taur, aceste poziții având un subtil parfum venusian (cele două planete se află în exaltarea și în domiciliul lui Venus). Venus va fi în recepție mutuală cu Jupiter până pe 23 ianuarie, cât timp traversează Săgetătorul, și în recepție mutuală mixtă cu Saturn până pe 11 martie (când iese din Vărsător și intră în Pești). Venus va reface recepția cu Jupiter cât timp va sta în Pești (până pe 5 aprilie). Acest șir de recepții devin constructive în momentul în care fiecare devine conștient că dezvoltarea personală este un proces care implică deopotrivă o cunoaștere solidă a calităților de care dispunem și, mai ales, a modului în care le punem în aplicare. Este un moment important al anului 2024, în care ne decidem în privința direcțiilor de creștere, în care avem nevoie de răbdare și atenție pentru a obține rezultatele care ne satisfac. Aceste recepții ne fac să conștientizăm că putem mai mult, că ne dorim un spațiu mai larg de manifestare și că limitele capătă un alt sens: acestea nu sunt piedici ci, din contră, un mod de a ne concentra mai eficient asupra subiectelor cu adevărat importante.

Marte va intra în Capricorn pe 4 ianuarie, unde va fi în exaltare. Începutul de an are semne bune, deoarece acest tranzit este constructiv prin faptul că susține energia fizică, o dozează corespunzător și hrănește ambiția personală. Accentuarea acestei direcții este dată de Luna Nouă în Capricorn din data de 11 ianuarie, plasată în casa a VIII-a, alături de veteranul Pluto și de Marte. Este o amplasare aparent dificilă, însă ea poate fi utilizată pentru a depăși temerile, reticențele și neîncrederea în viitor prin a ne debarasa conștient de conexiunile care ne țin în lanțurile falsei siguranțe care îngrădesc și constrâng. Casa a VIII-a având și semnificații financiare, vom asista probabil (în țara noastră) la discuții publice legate de această temă, punându-se pe tapet nevoia de restrângere a cheltuielior inutile care afectează negativ bugetul general și cel personal. Trigonul cu Uranus face posibilă ieșirea dintr-un tipar constrângător de tip capricornian prin decizii îndrăznețe, care permit o direcționare mai eficientă și mai calculată a resurselor de care dispunem, să conștientizăm potențialul nebănuit al creativității care așteaptă să se manifeste.

Pluto se află pe final de Capricorn, fără a ține însă discursul de adio. Face ultima conjuncție cu Soarele în acest semn zodiacal (următoarea va fi peste cca. 240 de ani) pe data de 20 ianuarie iar în ziua următoare îi găsim pe amândoi în Vărsător. Este o situație cel puțin interesantă de conjugare a acestor energii atât de puternice și diferite în zodii alăturate.

Lumina și întunericul alternează până se contopesc, făcând să tremure vălul subțire care desparte ceea ce este vizibil, evident, de ceea ce mult timp s-a copt sub presiunea schimbărilor plutoniene. O realitate se apropie de final, pentru a păși pe un alt tărâm, în care interesele se mută dinspre zona de control material către una de inovare, bazată pe conectare și colaborare.

A doua venire a lui Pluto în Vărsător desface multe mecanisme de siguranță pe care le-am creat obsesiv în trecut, ca mijloc de apărare contra neprevăzutului și pentru a păstra un aparent control obținut cu multe sacrificii. Lui Pluto în Vărsător nu-i pasă de regulile scrise, de cutumă și de trecut, căci are în fața lui cerul nemărginit pentru a cărui explorare nebănuite posibilități ni se aștern în față de-abia acum. Desigur, nu vor lipsi furtunile, norii negri, dar tocmai astfel de întâlniri determină procesul de îmbunătățire și eficientizare. Alături de recepțiile dintre Venus și planetele sociale Jupiter și Saturn, Pluto în Vărsător va fi un tranzit care ne desprinde de spațiul limitativ pentru a ne da voie să îndrăznim mai mult.

La final de ianuarie (30), Marte va fi în careu cu Nodurile Lunare. De ce este important? Marte este dispozitorul Nodului Nord, acest aspect aducând în prim plan necesitatea unor decizii radicale, legate de domeniile stăpânite de această planetă în harta natală. Deși incomode, acestea sunt un pas natural în afirmarea voinței personale și în atingerea țelurilor propuse. Pe 13 februarie, Marte va intra în Vărsător, iar pe 16 februarie va fi urmat de Venus. Ambii se întâlnesc cu Lupul cel Rău – Pluto, ca un prag al anduranței, care pune la încercare voința în toate formele ei de manifestare, capacitatea de a ne angaja în lucrări de anvergură cu propria viață. Marte și Venus se îmbrățișează în Vărsător pe 22 februarie, când înțeleg că trebuie să se susțină în ciuda vicisitudinilor (careurile aplicante la Jupiter și Uranus) – fiecare dintre noi va învăța în maniere diferite că reperul cel mai important în caz de furtună este chiar propria persoană.

O zi interesantă este 28 februarie, când Soarele, Mercur și Saturn se întâlnesc în Pești. A avea credință este foarte important dar nu suficient, ci avem nevoie de asumare a propriilor decizii, idee subliniată și pe harta Lunii Noi în Pești din 10 martie, lunație care se așază pe casa a X-a a momentului. Energia zodiei Pești se referă de asemenea și la modul în care percepem ceea ce se află dincolo de zona cunoscută prin simțurile tradiționale și astfel poate semăna confuzie. Saturn, însă, discerne printre capcanele impresiilor și ale senzațiilor false care sunt alimentate atunci când căutăm o cale de a ne eschiva de la responsabilitățile care ne revin.

Harta echinocțiului de primăvară 2024

Echinocțiul de primăvară din 20 martie (harta, mai sus) are Ascendentul în Vărsător și este conjunct cu Marte. Ne așteptăm la un an astrologic energic, în care suntem implicați în diverse activități care presupun efort, în special de tip mental (Vărsătorul fiind zodie de aer). Mai mult, Soarele, Nodul Nord, Mercur și Chiron se află în casa a III-a, un amplasament care ține de drumuri, călătorii, informare, schimburi de idei, mod de transmitere a informației și, nu în ultimul rând, de învățare. Așa cum spuneam mai sus, în anul 2024 fiecare își va dori să evolueze, să se dezvolte iar, în acest proces, este inclusă și cultivarea minții. Este un an în care ne dorim să învățăm lucruri noi, să depășim bariere, chiar dacă acest proces presupune o schimbare extraordinară, mai ales la nivel emoțional. Pentru că harta este nocturnă, nu putem să nu ne uităm la Luna din Leu, din casa a-VII-a, care se desparte ușor ciufulită de Pluto, cu care se confruntă în lupta pentru putere: Luna consideră că merită admirație și apreciere pentru simplul fapt că există, Pluto îi ajustează această opinie punându-i în față punctele nevralgice din structura ei, la care trebuie să lucreze. Acest dans se va relua de-a lungul anului, pentru că metamorfoza presupune ieșirea din cochilie, țintind către ceea ce ne reprezintă cu adevărat ca identitate.

Pe 10 martie, Mercur intră în Berbec iar din 2 martie până pe 24 aprilie va fi retrograd. Este un pas necesar înainte de asumarea unor riscuri, de luarea unor decizii care pot avea un impact puternic pe termen lung (fiind și în conjuncție cu Nordul Nord). Această retrogradare vine înaintea conjuncției Jupiter – Uranus, ale cărei efecte sunt dificil de controlat, dat fiind că ambele planete comportă o semnificație de extindere și expansiune.

Harta eclipsei de Lună

Eclipsa de Lună din Balanță din 25 martie (harta, mai sus) surprinde prin declanșarea unor forțe interioare constructive la care nu am avut acces până la acest moment sau de care nu am fost conștienți. Eclipsa se așază pe axa caselor a V-a – a XI-a, iar dispozitorii ambilor Luminători, Venus, respectiv Marte, se află în Pești, alături de Saturn și Neptun. Este un moment în care conștientizăm că, indiferent de furtunile presărate de neprevăzut, suntem capabili de a (ne) demonstra calitățile, forța interioară, fără încrâncenare și păreri de rău. Luminătorii sunt susținuți de Pluto din Vărsător prin trigon și, respectiv, sextil, cultivând voința, încrederea în sine și capacitatea de a direcționa fluxul evenimentelor exterioare în folosul propriu. Axa Berbec – Balanță are, de asemenea, o conotație relațională puternică iar activarea ei prin această eclipsă ne aduce evenimente prin care ne dăm seama că aportul personal, influențele pe care le exercităm în mediile în care activăm sunt importante și au un impact semnificativ.

Perechea ei, eclipsa de Soare din Berbec din 8 aprilie (harta, mai jos), scutură perdeaua de fum cu care ne înconjurăm pentru a părea altfel decât ceea ce suntem. Ca și precedenta, eclipsa de Soare vorbește despre manifestarea autentică a individualității dar, de această dată, nu în raport cu ceilalți ci cu propriile limitări și temeri. Eclipsa de Soare are Ascendentul în Scorpion și se plasează în casa a VI-a. Stăpânul tradițional al ambelor zodii este Marte, pe care îl găsim în propria triplicitate, în Pești, aplicând la o conjuncție cu Saturn. Cu Marte într-un rol atât de proeminent, intențiile și motivațiile devin cu atât mai importante cu cât ne identificăm ca actorii principali din propria viață, nelăsând provocările să preia controlul. Este o eclipsă în care e important să rămânem concentrați pe ceea ce ne interesează și să muncim eficient. Casa a VI-a atrage atenția și asupra sănătății care ar avea de suferit ca urmare a stresului și a epuizării, elemente pe care le cărăm în spate de multă vreme.

Harta eclipsei de Soare

Pe 21 aprilie, Jupiter și Uranus formează o conjuncție în Taur. O dată la 14 ani, cele două planete își combină forțele pentru a ne scutura de mantia previzibilului și a ne deschide posibilități nebănuite. Dar, cum Uranus este o cutie cu suprize iar Jupiter de-abia așteaptă să o deschidă, situațiile pe care această conjuncție le propune sunt la limită: pot fi extrem de profitabile ori extrem de periculoase. Desigur, depinde de fiecare cum înțelege să se implice și cum să folosească aceste energii și numai discernământul ne poate ajuta la nivel personal să le integrăm.

Ce au în comun Jupiter și Uranus: caută extinderea, dezvoltarea, creșterea. Ce știe mai precis fiecare să facă: Uranus este electrizant, aparent haotic, rupe, separă, alege necunoscutul și detestă simplitatea. Este expert în destabilizarea situațiilor pe care în mod curent încercăm să le ținem sub control. Uranus se duce acolo unde n-a îndrăznit nimeni să pășească, să facă inimaginabilul, pentru că progresul este ținta lui finală, indiferent de consecințe. Jupiter, pe de altă parte, este interesat de creștere și dezvoltare dar știe să se adapteze zodiei pe care o traversează și planetelor pe care le întâlnește. Aparent degajat și băiat de treabă, el îți trântește la final nota de plată, fără posibilitatea de returnare a produsului și fără birou de plângeri. Jupiter testează normele după care te conduci, principiile și interesele. Dacă te implici în ceva mai mare decât poți duce, dacă nu respecți regulile, consecințele pot deveni împovărătoare.

Și, acum, să ne imaginăm acest cumul de forțe într-o zodie în care stabilitatea e la ea acasă, banii și resursele sunt prioritare, siguranța e cuvânt de lege. Jupiter și Uranus vor să spulbere imaginea pe care o avem despre aceste subiecte și ne invită să îndrăznim mai mult. În plus, Venus este în această perioadă în Berbec, deci încă o dată gustul pentru risc revine în atenția simțurilor noastre. Este important să înțelegem că deciziile pe care le luăm în acest context conțin și o nuanță de pericol și imprevizibilitate dar și o oportunitate uriașă de a face o schimbare semnificativă în domeniul de viață pe care zodia Taur o descrie în harta natală, precum și în casele pe care le stăpânește Jupiter.

La nivel macro, conjuncția Jupiter – Uranus aduce un cutremur scurt în lumea financiară, dar puternic, în urma căruia instituțiile și organele legiuitoare vor lua măsuri. Măsuri care nu sunt neapărat populare dar sunt necesare. Să nu uităm că, în aceeași perioadă, Soarele este la început de Taur, primind cuadratura lui Pluto. Nu ne place această schimbare dar, fără aceasta, nu putem păși spre viitor. Jupiter și Uranus de-abia acum încep un nou ciclu de dezvoltare și expansiune, care se referă în primul rând la bani, resurse, dezvoltare economică, mod de utilizare a monedei, schimburi comerciale și reglementarea acestora. Pe parcursul acestui ciclu de 14 ani vom putea asista la noi metode de obținere a resurselor (în mod special electricitate), la alte moduri de economisire și cheltuire a banilor, la crearea unui alt circuit al acestora.

Pe 3 mai, Pluto intră în mișcare retrogradă în Vărsător până când pășește din nou în Capricorn (2 septembrie) pentru tușa de final a operei construite pe cel din urmă semn zodiacal. Pe 12 octombrie, va porni în mers direct și va părăsi Capricornul (pe 19 noiembrie) pentru mult timp de-acum înainte. La nivel mondial, această trecere este importantă, poate schimba raportul de forțe și subiectele de interes global. Instituțiile și organismele regulatoare, organizații și orice formă coerentă de adunare care se bazează pe reguli și legi, au obligația de a se adapta unei noi lumi, care devine tot mai intens conectată ca potențial tehnologic dar, suprinzător, tot mai departe de ceea ce și-a propus inițial să fie. Pluto în Vărsător vorbește de asemenea despre schimbarea paradigmelor de abordare a problemelor sociale, lăsând în spate birocrația greoaie și lentă care nu mai face față provocărilor permanente și este departe de nevoile reale ale lumii de azi.

O bună parte a lui 2024 ne face să ne gândim că putem îndrăzni mai mult, că merităm să ne acordăm șansa de a evolua și de a ieși dintr-un ciclu de evenimente care nu ne aduc satisfacție. Despre a doua partea a anului 2024, în episodul următor…

IOANA ISPAS,

vicepreședinte AAR, coordonator al Cercului Phoenix, redactor Astrele Despre Ioana

Așteptăm cu interes întrebările voastre la revista@astrele.ro, pe pagina noastră de facebook sau pe canalul de YouTube.

